 "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

Про це Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Зі спілкування із Зеленським я зрозумів, що бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції. Розумієте, коли людина говорить, говорить монотонно і раптом переходить на фальцет, то в нього або не вистачає аргументації, або ним заволодівають емоції. Він зривається в голосі", - розповів Безсмертний.
На запитання про те, чи є різкі виступи Зеленського на відкритих нарадах заготовкою, Безсмертний сказав:
"Ні, це не картинне, це ще нерозуміння свого статусу, відповідальності, всієї інформації, і це все перетворюється на комок нервів. А тепер уявіть, що кожного дня до нього заходять десятки людей, які не відповіді приносять, а запитання", - зазначив політик.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 14 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Самое смешное, что на 1+1 забыли о борщевом наборе. Уже никто не плачется, хотя цены на овощи поднялись. Что, зеленые, на щи перешли или у вас двойные стандартны?
і про овочі
Кабінет міністрів скасував державне цінове регулювання на ряд товарів і послуг з 1 липня 2017 року.
чи Зеленський ще з 2017 вам у кальсони срав?
или он на беню работает и зебилы ему пофиг?))
і ще одне прокоментую твою картинку так ви зробили це разом з петею ,дякули всі рішення
потужно реформованих судів на совісті "батька нації" який їх призначав.
Щас ********** может фсё!
Зебилы, вы там поинтересуйтесь что такое логика..))
уряд за який Зеленський буде нести відповідальність Рада сформує лише у вересні тоді й будеш писати про держегулювання
а петін уряд вже держрегулювання давно відмінив і не треба казати що грося принциповий і незалежний політик як яценюк наприклад цей торговець труселями завжди виконував петіні забаганки лише в кінці трохи попіарився.
Если шмаркля может ТОЛЬКО жрать шаурму и "не обещать" - то он.. правильно, ИМИТИРУЮЩИЙ исполнитель... КЛОУН на побегушках у Бени и Богдана 100 дней прошло - а действий шмаркли НЕТ.. совсем
И ты сейчас это подтверждаешь, верно?))
Так что продолжай дальше отмазываться, пока шмаркля "играет на рояле"
не збираюся перед тобою виправдовуватися це буде робити петя перед прокурором
поставив петю на коліна перед украинскими бойцами, их женами, детьми и матерями.. і раком перед українським народом.
Порошенко эту схему сломал, за что его олигархи и снесли с помощью воплей из каждого утюга и холодильника про "мародёрство", "бизнес на крови" и проч.
А теперь система вернулась: во главе страны опять говорящая голова. Реально страной управляют Коломойский и прочие денежные мешки, передавая все приказы через Богдана.
Если Зеленский хочет чтобы остальные поверили что он - Президент, он обязан первым делом уволить Богдана. Других вариантов нет.
ахмет-хан одобряет..молодец..
Именно поэтому в репортажах Бениного рупора можно увидеть только нарезку, в которой Зеля произносит лишь по пару слов.
Вспомните "мои вопросы" на дебатах.
Какая, нахрен, осведомленность?! Кому это было нужно?!
Главное, что он "иной"!
совсем неплохо, но как для Президента - полное говно и жуткий недобор...
бляха, как-то не получается его жалеть.
ТЫ ЗАНЯЛ ЧУЖОЕ МЕСТО, МУДИЛА!!
ВАЛИ И ОСТАВТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!!
Именно поэтому ты решил не делиться с ним своими знаниями??? Или Зеленского твой прайс не устроил?
Звідки ж стільки галактичного масштабу знань у цього простого сільського вчителя?
А де знання тих бутусів, які так натхненно цитують цього паскудера, забувши про його досягнення, які розпочалися з Майдану, талановито просраного Ющенком? Це ж Рома першим затіяв публічну суперечку між помаранчевими, назвавши Тимошенко "шантажисткою". Через те, що вона "нахабно" добилася виконання Ющенком однієї зі своїх обіцянок стосовно призначення керівника уряду. А обіцяв він і Аморозу, який погодився стати спікером, і своєму куму Рошенку, котрого довелося взяти під крило Радбезу і оборони миру... Безсмертний ще на посаді віцепрем'єра "відзначився", реформатор грьобаний. Тепер 8-процентні його обіцянки чергового Майдану цитувати стали? Та ж паскудери ще за попередні просрані майдани не відповіли!