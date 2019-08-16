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 Політика України
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Все про:ВР (5329) ПАРЄ (573)

 На перше засідання нової ВР будуть запрошені 9 міжпарламентських організацій, серед яких і ПАРЄ

Депутатська група з підготовки першого засідання Верховної Ради 9-го скликання вирішила направити запрошення 9 міжпарламентським організаціям, зокрема Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) для участі в першому урочистому засіданні українського парламенту.

Відповідне рішення ухвалила депутатська група з підготовки першого засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Серед запрошених організацій - ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.

Як повідомлялося, Верховна Рада нового скликання почне роботу 29 серпня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143162
 
 
 Топ коментарі
 
из ПАСЕ, значит животные из Орды точно будут.
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Понты для заезжих...
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Прости, но на вопросы идиотов я не отвечаю, даже серых, как штаны пожарника На перше засідання нової ВР будуть запрошені 9 міжпарламентських організацій, серед яких і ПАРЄ - Цензор.НЕТ 430
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Хочу подивитись як маестро збацає перед ними свій хіт на роялі.
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Ще раз кажу, то не є рояль, то- тупі макітри порохоботів, саме на них й виконується марш Шопена!
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Показать мировому правительству, как будут управлять подданными.
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Интересно, Рабинович поет на украинском? Я о Гимне Украины говорю! Если - нет,
то - на х..!
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за певну суму Рабінович навіть станцює гопака ))
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не раджу проявляти інтерес до того,чого немає..
до поглядів,ідеології Рабіновича..

Зараз він на утриманні Новінського.. Завтра -когось іншого...
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Він взагалі мовчатиме. Співати Гімн для нього западло.
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из ПАСЕ, значит животные из Орды точно будут.
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триединство ("зе" , окупанты Украины от ПАСЕ,с самим ПАСЕ ) - превращают Украину в отстойник....между рашистом ЕС И НАТО....со временем рашист отхватить еще часть ....
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Гамериканець, хреновий з тебе вангуватель.
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Кацапы тоже подъедут. Слуцкий, Толстой, Рашкин...
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Запросили ОБСЄ - кубло агентів Кремля .
Запросили ПАРЄ, які вже доказали свою "прихильність" до України демократичність, чесність, вірність ідеалам "вільної Європи" при поверненню Росії в ПАРЄ. ПАРЄ - продажна. Треба було запросити друзів Литву Польщу, Латвію, Естонію, Великобританію, США ....
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Запросили ОБСЄ - кубло агентів Кремля .
Запросили ПАРЄ, які вже доказали свою "прихильність" до України демократичність, чесність, вірність ідеалам "вільної Європи" при поверненню Росії в ПАРЄ. ПАРЄ - продажна. Треба було запросити друзів Литву Польщу, Латвію, Естонію, Великобританію, США ....
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Напомните этим ПАСЕ про "перемирие"

Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.......
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