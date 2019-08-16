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 Політика України
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Все про:Безсмертний (110) Зеленський (2411)

 "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

Колишній переговорник від України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний заявив, що в президента Володимира Зеленського є бажання чути інших людей, проте він постійно переходить на емоції.

Про це Безсмертний розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зі спілкування із Зеленським я зрозумів, що бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції. Розумієте, коли людина говорить, говорить монотонно і раптом переходить на фальцет, то в нього або не вистачає аргументації, або ним заволодівають емоції. Він зривається в голосі", - розповів Безсмертний.

На запитання про те, чи є різкі виступи Зеленського на відкритих нарадах заготовкою, Безсмертний сказав:

"Ні, це не картинне, це ще нерозуміння свого статусу, відповідальності, всієї інформації, і це все перетворюється на комок нервів. А тепер уявіть, що кожного дня до нього заходять десятки людей, які не відповіді приносять, а запитання", - зазначив політик.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 14 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143203
 
   
 Топ коментарі
 
ватник.. ты хоть поменьше зашкваривайся с копипастом рашаТВ))
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Система власти в Украине была устроена так: народ голосует за какую-то говорящую голову, типа Ющенко или Януковича, а реально страной правили несколько серых кардиналов: Лёвочкин, Портнов и проч.

Порошенко эту схему сломал, за что его олигархи и снесли с помощью воплей из каждого утюга и холодильника про "мародёрство", "бизнес на крови" и проч.
А теперь система вернулась: во главе страны опять говорящая голова. Реально страной управляют Коломойский и прочие денежные мешки, передавая все приказы через Богдана.

Если Зеленский хочет чтобы остальные поверили что он - Президент, он обязан первым делом уволить Богдана. Других вариантов нет.
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Такие, как вы, тут писали, что Порох посадил 8 тысяч добровольцев. Зеля их уже освободил?
Самое смешное, что на 1+1 забыли о борщевом наборе. Уже никто не плачется, хотя цены на овощи поднялись. Что, зеленые, на щи перешли или у вас двойные стандартны?
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Слідкуйте, вангую. коЗєл буде відсторонений від влади через протест до Нового 2021 року або невдовзі після. Прогноз базується на аналізі історії президенства і тенденції розвитку. Прикмети - то додаткові чинники, знаки. Тепер по порядку. Згадаємо історію. 1 цикл: кравчук скочив на президентство на бунті проти срср (закономірність 1). Українці вперше в новітній історії проголосували як бовдури - під гаслом "Геть кпрс!" вибрали собі головного комуняку (закономірність 2). кравчук відсидів свій один термін (закономірність 3) і мирно передав владу (закономірність 4) кучмі. Бо голосівали українці знову як бовдури (закономірність 5), і під гаслом - "Геть зубожжіння через бандито-комуняк!", вибрали знову комуняку і мокрушника, творця олігархії. кучма сидів 2 терміни 10,5 років (це важно) Цикл 2: Після кучми був Майдан і заскочив в крісло ющенко (закономірність 1 - на вістрі бунту). Українці собі не зрадили, голосували як бовдури - під гнаслом "геть бандитів кучми!" проголосували за вихованця кучми (закономірність 2). ющенко відсидів цілий термін (закономірність 3) і мирно пропхав на президентство януковіча (закономірність 4). Бо голосували і тут українці як бовдури (закономірність 5) і під гаслом геть корупцію любих друзів вибрали бандюгана і зека. Той просидів 4 роки (в 2,6 рази менше). Цикл 3. порошенко сів в крісло президента після бунту (закономірність 1). Знову українці виказали завидну стабільність і проголосували як бовдури - під гаслом "геть олігархів і партию регіонів!" вибрали собі президентом засновника партії регіонів олігарха порошенко (закономірність 2). порошенко прокерував весь свій термін (закономірність 3) і мирно передав владу зєлєнскому (закономірність 4). Українці навіть переплюнули себе і проголосували як унікальні бодури. Вперше в світовій історії під час війни і окупації вибрали собі за лідера придворного блазня (закономірність 5). Якщо закономірність не зміниться (а повдінка виборців вказує, що нема про що хвилюватися. 73 % казкам вірять. А до того їх було тільки 54%, а ще раніше ледве з фальсифікаціями 36. На наступних виборах бовдурів буде відсотків 95-97. Чудова ілюстрація динаміки мозкової недостатності суспільства.), то зєлєнскій просидить в президентах максимально 17 місяців, і потім його зметуть. Тепер тенденції, що підтверджують прогноз. Ще ніхто так швидко не отримував протестних акцій в такій кількості в перші місяці по виборах. І ніхто не ліз так нагло в справи, в яких є абсолютним невігласом. Навіть євнуховоч з цілою бандою вишколених шакалів виглядав компетентнішим, хай біля зера, але компетентнішим.
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У будь якої нормальної людини від стану справ в країні пограбованій і проданій порошенком ворогу виникає постійний (перманентний) нервовий зрив! Тільки уроди які все це знали роками і покривали можуть спокійно дивитись як гине Україна, зберігаючи холоднокровний спокій! Це ще нарід не знає про реальні витівки порошенка, а то давно б вже четвертував все це кодло прямо на Майдані!
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ватник.. ты хоть поменьше зашкваривайся с копипастом рашаТВ))
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Нарід не знає про витівки Пороха, але вже побачив витівки Гідранта. Ти б таки розібрався, хто тобі в кальсони сере - Порошенко чи ти сам? "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 5518
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Такие, как вы, тут писали, что Порох посадил 8 тысяч добровольцев. Зеля их уже освободил?
Самое смешное, что на 1+1 забыли о борщевом наборе. Уже никто не плачется, хотя цены на овощи поднялись. Что, зеленые, на щи перешли или у вас двойные стандартны?
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головне що любих порохоботів петруня врятував від лютого зубожіння
і про овочі
Кабінет міністрів скасував державне цінове регулювання на ряд товарів і послуг з 1 липня 2017 року.
чи Зеленський ще з 2017 вам у кальсони срав?
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так в чем проблема, почему от шмаркли не требуешь? жрать шаурму оно может - а порадовать зебилов госрегулированием - нет?
или он на беню работает и зебилы ему пофиг?))
"Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 5534
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тому що це рішення приймає кабмін а не президент,зрозумів,клован "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 6863
і ще одне прокоментую твою картинку так ви зробили це разом з петею ,дякули всі рішення
потужно реформованих судів на совісті "батька нації" який їх призначав. "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 3269
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не... То раньше так было.
Щас ********** может фсё! "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 2842
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зебил, у тебя очередные отмазки) Значит ОТМЕНИЛ - Порох.. но "решение принимает Кабмин"?))
Зебилы, вы там поинтересуйтесь что такое логика..))
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якщо не дійшло поясню ще раз
уряд за який Зеленський буде нести відповідальність Рада сформує лише у вересні тоді й будеш писати про держегулювання
а петін уряд вже держрегулювання давно відмінив і не треба казати що грося принциповий і незалежний політик як яценюк наприклад цей торговець труселями завжди виконував петіні забаганки лише в кінці трохи попіарився.
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еще раз, для тупых зебилов: если Порох может отменить - значить Порох - президент.
Если шмаркля может ТОЛЬКО жрать шаурму и "не обещать" - то он.. правильно, ИМИТИРУЮЩИЙ исполнитель... КЛОУН на побегушках у Бени и Богдана 100 дней прошло - а действий шмаркли НЕТ.. совсем
И ты сейчас это подтверждаешь, верно?))
Так что продолжай дальше отмазываться, пока шмаркля "играет на рояле"
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ні дурнику,петя вже не президент і ніколи ним вже не буде,
не збираюся перед тобою виправдовуватися це буде робити петя перед прокурором
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п.с. а "дякула" - это шмаркля?_)) оно ж любит повторять "дуже дякую.. дуже дякую" - когда не в состоянии ответить на простейшие вопросы "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 9742
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зебил.. Порох становился на колени перед украинскими бойцами, их женами, детьми и матерями.. А не перед тобой, "дякула"
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я й не писав що переді мною ти просто не знав що написати? "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 3912
поставив петю на коліна перед украинскими бойцами, их женами, детьми и матерями.. і раком перед українським народом.
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благодаря тому что порох "награбував" зеля ещё держится, как закончатся звр и пойдет в разнос армия (некоторые поставки зеля уже сорвал) вот тогда будет срыв...
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Чахлик невмерущий -редкостный пакостник.Где он был 5 лет назад?Что он сделал за предыдущие 20 лет?Пусть побахвалится,а мы поаплодируем.Наши солдаты не должны гибнуть.Санкции,санкции,санкции.Волкер тоже об этом.США не собираются воевать с Китаем и ордой.Она их гнобит и будет гнобить.Нам надо наращивать мускулы и жир(благополучие).
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Та ми бачимо твій зрив. Слабкий тип нервової системи. Але то твої проблеми.
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обиженку безмертного отодвинули от корыта, вот оно и гадит..
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гадиш, наразі, тут тільки ти....
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Ну то і так було зрозуміло що ЗЄля - пустоголова істеричка, але піпл лиш би "новає ліцо".
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Система власти в Украине была устроена так: народ голосует за какую-то говорящую голову, типа Ющенко или Януковича, а реально страной правили несколько серых кардиналов: Лёвочкин, Портнов и проч.

Порошенко эту схему сломал, за что его олигархи и снесли с помощью воплей из каждого утюга и холодильника про "мародёрство", "бизнес на крови" и проч.
А теперь система вернулась: во главе страны опять говорящая голова. Реально страной управляют Коломойский и прочие денежные мешки, передавая все приказы через Богдана.

Если Зеленский хочет чтобы остальные поверили что он - Президент, он обязан первым делом уволить Богдана. Других вариантов нет.
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Юля вообще мало чего понимала в том: во что она вляпалась.
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"Порошенко эту схему сломал"


ахмет-хан одобряет..молодец..
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Taк это правильно. Он получил народный мандат на то чтобы править от своего имени.
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нажаль він прс..ав той мандат а а баблоносні схеми перенаправив собі улюбленому.
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Восемнадцать "дел" состряпал Портнов, но ничего так на Пороха и не нарыл. Все налоги уплачены, ничего не украдено.
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це лише початок розслідувань,якби не югік все рухалося значно швидше.
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а ти не віриш в сили та талант петра лексіоча,це лише віршечок айсберга "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 135
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А его за что убивать-то ? Он просто марионетка. Попал как кур в ощип в эту историю. Наилучшим вариантом для него лично было бы просто подать в отставку и уехать.
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це стара брехня (про маріонетку) без жодних доказів всі рішення пециних судів на користь коломойського свідчать лише про "надпотужність" "реформ"
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Роман добавляет последние пазлы к портрету преЗЕдента, который давно сложили умные люди в Украине и мире... "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 2769
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добре що ідіотів вже менше 8 відсотків "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 1631
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зебил,не тешь себя,ты как раз в них и попал
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шось цього нафталінового багато останнім часом. цікаво він уже купив собі якийсь диплом про Вищу освіту?
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Він університет закінчив...був такий - лєнінскій унівєрсітєт мілліонав...
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Зеленский привык жить и работать по сценарию, который ему всегда писали братья-единоверцы Шефиры. Без сценария он теряется, ибо по жизни нескольких слов связать не может.
Именно поэтому в репортажах Бениного рупора можно увидеть только нарезку, в которой Зеля произносит лишь по пару слов.
Вспомните "мои вопросы" на дебатах.
Какая, нахрен, осведомленность?! Кому это было нужно?!
Главное, что он "иной"!
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Самое грустное - он не понимает, что надо окружить себя умными людьми, а не манипуляторами, играющими на его самолюбии и отсутствии понимания элементарных вещей... "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 5658
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желает значит?
совсем неплохо, но как для Президента - полное говно и жуткий недобор...
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Там вся зебобивская команда...тупой и еще тупее....
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так,и согласно такому мнению уважаемого человека артист разговорного жанра должен пройти медкомиссию.Не анализы, а психиатра.
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Странные комментарии *дипломата* Б Граничат с призывами
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одного желания мало... нужна еще и способность "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 9614
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Уволили порохобота - какая жаль,сейчас расплачемся.
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представил.. бедненький, все к нему с вопросами, а ответов у него нету - и ну истерить и искать виноватых..

бляха, как-то не получается его жалеть.

ТЫ ЗАНЯЛ ЧУЖОЕ МЕСТО, МУДИЛА!!

ВАЛИ И ОСТАВТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!!
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Что-то этого бесмертного не было слышно никогда, от слова вообще. И вдруг такая активность. Ровно после того как оторвали от корыта.
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Вообще-то это может быть и симптом психических отклонений. А вообще в таких случаях прибегают к мокрым простыням. И для голоса полезно.
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при любой власти рома комсомолец холуй говорун. иди устройся на роботу дармоед
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Краевед - советская профессия, краеведы сейчас нахрен не нужны, а историков хоть ж-й жуй. Прямой путь в политологи! Конкуренция большая, но если будет приходить на эфиры подшофе, скандалить и устраивать драки, то будет пользоваться спросом. "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 420
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"Желание у него есть. Но из-за недостатка осведомленности и знаний он все время переходит на эмоции"

Именно поэтому ты решил не делиться с ним своими знаниями??? Или Зеленского твой прайс не устроил?
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Президент пытаясь доказать Р. несостоятельность его рассуждений, оживленно жестикулирует руками, но Р. сидит перед ним с непроницаемым лицом, и изредка слегка раздвигает уголки губ в снисходительной, иногда ироничной улыбке. Президент переходит на повышенный тон, вскакивает с места, и бегает по кабинету. Р., покачав отрицательно головой, поднимается и идет к двери. Кивнув на прощание, он выходит. В бессильной ярости президент хватает трубку прямой связи и задыхаясь кричит, срываясь на фальцет:"Уволить! Немедленно уволить этого сноба, этого наглеца, этого черта бессмертного!" Через пятнадцать минут, уже слегка успокоившись, всё еще подрагивающей рукой он подписывает приказ об увольнении.
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Ромцьо себе й справді Маклаудом вважає? "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 878
Звідки ж стільки галактичного масштабу знань у цього простого сільського вчителя?
А де знання тих бутусів, які так натхненно цитують цього паскудера, забувши про його досягнення, які розпочалися з Майдану, талановито просраного Ющенком? Це ж Рома першим затіяв публічну суперечку між помаранчевими, назвавши Тимошенко "шантажисткою". Через те, що вона "нахабно" добилася виконання Ющенком однієї зі своїх обіцянок стосовно призначення керівника уряду. А обіцяв він і Аморозу, який погодився стати спікером, і своєму куму Рошенку, котрого довелося взяти під крило Радбезу і оборони миру... Безсмертний ще на посаді віцепрем'єра "відзначився", реформатор грьобаний. Тепер 8-процентні його обіцянки чергового Майдану цитувати стали? Та ж паскудери ще за попередні просрані майдани не відповіли! "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського - Цензор.НЕТ 6771


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Майдану не буде, будуть погроми. Коли влада не розуміє, що суди і поліція потрібні для того, щоб не було самосуду - буде кривавий суд народу над владою. Злодюги олігархи, судді і Ко не розуміють, що Захід їм не поможе, бо вони крадуть в першу чергу їхні гроші. Беня може ще пару лярдів відсудити, але здається мені що жадність вже фраєра згубила, і ніякій клоун його не врятує - привіт Лазаренкові. Як казав один мій знайомий: "нє, щоб тихо і спокійно нажити свій мільйон.."
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зачем вытягивать на свет запыленного и давно забытого политика ? потом беды не оберешся! Оно включается как "птица говорун" … Прошло пару дней после увольнения, а уже заср… своими "рецептами " все СМИ
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Обвал рейтинга зелебобика . Сужу по своему предприятию . 10 сотрудников , мартовский расклад : 6 ярых зелёных . 2 за Петю и два на выборы не ходили ( в т.ч. и я ) . Для меня там не было приемлемого варианта. Расклад начала августа : 2 придурка продолжают рвать за зелю , 3 переметнулись к нам двоим , у которых президента нет , 1 перешёл к петиным. Срез общества.
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у него хрипотцы не было, когда проиграл в финале квн и просил маслякова сжалиться...тогда еще и отказался быть украинцем(((...прикро, але шанс поправитись є...72% дали його
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Всё будет нормально. Безсмертный маленько обижен. А зебильные порохоботы *********.
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