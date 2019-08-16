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 Політика України
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Все про:ветерани (349) ВР (5329) Геращенко Ірина (916) комітет (187) Слуга народу (229)

 "Слуга народу" пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко

На зустрічі ветеранських рухів і депутатських груп представники партії "Слуга народу" пообіцяли, що міністерство з питань ветеранів буде збережено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"За наполяганням ветеранських рухів відбулася їхня зустріч із представниками депутатських груп. Тема - майбутнє комітету ветеранів. Ветеранські організації наполягають на його збереженні. Партія влади з цим поки що не погоджується, мотивуючи свою позицію розширенням повноважень комітету соцполітики. Ветеранські рухи справедливо зазначили, що питання ветеранів - це не лише соціальна сфера і пільги. Це має бути державна політика, яку мають спільно виробляти профільне міністерство і комітет. Ми відстоюємо таку саму позицію. ВР має чути ветеранів", - йдеться в повідомленні.

З позитивного Геращенко зазначила: "На цій зустрічі ми чітко почули від партії влади обіцянку, що профільне міністерство з питань ветеранів буде збережене!".

Також вона додала, що питання комітету ВР у справах ветеранів ще буде обговорюватися на підготовчій групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оптимізацію кількості комітетів провели виходячи з ефективності їхньої попередньої роботи, - Стефанчук

Слуга народу пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко 01
Слуга народу пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко 02
Слуга народу пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко 03
Слуга народу пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143159
 
 
 Топ коментарі
 
иришка в своем амплуа бесполезной трещалки
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У меня хватает мозгов не обзывать 73% украинцев уродами. У тебя - явно нет. Ты - липкая и мерзкая тварь...
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з глотки приходиться все видирати "Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8656
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Это очень плохо,что сохранили Минветеранов, там очень много коррупции, много липовых ветеранов, которые не относятся ко 2 мировой войне, так как родились после ее окончания или были детьми во время этой войны,там много просто пенсионеров,много денег отмывается. Поэтому позор, что пошли на поводу у прошлой власти. И если уж сохранили, то пусть в этих ветеранах наведут порядок и включат туда сегодняшних героев, которые воевали на Донбассе.
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Гірше не буде:

Мотор Січ переходить на чотириденний робочий тиждень.
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.
Про це повідомляє Укрінформ.

"13 серпня ввечері було підписано наказ про перехід на чотириденний робочий тиждень. П'ятниця буде вихідним уже з 1 вересня. Раніше чотири дні дозволялося працювати тимспівробітникам, які не задіяні у виробничому процесі, а зараз додатковий вихідний буде абсолютно у всіх заводчан. Ми не знаємо, що буде далі. Чекаємо", - говорить співрозмовник агентства, який попросив не називати його.
Валерий Аверьянов
На офіційному сайті підприємства інформації про причини такого рішення поки що немає.
По крайней мере теперь становится ясным, почему убрали Дмитрия Тымчука. Он бы вряд ли молчал...

"Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5000
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В "Слуге уродов" согласились создать комитет ветеранов 95 квартала
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А на твои мозги ЗЕлёная плесень не давит?
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У меня хватает мозгов не обзывать 73% украинцев уродами. У тебя - явно нет. Ты - липкая и мерзкая тварь...
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"Слуга уродов" уроды это: Коломойский, Портнов, Богдан... А 73% это биомасса которая взросла на "Сватах" и т.п. шедеврах ЗЕлупы
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Нет, ваш не закрывается.
Сьогодні о 09:02•Українська правда
Джерело: "Наші гроші"

П'ятий президент Петро Порошенко не задекларував дві компанії у декларації за 2017 рік, а НАЗК цього не помітила.

Дослівно: "30 березня 2018 року Порошенко вніс до єдиного реєстру декларацій щорічну декларацію за 2017 рік.

В розділі 9, де вказуються юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї, Порошенко зазначив, що є бенефіціаром у 102 фірмах.

Водночас, за даними єдиного реєстру юросіб та інших відкритих реєстрів, у 2017 році ПАТ "Страхова компанія "Калина" утворила ТОВ "Калина-автолізинг", в листопаді 2017 року бенефіціаром та власником істотної участі у цьому ТОВ значився Порошенко.

Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал ТОВ "Калина-автолізинг" становив 18 млн. грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також 2009 року було засноване ТОВ "Країна-асистанс". 21 липня 2016 року власником істотної участі та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ став Порошенко.

Протягом 2016-2019 років змін щодо кінцевого бенефіціарного власника та засновників ТОВ не було. Статутний капітал підприємства становить 62 500 грн".
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Уже далеко не 73. Скоро вообще будет 0. Может уродов там и меньше, но в основном любители шары.
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Не слишком ли смело причислять 73% УКРАИНЦЕВ к поклонникам клоуна? Вас 73% от принявших участие в голосовании, а не всех украинцев.
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Даже из тех, кто за Зе голосовал, не все являются его поклонниками. Многие выбирали "от противного" - лишь бы не Петр Алексеевич. ИМХО, этот 2-й тур был один из самых ужасных с 1991-го года. Клоун и вор. Выбор без выбора.
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Гос-во должно о своих холопах беспокоиться.
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Віддати цей напрямок Яні Зінкевич.
Ось хто більш гідний бути президентом, ніж комік, який вдало підхопив хвилю.
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иришка в своем амплуа бесполезной трещалки
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К Ющув ности сходи, вспомни былые времена
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Есть же минсоцполитики. Зачем 2 одинаковых министерства?
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Министерство, сотни бюджетников вместе с зарплатой и льготами будут сидеть на шее людей которые зарабатывают и пополняют бюджет. Геращенко и её "политическая сила" кстати будут сидеть на той же шее. Безотносительно к ветеранам, но Украина уже давно на первом месте в мире по льготам и халявам, а зарабатывающие уже миллионами валят за бугор.....
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Слуги отримали чергового пенделя. "Слуга народу" пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4241 Далі буде.
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Ну, да, "пообещали"... Они много чего "наобещали"... Войну закончить, тарифы снизить, зарплаты повысить... "Казав пан - "Кожух дам...". Й слово його, тепле...".
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А тим часом в ніч на п'ятнадцяте загинуло троє захисників України.Це вже стійке перемир'я,пане Зеленський?
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Вот и я - о том же... Надеюсь, на свалках, под Киевом, шины не закончились?...
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Министр,замы,шофера,секретутки,охрана,чинушки-бездельники,здания,льготы,премии - эта кодла схавает все что даст бюджет на ветеранов.
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"Слуга народа" пообещала сохранить Минветеранов, - Геращенко

решили открывать ентот камитет ветеранов аж в январе 2019 в раде.
назначили какую то дуру с бпп начальницей.

та сказала, что заработает камитет Аж в июне-июля 2019, спешить некуда.

а в 2014 нельзя было создать такой камитет??
не было ветеранов ато тогда??

вот дебилы ***** конченные,
ну куда не ткни палкой-дерьмосоевое.

от ентой ссукигеращенки с мальдивским до таничерновол с пашинским.

еще грымчак вылез с взяткой 1 лимон $.

дно.
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Представник ветеранів- крихітна, жінка-боєць Яночка Зінкевич і предсавник презЕ- розіжраний, цинічни стефанчук "Слуга народу" пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6015
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ЗЕ банда малоросси тайно (а теперь и явно) ненавидит Украинскую армию, потому что она создает яснь!й фон в разрез с их антиродолюбимое шоу во время войнь! с Рашой

Зекгбили -- как явно бь!ло во време предвь!бори ---
они озабочени пАвстнацами.

ВОТ И ВСЯ ПРАВДА -- основа для понятия дальнейших их антиукраинские замисли, поступки и действия по сливанию Украинь! путлеристам!
😬😬😬
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Геращенко відома підстилка поперєдніків. Мало чим відрізняється від злодюг - гримчака, порошенка, юща
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вылез , сепар вонючий , ты хоть раз ВСУ лайкнул ? Таких как ты днём с огнём не найдешь на патриотических ветках , подонков
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Министерству без году неделя, а у него уже столько почитателей. Видать, лакомый кусочек. Не зря его Петя отдал Ире Фриз.
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геращенко ирина грязная приживала
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она хоть пленных вызволяла , а вы тут гадите годами , а ВСУ не лайкаете , вам всё равно
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