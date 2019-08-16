 Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю журналу НВ.

Разумков, якого називають найімовірнішим претендентом на посаду спікера новообраної Верховної Ради, відповів на це запитання так: "Це велика політична реформа, яка містить багато компонентів, і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я не задоволений".

На уточнювальне запитання журналіста, чи підтримує він в.о. міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун, він відповів: "У багатьох питаннях - ні".

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Водночас він виокремив як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів.

"А в усьому іншому... Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи".