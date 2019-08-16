 Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

Радуцький зазначив, що раніше українську систему охорони здоров'я реформували "точково", за винятком останніх трьох років.

Він пояснив, що стара медична система вже зламана, але побудувати нову поки що не вдалося. Щоб провести якісну трансформацію галузі, Радуцький вважає за необхідне насамперед провести перепис населення. Саме від кількості реальних українських громадян залежить сума, необхідна на фінансування галузі.

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"Першим кроком на шляху до трансформації медицини має стати перепис населення. Неможливо розрахувати необхідну кількість грошей на систему охорони здоров'я, не розуміючи скільком людям ми маємо надати послуги", - наголосив він.

Що стосується термінів і часу проведення перепису, то Радуцький зазначив, що президент планував розпочати його вже до кінця цього року.

"Планується розпочати перепис мало не наприкінці цього року, наскільки мені відомо. Я можу помилятися, Президенту видніше... Щонайменше Кабмін має з'явитися спочатку", - сказав він.

Проведення перепису населення України може коштувати 4 мільярди гривень.