EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  6059  0
Матеріали за темою:
Все про:втрати (1416) ЗСУ (317) операція Об'єднаних сил (1476)

 Воїн 72-ї ОМБр Костянтин Гаврик загинув унаслідок обстрілу найманців РФ у ніч на 15 серпня на Донбасі, - соцмережі. ФОТО

У ніч на четвер, 15 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український військовий Костянтин Гаврик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач соцмережі під ніком Конопляний Джмелик.

За його словами, загиблий був родом з Токмака Запорізької області, служив у 72-й ОМБр.

Воїн 72-ї ОМБр Костянтин Гаврик загинув унаслідок обстрілу найманців РФ у ніч на 15 серпня на Донбасі, - соцмережі 01

Нагадаємо, вчора в пресцентрі ОС повідомили, що український військовослужбовець загинув унаслідок ворожого вогню по одному з опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Хутір Вільний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком. ФОТОрепортаж

Воїн 72-ї ОМБр Костянтин Гаврик загинув унаслідок обстрілу найманців РФ у ніч на 15 серпня на Донбасі, - соцмережі 02
Фото з Twitter Конопляний Джмелик

"Учора наприкінці доби, нехтуючи Мінськими домовленостями про повне і безстрокове припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування, російські окупанти відкрили вогонь по одному з наших опорних пунктів в районі населеного пункту Хутір Вільний. У результаті ворожого обстрілу дістав поранення, не сумісні з життям, військовослужбовець Збройних сил України.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в пресслужбі Міноборони додали, що загиблий був 1980 р.н.

Воїн 72-ї ОМБр Костянтин Гаврик загинув унаслідок обстрілу найманців РФ у ніч на 15 серпня на Донбасі, - соцмережі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143155
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору