 Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.
За даними української розвідки, більшість занять на полігонах проводиться ними без належної підготовки та з грубими порушеннями заходів безпеки, що призводить до зростання кількості випадків втрат бойової техніки та загибелі і травмувань особового складу.
Так, 13 серпня ц.р. під час відпрацювання у танковому підрозділі окупантів питань подолання (форсування) водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинуло четверо військовослужбовців. Російське окупаційне командування намагається приховати цю подію.
Водночас, в окремих підрозділах окупантів продовжується практика формального проведення бойової підготовки, у т.ч. ротних (батарейних) тактичних навчань, з наданням російському командуванню постановочних фото звітів та фіктивних документів на списання боєприпасів і пального для "підтвердження" нібито проведених заходів.
Якщо самі помститись не можемо.
Смерть окупантам !
о троих погибших на передовой... но там же на передовой
не сдох от ответки ни один сепар?
Да потому что никакой ответки не было!
ВАЗелин дал команду: "Просто перестать стрелять..."
В результате предварительного расследования установлено, что гранту взорвал военный, который получил ранения. Двое погибших были его сослуживцами, и до этого дня всячески донимали и издевались над ним. Взрывом гранаты он решил отомстить», - говорится в сообщении.
Но и пусь себе плывет...
Железяка х..ва))))
-огонь!!!
Москалі примудрилися експериментальним шляхом спростувати це, здавалось би, очевидне твердження.
Кілька в собственном томаті!)))
тут не добавить не прибавить - подготовка идет успешно.
Какой танкіста біл канец
Yellow submarine, yellow submarine...
за месяц тридцатник самоутопленных железяк и де то рота кацжмуров - совсем неплохо.
Земля пухом Героям...
А этим...ну что могу пожелать..хорошего настроения и это..держитесь там..кто за что ухватится,можете друг друга за член подержать.И главное..не болейте,рахиты))