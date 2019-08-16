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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Зеленський (2411) перепис населення (15) Радуцький Михайло (11)

 Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький

Радник президента з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький вважає, що першим кроком на шляху до трансформації галузі має стати перепис населення, який можуть провести вже наприкінці 2019 року.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

Радуцький зазначив, що раніше українську систему охорони здоров'я реформували "точково", за винятком останніх трьох років.

Він пояснив, що стара медична система вже зламана, але побудувати нову поки що не вдалося. Щоб провести якісну трансформацію галузі, Радуцький вважає за необхідне насамперед провести перепис населення. Саме від кількості реальних українських громадян залежить сума, необхідна на фінансування галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепис населення у 2020 році відбуватиметься через смартфон, - Кубів

"Першим кроком на шляху до трансформації медицини має стати перепис населення. Неможливо розрахувати необхідну кількість грошей на систему охорони здоров'я, не розуміючи скільком людям ми маємо надати послуги", - наголосив він.

Що стосується термінів і часу проведення перепису, то Радуцький зазначив, що президент планував розпочати його вже до кінця цього року.

"Планується розпочати перепис мало не наприкінці цього року, наскільки мені відомо. Я можу помилятися, Президенту видніше... Щонайменше Кабмін має з'явитися спочатку", - сказав він.

Проведення перепису населення України може коштувати 4 мільярди гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143164
 
 
 Топ коментарі
 
Перепись населения стоит 4 млрд.
Бюджет на 2019 год принят,это закон.Там расходов на перепись не заложено.
Трускавцы они такие
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Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6309 Можно....но зебобик рудницкий говорит о том что в конце 2019-го..... видимо плохо в Трускавце учился....двоешник...
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Правильно. Холопов нужно считать, а то сколько налогов с них брать будет неизвестно Перепись населения Украины может начаться в конце 2019 года, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1150
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думаю ,орієнтовна кількість вже 35 Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8953 ..З гастарбайтерами(їх 18 відсотків)..
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орієнтовна кількість є на сайтi ЦВК в роздiлi результати позачергового голосування на виборах у ВР - аж 6.3 мiльони...


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один порохобот буде рахуватись за 25 %.. ))))))))))))))
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Не будуть. Бо вони самі дають собі раду на відміну від недієздатних зебілів.
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Обстоятельно подходят зеленые чуваки к делу.... хотят точно знать сколько можно будет кинуть денег себе на карман....
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придпадочним ольгінським.
картина-для вас!
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Перепись населения стоит 4 млрд.
Бюджет на 2019 год принят,это закон.Там расходов на перепись не заложено.
Трускавцы они такие
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спокійно можна перенести на початок 2020....
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Можно....но зебобик рудницкий говорит о том что в конце 2019-го..... видимо плохо в Трускавце учился....двоешник...
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Радуцький. У мене є товариш, Роман Рудницький. Він образиться, якщо його прізвище попаде в той кагал. 😊
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Сегодня на ПРЯМОМ канале выразили надежду, что возможна версия того, что грымчак не знал о противозаконных махинациях родного брата его жены. Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6270
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що "мовчки погоджувався" )))

чули ).

по-моєму ,аферюга "з чесним ї..алом"...
брав бабло навіть за те,що зробити не міг..
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Сдадут шурина с потрохами.
Порохоботская семейка. Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8013
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Нехай ці зелепухи спочатку зароблять гроші " своїми ВЕЛИКИМИ реформами "
котрі зебілам обіцяли ( чи не обіцяли )) а потім вже тратять на перепис ,
на перенос оофісу
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ОДеська митниця розмитнює тканини(90 відсотків) за хабарі по нульовій ставці.(є ставки 0,5,8) відсотків.
якщо зробити єдину ставку 4 відсотки -за 5 років 4 млрд грн якраз набереться )
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"Мёртвых" душ тоже будут считать?
Прошлую перепись считали. У соседки дочь вышла за иностранца, с ребенком уехала на ПМЖ. Но соседка сказала, что постоянно проживают с ней постоянно. На всякий случай.
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Одной переписью населения внутри Украины не обойтись, учитывая, что значительная часть граждан находятся за рубежом, поэтому нужна еще онлайн регистрация граждан Украины за ее пределами, вот тогда будет точна ясно вся необходимая статистика!
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Вот хоть кто то сказал что вся реформа медицины проводилась с одной целью "ПРОСТО ПОЛОМАТЬ ТО ЧТО БЫЛО"!! и да цель достигнута поламали очень многое, что конечно привело к сокращению расходов - это и было целью реформы! не улучшить не обеспечить всех медуслугами а СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ! А ЛОХИ ТУТ БЕГАЛИ И ПИСАЛИ РЕФОРМА РЕФОРМА...
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Є петиція про збереження Супрун..

тому не все так однозначно з медреформами..
Хоча вузькоспеціалізовані медики мають свої резони у непідтримці Супрун..
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поживем увидим, мне даже интересно посмотреть как ЗЕ оставит Супрун что ему скажут его избиратели!!
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Можливо навіть бути таке,що залишити Супрун буде однією з умов МВФ...для отримання траншу..

Ось таке воно ,зовнішнє управління (((
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как говорится если требования МВФ приводят к ухудшению ситуации в стране, то зачем их выполнять!!
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Перепись не нужна : зачем обнародовать тот факт, что населени нашей страны, за долгожданные годы независимоси, сократилось на 20 миллионов человек.
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нужна! пусть попробуют доказать что на 20 оставшихся миллионов нужно 150тыс чинуш!!
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Подивимось..
Е-держава повинна скоротити їх кількість як мінімум утричі..

інакше навіщо ця "діджиталізація" ?
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диджитализация нужна для того же для чего нужна была оптимизация оборонки! ПОПИЛЯТЬ БАБЛО! Ну это так сказать пессимистический сценарий! конечно хочется верить что ее делают чтобы оптимизировать расходы на чинуш, но как говорится все 28 лет в Украине пиляли бабло, а тут раз и не будут пилять! слабо верится!!
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на 20 ні..
на 14 (в Україні).тобто зараз 42-14 = 28 ((((
орієнтовно нас 35 млн(з гастарбайтерами)...
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где то читал, что делали примерный подсчет на основе объема потребляемых продуктов в Украине, получалось 30-36млн! но это делали в 2016!
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Ваші цифри враховано..

врахуймо безвіз.. І лавиноподібне збільшення кількості заробітчан...
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Сын приятеля диплом так писал. Считали по Троещине (район Киева). Потребление хлеба, молока, потребление ком.услуг и вывоз мусора. Вышло 420 тыс., вместо офиц. 200. З.Ы. 420 тыс. - реально областной центр.
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на росії демографічна ситуація ще ху..віша.. саме з "словянським населенням"...
Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8338
Доля русских в населении

Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5319

Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5319
Доля этнических русских в регионах России по переписи 2010 года [1]

Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5319

Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5319
Доля этнических русских среди детей младше 5 лет в регионах России по данным переписи 2010 года [2] В большинстве регионов России и практически во всех традиционных русских областях доля русских детей выше, чем доля русских в целом.
За период 1989-2010 гг. по данным переписей в России доля людей, назвавших себя русскими, среди указавших свою национальность снизилась с 82,6 % до 80,9 %, что, в общем-то, не очень значительно (на 1,7 %). Более пугающими Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6037 выглядят абсолютные цифры снижения: между 1989 и 2010 гг. численность русских в России упала со 119 865 946 до 111 016 896 человек, то есть почти на 9 миллионов (при этом общий размер населения за тот же период сократился со 147 400 537 до 142 856 536 человек, то есть лишь на 4,3 млн).
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Интересно сколько осталось людей после пятилетки рехворм шокопадлы
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"Перепись населения Украины может начаться в конце 2019 года, - Радуцкий" - а может и не начаться в конце 2019 года
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Перепись населения в насквозь коррумпированной стране никому не нужна. Во-первых, могут ослабнуть финансовые потоки (мертвые души). Во-вторых, ее результатам никто не поверит (кто доверится коррупционерам, проводящим "учёт"?).
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