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Все про:Киргизстан (42) кримінальна справа (364) Атамбаєв (1)

 Проти дружини експрезидента Киргизстану Атамбаєва порушили кримінальну справу

Дружина колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва Раїса стала фігуранткою кримінальної справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я дізналася, що кримінальну справу порушено і проти мене", - заявила Атамбаєва журналістам у п'ятницю.

За її словами, кримінальну справу пов'язано з колишнім завідувачем відділом судової реформи та законності апарату президента Киргизії Манасом Арабаєвим.

"Я знала, що політика - брудна справа. Я навіть не знаю, де який суд розташований. Коли була першою леді, я працювала, щоб нікуди не втручатися", - додала Атамбаєва.

2 червня Держкомітет нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану за підозрою в корупції затримав Арабаєва, який був звільнений з посади в середині травня з формулюванням "у зв'язку з втратою політичної довіри".

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За даними спецслужби, Арабаєв, обіймаючи посаду в апараті президента, зловживав становищем в інтересах окремих злочинних груп, які здійснили рейдерське захоплення об'єктів підприємництва іноземних інвесторів у Бішкеку.

Арабаєв дав показання проти Раїси Атамбаєвої. За його словами, вона втручалася в судовий процес у справі однієї з будівельних компаній у Бішкеку, яка належала міжнародній гірничорудній організації "Сінхуа".

Неурядові організації Киргизстану і представники опозиції неодноразово вимагали відставки Арабаєва, заявляючи, що він контролює судову систему республіки і рішення, що виносяться судами, аж до особистої участі в написанні вироків.

Арабаєв був призначений на посаду завідувача судовим відділом експрезидентом Киргизстану Атамбаєвим, в зв'язку з чим представники НУО стверджували, що саме заввідділом контролював винесення судових рішень щодо опонентів колишнього глави держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143180
 
 
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- Знойная женщина, - сказал Остап, - мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах - еще встречаются.(с)
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У многих диктаторов конец один и тотже.Самый лучший был у Чаушеску-просто расстреляли с женой.причем откудато появились вооруженные палестинцы и шахтеры вышли из забоев.Потом палестинцы кудато исчезли.Иракского обезьяну из племен пустыни Саддама труп машина волокла и т.д. Одних сменяют другие,и возмущаются скинутые.Этого наверно тяжело будет на двойника поменять.но Кремль "должен" дать урок,чтоб другим повадно не было.
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У Путина много двойников, но какой дурак вместо него на плаху полезет.
Гитлер свалил в Аргентину. Но это было в том тысячелетии.
Сейчас в Аргентину уже не сбежать...
Найдут, на кол посадят. Россияне любят традиции предков....
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Однако! Эта тётя не пытается говорить что у них только одна трёхкомнатная квартира и нет ни машин, ни электросамокатов, а есть только операбельные родители, которых кормил муж. А этот Арабаев, судя по всему, поёт правильно, как властям и надо. Не произойдет ли как с четой Чаушеску? С этих душманов станется.
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где-то напряглась Марина.. жена богоподобного и солнцеликого ..
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Марина? Кабаеву зовут Марина???? Не Алина?
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"Я даже не знаю, где какой суд находится."- Атамбаева.
"Скоро узнаешь!" - люди, которых Атамбаев нае... обманул.
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