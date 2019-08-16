EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1671  49
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12768) Волкер Курт (449)

 Війна на Донбасі - не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". РФ утримує і керує військовими формуваннями, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив про те, що війну на Донбасі аж ніяк не можна назвати "внутрішнім конфліктом через сепаратизм".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Росія керує військовими формуваннями (на Донбасі. – Ред.), вона надсилає кадрових військових та фінансує збройні формування; це вона надсилає контрактників через фірму у Санкт-Петербурзі, платить за роботу місцевих органів.

Росія надає своїх розвідників та керує своїми ставлениками. Тому це аж ніяк не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". Це Росія, яка все це робить", - сказав Волкер і додав, що правильне сприйняття і розуміння цього широкою громадськістю є надзвичайно важливим.

Він нагадав, що за час конфлікту на Донбасі загинуло понад 10 000 осіб, а сам конфлікт змінив життя кількох мільйонів людей: "Це трагедія – і вони не забуті! Ми щиро хочемо, щоб було знайдено рішення. Росія продовжує залишатися головним рушієм цього конфлікту, вона керує військовими силами, розвідкою, економікою. Здійснює контроль за місцевими структурами. І якщо Росія лише погодиться, щоб територіальна цілісність України була відновлена – був би мир. Була б можливість відновити економіку. Було б об’єднання сімей. Було б усе, що ми хочемо бачити, щоб повернути нормальне життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українське мовлення на окуповані території критично важливе, - Волкер

Спецпредставник Держдепу США в Україні також висловив сподівання, що зрештою Росія це зробить.

"Не думаю, що те, що Росія робить в Україні, окуповуючи ці території, хоч якось відповідає російським інтересам. Як на мене, насправді це завдало шкоди Росії і допомогло згуртувати Україну як державу. Національна ідентичність в України сильніша, ніж будь-коли; прозахідна, проєвропейська, пронатовська ідентичність в Україні теж сильніша, ніж будь-коли. І тому я не думаю, що те, що Росія робить, їй допомагає. І в будь-якому випадку, сподіваюся, вони врешті зупиняться і ми зможемо повернути мир людям, які там (на Донбасі – ред.) живуть".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143204
 
   
 Топ коментарі
 
4 погибших ждем похвалу зе за мужество сокрытия жертв(((((((
 показати весь коментар
 
все всё понимают, но озвучка чиновником уровня Волкера стоит того шо бы его уважать.
 показати весь коментар
 
заява Волкера містить у собі чітку лінію.
Сподіваюся, що це прозорий натяк усім тим, хто каже про "повстанців" та "громадянську війну".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
4 погибших ждем похвалу зе за мужество сокрытия жертв(((((((
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, на Укрнеті жодного повідомлення про загиблих героїв України. Молодець Зельцман - каже Путін. З таким президентом українцям і ворога не потрібно.
 показати весь коментар
 
 
На Укрнеті були повідомлення про трьох загиблих с прізвищами. Причому загиблі з різних ділянок лінії фронту. Схоже на серйозний кацапський вогонь.
 показати весь коментар
 
треба Данілюку повідомити про втрати, бо це створіння три дні тому базікало, що перемир'я діє
 показати весь коментар
 
 
предлагаю создать на сайте президента петицию, чтоб президентом Украины был Волкер.
 показати весь коментар
 
 
тобто у вашому уявленні рашка на нас не нападала ?
 показати весь коментар
 
Бггггг. Ти шютішь? Не нападали. Вони самі позвали ***** защітіть від цинічних бендер.

 показати весь коментар
 
 
может там наших нет как кацапов ? новое от зепадлюк
 показати весь коментар
 
 
Не знаю..
Вже п'ять років війни, а ми все обговорюємо втрачання росії, її пряму участь та організацію конфлікту, наче щойно про це дізнались.
 показати весь коментар
 
 
Что ты несёшь?!
Волкер, ну что ты гонишь то?!
Хозяин гидранта сказал:"гражданская война".
А ты чтоже?
 показати весь коментар
 
 
заявити на радіо свобода і з трибуни ООН зовсім різні формати.
 показати весь коментар
 
все всё понимают, но озвучка чиновником уровня Волкера стоит того шо бы его уважать.
 показати весь коментар
 
 
Было бы не плохо если бы он все это донес еще до Зегидранта.
 показати весь коментар
 
 
Волкер-наш президент, владмимр-наш кловун.
 показати весь коментар
 
 
Тактика зебобиков....о погибших молчат...значит их нет... о коррупции молчат..значит ее нет победили...о взятках на таможне молчат..значит их нет...победили...
Тактика замалчивать все проблемы...и орать во все горло о пэремогах...все как в паРаше у *****....
 показати весь коментар
 
 
Ну і скажіть , чому Волкер не балотувався в президенти України ? . Більшого патріота нашої Держави ніж він, в Україні немає.
 показати весь коментар
 
 
Через следующий раз. 5 лет проживания. Гражданство. Воля избирателей.
 показати весь коментар
 
 
Перестаньте , он Шарія зареєстрували , його антиукраїнську партію допустили до виборів . Ба більше , українці будуть фінансувати ту партію , свого ворога пітримувати матеріально . А тут патріот України , думаю притомні українці підтримали б .Шкода що в Україні мало українців , їх нажаль меншість.
 показати весь коментар
 
Ні, Шарія зняли з реєстрації. Партію Шарія антиукраїнською офіційно не визначено. Уолкер скоріш патріот США, ніж України. Закон є закон.
 показати весь коментар
 
Не с нашим украинским "счастьем" такой подарок небес.
 показати весь коментар
 
заява Волкера містить у собі чітку лінію.
Сподіваюся, що це прозорий натяк усім тим, хто каже про "повстанців" та "громадянську війну".
 показати весь коментар
 
 
А кто он такой, чтобы я шел по его четкой линии и прислушивался к его прозрачным намекам? Уж как-нибудь и без Уолкера разберусь что почем.
 показати весь коментар
 
Нет,мордва позорная,без американского вразумления до вас не дойдет,что быковать и гопничать не есть хорошо!
 показати весь коментар
 
 
Вот и вразумляйся, Гарик. А я как-нибудь обойдусь и без наставлений на путь истинный.
 показати весь коментар
 
Все в этом мире относительно. Американцы войну в Ираке называли конфликтом. Испанцы вооруженную агрессию гитлеровской Германии назвали гражданской войной.
 показати весь коментар
 
 
В этом мире есть довольно четкие определения и военного конфликта, и вооруженной агрессии, и гражданской войны, и революции.
 показати весь коментар
 
Волкера в президенты США или как минимум в вице президенты.
 показати весь коментар
 
 
Росточком маловат, да и порядковый номер на президента США трехзначный. Губернатором Род-Айленда разве.
 показати весь коментар
 
Волкер - бейся за Украину як вовкулака-характэрнык!
 показати весь коментар
 
Теперь США отрубят рашку от SWIFTа?
Или введут "иранские" санкции ?
 показати весь коментар
 
Война на Донбассе - не "внутренний конфликт / у смотрящего по Украине от мирового еврейского капитала (мирового правительства, Сороса, масонов, недополучивших из-за санкций и пр.) "правильного" вора мнение другое."Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе.-В ДНР-ЛНР много российских военнослужащих, которые поехали в Украину выполнять интернациональный долг. Это нормальное явление.
 показати весь коментар
 
Вот достали эти проклятые массоны Ивана Петровича Сидорова!
Водки выпить не дают, соседу Степану Гавриловичу в морду дать тоже не дают. Вот шо за жизнь пошла, да?!
 показати весь коментар
 
Вот достали эти прокляты массоны Ивана Петровича Сидорова!/Таки да .С 1917 года.Достали Троцкие, Свердловы, Зиновьевы и прочие организаторы гражданской войны, Гулага и Голодомора. И вновь продолжается бой.Что заявил командированный из Израиля :Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский. История учит что ничему не учит .
 показати весь коментар
 
Прискорбно констатировать факт: кто хочет, тот учится. А кто не хочет, тот как Иван Пертович сидит и страдает. То ему не так и се не так...

А сам что может Иван Петрович? Президентом может быть - нет. Фирму возглавить тоже нет... Что может - да ничего не может. А запросы наполеоновские: он бы мир завоевал. Да вот только массоны мешают.

Так и пьет дальше наш Ваня водяру и ругает массонов...
 показати весь коментар
 
Так и пьет дальше наш Ваня водяру и ругает массонов/ с Иваном Петровичим Сидоровым
мы разобрались.Пора и о себе поведать. Суть комментов мигрантов- надоевшие,одни и те же, жалобы на Украину и украинцев. А хорошо бы украинцам прочитать то что они не знают о Забугорье, о забугорной жизни.
 показати весь коментар
 
Ну...подозреваю, что Ты/Вы, нужное подчеркнуть не Иван Петрович. Правда, я тоже не Снупи . Я родился в Киеве, там же жил, рос и учился до 23 лет. А потом переехал с родителями в Германию и прожил в Штутгарте последние 22 года. Звать меня Вадим. Будем знакомы!
Будут вопросы - если смогу, отвечу!
Сразу замечу, эммигранты имеют разные взгляды, т.к. это довольно большая группа людей. Точно также нельзя говорить (с моей точки зрения) все украинцы считают ... . Eсть разные украинцы с разными точками зрения. Эти точки зрения могут не совпадать. Но до тех пор, пока у них пасспорт Украины - они украинцы.
 показати весь коментар
 
интересно, кому он это сказал.
Интересна аудитория.
 показати весь коментар
 
Волкер,не бреши,Зеленський сказав "конфлікт" ,значить конфлікт. А то бобікі "усталі ат вайни"
 показати весь коментар
 
 
Волкер все понимает.Осталось вдолбить это в головы веселого квартала.А то там уже договорились до ратификации Римского права,что автоматически делает добробатовцев и АТОшников подсудными Гаагскому трибуналу по заявлению рос.оккупанта.Вообще берега попутали,клоуны?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору