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 Політика України
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Все про:суд (5438) ДТЕК (33) Антикорупційна прокуратура (946) Роттердам+ (23)

 Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи "Роттердам+" у вигляді застави в 9,5 млн грн та особистих зобов'язань, - САП

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту у справі "Роттердам+" - застава в 9,5 млн грн та особисті зобов'язання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи - застава в 9,5 млн грн та особисті зобов'язання", - заявила Постолюк.

Йдеться про фігуранта справи "Роттердам+" - генерального директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха, якому раніше було повідомлено про підозру.

За іншого фігуранта справи - радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового - вже внесено визначену судом заставу в розмірі 10 млн грн.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Також читайте: Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143226
 
 
 Топ коментарі
 
для "роттердамців" ті 9,5 млн як зубочистка))
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А главных "фигурантов" слабо за жопу взять?!
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Вообще то воровскую схемку Роттердам+ придумал Порошенко и внедрил её вместе с Гройсманом... Несколько лет мародёр грабил население с помощью этой схемы.
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для "роттердамців" ті 9,5 млн як зубочистка))
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Суд хоть как-то учитывает материальное положение, я думаю там и 100 лямов спокойно вытянули, а вообще залог должен равняться сумме убытков.
Инкриминируете 19 лярдов, так разделите его на всех и пусть платят.
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А главных "фигурантов" слабо за жопу взять?!
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а личные обязательства какие? Я больше не буду, или не убегу? Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+" в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств, - САП - Цензор.НЕТ 158
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Розібрались... Електрика для підприємств подорожчала після його відміни, а для Бєніних феросплавних подешевшала...
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так ротердам++ Пэтро придумал и когда отменили сразу аэметушке 40% скидку на газ сделал, правда зелебобики? причем тут контора ахмета, этож всё Пэтро окоянный.
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Вообще то воровскую схемку Роттердам+ придумал Порошенко и внедрил её вместе с Гройсманом... Несколько лет мародёр грабил население с помощью этой схемы.
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Девушки, девушки, девушки-молодушки,
Если в Амстердаме заскучали,
Приезжайте в Роттердам, приезжайте в Роттердам,
Приезжайте в Роттердам, я обещаю.
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