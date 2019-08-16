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 Українське мовлення на окуповані території критично важливе, - Волкер

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер наголосив на важливості українського мовлення на окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це дуже важливо (мовлення на окуповані території. - Ред.), оскільки, якщо ви живете на Донбасі чи в Криму, то не маєте доступу навіть до цього "божевільного", контрольованого олігархами українського медіапростору. Ви дійсно отримуєте тільки російську пропаганду. Так само у вас немає чіткого розуміння, як цей конфлікт бачать ззовні. Яка підтримка людей на цих окупованих територіях. Яка підтримка щодо відновлення суверенітету України - одностайна підтримка в усьому світі", - сказав Волкер.

Волкер підкреслив, що жителям окупованих територій важливо знати "що роблять українці, намагаючись "зшити" країну, що роблять для розвитку, реформування, для особистої свободи і свободи слова, для економіки, для пенсій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з ТРМ видала 22 компаніям дозвіл на тимчасове мовлення на території проведення ООС і на межі з Кримом

"Все це сприймають через російські маніпуляції, які виставляють Україну "дияволом","фашистами", кажуть про "агресивність" і "насильство". А Росію подають як рятівника, що, звичайно ж, є протилежним тому, що відбувається насправді", - зазначив Волкер.

Також він додав, що жителям окупованих територій потрібен доступ "до реальної інформації, щоб мати уявлення про те, що відбувається".

Нагадаємо, 4 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала 22 ліцензіатам 25 дозволів на тимчасове мовлення на території проведення ООС і на кордоні з Кримом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143183
 
 
 Топ коментарі
 
и под полным контролем слуг урода:
https://itc.ua/news/v-sluge-naroda-zadumalis-o-regulirovanii-i-registraczii-internet-smi-a-takzhe-hotyat-sozdat-edinogo-regulyatora-dlya-vseh-media/
Никита Потураев, являющийся советником команды Владимира Зеленского и заодно новоизбранным народным депутатом от партии власти «Слуга народа», считает, что деятельность интернет-СМИ необходимо регулировать. Об этом он заявил в одном из последних интервью.
Народный депутат считает необходимым прояснить, что является медиа. Соответствующее определение уже включено в наработанный законопроект об аудиовизуальных услугах. А вслед за определением, что именно является медиа, предстоит заняться регулированием их деятельности и регистрацией.


т.е. полный контроль, как в рашке, за интернет-медиа.. и если кто-то против слуг урода - отмена регистрации и уголовное преследование?
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Хроника одного Президента ...

16.08.2019 г.

Наши вчерашние упражнения на деле Гримчака (не только на своих ресурсах) дали интересный побочный результат. Вова засветил свою ботоферму в Эстонии. Эстонские товарищи проверят, что это там за "граждане Украины", "мы за зеленского" в Нарве окопались.

В недрах режима Зеленского готовится еще одна очень интересная провокация. Цель ее хоть немного вздернуть резко снижающуюся электоральную поддержку созданием искусственного узла противоречий. речь идет о внесении изменений в знаковые вещи страны - флаг, герб, гимн ну и т.д. При том озвучить эту идею поручено Богдану. Цель в общем то проста. На фоне вспыхнувшего конфликта быстро провести назначения в Кабинет Министров и ключевые государственные должности. Потом Зеленский выступает против этой идеи и на этом положительном фоне окончательно утрясаются все вопросы. Временная консолидация электората позволит Зеленскому увереннее чувствовать себя в вопросах формирования структур управления при серьезном давлении извне. Автор идеи - Кирилл Тимошенко. Именно под это и вручен г-ну Богдану отдел геральдики и государственных наград.
В ОПУ подтвердили визит Нетаньяху. В общем, как мы сообщали, визит носит экстренный и не официальный характер. Вся подоплека визита тут. У Вовы все поняли и тихо зарывают "реинтеграцию Донбасса" в бюрократические процедуры.

Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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и под полным контролем слуг урода:
https://itc.ua/news/v-sluge-naroda-zadumalis-o-regulirovanii-i-registraczii-internet-smi-a-takzhe-hotyat-sozdat-edinogo-regulyatora-dlya-vseh-media/
Никита Потураев, являющийся советником команды Владимира Зеленского и заодно новоизбранным народным депутатом от партии власти «Слуга народа», считает, что деятельность интернет-СМИ необходимо регулировать. Об этом он заявил в одном из последних интервью.
Народный депутат считает необходимым прояснить, что является медиа. Соответствующее определение уже включено в наработанный законопроект об аудиовизуальных услугах. А вслед за определением, что именно является медиа, предстоит заняться регулированием их деятельности и регистрацией.


т.е. полный контроль, как в рашке, за интернет-медиа.. и если кто-то против слуг урода - отмена регистрации и уголовное преследование?
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пархатые не чувствуют земли под ногами? зря... в какой то момент может оказаться поздно.
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Янкі правий.Потрібно Ураганами розкидати листвіки по Даунбасі.
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Це він правий...Дуже важливо! Мое покоління напевно пам,ятає як ловили через приймач ВЄФ Голос Амерки , Бі бі сі , радіо Свободу (котрих нещадно глушила гєбня) і це було як винирнути з лайна і подихати трошки чістим свіжим повітрям...
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в ихние бошки стучать бесполезно - там нет ничего кроме ваты.
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И талоны не усиленное питание не забудьте.
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данбас многанацианальний рєгіон...нада вєщять на грєчєскам, ідіше, балгарскам, нємєцкам, польскам, іврітє, циганскам...ані навєрна вабщє ні знают што єсьть какаятатам украіна...патамушта іх бендери на мовє заставляют разгаварівать...
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та шо там - азбукой морзе сразу, ну шо бы всем понятно было.
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включить туда "К-ал95" и "Скоты", любимое для быдла, и будут Украину обажать.
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сейчас появились украинские фм станции. и они круче чем дыровская постятина и российские пропагандистские каналы.
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Хроника одного Президента ...

16.08.2019 г.

Наши вчерашние упражнения на деле Гримчака (не только на своих ресурсах) дали интересный побочный результат. Вова засветил свою ботоферму в Эстонии. Эстонские товарищи проверят, что это там за "граждане Украины", "мы за зеленского" в Нарве окопались.

В недрах режима Зеленского готовится еще одна очень интересная провокация. Цель ее хоть немного вздернуть резко снижающуюся электоральную поддержку созданием искусственного узла противоречий. речь идет о внесении изменений в знаковые вещи страны - флаг, герб, гимн ну и т.д. При том озвучить эту идею поручено Богдану. Цель в общем то проста. На фоне вспыхнувшего конфликта быстро провести назначения в Кабинет Министров и ключевые государственные должности. Потом Зеленский выступает против этой идеи и на этом положительном фоне окончательно утрясаются все вопросы. Временная консолидация электората позволит Зеленскому увереннее чувствовать себя в вопросах формирования структур управления при серьезном давлении извне. Автор идеи - Кирилл Тимошенко. Именно под это и вручен г-ну Богдану отдел геральдики и государственных наград.
В ОПУ подтвердили визит Нетаньяху. В общем, как мы сообщали, визит носит экстренный и не официальный характер. Вся подоплека визита тут. У Вовы все поняли и тихо зарывают "реинтеграцию Донбасса" в бюрократические процедуры.

Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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две ошибки.. не "Президента", а "имитирующего обязанности", презЕдента Зе...
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Та писец просто,какой прави из чухонии нарисовался,типо ,амерские кредиты воровать хацу,работать не хоцу. Или может ты патриотом, на фронте, или волонтером, или ветеран?Хрен там,потому что таких патриотов в любой стране лишь десятая часть от всех граждан.А помогают патриотам в основном как граждане своей страны, так и Граждане других стран и без этой помощи ты бы уже писал с оккупированной территории Украины, которая, как государство взяла 152 миллиарды долларов за годы независимости,а ни защиты от агрессора,ни даже горючки в баке на момент агресии не обеспечила.Кого ты можешь сейчас представлять,если твой кредитор, чтобы свои деньги не потерять, стережет твоё имущество и землю,так как ты сам сделать этого не смог, а доверил свои кредиты проходимцам-мажорам бывших комуняк.Теперь ты банкрот и будешь работать на условиях кредитора, и отдавать то, на что подписался, голосуя за предшественников-барыг (условно говоря, если даже и не голосовал, подтверждая его неукраинскость,как гражданский долг) Кредитор доверяет нынешней власти и откровенно таким ,чужими руками грань гребущим, через власть и говорит, что ты не пуп земли, а просто никто,чтобы решать потeрять ли кредитору его инвестиции в другие страны,где другой такой урод хочет так же править по беспределу.Поэтому спустись на землю и плюй на уродов,которые привели тебя к такому состоянию и на тех, кто лезет на твою землю.Миром правит бизнес,а не хотелки совковой или сахарной ваты.
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Да особенно если это будут каналы сепаров ахметова парашенко или фуфрича... У нас и других то каналов и нет нормальных, все под проросийскими олегархами
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Потрошиный минстец за 5 лет так и не наладил вещание на оккупированные территории, зато за государственный счёт развёл армию потрохососов, шоб они потрохососили за потроха. НАБУ, почему стець ещё не за гратами?
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А что показывать будете? Интер, 112 и НЬЮСВАН? Лучше пусть бесплатно нтв смотрят.
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Оно важно НО нужны профессиональные пропагандисты , а не шушера несущая чушь ...
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это "безумное, контролируемое олигархами украинское медиа-пространство. Вот как Волкер его оценивает
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Ню-ню.............. Українське мовлення на окуповані території критично важливе, - Волкер - Цензор.НЕТ 5572
І хто там його дивитиметься чи слухатиме?
А якщо і є бажаючі, так нині, за наявності інтернету і супутникових антен, це - не проблема.
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