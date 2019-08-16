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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:депутат (931) дисципліна (35) Разумков Дмитро (140) Слуга народу (229)

 "Святих не буває": Разумков пообіцяв карати депутатів-порушників від "Слуги народу"

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пообіцяв, що в парламенті не буде недоторканних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю для "НВ".

На питання про те, що мають намір робити в партії "Слуга народу", якщо 5-10% нардепів, які увійшли до фракції, виявляться людьми, не готовими до депутатської діяльності, Разумков відповів: "Звичайно, наші депутати представляють український народ, і святих не буває, але саме дисциплінарні заходи - це перше, з чого ми почнемо, і їх ми пропишемо законодавчо. Якщо ви не ходите на роботу, вас звільняють - чому з депутатом має бути по-іншому? Висувала їх саме партія "Слуга народу", і ми несемо за них відповідальність, зокрема репутаційну".

Водночас Разумков закликав судити майбутніх депутатів за їхніми новими справами і вчинками.

"Можу обіцяти, що ми зробимо так, що в парламенті не буде недоторканних", - заявив глава "Слуги народу".

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Він нагадав, що його політсила має намір скористатися монобільшістю в Раді, щоб в перші тижні її роботи прийняти пакет дисциплінарних законопроєктів, серед іншого і закон про зняття депутатської недоторканності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143177
 
 
 Топ коментарі
 
Он, случаем, на прикроватной тумбочке не цитатник Лукашенко держит?
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///
16 серпня українсько-італійському воїну Віталію Марківу виповнюється 30 рочків.
Це вже третє день народження, яке нацгвардієць зустрічає за гратами.

"Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3415

Вітаємо! І бажаємо сили, витримки і справедливості...Тримайся і скоріш повертайся
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Разумков пообещал /16.08.19 10:01 может 15.08.19 18:10 будет/14.08.19 10:51 рассмотрит / шедевр Мендель: 14.08.19 14:28 Зеленский не планирует встречаться с Макроном/ 13.08.19 16:08 не решен/12.08.19 09:49 Возможно/ 12.08.19 11:01 Если удастся / 09.08.19 22:38 не разрешит /09.08.19 18:48 посетит /09.08.19 22:27 займется/09.08.19 13:52 Надеюсь/ 10.08.19 09:21 разрабатывают /09.08.19 16:52 рассмотрит /06.08.19 14:20 не останется /06.08.19 20:52 могут /06.08.19 20:51 Разрабатывается /05.08.19 18:02 вероятнее всего/ Уж сто-льник близится. А цимеса всё нет.
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Он, случаем, на прикроватной тумбочке не цитатник Лукашенко держит?
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тебе виднее, ты ж оттуда. Но Лукашенко не китикуешь почему-то ...
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Зеб, получай:
Лукашенко, ****, вложил в уста Разумкову свои мантры и теперь их можно слушать не только в Беларуси, но и в Украине и также наблюдать улов лохов на эти мантры.
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- Но ведь это же лавочничество! - закричал Бендер. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
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Скоро "Блазень" потребует "привести законодательство в соответствие с Указом..."...
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А на белорусских сайтах ты это пишешь?
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там, скорее, - ЦУ от вовки фуйла... Непросто ж так вазелин ПОСТОЯННО звонит в кремль - спрашивает советов
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п.с.
по опросам в расеи - 69% расеян "ЗА" разгон митингов и демонстраций, одобряют действия росгвардии..
23% расеян - "негативно" настроены против разгонов митингов..
хм.. цифирки-то сходятся... 73% и 25%.. Совпадение?))
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Есть 24% глупых людей, причем треть из них абсолютные дебилы. Совпадение?
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Ти ворог України,провокатор і *********** прихвостень.За порєбрік погань. "Святих не буває": Разумков пообіцяв карати депутатів-порушників від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1927
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будуть карати тих, хто зійде з лінії партії.
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ржака)) по Конституции - ИЗБРАННЫЕ депутаты не подчиняются розумкову...
\Но.. зебилам нужен контроль (в т.ч. и в ВР) и иммитация "игры на рояле" для принятия нужных Бене и другим олигархам - законов..
Поэтом и "Большой Брат" и тотальный контроль над НУЖНЫМИ нажатиями кнопок "Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4954
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порохоботи все время по себе судят,у нас не такі відносини як у тебе з петею "Святих не буває": Разумков пообіцяв карати депутатів-порушників від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6648
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Разумков пообещал /16.08.19 10:01 может 15.08.19 18:10 будет/14.08.19 10:51 рассмотрит / шедевр Мендель: 14.08.19 14:28 Зеленский не планирует встречаться с Макроном/ 13.08.19 16:08 не решен/12.08.19 09:49 Возможно/ 12.08.19 11:01 Если удастся / 09.08.19 22:38 не разрешит /09.08.19 18:48 посетит /09.08.19 22:27 займется/09.08.19 13:52 Надеюсь/ 10.08.19 09:21 разрабатывают /09.08.19 16:52 рассмотрит /06.08.19 14:20 не останется /06.08.19 20:52 могут /06.08.19 20:51 Разрабатывается /05.08.19 18:02 вероятнее всего/ Уж сто-льник близится. А цимеса всё нет.
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БИНГО.То есть в парламент прошли такие же воры и мародеры как раньше?
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Строго говоря да, только руководят ими клоуны
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Бараны под предводительсвом клоунов?Страшная сила,стадом снесут любых мародеров
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недоРазумение изображает из себя воспитателя в детском саду? нет, лупоглазенький, надо изображать из себя врача дурдома.
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///
16 серпня українсько-італійському воїну Віталію Марківу виповнюється 30 рочків.
Це вже третє день народження, яке нацгвардієць зустрічає за гратами.

"Святых не бывает": Разумков пообещал наказывать депутатов-нарушителей от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3415

Вітаємо! І бажаємо сили, витримки і справедливості...Тримайся і скоріш повертайся
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Сегодня еще двое ребят погибло на войне, в которой надо просто не стрелять...
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да... читал...шокирован...
хотя, я так понял уже поступил приказ не только не стрелять но и скрывать число раненный и тем более потерь, чтобы картина маслом "устойчивое перемирие" не забрызгивалась кровью
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15 числа погибли Попко, Колбун и Гаврик. Вечная память и слава Героям. Будьте прокляты )(уйло и все твари, живущие запоребриком!
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Царствіе Небісне та вічна пам'ять Героям!
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Тот кто ляпнул "надо просто перестать стрелять", также виновен.
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слов нет..
У шмаркли считают (по официальному сообщению) что "за сутки погибших нет"...
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це так само, як обіцянка, що не буде друзів, сватів, кумів, а будуть виключно нові обличчя?
Один просепар Бужанський, що пройшов до лав ВР по списках СН, чого вартує. Чи буде він голосувати за партіотичні закони на благо України?
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порохоботи казали що всі сепари та зрадники тепер 1
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Зеленожопые как всегда, по заданию партии ***** и вазелина шестого, по делу и не по делу везде приплетут Порошенко, хотя речь идет о зашкварах зеленой дрысни)))) Вывод- боятся Пороха они до усирачки, просто живот надорвать с убогих можно. И года не пройдет, как будут все клоуны, шлюхи, рыгоАналы , безработные из зеленой дрысни рвать когти на ростов. А некоторые попытаются на историческую родину- Израйль. Очень надеюсь, что большинство не успеет слинять
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Разумков, кто спонсировал твою избиррательную кампанию ? В тебя влили пару сотен миллионов долларов как минимум.
Фамилии назови, а ? Кто эти благодетели ? Может, по ним Лукьяновское СИЗО плачет ?
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Kраудфандинг что ли ? Нет, у нищебродов нет столько денег.
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Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни.
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Меняя тоже всегда удивляло, почему трудовое законодательство не распространяется на депутатов, ведь они такие же бюджетники, так в чем дело? Если они не чиновники, тогда пускай живут за свой счет или уходят в отставку.
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То есть,руководящие клоуны уже открыто признают,что в этом(тупой и еще тупее) стаде новых депутатов есть особи,которых даже Трускавцами не обучишь
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В советское время была серия мультфильмов, про "весёлых человечков"... Так там, кроме Знайки, Незнайки, Торопыжки, Самоделкина, и других, был такой персонаж - Обещалкин...
Вам он, никого, не напоминает?...
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І все ж що не кажіть, а кращого місця для всіх "слуг урода" як шибениця - немає. Ну , а для особливо "просунутих" - паля.
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Хроника одного Президента ...

16.08.2019 г.

Наши вчерашние упражнения на деле Гримчака (не только на своих ресурсах) дали интересный побочный результат. Вова засветил свою ботоферму в Эстонии. Эстонские товарищи проверят, что это там за "граждане Украины", "мы за зеленского" в Нарве окопались.

В недрах режима Зеленского готовится еще одна очень интересная провокация. Цель ее хоть немного вздернуть резко снижающуюся электоральную поддержку созданием искусственного узла противоречий. речь идет о внесении изменений в знаковые вещи страны - флаг, герб, гимн ну и т.д. При том озвучить эту идею поручено Богдану. Цель в общем то проста. На фоне вспыхнувшего конфликта быстро провести назначения в Кабинет Министров и ключевые государственные должности. Потом Зеленский выступает против этой идеи и на этом положительном фоне окончательно утрясаются все вопросы. Временная консолидация электората позволит Зеленскому увереннее чувствовать себя в вопросах формирования структур управления при серьезном давлении извне. Автор идеи - Кирилл Тимошенко. Именно под это и вручен г-ну Богдану отдел геральдики и государственных наград.
В ОПУ подтвердили визит Нетаньяху. В общем, как мы сообщали, визит носит экстренный и не официальный характер. Вся подоплека визита тут. У Вовы все поняли и тихо зарывают "реинтеграцию Донбасса" в бюрократические процедуры.

Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ну и как он их накажет? Разумково - неполноценный.
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А тем временем с начала зебобиковского перемирия....пока эти зебобики распускают зеленые сопли....на Донбассе погибло украинских воинов в ОДИНАЦАТЬ раз больше...чем подохло российских наемников....
Вот такая печальная статистика.....
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Порохоботы тонко дупой чуят что первыми под раздачу попадут слуги ПЕСа тут к гадалке не ходи, ылиту заставят жить по регламенту)))
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Придурок, ты действительно решил наехать на Забродского ?
А на стадионе не боишься оказаться ? Без шансов когда либо его покинуть.
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Да, святых не бывает. За исключением Зе команды.
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