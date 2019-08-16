 "Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - сказав він.

Безсмертний вважає, що в Україні не буде економічного протесту, а швидше політичний.

"Тут домінуватиме політика, але особливість моменту - що ця політика буде з револьвером, бо зброї дуже багато. Тоді будуть не сотні смертей, а тисячі. І перший, хто це має усвідомлювати, - це президент. Люди в нас не вміють голосувати, проте вміють виходити на майдани. Це наша національна особливість", - зазначив політик.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний

Нагадаємо, 14 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.