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Все про:Ізраїль (316) наркотики (814) втеча (110) прокуратура (1835) СБУ (4628)

 Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю втік під час екстрадиції в аеропорту "Бориспіль", - прокуратура

Громадянин США та Ізраїлю зник у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у день його екстрадиції до Ізраїлю, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом втечі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Утікач перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні поточного року. 15.08.2019 мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави. Проте в аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник. За фактом його втечі наразі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

"СБ України проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту "Бориспіль" громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера під час проведення екстрадиційних процедур. Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відсторонені від виконання службових обов’язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь у процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України. Оперативні підрозділи української спецслужби проводять роботу щодо розшуку та затримання іноземного громадянина", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю. Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією. Злочини є екстрадиційними і термін давності притягнення до кримінальної відповідальності за їхнє скоєння не минув.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143224
 
 
 Топ коментарі
 
Однако на территории международного аэропорта "Борисполь" во время сопровождения СБУ иностранец исчез.
СБУ продолжает отжигать: после календариков теперь фокусы Коперфильда Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7380
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ответственные за экстрадицию сотрудники, согласились ответить на вопросы журналистов, из по скайп, из Маями)))
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Зе уже звонил Баканову насчет очередного черта в Борисполе? А что так?
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Ну я завжди знав,що у тому кгбешному гадючнику самі пацюки.
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Зря вы все так! Может человек просто потерялся в незнакомой стране, и сейчас ищет сопровождавших его эсбеушников. Бедняга! Ни документов, ни денег, и языка не знает.
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Это позор, НО: Надо слать Израиль в пешее эротическое путешествие с их запросами на экстрадицию. Они ПРИНЦИПИАЛЬНО не выдают своих граждан, не надо быть бОльшими праведниками, чем Яхве.
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Брехня, щорічно Ізраїль видає 100-150 злочинців. Нафіг їм там бариги, які Хамасу будуть зброю продавать чи ще щось? Крім того, якщо є проблема з екстрадицією то, за домовленістю з правоохоронними органами суд може відбутися в Ізраїлі. І будьте певні засудять і відсидить по повній без галасу про антисемітизм.
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я думаю не потрібно підводити чоловіка під статю, він не тікав його силою прогнали ,і він пішов світ заочі
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Із-під Полтави мусліма доставили за декілька годин в Ізраїль, а тут...
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Простая комбинация, для дальнейшей работы СС (специальных служб). Вопрос инициаторы - те кто дал инфу, либо кто продолжает разработку.
Ребята, всем удачи (включая СС ИГ).
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Исчез?!
Он что, Гарри Поттер, клоуны?!
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Скоро побачимо його на концертах 95-ого кварталу. Адже там вакансія на головну роль.
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Тут ще не все сказано. За добу до винесення рішення про екстрадицію Сільвер замалювався в посольстві США. Хоча в цей час мав би бути закритим.
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... а затем подозреваемый исчез в неизвестном направлении на поджидающем его эскалаторе... (с)
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Хорошо отношусь к новой власти. Но за такое ЧП Баканов должен уже уйти в отставку, а все виновные сотрудники СБУ - взяты под стражу. Понятное дело, что наркобарон купил себе билет на свободу.
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Бляха-муха! Во всем мире фото бежавших и разыскиваемых преступников публикуют в СМИ, показывают по ТВ, развешивают в людных местах и только в Украине закрывают в фотошопе квадратиками.
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Лицо закрыли чтобы не задержали если в Киеве встретится. А я покажу.
Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 396
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Це ж треба - якраз до візиту Натаняхи.
Зрада, змова, чи путінська диверсія? Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1787
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Не, не смешно, так открыто и свободно устраивать из Украины магазин где все продается, это уже за гранью...
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Эпоха у нас новая ,а вопросы старые....Так кто же, на самом деле, воюет,а кто торгует?
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Кому-то "занесли" и дали уйти. При мародере такого не было
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Здравия всем! Знаете почему ему дали сбежать? Потому что СБУ сливает Зе команду, в прямом смысле этого слова. Перед встречей с Натаньяху сбегает преступник, которого должны были передать в Израиль. И здесь как мне кажется не столько вопрос бабла,сколько вопрос саботажа внутри СБУ. Я уже слышал не от одного человека что в СБУ очень недовольны Бокановым и вообще, не очень довольны результатом выборов.
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а ты был бы доволен бокановым на месте офицера СБУ
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Конечно же нет! Я их понимаю! Скажем так, этому наркодельцу реально повезло- просто попал так сказать в удачное время! Я думаю что при Порохе он бы не сбежал!
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та я думаю дело не в порохе(хотя и в нем, конешно, раз они нищие), а в сумме, если на такое решились.... скока там в Израиле на наркотраффик, даже если это реальная причина выдачи?? думаю двадцатка, лень искать, на Ближнем востоке так решают
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Израиль- это страна которая нужна Украине наэтом этапе! Собственно говоря, в большей степени нежели Европа. И так явно "обосраться" перед визитом Премьера Израиля- я не думаю что здесь вопрос в деньгах, даже в больших-что такое 20 лимонов от каког то наркодельца в сраынении с политической поддержкой, обменом информации, сотрудничестве на уровне разведок и военном? ??? Эти вещи вообще не сопоставимы! И если предположить ,что побег организовали сами СБУ шники за деньги- то это невозможно! Решение принималось на уровне начальника управления либо Зама- не меньше!
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Подсудимый! Ваше последнее слово
- 20 000 !
Вы признаете себя виновным?
- Нет
На нет и суда нет
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"Фортуна - лотерея!! Фортуна - лотерея!! В жизни и в кино...."
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СБУ перевербовала агента и имитировала побег. Украинский шпион будет работать в самом сердце колумбийской наркомафии.
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попросил зайти в Дьюти фри купить бухла на дорогу...а потом убежал через окно в параше
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