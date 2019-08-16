 Воїн 72-ї ОМБр Костянтин Гаврик загинув унаслідок обстрілу найманців РФ у ніч на 15 серпня на Донбасі, - соцмережі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив користувач соцмережі під ніком Конопляний Джмелик.

За його словами, загиблий був родом з Токмака Запорізької області, служив у 72-й ОМБр.

Нагадаємо, вчора в пресцентрі ОС повідомили, що український військовослужбовець загинув унаслідок ворожого вогню по одному з опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Хутір Вільний.

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Фото з Twitter Конопляний Джмелик

"Учора наприкінці доби, нехтуючи Мінськими домовленостями про повне і безстрокове припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування, російські окупанти відкрили вогонь по одному з наших опорних пунктів в районі населеного пункту Хутір Вільний. У результаті ворожого обстрілу дістав поранення, не сумісні з життям, військовослужбовець Збройних сил України.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в пресслужбі Міноборони додали, що загиблий був 1980 р.н.