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Все про:депутат (931) Київська область (987) напад (649) Нацполіція (8038)

 Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план "Перехоплення" в Києві та області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення". Поліція розшукує нападників на народного депутата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Сьогодні, 16 серпня, близько 10 години, двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом "Терен-4" та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти. Яка це речовина – встановить експертиза", - йдеться в повідомленні.

Напад стався на одній з вулиць селища Гостомель. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна Ірпінського відділу поліції.

Встановлено, що після інциденту зловмисники зникли на автомобілі "Опель" сірого кольору.

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Для затримання зниклого авто та зловмисників на території Київщини та столиці введено поліцейську операцію "Перехоплення", орієнтовані усі наряди поліції.

Зі свого боку народний депутат Віталій Купрій на своїй сторінці в мережі Facebook попросив допомогти впізнати нападників. Також він опублікував відео, на якому відображена спроба затримати нападників.

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Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план Перехоплення в Києві та області 01
Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план Перехоплення в Києві та області 02
Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план Перехоплення в Києві та області 03
Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план Перехоплення в Києві та області 04
Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план Перехоплення в Києві та області 05
Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план Перехоплення в Києві та області 06

Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план Перехоплення в Києві та області 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143206
 
   
 Топ коментарі
 
А чому без прізвища ?
Від прізвища залежить і ставлення до нападників.
Може то на шухрича "напали" ?
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не , в него не брызгают ,сразу бьют Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8313
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Этим клоунам только детсад от бабушек охранять.
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А еще члена можно было выбросить в мусорный бак
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не могу понять как того дрыща в костьюме абибас не смогли 2е удержать?
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А тим часом проблему машин з еврономерами номерами дальше відклали. Хочби ввели якісь тимчасові посвідчення на право керування для невласників автівок.
Що не злочин тепер то на евробляхах.
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гавном облили -замах Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план "Перехоплення" в Києві та області - Цензор.НЕТ 2829 весёлые новости..., а больше всего порадовал "смельчак" с телефоном и фраза в конце: -"ух, сцуки, пля, упустил..." -так перебздел пока снимал шо аж запыхался.... ,
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"від гавна пече плече !" Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план "Перехоплення" в Києві та області - Цензор.НЕТ 9492 - дешёвая постанова - не успели облить гавном , а уже план перехват объявили
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Так це *********** - максимум адміністративна відповідальність. Та і взагалі - не ****** лайном депутата - це гріх.
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хороши улицы у шакалов из БлокаПодонковПорошенки,
за забором и с титуханами
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та ладно, работа предпологает оплату,
правда ?
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и сколько платит минстецько троллякам ?
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в смысле, пилить бюджеты? )) так это только рыго-шоколадным позволено!!! а кто посягнет на их корыто - рука кремля!!!
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та да , заработал тяжким трудом ,17 квартир только в Киеве, наверное по ночам вагоны разгружал внеурочно... Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план "Перехоплення" в Києві та області - Цензор.НЕТ 5508
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Неважно какой партии депутат и что это вобще депутат. Суть в том, что все попытким понять и простить бляхеров привоводят к еще большему беспределу.
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бляхам же вроде запретили таксовать????
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ааа, это тот, который делал глубокийотсосинович зелёненьким, а они его не взяли??))
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Ну да....
Куприй не пашик! Ходит без подаренного авакяном пистолетом!
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