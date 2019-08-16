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 Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР

Російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

За даними української розвідки, більшість занять на полігонах проводиться ними без належної підготовки та з грубими порушеннями заходів безпеки, що призводить до зростання кількості випадків втрат бойової техніки та загибелі і травмувань особового складу.

Так, 13 серпня ц.р. під час відпрацювання у танковому підрозділі окупантів питань подолання (форсування) водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинуло четверо військовослужбовців. Російське окупаційне командування намагається приховати цю подію.

Також читайте: В окупованому Донецьку скасували вечір пам'яті Скрябіна і вимагають покарати організаторів

Водночас, в окремих підрозділах окупантів продовжується практика формального проведення бойової підготовки, у т.ч. ротних (батарейних) тактичних навчань, з наданням російському командуванню постановочних фото звітів та фіктивних документів на списання боєприпасів і пального для "підтвердження" нібито проведених заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143209
 
   
 Топ коментарі
 
Це Бог так допомагає.
Якщо самі помститись не можемо.
Смерть окупантам !
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Це Бог так допомагає.
Якщо самі помститись не можемо.
Смерть окупантам !
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Зато у нас только за сегодняшнюю ночь Цензор оповестил
о троих погибших на передовой... но там же на передовой
не сдох от ответки ни один сепар?
Да потому что никакой ответки не было!
ВАЗелин дал команду: "Просто перестать стрелять..."
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«По данным, полученным нами из штаба 56-й бригады, сегодня в 4.30 утра в месте отдыха военных 21-го отдельного батальона в районе н.п. Авдеевки взорвалась граната. В результате взрыва двое военных погибло, один получил ранения.
В результате предварительного расследования установлено, что гранту взорвал военный, который получил ранения. Двое погибших были его сослуживцами, и до этого дня всячески донимали и издевались над ним. Взрывом гранаты он решил отомстить», - говорится в сообщении.
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Плывет утюг по реке Чугуево...
Но и пусь себе плывет...
Железяка х..ва))))
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Кажуть, гівно не тоне.
Москалі примудрилися експериментальним шляхом спростувати це, здавалось би, очевидне твердження.

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За танк - вірю. Але щоб 4 найманці потонули - ніяк. Лайно ж не тоне.
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Воно було заблоковане в ********...
Кілька в собственном томаті!)))
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дом *******: что утонуло, сгореть не может! Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ: оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой, - ГУР - Цензор.НЕТ 5948
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Ви недооцінюєте рукожопість жопоруких.
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Ну витягнуть той танк полагодять, нових трьох ватників туди засунуть. Мені цікаво чому вони вирішили навчатися підводному водінню машин?
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Простіше вже доставляти їх в потонувший танк, а через час міняти на свіжих.
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Потому что Зеля медленно мост ремонтирует.
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Згідно законів фізики сепари втопитися не можуть, вони плавають.
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Это хорошо, что 4 оккупанта сдохло!!! А почему СМИ кроме Цензора замалчивают гибель наших ВОИНОВ? Не хотят портить гидранту Вове нервы.
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Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ: оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой, - ГУР
тут не добавить не прибавить - подготовка идет успешно.
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а еще ж только половина месяца...)))) а уже радует))) на рекорд пойдут? ну и взрыв при испытании какой-то хрени... - уже бонусом пошел ))))
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И дарага-а-я не узна-ает
Какой танкіста біл канец
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Тоже всегда пою эту песню под такие новости.
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Затонувший танк и четверо погибших наемников параши меня порадовали. Давай ще!
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або - не зупиняетеся..))) отпрацьовуйте до автоматизму такі вдалі занурення )))))
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Понажерались і море по коліно. Пішли слухати виступ хора ім. Алєксандрова.
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We all live in the yellow submarine.
Yellow submarine, yellow submarine...
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Я боюсь ошибиться, но вероятно танк затонул потому что был тяжелее воды.
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Как там говорят: в танке главное не обо@раться. Интересно, эти успели?
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Это правильные и скрепные учения. Так-бы каждый день, по 4 дохлых репоеда и утонувшему танку. Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР - Цензор.НЕТ 5673 Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР - Цензор.НЕТ 5673 Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР - Цензор.НЕТ 5673
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Екіпаж танка - три людини.. Звідки взявся четвертий потопельник?
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Утонул при следственном єксперименте.
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4й еще с прошлой недели в гусенице застрял...
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Наверное был капеллан четвёртым, чтоб сразу грехи отпускать.
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Может "пассажир": типа "взяли покататься", ну и - "укатали".
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И огромного человеческого счастья!
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а чего бы им каждый день не подготавливаться?
за месяц тридцатник самоутопленных железяк и де то рота кацжмуров - совсем неплохо.
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Тут кстати вопрос какие водные преграды они хотят брать. Северский Донец только приходит на ум. А мы ещё и войска оттянули.
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Хай там ті Кацапи всі захлебнуться, я співчуваю рідним 3 наших хлопців, які вчора загинули під час Зе перемир'я, і кругом тишина!
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Нашим парням которые вчера погибли Честь и Слава.
Земля пухом Героям...
А этим...ну что могу пожелать..хорошего настроения и это..держитесь там..кто за что ухватится,можете друг друга за член подержать.И главное..не болейте,рахиты))
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Три танкиста. Іврит. Раджу передивитися усім кацапам, особливо тим хто мріє про "камандіровку" до Сирії. Особливо їхнім родичам.
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В Израиле отстали, снаряд руками подают.
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"Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ" - а что с собакой?
Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР - Цензор.НЕТ 1390
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собака прогрызла дырку в танке и сбежала... ))
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неудивительно, ведь все как при совковой армии, каждое учение-показуха, офицерью пох..., хенералам звездочки
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