 Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака

Про це Портнов розповів у коментарі 112 Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Гримчака і його помічника підозрюють у заволодінні $50 тис. Святненка.

"8 серпня фігурант (Гримчак, - ред.) за попередньою змовою зі своїм помічником Овдієнком в результаті здійснення шахрайських дій заволодів грошовими коштами Святненка Максима Олександровича в розмірі 50 тис. доларів за обіцянку впливу на суддів Верховного суду України про винесення рішення, в якому був зацікавлений цей громадянин Святненко", - пояснив Портнов.

14 серпня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак і його помічник затримані за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

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Як зазначає видання "Судовий репортер", фірма "Юржитло" фігурує в одному з епізодів справи, де Гримчак і його спільник нібито повинні були отримати $80 тис. за вплив на суддів Верховного суду.

Також Святненко відомий як заявник у справі проти судді Подільського суду Києва Тетяни Войтенко.

Адвокат Войтенко з'ясував, що за півтора місяці до внесення відомостей до реєстру базові станції на території ГУ СБУ в Києві та Київській області зафіксували близько 100 з'єднань по телефону Святненка. Адвокат судді отримав цю інформацію для доказу провокації злочину і позапроцесуального спілкування заявника зі співробітниками правоохоронних органів.

Войтенко підозрюється в тому, що в змові із заступником керівника апарату суду отримала $10 тис. за вплив на прийняття рішення суддею Галиною Супрун. Нещодавно Вища рада правосуддя відсторонила Войтенко з посади.

Крім того, Святненко також є заявником у справі судді Баришівського суду Київської області Олександра Лисюка, якому у вересні 2017 нібито передали $ 2500.