 Разумков про засади мовної політики: Державну мову потрібно підтримувати, але діяти механізмом пряника

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю НВ.
Разумков прокоментував запитання журналіста про те, чи піде тепер у минуле культурна політика часів Петра Порошенка - мовні квоти, заборона російських соцмереж, обмеження книжкової продукції з Росії.
"Я прихильник того, щоб підтримувати українську державну мову, але діяти механізмом пряника, як і говорив президент Зеленський. Наприклад, введення пільг на виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, який створює україномовний контент", — заявив у відповідь Разумков.
Він також прокоментував своє нещодавнє інтерв'ю російському виданню Коммерсант. "Я теж не давав інтерв'ю російським ЗМІ дуже давно, але, якщо ми з вами говоримо про підходи, я готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні", — заявив лідер партії "Слуга народу".
А у відповідь на запитання про те, людиною якої культури він вважає себе в багатомовній і багатокультурній Україні як людина російськомовна, Разумков відповів: "А Микола Гоголь — російський чи український письменник? […] Я думаю, все ж ми настільки багатокультурна нація, що з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури. Ми всі з вами ходили ще в радянські школи, де прекрасно вчили разом і Шевченка, і Пушкіна, читали Булгакова і Гоголя".
В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
ага скоро будем один одного їсти картопля в мене на городі росте,
це ідіотизм коли нібито "ілітні патріоти" плюсують загибель наших захисників.
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Cкромный такой еврейчонок, этот разумков..
А Гитлер австрийский или немецкий диктатор?
Почему-то такие вопросы возникают только у дибилов на Роисе и Разумкова.
А пенсам чихать на них, они сами могут книги писать.
- та ша! успокойся.. остынь!!! он же не против котов...он против дураков...
Там все решили просто:
- нет знания языка - нет гражданских прав;
- знаешь только узкий язык - голосуешь только на Роисе.
ps что ты делал осенью 2013-февраль 2014 ??? весна -осень 2014? баррикады, доброволец, волонтер? чем мешать будешь, чайной ложкой на кухне?
Такие мысли первых лиц государства и есть катастрофа для Украины. Совок неистребим.
Масу разів переконувався - коли на публіці говориш гарною українською - деякі індивіди німіють.
Мовний закон повністю відповідає цим нормам.
українською : ЗеліБоба вивів в оффшори ще 4 млн
Поздравляю вас, молодой региАНАЛ, СОВРАМШИ.
Усе правильно. Тільки чому протиставлення? Яке вбіса "но"? Там має стояти єднальний сполучник "І"! Бо закон без механізму покарання за його недотримання - це просто добрі побажання. Їх нам уже досить і без разумкових.
-ХИТРОЖОПЫЙ ТЫ УЕ.ОК и вашим инашим
Русский запретить!
За румынский ... вообще ****.