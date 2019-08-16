 Екскандидата на посаду в НАБУ Святненка названо потерпілим у справі Гримчака

Про це Портнов розповів у коментарі 112 Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Гримчака і його помічника підозрюють у заволодінні $50 тис. Святненка.
"8 серпня фігурант (Гримчак, - ред.) за попередньою змовою зі своїм помічником Овдієнком в результаті здійснення шахрайських дій заволодів грошовими коштами Святненка Максима Олександровича в розмірі 50 тис. доларів за обіцянку впливу на суддів Верховного суду України про винесення рішення, в якому був зацікавлений цей громадянин Святненко", - пояснив Портнов.
14 серпня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак і його помічник затримані за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Як зазначає видання "Судовий репортер", фірма "Юржитло" фігурує в одному з епізодів справи, де Гримчак і його спільник нібито повинні були отримати $80 тис. за вплив на суддів Верховного суду.
Також Святненко відомий як заявник у справі проти судді Подільського суду Києва Тетяни Войтенко.
Адвокат Войтенко з'ясував, що за півтора місяці до внесення відомостей до реєстру базові станції на території ГУ СБУ в Києві та Київській області зафіксували близько 100 з'єднань по телефону Святненка. Адвокат судді отримав цю інформацію для доказу провокації злочину і позапроцесуального спілкування заявника зі співробітниками правоохоронних органів.
Войтенко підозрюється в тому, що в змові із заступником керівника апарату суду отримала $10 тис. за вплив на прийняття рішення суддею Галиною Супрун. Нещодавно Вища рада правосуддя відсторонила Войтенко з посади.
Крім того, Святненко також є заявником у справі судді Баришівського суду Київської області Олександра Лисюка, якому у вересні 2017 нібито передали $ 2500.
Але "жодної хвилини без "новини"". Схоже, що йде "інформаційний шум" задля створення ілюзії впіймання "великої корупційної риби".
Но судя по всему менты горбатого лепят.
Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего.
т.е. дать Юрику Г. 1 лям $ на "решение" вопроса это законное действие)))
Но пока что складывается впечатление шо эта " взятка" вдруг материализовалась ниоткуда.
По логике эти бабки кто то должен был им передать. Но об этом ни гу гу. Ни фото ни видео передачи бабок не показывают.
Где то читал шо менты сначала провели у него обыск. Ничего не нашли и понеслись после этога выполнять план " Б", подкидывать взятку.