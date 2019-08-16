 Проти дружини експрезидента Киргизстану Атамбаєва порушили кримінальну справу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я дізналася, що кримінальну справу порушено і проти мене", - заявила Атамбаєва журналістам у п'ятницю.

За її словами, кримінальну справу пов'язано з колишнім завідувачем відділом судової реформи та законності апарату президента Киргизії Манасом Арабаєвим.

"Я знала, що політика - брудна справа. Я навіть не знаю, де який суд розташований. Коли була першою леді, я працювала, щоб нікуди не втручатися", - додала Атамбаєва.

2 червня Держкомітет нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану за підозрою в корупції затримав Арабаєва, який був звільнений з посади в середині травня з формулюванням "у зв'язку з втратою політичної довіри".

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За даними спецслужби, Арабаєв, обіймаючи посаду в апараті президента, зловживав становищем в інтересах окремих злочинних груп, які здійснили рейдерське захоплення об'єктів підприємництва іноземних інвесторів у Бішкеку.

Арабаєв дав показання проти Раїси Атамбаєвої. За його словами, вона втручалася в судовий процес у справі однієї з будівельних компаній у Бішкеку, яка належала міжнародній гірничорудній організації "Сінхуа".

Неурядові організації Киргизстану і представники опозиції неодноразово вимагали відставки Арабаєва, заявляючи, що він контролює судову систему республіки і рішення, що виносяться судами, аж до особистої участі в написанні вироків.

Арабаєв був призначений на посаду завідувача судовим відділом експрезидентом Киргизстану Атамбаєвим, в зв'язку з чим представники НУО стверджували, що саме заввідділом контролював винесення судових рішень щодо опонентів колишнього глави держави.

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