 Війна на Донбасі - не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". РФ утримує і керує військовими формуваннями, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Росія керує військовими формуваннями (на Донбасі. – Ред.), вона надсилає кадрових військових та фінансує збройні формування; це вона надсилає контрактників через фірму у Санкт-Петербурзі, платить за роботу місцевих органів.
Росія надає своїх розвідників та керує своїми ставлениками. Тому це аж ніяк не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". Це Росія, яка все це робить", - сказав Волкер і додав, що правильне сприйняття і розуміння цього широкою громадськістю є надзвичайно важливим.
Він нагадав, що за час конфлікту на Донбасі загинуло понад 10 000 осіб, а сам конфлікт змінив життя кількох мільйонів людей: "Це трагедія – і вони не забуті! Ми щиро хочемо, щоб було знайдено рішення. Росія продовжує залишатися головним рушієм цього конфлікту, вона керує військовими силами, розвідкою, економікою. Здійснює контроль за місцевими структурами. І якщо Росія лише погодиться, щоб територіальна цілісність України була відновлена – був би мир. Була б можливість відновити економіку. Було б об’єднання сімей. Було б усе, що ми хочемо бачити, щоб повернути нормальне життя".
Спецпредставник Держдепу США в Україні також висловив сподівання, що зрештою Росія це зробить.
"Не думаю, що те, що Росія робить в Україні, окуповуючи ці території, хоч якось відповідає російським інтересам. Як на мене, насправді це завдало шкоди Росії і допомогло згуртувати Україну як державу. Національна ідентичність в України сильніша, ніж будь-коли; прозахідна, проєвропейська, пронатовська ідентичність в Україні теж сильніша, ніж будь-коли. І тому я не думаю, що те, що Росія робить, їй допомагає. І в будь-якому випадку, сподіваюся, вони врешті зупиняться і ми зможемо повернути мир людям, які там (на Донбасі – ред.) живуть".
Вже п'ять років війни, а ми все обговорюємо втрачання росії, її пряму участь та організацію конфлікту, наче щойно про це дізнались.
Волкер, ну что ты гонишь то?!
Хозяин гидранта сказал:"гражданская война".
А ты чтоже?
Тактика замалчивать все проблемы...и орать во все горло о пэремогах...все как в паРаше у *****....
Сподіваюся, що це прозорий натяк усім тим, хто каже про "повстанців" та "громадянську війну".
Или введут "иранские" санкции ?
Водки выпить не дают, соседу Степану Гавриловичу в морду дать тоже не дают. Вот шо за жизнь пошла, да?!
А сам что может Иван Петрович? Президентом может быть - нет. Фирму возглавить тоже нет... Что может - да ничего не может. А запросы наполеоновские: он бы мир завоевал. Да вот только массоны мешают.
Так и пьет дальше наш Ваня водяру и ругает массонов...
мы разобрались.Пора и о себе поведать. Суть комментов мигрантов- надоевшие,одни и те же, жалобы на Украину и украинцев. А хорошо бы украинцам прочитать то что они не знают о Забугорье, о забугорной жизни.
Будут вопросы - если смогу, отвечу!
Сразу замечу, эммигранты имеют разные взгляды, т.к. это довольно большая группа людей. Точно также нельзя говорить (с моей точки зрения) все украинцы считают ... . Eсть разные украинцы с разными точками зрения. Эти точки зрения могут не совпадать. Но до тех пор, пока у них пасспорт Украины - они украинцы.
Интересна аудитория.