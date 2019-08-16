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 Політика України
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Все про:українська мова (284) мова (384) Разумков Дмитро (140) Слуга народу (229)

 Разумков про засади мовної політики: Державну мову потрібно підтримувати, але діяти механізмом пряника

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що є прихильником підтримки української державної мови, однак, на його думку, діяти потрібно механізмом пряника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Разумков прокоментував запитання журналіста про те, чи піде тепер у минуле культурна політика часів Петра Порошенка - мовні квоти, заборона російських соцмереж, обмеження книжкової продукції з Росії.

"Я прихильник того, щоб підтримувати українську державну мову, але діяти механізмом пряника, як і говорив президент Зеленський. Наприклад, введення пільг на виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, який створює україномовний контент", — заявив у відповідь Разумков.

Він також прокоментував своє нещодавнє інтерв'ю російському виданню Коммерсант. "Я теж не давав інтерв'ю російським ЗМІ дуже давно, але, якщо ми з вами говоримо про підходи, я готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні", — заявив лідер партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

А у відповідь на запитання про те, людиною якої культури він вважає себе в багатомовній і багатокультурній Україні як людина російськомовна, Разумков відповів: "А Микола Гоголь — російський чи український письменник? […] Я думаю, все ж ми настільки багатокультурна нація, що з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури. Ми всі з вами ходили ще в радянські школи, де прекрасно вчили разом і Шевченка, і Пушкіна, читали Булгакова і Гоголя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143192
 
 
 Топ коментарі
 
Литовцам, эстонцам и латвийцам хай это расскажет.
Там все решили просто:
- нет знания языка - нет гражданских прав;
- знаешь только узкий язык - голосуешь только на Роисе.
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ВРЕМЯ ПОЗВОНИТЬ ?
В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
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После почти 4 веков корчевания украинского языка кацапами пряников и плюшек не хватит. Долбень ты "разумков" смени фамилию на осетинску... дибилов...
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Совет кидаю срочно. Только тульскими пряниками. Мыжеадиннарод.
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Разумков пряниками об'ївся? 😨 Чи все-таки їв рибну юшку? 😠
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После почти 4 веков корчевания украинского языка кацапами пряников и плюшек не хватит. Долбень ты "разумков" смени фамилию на осетинску... дибилов...
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В Ирландии уже попробовали "нежно". Ну и где теперь гэльский?
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Вот реально, кому этот гэльский нужен? Ты его слышал? Хер поймешь...
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Ситуация аналогична ситуации с украинским. Язык нужен тем, кому нужны эта нация и это государство. А для набивания брюха и траханья тёлочек вещь совершенно не практичная.
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Да вы, русские, никаких языков, кроме своего не понимаете. Не понимаете даже языков народов, котрые живут вместе с вами в Расее
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Дід Трохим - да нет такого понятия и народа как руский. Есть, свинособаки, кацаПсины, свинорылы, козломордые и остальная нечесть.
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Шведську теж не зрозумієш. Шведська теж нікому не треба? Але шведи чудово знають і англійську, і рідну шведську/..
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я в курсе, они американские фильмы в оригинале смотрят, там никто не переводит. Прикольно.
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что не мешает Ирландцам лупсенить сейтов на день святого Патрика в Ньб Йорке Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 8827
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Брехуни і маніпулятори. Читаємо вчорашнє повідомлення прес-центру ООС: "Ворог 12 разів порушив умови перемир'я. Втрат з нашого боку немає". Сьогодні ж лише на Цензорі з'явилося чотири повідомлення про загибель наших бійців. Чотири загиблих від обстрілів лише за ніч з 14 на 15-те!!!! Це вже цензура, чи ще ні? Чи просто зберігають обличчя для Данилюка і його безпосереднього патрона? Так чому звільнили Безсмертного? За те, що чоловік відмовився цю бійню називати "премир'ям"? І що, оце просто проковтнуть громадяни начебто вільної країни?
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ВРЕМЯ ПОЗВОНИТЬ ?
В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
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Я тоже в шоке, цензор разбил количество погибших вночь на 15.08.2019 на разные новости и вливает потихоньку, думают не заметят.
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Множество потерь за последний месяц-два... Просто перестали стрелять.... О каких пряниках он говорит? О чем они вообще говорят? Зебилы, вы сделали это вместе...
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я в шоке от того что порохоботи плюсують гибель украинских військових ви ***...сь?
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шок-это привычное и стабильное для ЗЕбилов состояние! ты ждал "конец войне" а получило это! конец зубожиння, а картофель для тебя уже деликатес. ждал снижение тарифов в 3 раза, а получили, что пошутили))) чмо непонятливое, люди плюсуют не гибели, а "ВРЕМЯ ПОЗВОНИТЬ ?"
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звідки ти знаеш що я очікував?
ага скоро будем один одного їсти картопля в мене на городі росте,
це ідіотизм коли нібито "ілітні патріоти" плюсують загибель наших захисників.
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мля! иди на огород, поливай, копай, собирай червей! куда ты лезешь! куда вы ЗЕбыдло лезете! с каких пор кугутня с грязью под ногтями решило что оно, и его мнение, кому то интересны. ты живешь в двухмерном пространстве, лег на землю-влево-вправо, и все! вверх поднимать пустую башку не для вас!
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Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
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А в ответ на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков ответил так: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель?

Cкромный такой еврейчонок, этот разумков.. Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 1157
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А Моцарт немецкий или австрийский композитор?
А Гитлер австрийский или немецкий диктатор?

Почему-то такие вопросы возникают только у дибилов на Роисе и Разумкова.
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Малолетки книг не читают. Никаких. Им котики важнее
А пенсам чихать на них, они сами могут книги писать.
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Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 6968

- та ша! успокойся.. остынь!!! он же не против котов...он против дураков...
Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 8184

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Я ось сьогодні бачу три повідомлення про загибель наших Воїнів і не розумію де в сраку перемир'я про яке говорить Данилюк?
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Взяти булаву в Україні - це не так весело, як комусь здавалося. Навіть, якщо тебе на хліб не намазали.
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Кучма знову наполягає, щоб наші військові не відповідали на обстріли. Якщо не відповідати на обстріли, то для чого там сидіти? В якості мішеней?
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Уже четверо погибших за сутки...Перемирие - это когда не стреляют в ответ, это когда ждут обстрелов и надеются, что сегодня не ты, не тебя... Зебилы, вы еще радуетесь за то, что посадили зеленую шмарклю в кресло президента воюющей страны? "Слугу народа" еще пересматриваете на сон грядущий?
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Литовцам, эстонцам и латвийцам хай это расскажет.
Там все решили просто:
- нет знания языка - нет гражданских прав;
- знаешь только узкий язык - голосуешь только на Роисе.
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Чим далі цей хлопець, Разумков, вляпується в Україну - тим прикріше йому, російськомовному, стає прикріше. Пояснюю - Україна (назагал) україномовна. І він це починає розуміти. Навіть на Кубані й в Перемильщизні, ба більше - на Саратовщині розуміють про що мову веду.
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"І він це починає розуміти"? кроме как хорошо работать языком, оно ничего не понимает. Димка недоРазумение.
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Якщо здатний вчитися - хай вчиться. Якщо буде працювати на нашу державу, як мінімум, від мене підтримку отримає. Якщо ні, тоді - хай вибачає. З гімном змішаю.
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т.е. ты отдал ребенка на операцию по удалению апендицита, а "хирург" это студент 2 курса. вопрос стоит так, если получится, то хорошо, пусть, если умрет-З гімном змішаю? ты крутой.
ps что ты делал осенью 2013-февраль 2014 ??? весна -осень 2014? баррикады, доброволец, волонтер? чем мешать будешь, чайной ложкой на кухне?
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Щас петики на русском языке расскажут о его вреде. Жду от них тестов на знание украинского. Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 4935
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Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".Источник: https://censor.net.ua/n3143192

Такие мысли первых лиц государства и есть катастрофа для Украины. Совок неистребим. Разумков о принципах языковой политики: Государственный язык нужно поддерживать, но действовать механизмом пряника - Цензор.НЕТ 8102
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И кто это "мы все", я не ходил, я вырас в кацапскоязычном регионе, где в школах х.й забивали на украинский, это нужно менять, и конкретными действиями, а не пряниеами, поноют, повозмущаются, но никуда не денутся, выучат.
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Старше 50 бесполезно трогать. Молодежь учить украинский должна обязательно. Пряники войной закончились.
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Украина моноэтническая страна по сравнению с Францией, Великобританией, Испанией, Италией, Германией и многими другими. Многокультурная или многоэтническая страна -Индия Там 6 или 7 наций имеют по 50 млн человек, даже алфавиты у них разные.
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Повинні бути встановлені червоні лінії, яких має притримуватися влада. Мовне питання дуже непросте. Тому й потрібні ці червоні лінії. А вни мають бути наступними: 1.Мова державної влади - виключно українська. 2. Має бути визнаним термін "мова окупанта". Це стосується публічної інформації - написи які використвуються для загального користування, не можуть бути виконані російською мовою. 3.Державні службовці в публічних виступах мають користуватися винятково державною мовою. 4. Мова навчання у вишах - винятково українською. Всі предмети мають викладатися українською мовою. 5. Мова у державних дитячих садках має бути винятково українською.
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Все правильно написано (і це треба було вводити ще в далекому 1991-му році) за виключенням одного: поняття "мова окупанта" - це дурість.
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Пояснюю. Окупант не повинан в Україні почуватися, як вдома. Не повинно бути назв вулиць мовою, яка рідна для пензенця, чи москвича. Москаль повинен бачити, що потрапив в іншу країну. Що там руского нічого немає. Все написано українською. Тому московити і вважають, що ніякої України немає. А кругом - одна московія. А чому б і ні. Всьо на рускам, всьо панятна. Просто якісь дурні понаставляли митниць.
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Представил себе Рабиновича с пряником и малость окуел
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У нас 77% етнічних українців, 67,2% громадян за переписом назвали рідною українську. Про яку багатокультурність може йти мова? За всіма показниками ми МОНОЕТНІЧНА держава!
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Тому, що казочку про "рускоїзичнає насєлєніє" розказували з 1991-го року для того, щоб роз"єднати суспільство та ним маніпулювати.
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Що цікаво, процент русскаязичних у нас (29%) плюс-мінус такий, як у Естонії (28%) чи Латвії (там взагалі за 30%). Але у нас засилля російської, а у країнах Балтії русскаязичниє є нєгражданамі з 1991. Feel the difference, як то кажуть!
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Тут який нюанс. Кожен у своїй хаті меле українською, але, коли випихається на люди, йому здається, що коли покацапить - думає, що крутий.
Масу разів переконувався - коли на публіці говориш гарною українською - деякі індивіди німіють.
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Пряник - це плавний перехід на все українське.
Мовний закон повністю відповідає цим нормам.
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Уявляю подібні слова від німецького чиновника у Німеччині
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Коли нарід зрозуміє, що мова це НАШЕ СВЯТЕ, яке ми повинні БЕРЕГТИ - тоді Україна - Свята Богом Перуном дана РУСЬ - ЗБЕРЕЖЕТЬСЯ.
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Успешный в прокате фильм Зеленского вернул в бюджет на 4 млн меньше, чем получил из него ...

українською : ЗеліБоба вивів в оффшори ще 4 млн
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БУЛГАКОВА в СОВЕТСКИХ ШКОЛАХ НЕ ЧИТАЛИ. Разумков про засади мовної політики: Державну мову потрібно підтримувати, але діяти механізмом пряника - Цензор.НЕТ 628

Поздравляю вас, молодой региАНАЛ, СОВРАМШИ. Разумков про засади мовної політики: Державну мову потрібно підтримувати, але діяти механізмом пряника - Цензор.НЕТ 3417
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«поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника».
Усе правильно. Тільки чому протиставлення? Яке вбіса "но"? Там має стояти єднальний сполучник "І"! Бо закон без механізму покарання за його недотримання - це просто добрі побажання. Їх нам уже досить і без разумкових.
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МАЛОРОС КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ ИЗ ТОЙ СЕРИИ КАК НЕКОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ЧЕЙ КРЫМ? ОН КРЫМСКИЙ ТАМ ЖИВУТ МНОНО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,КАКОЙ ЯЗЫК? МНЕ ВСЕ РАВНО ГЛАВНОЕ ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ,КАК РАЗ ТАКОЙ КОНТИНГЕНТ ПРОЖИВАЕТ НА ДОНБАССЕ В БОЛЬШИНСТВЕ БЕЗ РОДУ И ПЛЕМЕНИ РУССКИМИ ИХ НЕ НАЗОВЕШ А УКРАНЦАМИ НАЗВАТЬ ТЯЖЕЛО СКОРЕЕ ХОХЛЫ ,ОК ОТВЕЧУ НА ТВОЕМ ИЗЫКЕ ДЛЯ ТЕБЯ ТЫ КАК РАЗ РАЗНОВИДНОСЬ РАЗУМКОВ-ХАХОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ-
-ХИТРОЖОПЫЙ ТЫ УЕ.ОК и вашим инашим
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Государственный язык нужно поддерживать...
Русский запретить!
За румынский ... вообще ****.

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