 "Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - сказав він.
Безсмертний вважає, що в Україні не буде економічного протесту, а швидше політичний.
"Тут домінуватиме політика, але особливість моменту - що ця політика буде з револьвером, бо зброї дуже багато. Тоді будуть не сотні смертей, а тисячі. І перший, хто це має усвідомлювати, - це президент. Люди в нас не вміють голосувати, проте вміють виходити на майдани. Це наша національна особливість", - зазначив політик.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 14 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
ВСУ готовили операцию по освобождению Иловайска или они сходу стали спасать добробаты, хотя и не были готовы?
"Люди у нас не умеют голосовать, однако умеют выходить на майданы. Это наша национальная особенность", - отметил политик." - Густав Водічка: «Різати панів - це наша народна традиція»
Никакой ответственности за сказанное, и так говорить можно про все, что угодно.
Например, я не исключаю, что Безсмертный женщина и является любовницей барыги.
Хотя я не исключаю, что барыга в настоящее время импотент, хотя и диабетик.
Грубо, конечно, но это пример, что можно не исключать чего угодно. И что такая подача не столько информативна, нсколько провоктивна. Вон как малочисленная 8%-я шобла возбудилась от Безсмертного
Онолитег он ещё тот.
Спасибо, Господи!
И перекрестилась от души
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3143197/71172802
свали в сторону!
В случае Майдана фронт не должен быть провален! Для Армии ни чего не меняется!!!
Почему нет информации что ГБР вызвало Гонтареву по делу хищения в Укроборонпроме
Она не явилась
Ей отправили вторую повестку на 22-августа
Не явится, будут объявлять в розыск
Почему такие новости я должна узнавать на Т-канала Портнова, а не из новостных лент
Это ж важный момент в истории Украины
А вы отдаёте его освещение регионалу Портнову
Вот эти места я бы с радостью не читала
Но интересно же шо там в ГБР 😁
https://www.youtube.com/watch?v=XfVgUeE65dU
Шютка, хе-хе.
Просят помощи
Реально будто оккупированные территории не только ОРДЛО и Крым и вся Украина была под оккупацией
Просто мороз по коже
В Україні ще не було революцій через економіку, всі що були пов'язані скоріше з гуманітарною політикою. Мовне питання, земельне, ДНРи в раді все це може привести до революції, і ніяким чином не Порошенко.
А ведь бывает что история повторяется...
А если говорить о Зеленском и о том какой государственный уклад лучше, так это все относительно. Все зависит от исходных позиций. Лучше демократия, как ее все трактуют? Не всегда. У нас она уже 28 лет. Дала возможность негодяям под ее прикрытием ограбить страну и довести ее до зубожиння. Особенно последний демократ барыга, с лицом, просящим кирпича, постарался. Поэтому, в наших теперешних условиях, на первых порах твердая рука с твердой целью очистить страну от гнилья - это спасение. А потом и пять лет закончатся.
Было немало стран, где военные, то есть крепкие люди, брали власть. выводили страны из кризиса, а потом передавали управление гражданским.
Зовсім.
Навкруги знову зрада.
Але революцію не спинити!
Он что бредит, какая у Зеленского идеология?
Ona budet nazvana grazhdanskoj.
I Zelenskogo priedet zashischat kacapskaja armia.
Vot i vse. Nikakogo sekreta net.