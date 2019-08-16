 Четверо лікарів на Житомирщині постануть перед судом через неналежне виконання обов'язків, що призвело до смерті підлітка, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав речник ГПУ Андрій Лисенко.

Під процесуальним керівництвом Новоград-Волинської місцевої прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями районної лікарні, що призвело до смерті неповнолітнього.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України скерований до суду.

"Встановлено, що у травні 2015 року з місця ДТП бригадою швидкої медичної допомоги до КУ "Центральна районна лікарня Червоноармійської райради" доставлений 16-літній місцевий житель у важкому стані, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, травматичним шоком, множинними саднами голови, рук, ніг.

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Неповнолітнього, поміщеного у відділення інтенсивної терапії, того ж дня оглянув консиліум лікарів у складі чергового лікаря-хірурга, в.о. начмеда (вона ж завідувачка дитячого відділення – педіатр) та лікаря-анестезіолога. Однак наступного дня, під час чергування вже іншого лікаря-анестезіолога у відділенні інтенсивної терапії, стан хворого погіршився та настала смерть", - написав Лисенко.

За результатами експертиз, проведених спеціалізованими установами, у тому числі й ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України", встановлено, що лікарями не виконано вимог клінічного протоколу надання медичної допомоги.

Зокрема, неналежно проведено діагностику та обстеження, не поставлено своєчасно правильний діагноз та не госпіталізовано до спеціалізованого відділення стаціонару.

Таким чином, трьох лікарів, які проводили консиліум щодо хворого, а також чергового лікаря-анестезіолога обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта.

Справу розглядатиме Червоноармійський районний суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме Новоград-Волинська місцева прокуратура