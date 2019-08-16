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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:Луганськ (281) Москаль (197) ТЕС (39)

 Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль

Завдяки рішенню уряду про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС, жителі області будуть врятовані.

Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в ефірі 112 каналу, повідомляють Українські новини.

Геннадій Москаль нагадав, що через перекриття Росією поставок вугілля в Україну, Луганська електростанція змушена була перейти на використання газу для виробництва електроенергії. Інших шляхів поставок вугілля, крім як з Росії, на ТЕС немає, і в області склалася загрозлива ситуація.

"Сьогодні стоїть проблема виживання Луганській області. Я як колишній голова військово-цивільної адміністрації не можу залишити це без уваги. З 1 червня наші дипломати, наші політики з нової влади так закрутили, що Росія припинила подачу вугілля, а вугілля доставити на ТЕЦ "Щастя" неможливо з іншого боку, тільки з Росії. Тобто, люди можуть залишитися зовсім без світла, без роботи", - заявив Москаль.

Він зазначив, що запаси вугілля на Луганській ТЕС закінчилися і з 29 липня вона змушена була перейти на газ. Однак, якщо продавати електроенергію населенню за нинішньою ціною на газ, платіжки зростуть у кілька разів. Тому, на думку Москаля, уряд, знизивши ціни на газ для Луганської ТЕС, ухвалив єдине правильне рішення, чим врятував жителів області.

"Кабмін прийняв вогонь сьогодні на себе. Я не прихильник Гройсмана і не є прихильником Кабміну. ​​Це єдине правильне рішення за всю його роботу, яку я сьогодні бачу. Так, дійсно, це б все лягло в платіжки громадян. Якби не знизили ціну на газ, люди б розорилися", - сказав Москаль.

Москаль також додав, що для вирішення проблеми постачання вугілля на Луганську ТЕС, необхідно добудувати Кременецьку підстанцію і залізницю в це місто, однак нова влада цим не займається.

"Почали будувати Кременецькупідстанцію. І потрібно добудувати залізницю в Кременець Луганській області. Однак ніхто цим, ні уряд, ні нова влада, ніхто цим не займається", - сказав Москаль.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля під час виробництва електроенергії. Причиною цього стало блокування поставки антрациту на ТЕС з території Росії.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 серпня заявив, що держава в порядку надзвичайної ситуації знижує ціну на газ для Луганської ТЕС, оскільки якщо газ буде надходити за комерційною ціною, то вартість електроенергії для жителів області зросте в кілька разів, а в регіоні і без цього достатньо проблем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143213
 
 
 Топ коментарі
 
Хитрожопые какие, это проблемы частной структуры ДТЭК, пускай ищут компенсаторы внутри компании, а не переложить все на бюджет. Хватит , уже был Роттердам+.
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А чем жители Луганской области отличаются от Полтавской или Черниговской, или Днепропетровской????
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Луганская тепловая электрическая станция (ЛуТЭС; ранее Ворошиловградская ГРЭС) - тепловая электростанция, с общей установленной мощностью 1360 МВт, расположенная в г. Счастье.
Входит в состав частной энергогенерирующей компании ООО ДТЭК «Востокэнерго», входящей в свою очередь в ООО ДТЭК. Если Луганская ТЭС не может работать - пускай Ахметка продает ее по-дешевке государству или тому, кто сможет работать. С какого йуха государство должно дотировать частный бизнес?
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А что твой Петя 5 лет вместе с Гриценко пересчитывал? Не календарики, а настоящие американские $.
Почувствуй разницу.
1. Перемычку 20 км Петя не построил. На Ахметова закрыл глаза (но открыл свой карман) и тот во всю торговал с сепарами и углем, и электроэнергией, не забывая своего покровителя.
Не потому ли не была построена перемычка, чтобы не лишиться Пороху "благодарностей" от Ахметова?
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чмо ты сепарское вонючее, что ты гадишь в Украине? иди в свой мухосранск рассказывай, а высоковольтную линию из Счастья в Луганск Айдар еще летом 14 года подорвал!!!

С осени 14 года электрика в Луганск идет из РФ - они ветку свою кинули.

Счастьинская ТЭЦ снабжает наши Новый Айдар, Станицу и Счастье, где сосредоточены наши военные базы.
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С каких это пор Донецк и Луганск стали за электроэнергию и за воду платить? Им же все бесплатно Украина поставляет.
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Яке твоє собаче діло хто у нас в Україні за що платить.Ти прихвостень ***** і посібник окупанта.Тобі в тайгу Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль - Цензор.НЕТ 2970
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с осени 14 года электрика в Луганск идет из РФ. Наши ветку высоковольтную из Счастья в Луганск подорвали еще летом 14 года.
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Караул!Все спасаем луганду!А то нам больше нечем заняться,в шоколадах купаемся!
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5 лет Карл,5 лет........... средний срок перевода такой ТЭЦ на газовую группу угля 2 года, ...... мог бы Ахмет Хан и раскошелиться.....
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Ахметов вже давно б розколешився, якби не був для контрольованих районів Луганської області монопольним і безальтернативним постачальником енергії.
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блин, стыдно читать высеры людей, которые сами даже читать не умеют.

ПРИДУРОК, УГОЛЬ В СЧАСТЬЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ИЗ РФ, А ОНИ ВЕТКУ ПЕРЕКРЫЛИ!!! КАКАЯ НАХ РАЗНИЦА - КАКОЙ ИМЕННО УГОЛЬ И КАКОЙ МАРКИ!!!
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ДА разница то есть , основной поставщик энергии в стране один , и убытки в одном месте ( дорогое топливо ) он всунет не тебе, а всем нам , а мне зачем твой геморрой ? плати за него сам и топи хоть скрипками Страдивари
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Прошло пять лет войны, а уголь по-прежнему можно ввезти только со стороны расеи.
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и, чтобы не было такого, избрали зеленского...теперь сжигают газ)
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Нефиг этот регион"кормильцев" дотировать за счет всех остальных жителей Украины. Пускай рыжий татарчик со своих средств их дотирует.
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ты шо, а обезьяну в фк шахтер тогда за какие покупать?
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он за роттердамчик целую стаю макак купить сможет...
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ДТЭК несколько лет получал сверхприбыли с этой ТЭЦ топя российским углем по цене Роттердам+. Так что пусть теперь покрывает разницу в цене газа и электроэнергии. А то как прибыли, так к себе в карман, а как убытки, так государство пусть платит.
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так у нас так везде ,как убытки так народу карманы выкручивают ,а как прибыль то она маманьке Кобеля в Штаты Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль - Цензор.НЕТ 5995
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за за что ты ссук народа кормить будешь,усыновишь что ли? Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль - Цензор.НЕТ 3925
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Москаль также добавил, что для решения проблемы с поставками угля на Луганскую ТЭС, необходимо достроить Кременецкую подстанцию ​​и железную дорогу в этот город, однако новая власть этим не занимается.
Ау Москаль, так это новая власть виновата а что за 5 лет ничего не сделано то таке да.
Источник: https://censor.net.ua/n3143213
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ага, сам бы москаль в 2014 году и построил когда там сидел. а теперь опа, какая неожиданность. бери рыжего, берите гудок и шуруйте строить раз такая острая необходимость, государство при чем тут? ето частная лавка а ты старый дурак которому нехер делать - вот и стройте
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ХОЧУ НАПОМНИТЬ, ЧТО ОСЕНЬЮ 14 ГОДА, КОГДА МОСКАЛЯ НАЗНАЧИЛИ, В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛИ НЕСКОЛЬКО ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ДЕБИЛЫ ВЫ КОНЧЕНЫЕ.
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Тем более пока еще в правительстве сидит старая власть, так что претензии Москаля просто нелепы.
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Москали нам не друзи.
Нужно построить железнодорожный путь- проблема частного владельца, а не власти . Где обещание владельца ТЕС снизить цену на электрику, если ему дадут дешевый газ за счет граждан Украины ?
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Собівартість на нездешевленому газі 5,3 грн./квт*ч. Зі здешевленого на 40% буде приблизно по 3,5 грн.
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Да все знают что укр.миллиардеры работают себе в убыток.

Сколько оно подняло на долгах Киевэнерго. 700 лимонов.
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Шо? Еще Сиротки есть?) "Двенадцать стульев" отдыхают. Там человек пять, кажись, возле бочки с капустой терлись... А тут... Только народ Украины богатый и остался... Вот его и трясут, все, кому не лень))
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Олежечко, с каких пор построить ЖД ВЕТК/У- это проблемы ЧАСТНОГО ЛИЦА? ДА ЕЩЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!

если проблемы Луганской области - это проблемы частных лиц, то просто откажитесь от всего Донбасса и дело с концом, чего там, раз всем насрать.
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москаль- украинцы ,уплатите тем,откуда пришла война в Украину дабы они могли дальше вести с Вами войну....уплатите ихним рабовладельцам,производящим електричество не только им.но и Вам...
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та я не понял - в Украине таки гражданская война с местными шахтерами?

а я-то дурак думал, что мы с РФ воюем.

ну раз так - то да, местные виноваты. Прав был Путин, да?
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За чей счет для банкета оккупантов?
За счет со всех остальных налогоплательщиков Украины!
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если Украине плевать на Луганскую область - то зачем вообще воевать?

Скажите путину что отказываемся от всего Донбасса.

То что Путин хочет - дайте ему. еще станьте раком и булки раздвиньте.
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А ты не путай Луганскую область со сволочами что там живут. Луганская область это Украина, а на мразоту что там живёт мне насрать.
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то есть мы всей страной со своего кармана должны оплатить строителство ж/д ветки к частной ТЭС рыжего таракана из лондона??? мля сюр какой то, ну реально охерели ети москали жвании червоненки.
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Это частная компания, вот пусть Ахметов и думает как обеспечить ТЭС топливом, с какого перепуга ему должны продавать газ за полцены.
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5 років цій проблемі її ніхто не рішав, наскільки я знаю окупована частина також входить в енергетичний острів, якщо так то нехай частину газу дає РФ, чого ми маємо дотувати окуповану територію або відріште її тоді буде якась хоч логіка в цьому.
А найпростіше рішення ******* компактні газові турбіни в кожному населеному пункті а ТЕЦ закрити ....
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Вы агенты ахметки нам сказки не рассказывайте,не нужно делать проблемы с прибылью частной компании государственными,ТЭЦ обязана вырабатывать электроэнергию какие бы рыночные условия для закупок сырья не сложились.
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Рехверендум проводили? Тепер пийте мочу. (Головний москаль України)
Чому зараз він не застосовує свій принцип?
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5 лет реформ и к тому же плюс к власти пришли "либертарианцы"))) І шо?)))

Я вот когда читал Айн Рэнд "Атлант рассправил плечи" сильно удивлялся тому, от куда она могла знать чем заканчивается этатистский колхозик в отдельно взятой стране, ведь она ни дня не жила в "Скотоферме Украина"..)))
При этом в ее романе, в итоге страна (альтернативные США) полностью погружается во мраке, потому что чиновники до того дорегулировались, что все отрасли економики банально разрушились, включая энергосистему...
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Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет полностью парализована, а если не снизить цену на водку, то буду парализован я. Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль - Цензор.НЕТ 8832
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"Луганская ТЭС принадлежит частному энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова"

"Я не сторонник Гройсмана и не являюсь сторонником Кабмина." - Москаль сторонник Ахметова.
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А почему украинцы должны переживать о том,что сепарский анклав луганда будет парализован???? Москаль...ты в натуре москаль??
Шо ты морозишь,лысое чучело.Мне вообще похеру,что там с ними будет.Они принесли войну в Украину,по мне так там не то чтобы электричество туда поставлять,там всё и всех нужно зали ь трехметровым слоем бетона.
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если Украине плевать на Луганскую область - то зачем вообще воевать?

Скажите путину чот отказываемся от всего Донбасса. И сразу мир, никаких погибших, красота.

То что Путин хочет - дайте ему. еще станьте раком и булки раздвиньте.
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Речь идет о подконтрольной Украине территории. ПОЭТОМУ ЧУЧЕЛО ТЫ
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За ті гроші що рудий татарин вкрав на ротердамі він повинен всій Україні постачати електроенергію безоплатно весь рік,. а сам сісти на нари з конфіскацією. Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль - Цензор.НЕТ 2330
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Вопрос сколько потребляет в месяц эта ТЭС газа? И какая будет сумма скидки в месяц, на сколько реальных потребителей? Может за эти деньги дешевле каждому ветряк поставить)
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А Нафтогаз сказал что у ДТЭК хватаег газа собственной добычи для работы луганской ТЭС в г .Счастье!!! У них есть свой газ..вот пусть ним и топят!!!Или на частную ТЕС государство Украина должна еще ЖД ветку построить а потом еще и котлы переоборудовать под уголь..тюк антрацит на нашей территории не добывают
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если стране насрать на то, когда закончится война с РФ - тогда да, плевать.
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А то, что остальные двадцать с хвостиком областей давно "полностю парализованы", то гражданина Москаля не интересует? И это касается не только газа и теплоснабжения. Бакс "вырастили". Стали поднимать электроэнергию. Бакс остался в таком же "возрасте", как и был (примерно). А тарифы на свет выросли от (беру навскидку февраль 2015 год) - 0,3084 / 0,4194 и беру опять февраль 2019 года - 0,900 /1,6800. Приличная разница в цифрах)
Про воду и говорить не хочется... Что хотят, то и делают. Сегодня куб стОит 29 гривен, а через неделю он уже 31 гривна. Но сейчас же еще поднимут на 25%. Платежки приходят каждый раз разные)) И с каждым месяцем вода все дороже...А не заплатишь - перекроют. Хорошо, если почасово подавать не начнут. И это при том, что у всех - счетчики! Смех.
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А почему, собственно, цену на газ нужно снижать только для одой, отдельно-взятой ТЭЦ? Они там что,- все рыжие?
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Геша топит за Ахметку. Правильно. Все его бросили, а жить как-то надо.
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короче, почитал комменты.

То что ЕС взял аж 8% - вообще не показатель.

На самом деле - дебилов в стране 99%.

и не удивляйтесь что в стране война и трындец. Нет мозгов - нет успеха.
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да что вы ссыте?
пусть Луганская область будет полностью парализована
спрос теперь с зе!билов
им и отвечать
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само собою, что с зе-команды спрос...и зима на носу
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Национализировать Луганскую ТЭС, если собственник не справляется. Ведь ахмедке нужны сверх прибыли, а не 15-20% .
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А Бене, дпартнеру Зели, не нужны?

Ukrpatriot 1d7ca949

Вот для кого закончилась эпоха бидности
Почему только сейчас, после двух с половиной лет следствия Сытник решил объявить подозрения по делу «Роттердам+»? Ведь, судя по презентации НАБУ, объем доказательной базы все также никчемен. А точнее, отсутствует как таковой. Выбор момента объясняется двумя причинами.
Первая: Сытник стремится показать Зеленскому результат, который тот сурово требовал в середине июня, угрожая перезагрузкой НАБУ. Перезагружаться Сытнику нельзя, потому что можно самому получить подозрения: по делу об отдыхе за счет криминальных авторитетов в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, по делу о взятке от Крючкова и, конечно, по поводу американской истории.
И вторая причина, тесно связанная с первой: надо прикрыть Игоря Валерьевича. Который вместо «Роттердама плюс» по-тихому запустил «Коломойский минус». И минусует бюджет примерно на 350 млн грн ежемесячно. Напомним, что Коломойский с помощью уже фактически легендарного Окружного административного суда Киева остановил повышение тарифов на транспортировку и управление потоками электроэнергии национальным государственным оператором «Укрэнерго». В связи с запуском энергорынка и изменения механизма компенсации тарифов для возобновляемой энергетики эти тарифы «Укрэнерго» были подняты национальным регулятором НКРЭКУ до 42 копеек за киловатт-час.
Но принадлежащий Коломойскому Никопольский завод ферросплавов подал иск в Окружной суд Киева, требуя отменить повышение. Потому что и НКРЭКУ неконституционно, и субсидирование зеленого тарифа дискриминационно, и вообще (золотой аргумент Коломойского) завод может остановиться. Суд с легкостью и удовольствием привлек с рассмотрению иска еще четыре предприятия Коломойского - Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОКи и «Днепроазот». И затем всем пяти бизнесам Игоря Валерьевича разрешил платить по старому тарифу.
Что ж. Может быть, решение о поднятии тарифов действительно было незаконным? И честный суд, руководимый Павлом Вовком, устранил несправедливость? Да здравствует Окружной админсуд Киева, самый гуманный суд в мире! Но тогда получается, что тариф «Укрэнерго» незаконен для всех потребителей. И его надо немедленно отменять. Совсем нет! Он незаконен только для предприятий Коломойского. А всем остальным потребителям, например, Харьковскому водоканалу, обратившимся с аналогичными исками к «Укрэнерго», Окружной суд Киева - отказал.
То есть, у всех - суббота, а у Игоря Валерьевича - четверг. Поэтому именно он, а не люди с менее чистой душой и поднял деньги, которые лежали под ногами.
Управляющий информационными потоками - управляет миром. Мы уже писали, что новая тема в украинском медийном пространстве живет не более одного дня, если ее забивать другим информационным поводом. Подход, похоже, становится любимым для новой власти. Как мы и прогнозировали, о пленках Вовка и возможном фигурировании в них Богдана уже никто не вспоминает. Эффективно забили «заявлением об отставке с момента наступления желания» и Иванчуком. Грандиозный энергетический схематоз Коломойского забивают «Роттердамом+».
Презентация НАБУ по этому делу - чистый цирк. Следствием «истребовано и исследовано 225 000+ листов документов», «20+ обысков проведено», «50+ лиц, которым известны обстоятельства дела - допрошены», «в 4 страны направлены запросы», «проведены ряд исследований и экспертиз, а также «многочисленные осмотры конфискованных компьютеров и телефонов». И десерт - «другие следственные и процессуальные действия». Это отдельный пункт, выделенный птичкой. Вау! Какое актуальное современное прочтение рапорта советских доярок о повышении надоев за пятилетку.
Ребята (с избранием нового президента это официальное обращение), вы молодцы! Вам стоит требовать введения нового принципа юриспруденции - победа над подозреваемыми по очкам в результате проявленной активности. Если истребовал и исследовал 225 тысяч листов по делу - значит, уже год срока фигуранту. 20+ обысков - двушечка. Конфискация техники - это отягощающие, следователям носить пришлось - трешка. И так далее.
У следствия тот же набор «доказательств», что и год, и два назад, но по делу объявляются подозрения. Причем у нас большие подозрения, что тексты этих подозрений и саму презентацию НАБУ писал какой-нибудь Шабунин или Лещенко. Или Саша Брик. Уровень компетенции примерно тот же. Как сообщает нам презентация, «детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документальных подтверждений, что уголь на украинские ТЭС доставляли из Роттердама». Вот это экспертиза. Академик Геец со своим институтом, не усмотревшие нарушений законодательства - старикам здесь не место. Киевский институт судебных экспертиз, Торгово-промышленная палата и Европейская ассоциация угля и лигнита - вы ничтожны. НАБУ провело «ряд исследований», и установило ущерб: не 15, не 42 и не 35, как подозревали ранее, а ровно 18,87 млрд грн.
Вот это точность. Вот это оперативная смекалка. Даже и сказать нечего. Но все-таки один вопрос о краеугольном камне этих смутных следственных протоколов мудрецов НАБУ. А кто, кроме Лещенко, Шабунина и Зеленского в сериале «Слуга народа» говорил о поставках из Роттердама? Ни одно официальное лицо никогда не заявляло о поставках угля из Роттердама. Речь шла о методологии расчёта оптовой цены. Ин-ди-ка-ти-вах. Есть такое слово.
Может, стоит открыть учебник маркетинга? И посмотреть, что такое импортный паритет? Может, стоит предъявить подозрение МВФ, который требует, чтобы индикативом была цена газа на хабе в Дюссельдорф?? У следствия есть документы, что украинские потребители получают немецкий газ? Почему Йоста Люнгман до сих пор на свободе?
Или, скажем, цены на бензин. Почему Коломойский продает бензин из украинской нефти, ориентируясь на котировки Platts, он ведь не в Америке нефть покупает и не в Англии? Срочно подсчитать себестоимость, наценку и обязать продавать ниже импорта на 15%.
И, наконец, главное и очевидное. Формула «Роттердам+» работала для всех участников рынка. Чего не отрицает даже НАБУ в своей презентации. А вот формула «Коломойский минус» работает только для пяти предприятий, принадлежащих одному человеку. Но НАБУ делает вид, что не замечает работающую у нее под носом ОПГ из Коломойского и ОАСК. Того самого ОАСК, руководству которого были объявлены подозрения по результатам прослушки главы суда Вовка. Если при Порошенко НАБУ было чем-то вроде пиар-агентства со спецназом, то сегодня Сытник был понижен до главы пиар-департамента при Богдане и Коломойском.
А вы, быдло зеленожопое, не забывайте славить вазелина шестого, ярого "антикоррупционера" и бАльшого патриота раши. И будет вам счастьЕ. Вам про это по каналу Г+Г расскажут
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