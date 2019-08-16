 Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.
Радуцький зазначив, що раніше українську систему охорони здоров'я реформували "точково", за винятком останніх трьох років.
Він пояснив, що стара медична система вже зламана, але побудувати нову поки що не вдалося. Щоб провести якісну трансформацію галузі, Радуцький вважає за необхідне насамперед провести перепис населення. Саме від кількості реальних українських громадян залежить сума, необхідна на фінансування галузі.
"Першим кроком на шляху до трансформації медицини має стати перепис населення. Неможливо розрахувати необхідну кількість грошей на систему охорони здоров'я, не розуміючи скільком людям ми маємо надати послуги", - наголосив він.
Що стосується термінів і часу проведення перепису, то Радуцький зазначив, що президент планував розпочати його вже до кінця цього року.
"Планується розпочати перепис мало не наприкінці цього року, наскільки мені відомо. Я можу помилятися, Президенту видніше... Щонайменше Кабмін має з'явитися спочатку", - сказав він.
Проведення перепису населення України може коштувати 4 мільярди гривень.
картина-для вас!
Бюджет на 2019 год принят,это закон.Там расходов на перепись не заложено.
Трускавцы они такие
чули ).
по-моєму ,аферюга "з чесним ї..алом"...
брав бабло навіть за те,що зробити не міг..
Порохоботская семейка.
котрі зебілам обіцяли ( чи не обіцяли )) а потім вже тратять на перепис ,
на перенос оофісу
якщо зробити єдину ставку 4 відсотки -за 5 років 4 млрд грн якраз набереться )
Прошлую перепись считали. У соседки дочь вышла за иностранца, с ребенком уехала на ПМЖ. Но соседка сказала, что постоянно проживают с ней постоянно. На всякий случай.
тому не все так однозначно з медреформами..
Хоча вузькоспеціалізовані медики мають свої резони у непідтримці Супрун..
Ось таке воно ,зовнішнє управління (((
Е-держава повинна скоротити їх кількість як мінімум утричі..
інакше навіщо ця "діджиталізація" ?
на 14 (в Україні).тобто зараз 42-14 = 28 ((((
орієнтовно нас 35 млн(з гастарбайтерами)...
врахуймо безвіз.. І лавиноподібне збільшення кількості заробітчан...
Доля русских в населении
Доля этнических русских в регионах России по переписи 2010 года [1]
Доля этнических русских среди детей младше 5 лет в регионах России по данным переписи 2010 года [2] В большинстве регионов России и практически во всех традиционных русских областях доля русских детей выше, чем доля русских в целом.
За период 1989-2010 гг. по данным переписей в России доля людей, назвавших себя русскими, среди указавших свою национальность снизилась с 82,6 % до 80,9 %, что, в общем-то, не очень значительно (на 1,7 %). Более пугающими выглядят абсолютные цифры снижения: между 1989 и 2010 гг. численность русских в России упала со 119 865 946 до 111 016 896 человек, то есть почти на 9 миллионов (при этом общий размер населения за тот же период сократился со 147 400 537 до 142 856 536 человек, то есть лишь на 4,3 млн).