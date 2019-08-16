 В окупованому Донецьку скасували вечір пам'яті Скрябіна і вимагають покарати організаторів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це повідомляє автор одного із сепаратистських каналів у "Телеграм".
Захід мав відбутися в день народження музиканта, 17 серпня, в "Кінокав'ярні".
"Ніколи знову. Концерту творчості майданного п***а в Донецьку не буде. Черговому зашквару запобігли", - написав ура-патріот.
За його словами, захід скасовано після численних скарг, що надійшли на адресу окупаційної влади від "донецьких блогерів" і "телеграмерів". "Скрябін заспівав пісню "Путін х*йло". Фестиваль феєрверків "Грім Карпат 2014", тепер у центрі Донецька", - обурився один з незадоволених. Цей і подібні доноси представлені як "активна життєва позиція" патріотів "республіки": "Сигнали громадян, звичайно, допомагають органам охорони правопорядку і безпеки". Інструментом скасування культурного заходу стала так звана "громадська палата ДНР". "Дякую "громадській палаті за вжиті заходи", - йдеться в повідомленні.
Автор упевнений, що організатори вечора пам'яті Кузьми Скрябіна мусять бути покарані.
"Тепер кому слід треба розібратися, що тут за помаранчеві півні завелися, хто це організовував, з якою метою?" - вимагає ненависник творчості Кузьми.
17 серпня відомому українському музиканту Андрію Кузьменку, загиблому в ДТП, виповнився б 51 рік.
А як же палає бавовник!
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