 "Святих не буває": Разумков пообіцяв карати депутатів-порушників від "Слуги народу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю для "НВ".
На питання про те, що мають намір робити в партії "Слуга народу", якщо 5-10% нардепів, які увійшли до фракції, виявляться людьми, не готовими до депутатської діяльності, Разумков відповів: "Звичайно, наші депутати представляють український народ, і святих не буває, але саме дисциплінарні заходи - це перше, з чого ми почнемо, і їх ми пропишемо законодавчо. Якщо ви не ходите на роботу, вас звільняють - чому з депутатом має бути по-іншому? Висувала їх саме партія "Слуга народу", і ми несемо за них відповідальність, зокрема репутаційну".
Водночас Разумков закликав судити майбутніх депутатів за їхніми новими справами і вчинками.
"Можу обіцяти, що ми зробимо так, що в парламенті не буде недоторканних", - заявив глава "Слуги народу".
Він нагадав, що його політсила має намір скористатися монобільшістю в Раді, щоб в перші тижні її роботи прийняти пакет дисциплінарних законопроєктів, серед іншого і закон про зняття депутатської недоторканності.
Лукашенко, ****, вложил в уста Разумкову свои мантры и теперь их можно слушать не только в Беларуси, но и в Украине и также наблюдать улов лохов на эти мантры.
по опросам в расеи - 69% расеян "ЗА" разгон митингов и демонстраций, одобряют действия росгвардии..
23% расеян - "негативно" настроены против разгонов митингов..
хм.. цифирки-то сходятся... 73% и 25%.. Совпадение?))
\Но.. зебилам нужен контроль (в т.ч. и в ВР) и иммитация "игры на рояле" для принятия нужных Бене и другим олигархам - законов..
Поэтом и "Большой Брат" и тотальный контроль над НУЖНЫМИ нажатиями кнопок
16 серпня українсько-італійському воїну Віталію Марківу виповнюється 30 рочків.
Це вже третє день народження, яке нацгвардієць зустрічає за гратами.
Вітаємо! І бажаємо сили, витримки і справедливості...Тримайся і скоріш повертайся
хотя, я так понял уже поступил приказ не только не стрелять но и скрывать число раненный и тем более потерь, чтобы картина маслом "устойчивое перемирие" не забрызгивалась кровью
У шмаркли считают (по официальному сообщению) что "за сутки погибших нет"...
Один просепар Бужанський, що пройшов до лав ВР по списках СН, чого вартує. Чи буде він голосувати за партіотичні закони на благо України?
Фамилии назови, а ? Кто эти благодетели ? Может, по ним Лукьяновское СИЗО плачет ?
Зеленский в окружении охраны ПРОРЫВАЕТСЯ через толпу в Николаеве
Вам он, никого, не напоминает?...
16.08.2019 г.
Наши вчерашние упражнения на деле Гримчака (не только на своих ресурсах) дали интересный побочный результат. Вова засветил свою ботоферму в Эстонии. Эстонские товарищи проверят, что это там за "граждане Украины", "мы за зеленского" в Нарве окопались.
В недрах режима Зеленского готовится еще одна очень интересная провокация. Цель ее хоть немного вздернуть резко снижающуюся электоральную поддержку созданием искусственного узла противоречий. речь идет о внесении изменений в знаковые вещи страны - флаг, герб, гимн ну и т.д. При том озвучить эту идею поручено Богдану. Цель в общем то проста. На фоне вспыхнувшего конфликта быстро провести назначения в Кабинет Министров и ключевые государственные должности. Потом Зеленский выступает против этой идеи и на этом положительном фоне окончательно утрясаются все вопросы. Временная консолидация электората позволит Зеленскому увереннее чувствовать себя в вопросах формирования структур управления при серьезном давлении извне. Автор идеи - Кирилл Тимошенко. Именно под это и вручен г-ну Богдану отдел геральдики и государственных наград.
В ОПУ подтвердили визит Нетаньяху. В общем, как мы сообщали, визит носит экстренный и не официальный характер. Вся подоплека визита тут. У Вовы все поняли и тихо зарывают "реинтеграцию Донбасса" в бюрократические процедуры.
Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вот такая печальная статистика.....
А на стадионе не боишься оказаться ? Без шансов когда либо его покинуть.