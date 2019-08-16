EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1768  21
Все про:корупція (2506) Одеська область (1055) митниця (549)

 Експедиторська компанія "Макотрейдінг" закликає нове керівництво митної служби України зупинити корупцію на Одеській митниці

Заступник директора компанії "Макотрейдінг" Вікторія Пікшрєнє заявила, що контейнери компанії з тканинами простоюють на митному терміналі в Одесі, а оформлення вантажу свідомо гальмується чиновниками.

Про це повідомляє УНІАН.

"За нашою інформацією, на сьогоднішній день керівництво Одеської митниці лобіює інтереси з митного оформлення визначених брокерів, які працюють на Одеській митниці. Один з цих фактів дуже добре проглядається по роботі в оформленні тканин. Приблизно 90-95% ринку тканин, які імпортуються в Україну, оформляються на одному і тому ж митному терміналі № 1 митний пост "Чорноморський"... Ми б хотіли, щоб нове керівництво митниці нас почуло, звернуло на це увагу і провело службове розслідування. Як учасникам ринку, нам не цікаво, щоб керівництво митниці лобіювало інтереси окремих брокерів, всі повинні працювати згідно з Митним кодексом", - повідомила Пікшрєнє.

Вона також додала, що в разі відсутності реакції з боку митної служби по закінченню відведеного законом терміну, компанія буде звертатися в Держбюро розслідувань з проханням ініціювати перевірку.

"Я вважаю, що керівник Одеської митниці Передерій Володимир Всеволодович не може не помічати, що у нього на одному терміналі вся тканина, яка приходить в Одесу, оформляється на одному посту. Тобто це треба або не займатися своєю митницею або бути в цьому зацікавленим. За інформацією, яка поширена в цій сфері, керівник Одеської митниці в цьому зацікавлений, тому він і лобіює оформлення одним брокерам, при цьому тисне на інших брокерів", - додала представник компанії.

Зокрема, за її словами, будь-який брокер, що обслуговує клієнта з надання послуг імпорту тканин, потрапить під певний тиск з боку митниці, яке проявляється в оглядах вантажу, відборі зразків та інших видах перевірок.

"Це все робиться для того, щоб терміни оформлення тканин були затягнуті, щоб брокер надавав неякісний сервіс, щоб потрапляв на додаткові витрати, щоб йому не цікаво було брати в оформлення саме цю групу товарів", - повідомила Пікшрєнє, додавши, що затримка вантажів може тривати від двох до чотирьох тижнів, що також призводить до псування тканин, втрати належного товарного вигляду і незадоволеності рівнем сервісу брокерських послуг з боку клієнта.

За її словами, в цьому випадку клієнт перейде на обслуговування до іншого брокера, у якого митне оформлення вантажів відбувається значно швидше.

"В цьому і є вся суть лобіювання інтересів одного брокера, щоб клієнти оформляли вантаж тільки через нього. Мало того, що клієнти отримують свій контейнер через чотири тижні, а не через 4 години, як це передбачено у митному кодексі, так ще виникають додаткові витрати – простій машини коштує в середньому 40 дол. за добу, який починає стягуватися з другого дня", - повідомила вона.

За її словами, в сукупності додаткові витрати за простій, роботу вантажників інші витрати виходять від 500 до 1000 дол. на один контейнер, тоді як у середньому ці послуги на ринку Україні коштують 100 дол.

Крім того, Пікшрєнє повідомила про те, що при прибутті тканин на термінал подається тимчасова декларація, за якої відбираються зразки для лабораторії, яка дає висновок, на підставі якого буде встановлена певна ставка мита для оформлення даного виду вантажу – 0%, 5% або 8%, а далі має місце бути корупційна схема, при якій бюджет недоотримує до 1000 дол. з кожного оформленого контейнера.

"Зразки відбираються, везуться в лабораторію, по дорозі вони змінюються, відсотків 70-80% відповідей лабораторії, що ця тканина оформляється під 0%, відповідно, на кожному контейнері від 800 до 1000 дол. в платежах – це різниця, яку собі залишає брокер, оформляє ці вантажі. Напевно, цих грошей з кожного контейнера вистачає, щоб зацікавити і керівника митниці, та інших учасників процесу...Точної інформації немає, але в нашій сфері називають цифри від 100 до 300 контейнерів на місяць, це не маленькі гроші, які недоотримав бюджет", - підкреслила заступник директора компанії "Макотрейдінг".

Пікшрєнє також зазначила, що 14 серпня експедитори провели акцію протесту під стінами Державної фіскальної служби, де вимагали від чиновників розібратися в ситуації, що склалася на Одеській митниці.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня українська компанія "Макотрейдінг" спільно з іншими експедиторами і брокерами повідомила про створення громадської ініціативи "Митний пульс" з метою боротьби зі зловживаннями в митних органах і захисту прав "білого" бізнесу.

На початку липня заступник директора компанії "Макотрейдінг" Вікторія Пікшрєнє заявила, що тривала затримка контейнерів з товарами на Одеській митниці призводить до недостач і псування, на що скаржаться експедитори і брокери. За словами експедиторів, які працюють на Одеській митниці, від "білого" бізнесу вимагають хабарі, штучно створюють перешкоди і блокують роботу українських підприємств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143156
 
 
 Топ коментарі
 
Шо ж такое, Лесника уволил,а воровство не прекратилось
 показати весь коментар
 
Так корупція нова чи стара? І яка може бути корупція, коли настала ера диджіталізації.
 показати весь коментар
 
Ага, щас. Сейчас там гр. Коломойский подожмет все под себя окончательно, а потом может, когда-нибудь, где-то там остановят Экспедиторская компания "Макотрейдинг" призывает новое руководство таможенной службы Украины остановить коррупцию на Одесской таможне - Цензор.НЕТ 5548
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага, щас. Сейчас там гр. Коломойский подожмет все под себя окончательно, а потом может, когда-нибудь, где-то там остановят
 показати весь коментар
 
 
Зеля много трындит, но не может справиться даже с коррупцией на таможне. Ужас.
 показати весь коментар
 
Тут не закликати потрібно, а запроваджувати смертну кару за такі злочини. І то це може лише суттєво зменшити корупцію, а не зупинити зовсім.
 показати весь коментар
 
 
А хто це все робити буде? Хто не полінується і хоче знати правду, той може перевірити, що з усіх, "звільнених" показово на камеру у рамках піар-проекту "Слуга народа" 34 чиновників реально звільнилося лише 3, менше 9 відсотків. Решта працюють. В тому числі і митники. Після шоу у Житомирській області 7 липня одразу 8 липня зранку запрацювали всі мотопомпи і видобування бурштину відновилося. Тому пафосу зі смертною карою не потрібно. Для початку потрібно спробувати взагалі хоч якось карати. Бо навіть легкого покарання часто не відбувається, якщо не вважати таким легкий переляк чиновників від постановочних шоу.
 показати весь коментар
 
 
вся проблема у наявності корупційної"вилки" -0,5,8 відсотків.

зробіть всім 4-проблема зникне.
 показати весь коментар
 
 
Шо ж такое, Лесника уволил,а воровство не прекратилось
 показати весь коментар
 
 
Так корупція нова чи стара? І яка може бути корупція, коли настала ера диджіталізації.
 показати весь коментар
 
 
Это тупик Зе -команды . С одной таможней не могут разобраться, но землю готовы продать
честно и открыто. Хватит строить из себя Наполенов. Говорить с людьми надо у которых это получилось, Без Михо и Юли вашей квалификации недастаточно.
 показати весь коментар
 
 
В эту емкость с дерьмом добавить дрожжей в виде Михо и Юли?
 показати весь коментар
 
Власть надо менять как подгузники и по той же причине кто то сказал. В Германии,Италии
после войны так и было. Самое сложное запустить это в серию, но голосование в смартфоне с этим справится.
 показати весь коментар
 
ты прав. М.Саакашвили должен с самого верха начать чистить таможню. и для начала их всех отстранить и поставить своих людей которые будут подконтрольны ему, а не коррупционной вертикали. они привыкли к шальным деньгам, что неизлечимо.
 показати весь коментар
 
Болваны,менять нужно не только таможенников,менять нужно законы,предыдущие законодатели умышленно писали коррупционные законы.
 показати весь коментар
 
 
а вы метросексуалу в ФБ писали, как он просил?
 показати весь коментар
 
Та немэ там вжэ , тойи коррупцийи ,, я там був и вжэ всэ поришав .. Люды , не брэшить .! Експедиторська компанія "Макотрейдінг" закликає нове керівництво митної служби України зупинити корупцію на Одеській митниці - Цензор.НЕТ 5681 ..
Експедиторська компанія "Макотрейдінг" закликає нове керівництво митної служби України зупинити корупцію на Одеській митниці - Цензор.НЕТ 991.
 показати весь коментар
 
Шо..... Как Михо и его людей выгнали - так только сейчас волком завыли!
Как будто не знали - что уж одесской таможне и 7 км точно не позволят работать в белую!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору