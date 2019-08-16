 Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю журналу НВ.
Разумков, якого називають найімовірнішим претендентом на посаду спікера новообраної Верховної Ради, відповів на це запитання так: "Це велика політична реформа, яка містить багато компонентів, і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я не задоволений".
На уточнювальне запитання журналіста, чи підтримує він в.о. міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун, він відповів: "У багатьох питаннях - ні".
Водночас він виокремив як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів.
"А в усьому іншому... Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи".
Посмотрите в ютубе сотни роликов, когда менты увидев камеру отпускают провокаторов, которые сознательно ради контента на канале нарушающих правила дорожного движения, просто менты не хотят проблем.
так що не переймайся..
а те що вона аж сіпається на вимогу мединої жидівської мафії що маєКУПЛЕНІза кошерне сало діпломи.. і не хочуть здавати кваліфікаційні іспити - ПРИРОДНЬО для"свої людєй"
и найти уже наконец того концептуального аленя?
і большє нє нить !
но если так - через 5 лет в Украине ***** презом выберут - адекватные свалят.
сделал бы я ето сегодня? - не знаю.
теперь уже все - якоря брошены...
думать еще никому не мешало.
решите? - вперед.
сомневаететсь? - думайте дальше...
сын понимает мову и по сруцки,
иногда переспрашивает - отвечает по английски.
внучатки-кицьки - уже тока по английски...
растворяемся потихоньку.... )))
А що не так з освітньою? Сьома стаття Закону про освіту? Що, намагаєтесь капітулювати перед ворогом?
Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
Дивлячись на політичні події у Києві останніх сто днів, пертурбації в Раді і масові звільнення бойових генералів ЗСУ, мене відвідують нецензурні думки. Україна на межі катастрофи. Держава рухається в погибель. На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли єврей Бабломойскiй і крiво рожец «денщик народу».
Головна мета нової команди не захистити України від російського загарбника, не звільнити з Лефортово двадцять чотири полонених українських військових моряків, громадян Cенцова з Пановим i хлопчика Грiба, а посадити у буцегарню п'ятого Президента України, Генпрокурора Юрiя Луценко i міністра оборони України - пана Степана Полторака.
. Зараз 25 відсотків жителів України змушені захищати Конституцію України від її Гаранта і Україну від Президента України. Как сказала тётя Циля из Одессы, «слуха народа» - «инструмент разрушения единства Украины».
Шановні пани та панянки! Халапоротьковзвешен на весах и найден очень легким. Турецькi журналісти, після спілкування з шостим Президентом в своїх репортажах написали, что в Україні президент комiк.
Зараз 25 відсотків жителів України змушені захищати Конституцію України від її Гаранта і Україну від Президента України. Как сказала тётя Циля из Одессы, «слуха народа» - «инструмент разрушения единства Украины».
Багато громадян добре пам'ятає, чим закінчився «чорний гумор» російського сатирика Майкла Задорнова з «Боїнгом» і «Голодомором».
На Московії лицедіїв на цвинтерi не ховали тому, що їхня професія вважалася ганебною. Зазвичай акторів ховали за цвинтарної огорожею разом з самогубцями. Існувала думка, що комедіанти за життя самостійно і добровільно перевтілюючись у своїх героїв, вбивали свою душу.
Варфоломей подарил арлекину небольшой термос
Пацан не служив в армії, не приймав Присягу на вірність Українському народові, не вміє поводитися зі зброєю, ніколи в житті не носив військову форму і не ходив стройовим кроком. «Наполеончiк» не бігав в кирзових чоботях марш-кидок шість кілометрів з повною викладкою і не стояв на посту, охороняючи склад з ************.
І такого громадянина, котрий погано володiє державною мовою під час війни з російськими православними окупантами «Втомлені від війни» «по приколу» обирають Президентом і Головнокомандувачем ЗСУ.
Загибель чотирьох морських піхотинців, арлекін називає «інцидентом».За полонених моряків в Лефортово українофоб вже забув.
Зараз еврейська дитина знищує три стовпи, на яких стоїть будь яка держава: армія, мова, віра.
Местным бюджетам задерживают перевод субвенций на развитие инфраструктуры по распоряжению главы офиса президента, Андрея Богдана. Это началось уже более месяца тому и на сейчас города недополучили уже более 10 млрд гривен на развитие инфраструктуры. Это особенно печально, учитывая тот факт что сейчас конец лета и некоторая часть этих денег должна была пойти на подготовку к школьному сезону (ремонт школ, покупка материалов и учебников). На этом фоне несколько цинично выглядит требование Зеленского мэру города продать автомобиль, чтобы починить дорогу - ведь именно благодаря подчиненному Зеленского в бюджете нет тех самых заложенных ремонт дороги денег.
Отдельный вопрос по распределению сфер полномочий и соблюдению законности. Даже в России распоряжения Пескова никак не касаются бюджетных сфер, даже если его пожелания как то влияют на бюджетные транзакции, они все-равно озаботились тем, чтобы провести эти распоряжения согласно всех необходимых структур, имеющих право управлять бюджетом формально, согласно закону. У нас же Богдан не стесняется показать, что именно представляет из себя на даном этапе развития страны. Собственно, за три месяца лета все структуры государства де факто разрушены и перестали работать так, как они должны.(с)
Не может быть в бедном государстве ни хорошего образования, ни хорошей медицины.
Насчет экономики что пока?
Ах да. выгнали Лесника
и ту ЗЕЛеные шариковы похоронят
"Спасибо" - 73 % ЗЕБИлов
Шарик - ты балбес (С) Дядя Федор
Фактически эта система была, да и есть сейчас, образцовой и скорее нуждалась только в шлифовке, чем в кардинальной реформе от сомнительных "экспертов" грантоедов.
Ведь только недофинансирование государственной части ведет к раскручиванию своеобразной спирали дискредитации государственной системы здравоохранения. И система Семашко здесь ни при чем. Его система здравоохранения была основана на общественной солидарности. Отказ от этого принципа, как показывает наша история, чреват только падением уровня здравоохранения.
Кроме того, по оценке экспертов, до 40% страховых денег уходит на содержание страховых компаний и на транзакционные издержки банков - вместо одного государственного финансового канала появятся тысячи, потому что тысячи страхователей, тысячи учреждений, сотни страховых компаний и т.д. А поскольку все финансовые потоки обслуживает банковская система, а все банковские операции не бесплатные, то мы еще за счет социальных денег будем кормить колоссального посредника в виде банковской системы.
Мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не просто несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
· отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
· неопределенность наступления болезни: пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
· асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
· неэластичность спроса на медицинские услуги: их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую могут противоречить общественной морали.
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина со своей командой из налогового комитета Верховной Рады не обошла вниманием размеры необлагаемой налогом площади объектов жилой недвижимости. Для квартир она сократится с 60 кв. м. до 30 кв. м., для домов - с 120 кв. м. до 70 кв. м., для различных типов жилья, которые одновременно находятся в собственности налогоплательщика, такая площадь составит - 100 кв. м...... Для примера, размер "нового налога" на квартиру в Киеве площадью 65 кв. м. при минимальной установленной зарплате 3200 грн. и 5% налоговой ставке будет равен 5600 грн. По действующему законодательству собственник такой квартиры в следующем году заплатил бы максимум 240 грн. То есть придется заплатить в 23 раза больше.http://nk-online.tv/verhovnaya-rada-izmenit-poryadok-nalogooblozheniya-nedvizhimosti/
Нет, конечно, к тотальному увеличению цен на товары и услуги в несколько раз в год уже как бы привыкли, но ребятам так понравилось, что начали баловаться несколькими десятками раз. Думаете на этои остановятся?
як виконує кашнут та ходить в сінагогу - то Ж такі да..=єврей
і не дивно що прибічники окупації та захоплення чужого тут співають ДУЕТОМ.. методи Ж однакові
Где бл..дь, разумковское, зеленское сожаление? Кстати, коментарии и соболезнования под новостью оставить нельзя. Зеленский, падл.а, приказала за критику о перемирии?
і в-очевидь те дебілятко ЩЕ НЕ УСВІДОМИЛО ЩО воно лише СЛУЖБОВЕЦЬ на зряплаті а не намісник б_га в Україні
МЕДИЧНА РЕФОРМА ДІЄ!! і те що 25тис дармоїдів-"лікарів" аж сіпаються від того що їх ПРИМУСЯТЬ складати кваліфікаційні іспити що три роки ЛЮДЕЙ тішить!! менше буде шарлатанів які купили дипломи за кошерне сало
"К примеру, в Черниговской области один реанималог на три района. Какие к нему могут быть претензии? Чтобы и он ушел и вообще никого не осталось", - поясняет Сердюк.
"Операционные столы падают, а рентгенаппараты разваливаются на части, и это - не преувеличение. Система полностью себя исчерпала. В реанимациях - один аппарат искусственного дыхания на двоих, то есть, если он сразу понадобится двум пациентам, врачу придется выбирать. В некоторых областях детских дыхательных аппаратов вообще нет ни одного. В итоге за последние пять лет смертность пациентов в больницах у нас выросла втрое. Если человека с инфарктом вообще не трогать и никак его не лечить, то вероятность того, что он поправится - 40%. Но в Украине есть больницы, где из ста пациентов с инфарктом после лечения умирает 95", - рассказывает Сердюк.