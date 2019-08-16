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 ДТП на трасі "Київ-Чоп": 6-річний хлопчик загинув на місці, ще двоє дітей і троє дорослих госпіталізовані

Сьогодні вранці на Львівщині зіткнулися два легкові автомобілі - загинула дитина, п'ятеро осіб травмовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, ДТП сталася сьогодні, 16 серпня, близько 9.30 на автодорозі "Київ-Чоп" на перехресті на в'їзді в місто Буськ.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі "Опель Вектра" і "Тойота Королла", якими керували жителі Бузького району.

"Унаслідок зіткнення від травм на місці пригоди помер шестирічний хлопчик – пасажир "Опеля". Крім того, тілесні ушкодження дістали п'ять осіб - водії і пасажири транспортних засобів, з яких двоє - діти 5 і 9 років. Всі вони госпіталізовані в місцеву лікарню, зараз медики встановлюють їм діагнози", - сказано в повідомленні.

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На місці події працює поліція, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143198
 
 
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