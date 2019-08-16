 Продавчиня ювелірного магазину в Чернівцях вкрала прикрас на мільйон гривень. Їй загрожує до 12 років з конфіскацією, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
"Поліцейські встановили, що протягом місяця, з 14 липня по 14 серпня, 28-річна продавчиня одного з чернівецьких ювелірних магазинів привласнювала коштовні прикраси. Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 000 гривень", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції почали кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Поліцейські вилучили в жінки речові докази. Нині проводиться досудове розслідування.
власники навряд чи збіднішали..
Нанимаешь своего эксперта, который делает экспертизу шо все ворованное стоит 1000 грн. Возвращаешь эту 1000 и дело закрывается!
Тут умышленное преступление, по максимальной части, а у Зайцевой умысла на дтп и убийство не было.
Всё соответствует.
Первое - насколько я помню, наркота по суду не "прошла", как доказательство.
Во-вторых, употребление наркоты - это в тоталитарном совке грех, уголовно наказуемый, а в европейской и демократической Украине, наркомания - это болезнь, употребление наркотиков - личное гражданина.
Ты бы завтра, к примеру, готова ей горло перерезать?
Давила на газ, красный - это голимое порушення пдр.
По камерам установить скорость, реально, но либо экспертам деньги зашли, либо ещё что-то.
Пять условно не Зайцева хочет, а ее защита, а Зайцева может и оправдательный хотеть)))
И я не знаю.
Бідна дівчинка не змогла протистояти оксамитовому шепіту нашого гідранта.. Трохи захопилася..