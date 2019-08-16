 "Слуга народу" пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.
"За наполяганням ветеранських рухів відбулася їхня зустріч із представниками депутатських груп. Тема - майбутнє комітету ветеранів. Ветеранські організації наполягають на його збереженні. Партія влади з цим поки що не погоджується, мотивуючи свою позицію розширенням повноважень комітету соцполітики. Ветеранські рухи справедливо зазначили, що питання ветеранів - це не лише соціальна сфера і пільги. Це має бути державна політика, яку мають спільно виробляти профільне міністерство і комітет. Ми відстоюємо таку саму позицію. ВР має чути ветеранів", - йдеться в повідомленні.
З позитивного Геращенко зазначила: "На цій зустрічі ми чітко почули від партії влади обіцянку, що профільне міністерство з питань ветеранів буде збережене!".
Також вона додала, що питання комітету ВР у справах ветеранів ще буде обговорюватися на підготовчій групі.
Мотор Січ переходить на чотириденний робочий тиждень.
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.
Про це повідомляє Укрінформ.
"13 серпня ввечері було підписано наказ про перехід на чотириденний робочий тиждень. П'ятниця буде вихідним уже з 1 вересня. Раніше чотири дні дозволялося працювати тимспівробітникам, які не задіяні у виробничому процесі, а зараз додатковий вихідний буде абсолютно у всіх заводчан. Ми не знаємо, що буде далі. Чекаємо", - говорить співрозмовник агентства, який попросив не називати його.
Валерий Аверьянов
На офіційному сайті підприємства інформації про причини такого рішення поки що немає.
По крайней мере теперь становится ясным, почему убрали Дмитрия Тымчука. Он бы вряд ли молчал...
Экономика Украины растет на фоне замедления в Европе - Bloomberg
Сьогодні о 09:02•Українська правда
Джерело: "Наші гроші"
П'ятий президент Петро Порошенко не задекларував дві компанії у декларації за 2017 рік, а НАЗК цього не помітила.
Дослівно: "30 березня 2018 року Порошенко вніс до єдиного реєстру декларацій щорічну декларацію за 2017 рік.
В розділі 9, де вказуються юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї, Порошенко зазначив, що є бенефіціаром у 102 фірмах.
Водночас, за даними єдиного реєстру юросіб та інших відкритих реєстрів, у 2017 році ПАТ "Страхова компанія "Калина" утворила ТОВ "Калина-автолізинг", в листопаді 2017 року бенефіціаром та власником істотної участі у цьому ТОВ значився Порошенко.
Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал ТОВ "Калина-автолізинг" становив 18 млн. грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Також 2009 року було засноване ТОВ "Країна-асистанс". 21 липня 2016 року власником істотної участі та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ став Порошенко.
Протягом 2016-2019 років змін щодо кінцевого бенефіціарного власника та засновників ТОВ не було. Статутний капітал підприємства становить 62 500 грн".
Ось хто більш гідний бути президентом, ніж комік, який вдало підхопив хвилю.
решили открывать ентот камитет ветеранов аж в январе 2019 в раде.
назначили какую то дуру с бпп начальницей.
та сказала, что заработает камитет Аж в июне-июля 2019, спешить некуда.
а в 2014 нельзя было создать такой камитет??
не было ветеранов ато тогда??
вот дебилы ***** конченные,
ну куда не ткни палкой-дерьмосоевое.
от ентой ссукигеращенки с мальдивским до таничерновол с пашинским.
еще грымчак вылез с взяткой 1 лимон $.
дно.
Зекгбили -- как явно бь!ло во време предвь!бори ---
они озабочени пАвстнацами.
ВОТ И ВСЯ ПРАВДА -- основа для понятия дальнейших их антиукраинские замисли, поступки и действия по сливанию Украинь! путлеристам!
😬😬😬