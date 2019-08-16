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 Політика України
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Все про:Безсмертний (110) Зеленський (2411) майдан (497)

 "Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний

Колишній переговорник від України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний заявив, що не відкидає нового Майдану через ідеологію і стиль управління президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - сказав він.

Безсмертний вважає, що в Україні не буде економічного протесту, а швидше політичний.

"Тут домінуватиме політика, але особливість моменту - що ця політика буде з револьвером, бо зброї дуже багато. Тоді будуть не сотні смертей, а тисячі. І перший, хто це має усвідомлювати, - це президент. Люди в нас не вміють голосувати, проте вміють виходити на майдани. Це наша національна особливість", - зазначив політик.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний

Нагадаємо, 14 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143197
 
   
 Топ коментарі
 
Шо значить відлучили від кормушки...
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Майдан не може бути за Пєтю чи за Зе! Майдан може бути лише за Україну...
Ваті цього не зрозуміти!

Майдан запросто може початися, якщо Зе піде на договорняки з москалями чи сєпарнею чи почне наступ на українську мову, чи почне розворот у сторону рюсского міра...
А щодо правильної/неправильної ідеології, то у Зе я взагалі ніякої ідеології не бачу. Ні правої, ні лівої, ні центристської. І це дуже погано. У нас в Україні майже не залишилося ідеологічних політичних сил, а лише клуби по інтересах.
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ВБИТО 4 НАШИХ БІЙЦІВ. ДЕ РЕАКЦІЯ "ВЛАДИ"?
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А тебя под Илловайск в 2014. Хотя бы на месяцок во время военного парада в Киеве.
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Кацап, вали на х. за поребик и лижи там своему фуйлу. Все таки ближе. Не надо будет так тянуть свой язык.
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А кто сообщил, что Иловайск взят?
ВСУ готовили операцию по освобождению Иловайска или они сходу стали спасать добробаты, хотя и не были готовы?
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Надеюсь, что скоро узнаем. Когда луцика свалят.
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Кто не стреляет? Кто давал такой приказ? Тебя туда послать чтобы ты не пиз..сал, если не знаешь.
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Это уже становится неизбежностью. Глупостью и некомпетентностью невозможно долго управлять такой большой страной, как Украина.
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Более четверти века лохторату это удаётся...
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Судя по тому что как они начинают это может сбыться
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Как только оторвут от корыта кого-либо, так сразу речь начинают вести о "майдане".
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""Я не исключаю, что и идеология и стиль управления, которую начал в своих действиях президент Зеленский, приведет нас к новому Майдану", - Безсмертный" - обиделся.
"Люди у нас не умеют голосовать, однако умеют выходить на майданы. Это наша национальная особенность", - отметил политик." - Густав Водічка: «Різати панів - це наша народна традиція»
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Хорошие формулировочки, которые начинаются с я не исключаю...
Никакой ответственности за сказанное, и так говорить можно про все, что угодно.
Например, я не исключаю, что Безсмертный женщина и является любовницей барыги.
Хотя я не исключаю, что барыга в настоящее время импотент, хотя и диабетик.
Грубо, конечно, но это пример, что можно не исключать чего угодно. И что такая подача не столько информативна, нсколько провоктивна. Вон как малочисленная 8%-я шобла возбудилась от Безсмертного
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Я не исключаю что ты покацапленный малоросс, электорат ЗЕкловуна
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А я не исключаю, что ты обычный барыжно-профуйловский пиараст. Иди хлопай Медведчуку, лучшему другу мародера.
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ЗЕбил малоросс любитель Портнова, Разумкова, Шефира, Богданчика, Дубинина, КОмарницкого, Бабломойского, Дубинина, кумов медведчука которые все в Слуге УРода заскулил про Медведчука. Слушай а ЗЕкловун кстати посадит медведчука после того как сменят Луценко на своего прокурора, или ты ЗЕбил будет визжать что Петя не посадил, Луценко не дал, но сами вы ЗЕбилы Медведчука даже не собираетесь садить.
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Не труси так передком. Иди, прокацапско-медведчуковская тв#рь, хлопай медведчуку и спрашивай в первую очередь у своего говн-омародра, почему медведчук не сидит, а уж потом лезь в чужой дом, где на тебя все поголовно ложили, со своими требованиями. Может заметят, хотя вряд ли.
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Безсмертный ведет себя как брошенная баба,постоянно плачется всем и очерняет своего бывшего. Как же,Майдан будет ,Ромочку обидели.
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Всё верно говорит. Щас сепары ЗЕсепар ЗЕКкоманды начнут усилено сливать Украину кремляди, и Майдан будет политический за избавление страны от антиукраниской московитской хунты ЗЕсепаров.
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Какое счастье что Бессмертного уволили

Онолитег он ещё тот.

Спасибо, Господи!
И перекрестилась от души
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Ты сутками сидишь на Цензоре не плохо устроилась безработная беженка повисла на шее правительства Германии на пособия и теперь гадишь сутками в Интренете переживая за Украину и вися на шее у Германии...молчала бы уже. Назад в Украину ты конечно даже не собираешься, я угадал??
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Ты не угадал ты вот кто
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3143197/71172802
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Понятно значит по теме ЗЕбилке беженке сказать не чего. Висит на шее у Германии, и срёт на формах в Украине. Переживать за Украину и гадить за своего ЗЕкловуна ты конечно будешь продолжать только с Германии. Патриотка ЗЕбилка когда назад в Украину??
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Эта манкуртка сепарша не висит на шее у Германии, она там кацапам Северный поток 2 строит, попутно переживая за своего руцькочелюстного клоуна. За него ж все сепары голосовали включая и эту кацапку.
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Что ж так убиваешься, ватан, ты ж так не убьёшься
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Этот Бессмертный реально бессмертный. Тебя уволили, опусти голову и ищи работу, незаменимых людей нет. Если ты такой охеренный, то почему тебе никто не предложил другую должность? Потому что ты слишком хорош для работы, которую тебе предлагают, а ты выше этого? ЧСВ у этого кентика просто зашкаливает
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Почему нет незаменимых, у всех холопов - рабов ЗЕбильных один ЗЕкловун уже незаменимый как ***** на Рашке.
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Народу этот Безсмертный до одного места. Судя по нынешней реакции народа, - он полностью поддерживает все нынешние действия Зеленского и с нетерпением ждет начала массовых посадок коррумпированных главарей порохоботовской стаи.
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Безсмертный! Если ты докажешь Зеленскому, что он бесполезен государству, он сам уйдет, он не ты! Если не можешь помогать, не мешай,заткнись и
свали в сторону!
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беснуется от того, что окончательно выкинули на помойку "великого политика" и "государственного" деятеля безсмертного.
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Если будет Майдан против Зе, в любой форме! Армия должна не вмешиваться в киевские события! Армия должна держать периметр, и заниматься боевой подготовкой!!!
В случае Майдана фронт не должен быть провален! Для Армии ни чего не меняется!!!
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Не смеши! Покуда не будет отмашки и куча завезенного бабала с чуваками, будете сопли жевать. Розмайданился, ***....
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рома иди в центр занятости. . устройся на работу. может дурь из головешки уйдет надоел дармоед
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ЦН хватит уже этого лузера постить

Почему нет информации что ГБР вызвало Гонтареву по делу хищения в Укроборонпроме
Она не явилась

Ей отправили вторую повестку на 22-августа

Не явится, будут объявлять в розыск

Почему такие новости я должна узнавать на Т-канала Портнова, а не из новостных лент

Это ж важный момент в истории Украины
А вы отдаёте его освещение регионалу Портнову
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А почему нельзя узнавать новости от регионала Портнова про регионала порошенко ?
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Мне не очень нравится читать Портнова, он же местами ещё выдаёт не только о ходе следствия
Вот эти места я бы с радостью не читала

Но интересно же шо там в ГБР 😁
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Ахтунг, ахтунг. На сайте провокатор «Диарея» под германским флажком.Облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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Порохоботы. Зеленский в Николаеве и прорывается через народ, который кричит Петя, Петя, Петя.
https://www.youtube.com/watch?v=XfVgUeE65dU

Шютка, хе-хе.
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Удивительно, куда Зе ни приедет, везде люди кидаются и рассказывают, как хреново живётся
Просят помощи

Реально будто оккупированные территории не только ОРДЛО и Крым и вся Украина была под оккупацией

Просто мороз по коже
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И эта оккупация еще не ликвидирована, а затаилась в надежде вернуться.
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если у нас когда Пэдро грабил и разворовывал Украину ни кто не вышел, то вы думаете что выйдут сейчас? ещё не видно результатов, так как у власти ещё все люди Пети , вот когда поменяют кабмин и всю власть на местах, тогда через месяца 3 можно будет сказать что и куда мы двигаемся, но есть Володя пойдёт опять на договорняки с олигархами и националистами, тогда уже следующих выборов не будет, так как народ сделает не майдан уже а вооружённый переворот!!!
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і зрозуміти б соєвому кнуру,що створення альтернативної реальності в коментах цензора не приводить до результату,скоріше навпаки,це показали вибори президента і парламенту,але ні,воно продовжує тримати тонни порохоскота,чим ще більше ********** від себе...ну що тут скажеш,браво...не про це цигану треба зараз думати,а як сраку від тюрми зберегти
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А попередні вибори що показали, а позаминулі і тд? Від того що ви вибрали довбодятла з зазеркалля, і кацапський холуя, сонце не буде вставати на заході.
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яким чином це відміняє те,що соєвий кнур злодій,брехун,мародер?буде Зеленський злодієм,брехуном і мародером ми не будемо голосувати за нього,в чому проблема?а проблема в тому,що кнур знає,що за все треба відповідати і тому кругом стоїть такий поросячий вереск
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Не треба прикриватися Петром. Ти погано читав: Безсмертний вважає, що в Україні не буде економічного протесту, а швидше політичний. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3143197

В Україні ще не було революцій через економіку, всі що були пов'язані скоріше з гуманітарною політикою. Мовне питання, земельне, ДНРи в раді все це може привести до революції, і ніяким чином не Порошенко.
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А 73%-ом процентам избирателей нравиться сначала выбирать передастов, а потом устраивать бойню с мусорами на майдане))) - веселая жизнь в колхозе Украина))
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Накануне Дня Независимости что -то мне вспомнилось как убили Анвара Садата.
А ведь бывает что история повторяется...
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В смысле, есть вероятность, что родится еще один Садат, вырастет, станет диктатором и будет убит? Даже если такое и случится, мы об этом уже не узнаем.
А если говорить о Зеленском и о том какой государственный уклад лучше, так это все относительно. Все зависит от исходных позиций. Лучше демократия, как ее все трактуют? Не всегда. У нас она уже 28 лет. Дала возможность негодяям под ее прикрытием ограбить страну и довести ее до зубожиння. Особенно последний демократ барыга, с лицом, просящим кирпича, постарался. Поэтому, в наших теперешних условиях, на первых порах твердая рука с твердой целью очистить страну от гнилья - это спасение. А потом и пять лет закончатся.
Было немало стран, где военные, то есть крепкие люди, брали власть. выводили страны из кризиса, а потом передавали управление гражданским.
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Та в тому той справа, що нічого.
Зовсім.
Навкруги знову зрада.
Але революцію не спинити!

"Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний - Цензор.НЕТ 4253
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это в нём обидка говорит. никакого майдана не будет, причин нету.
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Идеология?

Он что бредит, какая у Зеленского идеология?
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Budet vojna kak v Sirri - s pravitelstvom.
Ona budet nazvana grazhdanskoj.
I Zelenskogo priedet zashischat kacapskaja armia.

Vot i vse. Nikakogo sekreta net.
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Нет ,ошибаешься, военный переворот- это наиболее опттмальный вариант! Хватит игры закончидись! Украинцы не умеют пользоваться "инструментом" под названием демократия! Нужна реальная "Хунта" лет на 10- как в Чили или Южной Корее. А потом можно и демократию опять давать в руки!
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