 Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи "Роттердам+" у вигляді застави в 9,5 млн грн та особистих зобов'язань, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи - застава в 9,5 млн грн та особисті зобов'язання", - заявила Постолюк.

Йдеться про фігуранта справи "Роттердам+" - генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха, якому раніше було повідомлено про підозру.

За іншого фігуранта справи - радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового - вже внесено визначену судом заставу в розмірі 10 млн грн.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Також читайте: Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова