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 Політика України
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Все про:НАБУ (2066) Гримчак (70) Портнов (97)

 Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака

Заступник глави Адміністрації Президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що потерпілим у справі заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака є Максим Святненко, який є співвласником компанії "Юржитло". Також Святненко є колишнім кандидатом на посаду в НАБУ.

Про це Портнов розповів у коментарі 112 Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Гримчака і його помічника підозрюють у заволодінні $50 тис. Святненка.

"8 серпня фігурант (Гримчак, - ред.) за попередньою змовою зі своїм помічником Овдієнком в результаті здійснення шахрайських дій заволодів грошовими коштами Святненка Максима Олександровича в розмірі 50 тис. доларів за обіцянку впливу на суддів Верховного суду України про винесення рішення, в якому був зацікавлений цей громадянин Святненко", - пояснив Портнов.

14 серпня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак і його помічник затримані за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Читайте також: Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ

Як зазначає видання "Судовий репортер", фірма "Юржитло" фігурує в одному з епізодів справи, де Гримчак і його спільник нібито повинні були отримати $80 тис. за вплив на суддів Верховного суду.

Також Святненко відомий як заявник у справі проти судді Подільського суду Києва Тетяни Войтенко.

Адвокат Войтенко з'ясував, що за півтора місяці до внесення відомостей до реєстру базові станції на території ГУ СБУ в Києві та Київській області зафіксували близько 100 з'єднань по телефону Святненка. Адвокат судді отримав цю інформацію для доказу провокації злочину і позапроцесуального спілкування заявника зі співробітниками правоохоронних органів.

Войтенко підозрюється в тому, що в змові із заступником керівника апарату суду отримала $10 тис. за вплив на прийняття рішення суддею Галиною Супрун. Нещодавно Вища рада правосуддя відсторонила Войтенко з посади.

Крім того, Святненко також є заявником у справі судді Баришівського суду Київської області Олександра Лисюка, якому у вересні 2017 нібито передали $ 2500.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143186
 
 
 Топ коментарі
 
Звідки портянка знає хто потерпілий? От просто звідки, якщо ніхто офіційної інформації не подавав?
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куприк а ты как портнов тоже орал- беркут беркут ?
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Не может такого быть . Нам же лолиботы вчера говорили , шо это были календарики Экс-кандидат на должность в НАБУ Святненко назван потерпевшим по делу Гримчака - Цензор.НЕТ 4772
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завладел денежными средствами Святненко Максима Александровича в размере 50 тыс. долларов за обещание влияния на судей Верховного суда Украины о вынесении решения, в котором был заинтересован этот гражданин Святненко....похоже, портнов в сговоре со святенко...не успел гримчак вывести этих святненков вывести на чистую воду...и уже 50 тыс календариков)
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День и ночь Грымчак гремел и боролся с коррупцией ... на всех телеканалах страны. Вернее, топил за порохнявого, а оная жена вообще уверена в гениальности соевого! Так недолго и до мавзолея на Крещатике, который семейство гримчаков построит для соевого после его смерти!
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Щось усе каламутніше й каламутніше.
Але "жодної хвилини без "новини"". Схоже, що йде "інформаційний шум" задля створення ілюзії впіймання "великої корупційної риби".
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Звідки портянка знає хто потерпілий? От просто звідки, якщо ніхто офіційної інформації не подавав?
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Чем дольше портнов будет работать говорящей головой у Зе, тем больше рейтинг Зе будет падать и в итоге Зе будет бороться с мертветчуком сугубо за рыговский электорат. Понимают ли это в команде Зе или там сидят сплошь дыбилы, подхалимы, жополизы, да чемоданоносцы?
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Іще.. немає вже повноважень у суддів Верховного суду України. Зараз діє Верховний суд.
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Не может такого быть . Нам же лолиботы вчера говорили , шо это были календарики Экс-кандидат на должность в НАБУ Святненко назван потерпевшим по делу Гримчака - Цензор.НЕТ 4772
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куприк а ты как портнов тоже орал- беркут беркут ?
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шо мене толку от твоего беркута ? меня же пригожен стекломоем снабжает , а не твой беркут Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака - Цензор.НЕТ 6631
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вай спалился ты Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака - Цензор.НЕТ 5433 Мндя прошлых он хоть бояркой поил Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака - Цензор.НЕТ 8805
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ты всегда был тормозом . я уже говорил , шо боярка только по праздникам и в особых случаях
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Никуя не понял.
Но судя по всему менты горбатого лепят.
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ЗЕленые клоуны опять испортили воздух! ПШИК.
Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего.

т.е. дать Юрику Г. 1 лям $ на "решение" вопроса это законное действие)))
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Не знаю.
Но пока что складывается впечатление шо эта " взятка" вдруг материализовалась ниоткуда.
По логике эти бабки кто то должен был им передать. Но об этом ни гу гу. Ни фото ни видео передачи бабок не показывают.
Где то читал шо менты сначала провели у него обыск. Ничего не нашли и понеслись после этога выполнять план " Б", подкидывать взятку.
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А откуда Портнов ВСЕ знает? Никак во дворе старушки - соседки рассказывают.
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Раз тут уже і портнов то ясно що все сплошний фарс і тупа підстава...
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