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Все про:ГПУ (3153) Житомирщина (434) недбалість (24) Лисенко Андрій (71)

 Четверо лікарів на Житомирщині постануть перед судом через неналежне виконання обов'язків, що призвело до смерті підлітка, - ГПУ

На Житомирщині чотирьох лікарів районної лікарні обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті неповнолітнього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав речник ГПУ Андрій Лисенко.

Під процесуальним керівництвом Новоград-Волинської місцевої прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями районної лікарні, що призвело до смерті неповнолітнього.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України скерований до суду.

"Встановлено, що у травні 2015 року з місця ДТП бригадою швидкої медичної допомоги до КУ "Центральна районна лікарня Червоноармійської райради" доставлений 16-літній місцевий житель у важкому стані, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, травматичним шоком, множинними саднами голови, рук, ніг.

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Неповнолітнього, поміщеного у відділення інтенсивної терапії, того ж дня оглянув консиліум лікарів у складі чергового лікаря-хірурга, в.о. начмеда (вона ж завідувачка дитячого відділення – педіатр) та лікаря-анестезіолога. Однак наступного дня, під час чергування вже іншого лікаря-анестезіолога у відділенні інтенсивної терапії, стан хворого погіршився та настала смерть", - написав Лисенко.

За результатами експертиз, проведених спеціалізованими установами, у тому числі й ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України", встановлено, що лікарями не виконано вимог клінічного протоколу надання медичної допомоги.

Зокрема, неналежно проведено діагностику та обстеження, не поставлено своєчасно правильний діагноз та не госпіталізовано до спеціалізованого відділення стаціонару.

Таким чином, трьох лікарів, які проводили консиліум щодо хворого, а також чергового лікаря-анестезіолога обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта.

Справу розглядатиме Червоноармійський районний суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме Новоград-Волинська місцева прокуратура

Четверо лікарів на Житомирщині постануть перед судом через неналежне виконання обовязків, що призвело до смерті підлітка, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143222
 
 
 Топ коментарі
 
а шо буде з такими пацієнтами, коли офіційно на органи почнуть розбирати?
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Редчайший случай, когда врачей за халатность судят. Обычно их коллеги из судмедэкспертизы отмазывают.
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єто да! ни спецов, ни оборудования. все стоит на опьіте , желании персонала и обстоятельствах. в селах и маленьких городах ---віживают сугубо эволюционным путем.
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а шо буде з такими пацієнтами, коли офіційно на органи почнуть розбирати?
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Будуть платити не за лікування, а шоб не розібрали, тільки й того.
Або перед прибуттям в лікарню - жерти пів-літра і казати шо 20 років бухають.
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Виноват, слишком быстро пробежал по тексту. Четверо лікарів на Житомирщині постануть перед судом через неналежне виконання обов'язків, що призвело до смерті підлітка, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2658 Он был за рулём, или попал под машину ?
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да, какая разница? разве от єтого зависит диагноз? єто плачевно типичное состояние диагностики, качества и состав специалистов любого райцентра. попросту на вьіживание.
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Поместили в палату интенсивной терапии. А что они могли ещё сделать ? Интенсивная терапия - это буквально "подключили к приборам", поддерживающим жизнь. По всем признакам, его уже привезли с отсутствием мозговой активности из-за кровоизлияния в мозг.
Короче, "овощ".
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та нет в районах никаких приборов.. єто просто отдельная палата с такой надписью.
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Ну, тем более; никаких шансов у него не было вообще.
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єто да! ни спецов, ни оборудования. все стоит на опьіте , желании персонала и обстоятельствах. в селах и маленьких городах ---віживают сугубо эволюционным путем.
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Далее: пациент находился в палате интенсивной терапии. При чём тут вопрос об анестезиологе ? Он, типа, мало добавил в кровь обезболивающих ?
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Пациент нуждался в оперативном вмешательстве, поэтому был анестезиолог, но ничего не сделали, очевидно отложили пока родственники не приедут с деньгами, а мальчик не дождался, умер!!!!!))))
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Цікаво.. травми досить тяжкі.
він і при дотриманні протоколу міг не вижити, до того ж протокол це не панацея, інколи він навіть шкодить.
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Міг, чи НЕ міг вижити, это уже другой вопрос. Главное что не сделано всё возможное для спасения жизни, пациента просто тупо оставили без помощи, оставили умирать, возможно ждали приезда родственников с деньгами, без денег ничего не хотят делать, наглые, зажравшихся твари!. За это надо сажать и лишать дипломов.
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Редчайший случай, когда врачей за халатность судят. Обычно их коллеги из судмедэкспертизы отмазывают.
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может судье просто обязать его восстать из мёртвых ?
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Писаки , как всегда, в своем репертуаре Чем был вызвал шок? Какие лечебные мероприятия были проведены? Какова причина смерти? Был ли пострадавший транспортабелен? И еще масса вопросов! Любой самый малограмотный адвокат разобьет в пух и прах обвинения в суде!
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Писака элементарных вещей не знает! Судебные медики не дают оценку действиям врачей, а тем более правильности лечения! Они устанавливают причину смерти! Даже механизм травмы не устанавливают1 Дают заключение типа "удар тупым предметом"!
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Таких справ вже по країні має бути тисячі,а в нас ні один лікар за халатність не сидить.
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Красноармейский районный суд\\\\\\\

Можно сразу имени Чикатило, или архангела Габриила Четверо лікарів на Житомирщині постануть перед судом через неналежне виконання обов'язків, що призвело до смерті підлітка, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2609
Двужопые - где исполнение закона о декоммунизации? И так всегда - на двух стульях твари сидят.
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