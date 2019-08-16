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Все про:Велика Британія (1042) НАТО (2054) ракети (491) Туреччина (904) Столтенберг Єнс (391) Джонсон Борис (109)

 Джонсон і Столтенберг обговорили порушення РФ ракетного договору і закупівлю Туреччиною російських ЗРК С-400

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у телефонній розмові обговорили актуальні питання діяльності Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомили в офісі британського прем'єра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Прем'єр-міністр і генеральний секретар обговорили низку важливих питань, які стосуються НАТО, зокрема війну в Афганістані, закупівлю Туреччиною російських ЗРК С-400 та порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності", - повідомили в офісі.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили питанню внесків до бюджету НАТО. Як наголошує офіційний Лондон, усі союзники мають досягти показника видатків на оборону на рівні 2% від ВВП.

"Прем'єр-міністр і генеральний секретар наголосили, що раді працювати разом та очікують на зустріч лідерів НАТО в грудні у Лондоні", - заявили на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, 3-4 грудня Лондон прийматиме саміт НАТО, присвячений 70-й річниці заснування Альянсу.

Читайте також: З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143230
 
 
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Турция, как старый и опытный член НАТО, не слишком на него надеется.
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Пустозвоны болтают, путлер действует.
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Обсудили.... Другими словами, посплетничали : война в Афганистане ? Ух-ты... Турки купили С-400 ? Ай-яй-яй.... Россия вышла из договора ? Ой-ёй-ёй...
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