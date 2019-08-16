 "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

Про це Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зі спілкування із Зеленським я зрозумів, що бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції. Розумієте, коли людина говорить, говорить монотонно і раптом переходить на фальцет, то в нього або не вистачає аргументації, або ним заволодівають емоції. Він зривається в голосі", - розповів Безсмертний.

На запитання про те, чи є різкі виступи Зеленського на відкритих нарадах заготовкою, Безсмертний сказав:

"Ні, це не картинне, це ще нерозуміння свого статусу, відповідальності, всієї інформації, і це все перетворюється на комок нервів. А тепер уявіть, що кожного дня до нього заходять десятки людей, які не відповіді приносять, а запитання", - зазначив політик.

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Нагадаємо, 14 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний