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 Політика України
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Все про:медицина (767) освіта (608) реформи (1627) Разумков Дмитро (140)

 Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів про те, які три завершені реформи він хотів би бачити за підсумками своєї роботи в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю журналу НВ.

Разумков, якого називають найімовірнішим претендентом на посаду спікера новообраної Верховної Ради, відповів на це запитання так: "Це велика політична реформа, яка містить багато компонентів, і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я не задоволений".

На уточнювальне запитання журналіста, чи підтримує він в.о. міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун, він відповів: "У багатьох питаннях - ні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун розповіла про зустріч із Зеленським, на якій обговорювалося продовження реформи медицини

Водночас він виокремив як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів.

"А в усьому іншому... Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143229
 
 
 Топ коментарі
 
Мг.. значить з судовою системою все зашибісь...
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там Портнов занимается.....
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Борьба с коррупцией отменяется. Разумков.
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Мг.. значить з судовою системою все зашибісь...
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Похоже вы правы такой карманный суд устраивает любую власть.
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У нього завдання - уніфікувати українські системи з кацапськими. Хіба кацапи боряться з корупцією? Ні! То які питання до Разумкова?
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_Самая первая, фундаментальная реформа, без которой все прочие - замки из песка - это судебная! Разумков даже не упомянул. Значит, ничего по-настоящему менять не собираются.
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Каждый будет висеть за свою ногу.За правовые вопросы отвечают Богдан и Рябошапка.На то и команда.Текучку решать и стратегию не забывать.
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Так Петя там УЖЕ все отреформировал, осталось только чтобы заработало. Или вы серьезно думаете что в действующих законах написано что воровать можно и нужно?
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_Судьи распоряжаются судьбами людей и при этом не несут никакой сопоставимой их полномочиям ответственности за свои решения. Это абсолютно недопустимо!
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Опять вернемся к Закону вот где написано, что судья имеет право принимать неправомочные решения? Или об этом надо отдельно выписать статью. Хотя уже есть статьи о превышении служебных полномочий, или надо столько написать, чтобы сам черт не мог разобраться.
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_Там должно быть написано что с чиновника спрос в три раза строже, чем с не состоящего на госслужбе. А с судьи в пять. Для чиновников я ещё бы и презумпцию виновности добавил.
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Так это закончится тем что всех будут отпускать на три стороны, что бы не было проблем.
Посмотрите в ютубе сотни роликов, когда менты увидев камеру отпускают провокаторов, которые сознательно ради контента на канале нарушающих правила дорожного движения, просто менты не хотят проблем.
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А кто говорит про необходимость выписывать новые статьи?
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ТА в часи ПОРОШЕНКО вже провели СУДОВУ РЕФОРМУ і зараз з судів-прокуратур гнід крімінальних виколупують..
так що не переймайся..
а те що вона аж сіпається на вимогу мединої жидівської мафії що маєКУПЛЕНІза кошерне сало діпломи.. і не хочуть здавати кваліфікаційні іспити - ПРИРОДНЬО для"свої людєй" Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 2605
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Набожный фельдкурат Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью. На этот раз он претворил в кровь господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного…(с)
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Врачи испорчены деньгами навсегда,как и педагоги.Ушатают любого министра,причём не одного.Мафия -неистребима!!
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забагато політики. міняю політичну на судову
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обещать не значит жениться - кунули всю Украину - а судя по переговорам о мире - если будут такие реформы - то нам труба и это точно
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не панікуйте, ще ніхто нічого не зробив, фалоімітація почнеться не раніше жовтня, коли буде сфорсмований уряд, почне працювати( імітувати) зрада.
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ненавижу - дилетантов - мне это напоминает сссрию - страна советов - специалистов единицы, одни советчики и любители поговорить
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може с образовательной начать и как бы с головы?
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"голову" вже реформували в Трускавці - прахфєсори вже отримали дипломи кнопкодавів.
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а закрепить пройденное?
и найти уже наконец того концептуального аленя?
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а экономическая когда ? - и тут обман - с нас только деньги в будут брать и увеличат налоги - ну на реформы деньги нужны - нет ,я не согласен - уйду на пенсию - хватить безумцев кормить
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сказали так - епоха бідності скінчилась, тобто прибіднятись нічого, всім легалізувати свої статки, які набарижили при баризі.
і большє нє нить !
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я вообще уеду - в любую франкоговорящую страну - жаль конечно - но такова - с'est la vie
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еще поборемся - но это как запасной вариант - Украина самая лучшая страна, для нормальной жизни - я уж точно знаю
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понимаю тех кто валит.
но если так - через 5 лет в Украине ***** презом выберут - адекватные свалят.
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я свалил в 93м и не из Украины a из совка.
сделал бы я ето сегодня? - не знаю.
теперь уже все - якоря брошены...
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просто подумайте.
думать еще никому не мешало.

решите? - вперед.
сомневаететсь? - думайте дальше...
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а я вернулся в 2007 - 20 лет хватит,да и могу себе позволить - в Украине не дорого жить,климат отличный - раньше говорил - шо войны не когда не будет - ошибался и сильно - ну да ладно - одним словом Родина - хотя каждому свое
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такое.
сын понимает мову и по сруцки,
иногда переспрашивает - отвечает по английски.
внучатки-кицьки - уже тока по английски...
растворяемся потихоньку.... )))
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это и есть - Америка - растворяет и делает американцами третье поколение точно - как когда то - Рим и Римская империя - а Карфаген (масква) - должен быть разрушен - если не хотят жить по правилам и не признают альфа страну - по любому
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В Бенін чи в Буркіна-Фасо? Чи не дай бог у Гваделупу?
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Образовательная!!! В первую очередь образовательная!!! Очень многое, если не всё, это следствие образованности населения!
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Чтобы х#рню всякую на Цензоре не писали!
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а хто тіх клоунів ПИТАТИМЕ Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 6735 по-їхньому ВЖЕ НІКОЛИ НЕ БУДЕ... і ті 56% що не голосували за зелену шмарклю МИТЄВО ЦЕ ДОВЕДУТЬ Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 3420
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Що саме "не так" в медичній та в освітній реформах???? Лікарні ще нездалі, совецькі? А що ви хотіли? До речі, комунальні, бюджетні лікарні завжди будуть гірші за платні!
А що не так з освітньою? Сьома стаття Закону про освіту? Що, намагаєтесь капітулювати перед ворогом?
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Да-да, до речі, в чому саме полягатиме політична реформа?
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знову те саме! Ятак зрозумів, що всіх реформатів треба реформувати інакше цей дибілізм не закінчитья ніколи.
Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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Обіцянка - цяцянка...
(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
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Народний депутат панi Тетяна Чорновол подала заяву до Державного бюро розслідувань про факти порушення виборчого законодавства та звинувачує екс-заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова в створенні злочинної організації з метою узурпації влади.
Дивлячись на політичні події у Києві останніх сто днів, пертурбації в Раді і масові звільнення бойових генералів ЗСУ, мене відвідують нецензурні думки. Україна на межі катастрофи. Держава рухається в погибель. На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли єврей Бабломойскiй і крiво рожец «денщик народу».
Головна мета нової команди не захистити України від російського загарбника, не звільнити з Лефортово двадцять чотири полонених українських військових моряків, громадян Cенцова з Пановим i хлопчика Грiба, а посадити у буцегарню п'ятого Президента України, Генпрокурора Юрiя Луценко i міністра оборони України - пана Степана Полторака.
. Зараз 25 відсотків жителів України змушені захищати Конституцію України від її Гаранта і Україну від Президента України. Как сказала тётя Циля из Одессы, «слуха народа» - «инструмент разрушения единства Украины».
Шановні пани та панянки! Халапоротьковзвешен на весах и найден очень легким. Турецькi журналісти, після спілкування з шостим Президентом в своїх репортажах написали, что в Україні президент комiк.
Зараз 25 відсотків жителів України змушені захищати Конституцію України від її Гаранта і Україну від Президента України. Как сказала тётя Циля из Одессы, «слуха народа» - «инструмент разрушения единства Украины».
Багато громадян добре пам'ятає, чим закінчився «чорний гумор» російського сатирика Майкла Задорнова з «Боїнгом» і «Голодомором».
На Московії лицедіїв на цвинтерi не ховали тому, що їхня професія вважалася ганебною. Зазвичай акторів ховали за цвинтарної огорожею разом з самогубцями. Існувала думка, що комедіанти за життя самостійно і добровільно перевтілюючись у своїх героїв, вбивали свою душу.
Варфоломей подарил арлекину небольшой термос
Пацан не служив в армії, не приймав Присягу на вірність Українському народові, не вміє поводитися зі зброєю, ніколи в житті не носив військову форму і не ходив стройовим кроком. «Наполеончiк» не бігав в кирзових чоботях марш-кидок шість кілометрів з повною викладкою і не стояв на посту, охороняючи склад з ************.
І такого громадянина, котрий погано володiє державною мовою під час війни з російськими православними окупантами «Втомлені від війни» «по приколу» обирають Президентом і Головнокомандувачем ЗСУ.
Загибель чотирьох морських піхотинців, арлекін називає «інцидентом».За полонених моряків в Лефортово українофоб вже забув.
Зараз еврейська дитина знищує три стовпи, на яких стоїть будь яка держава: армія, мова, віра.
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за шмарклю голосувало44%(6%з них"надули"ґебельси пукіна) а за його"партію"ЛИШЕ 22%
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Децентрализация фсьо?

Местным бюджетам задерживают перевод субвенций на развитие инфраструктуры по распоряжению главы офиса президента, Андрея Богдана. Это началось уже более месяца тому и на сейчас города недополучили уже более 10 млрд гривен на развитие инфраструктуры. Это особенно печально, учитывая тот факт что сейчас конец лета и некоторая часть этих денег должна была пойти на подготовку к школьному сезону (ремонт школ, покупка материалов и учебников). На этом фоне несколько цинично выглядит требование Зеленского мэру города продать автомобиль, чтобы починить дорогу - ведь именно благодаря подчиненному Зеленского в бюджете нет тех самых заложенных ремонт дороги денег.

Отдельный вопрос по распределению сфер полномочий и соблюдению законности. Даже в России распоряжения Пескова никак не касаются бюджетных сфер, даже если его пожелания как то влияют на бюджетные транзакции, они все-равно озаботились тем, чтобы провести эти распоряжения согласно всех необходимых структур, имеющих право управлять бюджетом формально, согласно закону. У нас же Богдан не стесняется показать, что именно представляет из себя на даном этапе развития страны. Собственно, за три месяца лета все структуры государства де факто разрушены и перестали работать так, как они должны.(с)
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у населения память как у мухи дрозофилы-40 сек. откройте "программу партии" победившей на выборах 2000-2004-2008-2012.... "Политическая, образовательная и медицинская" и конечно же тотальная борьба с коррупцией.))) старт-поддержка 60-70% через год превращается в 5, а через 2 в ненависть. Димка неДоразумение, ваша главная реформа от клоунов, это во время смыться, еще до того как начнут жечь шины и ваши "новые офисы". тебя может примет Ростов, а остальных только земля, в смысле обетованная! хотя....
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Не совсем так. Населению неинтересна политика. Им интересно чтобы пообещали быстро решить все их проблемы. А остальное это слишком сложно для понимания.
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Блін, як вже цей Недоумков встиг набриднути зі своєю маячнею, рехформатор обдовбаний. Мабуть таки вже на часі готуватися ставити йолку цьому зєбілу, бо ще такого маячить що потім замахаєшся вигрібати це зелене лайно
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Ни одна из этих реформ невозможна без экономики.
Не может быть в бедном государстве ни хорошего образования, ни хорошей медицины.
Насчет экономики что пока?
Ах да. выгнали Лесника
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будь или не будь, делай же что-нибудь!
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Хочешь - сей, а хочешь - куй, все равно получишь ...
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реформы-реформы... это как у богатой старухи пластические операции - начала а остановиться не может... а организм то не железный, шкурка кое-где трещать стала, и глазики на лоб вместо бровок лезут.... все должно быть в меру...ну чтоб прижилось и не отторгалось...
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(с) Павлин Свенціцький, 1841-1876

Политическая, образовательная и медицинская: Разумков назвал три реформы, которые хочет провести в Украине - Цензор.НЕТ 1509
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Видать, Разумков еще не совсем в курсе, что такое "процедура закупки медпрепаратов". (Это же золотая жила!).
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І ще хоче побувати на Північному і Південному полюсі, полетіти на марс, пійсати в Дніпрі крокодила й виростити під АП кокос..
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порохоботы любители свыночолого завывают ...
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Медицинскую и без него проводят. Пусть не примазывается.
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Единственное что петя осилил - это начал медреформу
и ту ЗЕЛеные шариковы похоронят
"Спасибо" - 73 % ЗЕБИлов
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Какую реформу?Ту,где хиппанутая разрешила употреблять слово на букву Б?
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я должен отвечать жидкому недоразумению с ником Скрепы неизвестно чего???


Шарик - ты балбес (С) Дядя Федор
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«Реформа» супрун развалила главное - санитарно-гигиеническую направленность медицины. Ранее главным было изолировать больного от общества. Именно для этого врач приходил к больному в день вызова и определял дальнейшую методику его лечения - изоляция и лечение дома или направление в стационар. Теперь же все больные должны сами ехать на прием к врачу по предварительной записи, то есть больные с инфекцией вступают в контакт с другими по дороге к врачу и в самой поликлинике. Результат этого маразма и пожинаем в виде заражения здоровых от больных и инфекционного всплеска.
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Дай бог, чтобы похоронили вместе с ее инициаторами. Но, к сожалению, в команде Зе основные советники - из соросят и грантоеды от международной фармакомафии, которые в медицине, как системе, мало что понимают и поэтому декларируют только предписанное своими кормильцами. Главная их программа - превратить медицину из гуманитарной обязанности государства в доходный бизнес. Поэтому ничего хорошего в доступности медпомощи простым гражданам не светит и при Зе. Нет и не было в мире, как констатировали еще десятки лет назад международные эксперты, продуманней и логичней системы Семашко. Ее не уничтожать нужно было неучам от медицины, а изучить для начала.
Фактически эта система была, да и есть сейчас, образцовой и скорее нуждалась только в шлифовке, чем в кардинальной реформе от сомнительных "экспертов" грантоедов.
Ведь только недофинансирование государственной части ведет к раскручиванию своеобразной спирали дискредитации государственной системы здравоохранения. И система Семашко здесь ни при чем. Его система здравоохранения была основана на общественной солидарности. Отказ от этого принципа, как показывает наша история, чреват только падением уровня здравоохранения.
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Парадокс в том, что, внушая гражданам, будто средств на медицину не хватает, власти выбирают изначально более затратный (страховой) вариант, игнорируя или даже отрицая относительно менее затратную бюджетную систему. Более низкая стоимость бюджетной системы связана с объединением рисков всего общества, значительно более широким, чем даже при обязательном медицинском страховании, а тем более при добровольном.
Кроме того, по оценке экспертов, до 40% страховых денег уходит на содержание страховых компаний и на транзакционные издержки банков - вместо одного государственного финансового канала появятся тысячи, потому что тысячи страхователей, тысячи учреждений, сотни страховых компаний и т.д. А поскольку все финансовые потоки обслуживает банковская система, а все банковские операции не бесплатные, то мы еще за счет социальных денег будем кормить колоссального посредника в виде банковской системы.
Мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не просто несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
· отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
· неопределенность наступления болезни: пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
· асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
· неэластичность спроса на медицинские услуги: их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую могут противоречить общественной морали.
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ви не зауважили чомусь петрикову реформу податку на кв.метри.. Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 9663



Народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина со своей командой из налогового комитета Верховной Рады не обошла вниманием размеры необлагаемой налогом площади объектов жилой недвижимости. Для квартир она сократится с 60 кв. м. до 30 кв. м., для домов - с 120 кв. м. до 70 кв. м., для различных типов жилья, которые одновременно находятся в собственности налогоплательщика, такая площадь составит - 100 кв. м...... Для примера, размер "нового налога" на квартиру в Киеве площадью 65 кв. м. при минимальной установленной зарплате 3200 грн. и 5% налоговой ставке будет равен 5600 грн. По действующему законодательству собственник такой квартиры в следующем году заплатил бы максимум 240 грн. То есть придется заплатить в 23 раза больше.http://nk-online.tv/verhovnaya-rada-izmenit-poryadok-nalogooblozheniya-nedvizhimosti/

Нет, конечно, к тотальному увеличению цен на товары и услуги в несколько раз в год уже как бы привыкли, но ребятам так понравилось, что начали баловаться несколькими десятками раз. Думаете на этои остановятся? Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 7267

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єслі лупоглазий у них лідєр, буде тільки гірше.
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говорят лупоглазый - иврей? Это правда?
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єврей -релігійна ознака а не національність. І причетність ашкєназі(такі да) до єврейства встановити дуже просто... Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 1677 Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 811
як виконує кашнут та ходить в сінагогу - то Ж такі да..=єврей
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бл..дь.я цього провокатора -юдофоба вдесяте викидаю у спам,а вон ніяк не зупиниться(
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юдофоб це хто? це в розумінні пукінських ґебельсів а-ля шаломов ... КОЖНИЙ РАЗ коли ДОВОДЯТЬ що в Україні ДІЄ мононаціональна мафія ашкєназі починають сіпатися? Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 4549

і не дивно що прибічники окупації та захоплення чужого тут співають ДУЕТОМ.. методи Ж однакові Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 5002
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Люди, четверо погибших наших молодых ребят, мы, с.ка, обсуждаем рыговского отпрыска?
Где бл..дь, разумковское, зеленское сожаление? Кстати, коментарии и соболезнования под новостью оставить нельзя. Зеленский, падл.а, приказала за критику о перемирии?
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Политическая - это что ли неприкосновенность отменят? Или как?
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та ЛЮДЯМ глибоко насрати на те чим"нідаволін"пучеглазе жидинятко
і в-очевидь те дебілятко ЩЕ НЕ УСВІДОМИЛО ЩО воно лише СЛУЖБОВЕЦЬ на зряплаті а не намісник б_га в Україні Політична, освітня та медична: Разумков назвав три реформи, які хоче провести в Україні - Цензор.НЕТ 5608
МЕДИЧНА РЕФОРМА ДІЄ!! і те що 25тис дармоїдів-"лікарів" аж сіпаються від того що їх ПРИМУСЯТЬ складати кваліфікаційні іспити що три роки ЛЮДЕЙ тішить!! менше буде шарлатанів які купили дипломи за кошерне сало
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"Бардак, хаос, безответственность", - характеризует ситуацию в наших больницах Виктор Сердюк. И добавляет: "Что вас удивляет, если у нас, при задекларированном тезисе об усиленном внимании к здоровью пожилых украинцев нет даже паллиативных врачей, хотя это отдельная специальность со своими нюансами. За последние три года не было также ни одного совещания по проблеме материнской и детской смертности. Системная статистика не ведется, следовательно нельзя проанализировать причины тех или иных ситуаций и сделать выводы. В Институте общественного здоровья провели локальное исследование, в итоге обнаружилось, что, к примеру, в одной районной больнице послеоперационная смертность за последние три года выросла в 20 раз. Во второй больнице послеоперационных смертей вообще нет. То ли врут, что операции делают, то ли медицинское чудо в действии. Но причины никто не выяснял, как, собственно, не было и "разбора полетов".
"К примеру, в Черниговской области один реанималог на три района. Какие к нему могут быть претензии? Чтобы и он ушел и вообще никого не осталось", - поясняет Сердюк.
"Операционные столы падают, а рентгенаппараты разваливаются на части, и это - не преувеличение. Система полностью себя исчерпала. В реанимациях - один аппарат искусственного дыхания на двоих, то есть, если он сразу понадобится двум пациентам, врачу придется выбирать. В некоторых областях детских дыхательных аппаратов вообще нет ни одного. В итоге за последние пять лет смертность пациентов в больницах у нас выросла втрое. Если человека с инфарктом вообще не трогать и никак его не лечить, то вероятность того, что он поправится - 40%. Но в Украине есть больницы, где из ста пациентов с инфарктом после лечения умирает 95", - рассказывает Сердюк.
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