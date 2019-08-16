 На перше засідання нової ВР будуть запрошені 9 міжпарламентських організацій, серед яких і ПАРЄ

Відповідне рішення ухвалила депутатська група з підготовки першого засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Серед запрошених організацій - ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.
Як повідомлялося, Верховна Рада нового скликання почне роботу 29 серпня.
то - на х..!
до поглядів,ідеології Рабіновича..
Зараз він на утриманні Новінського.. Завтра -когось іншого...
Запросили ПАРЄ, які вже доказали свою "прихильність" до України демократичність, чесність, вірність ідеалам "вільної Європи" при поверненню Росії в ПАРЄ. ПАРЄ - продажна. Треба було запросити друзів Литву Польщу, Латвію, Естонію, Великобританію, США ....
Запросили ПАРЄ, які вже доказали свою "прихильність" до України демократичність, чесність, вірність ідеалам "вільної Європи" при поверненню Росії в ПАРЄ. ПАРЄ - продажна. Треба було запросити друзів Литву Польщу, Латвію, Естонію, Великобританію, США ....
Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.......