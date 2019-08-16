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 Політика України
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Все про:Нацполіція (8038) Чернівці (118) ювелірні вироби (54)

 Продавчиня ювелірного магазину в Чернівцях вкрала прикрас на мільйон гривень. Їй загрожує до 12 років з конфіскацією, - поліція

Працівники Чернівецького відділу поліції з'ясували, що продавчиня одного з ювелірних магазинів протягом місяця привласнювала цінні вироби. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Поліцейські встановили, що протягом місяця, з 14 липня по 14 серпня, 28-річна продавчиня одного з чернівецьких ювелірних магазинів привласнювала коштовні прикраси. Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції почали кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Поліцейські вилучили в жінки речові докази. Нині проводиться досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143153
 
 
 Топ коментарі
 
Наводчику сепаров где 30человек погибло 8лет а тут 12 ? Наше судовую систему надо менять на корню
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Не факт, будучи пойманой на исчезновении какого то там кольца, на нее не повесили все, что только можно.
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Хм...продавщице за кражу- 12 лет, а зайцевой за убийство 6 человек и несколько покаленченных- 10 лет...."оригинальное правосудие" Продавщица ювелирного магазина в Черновцах украла украшений на миллион гривен. Ей грозит до 12 лет с конфискацией, - полиция - Цензор.НЕТ 2936
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980 тис ?
власники навряд чи збіднішали..
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Надо по схеме младшего авакяна!
Нанимаешь своего эксперта, который делает экспертизу шо все ворованное стоит 1000 грн. Возвращаешь эту 1000 и дело закрывается!
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Продавщица не голова и не начальник в совете....должна сесть и будет сидеть по полной))))
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Наводчику сепаров где 30человек погибло 8лет а тут 12 ? Наше судовую систему надо менять на корню
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Не 12, а до 12. И стоимость указана скорее всего розничная. Пересчитают на закупку - снизится в несколько раз. Ну и статья изменится.
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Не факт, будучи пойманой на исчезновении какого то там кольца, на нее не повесили все, что только можно.
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Она думала, что ей так же ничего не будет, как бриллиантовым прокурорам
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Хм...продавщице за кражу- 12 лет, а зайцевой за убийство 6 человек и несколько покаленченных- 10 лет...."оригинальное правосудие"
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Не за убийство, а за дтп с трупами.
Тут умышленное преступление, по максимальной части, а у Зайцевой умысла на дтп и убийство не было.
Всё соответствует.
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нажраться наркоты и сесть за руль и тут не было умысла на дтп и убийства!? ну конечно оно в космос на лексусе хотела полететь...
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Надюша, косяк тебе в ухо!
Первое - насколько я помню, наркота по суду не "прошла", как доказательство.
Во-вторых, употребление наркоты - это в тоталитарном совке грех, уголовно наказуемый, а в европейской и демократической Украине, наркомания - это болезнь, употребление наркотиков - личное гражданина.
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кипяток тебе в глаза! на видео после 6 трупов оно смеялось...
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Ну я бы ей перерезал горло, к чему эмоции?
Ты бы завтра, к примеру, готова ей горло перерезать?
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это лишнее. пусть сидит в каменном мешке как можно дольше.
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косяк в ухо!? Это что-то новенькое...
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Не, если хорошенько пыхнуть, то можно и не такое учудить...
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Зайцева была под кайфом (судя по тому что доктор делающая анализ сбежала, не от того что честно анализ сделала ведь) а это утяжеляющее обстоятельство, также умышленно давила на газ на красный (ничего сложного в том чтобы по камерам оценить скорость Зайцевой нет, у нее очевидно горел уже красный). Ну и Зайцева хочет 5 лет условно за 6 убитых ))
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Если судить по сбежавшему доктору, то любого нормального мужика - не импотента можно судить за изнасилование.
Давила на газ, красный - это голимое порушення пдр.
По камерам установить скорость, реально, но либо экспертам деньги зашли, либо ещё что-то.
Пять условно не Зайцева хочет, а ее защита, а Зайцева может и оправдательный хотеть)))
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Доказательств что у продавщицы был умысел тоже нет. Попытайся доказать что она умышленно совершила кражу.
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Ты все материалы дела знаешь?
И я не знаю.
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Нормально тетя ещё и витриной работала))))
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в депутати в верховну раду її к родствєним душам...
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980 000 грв.-12 лет, а если счёт на миллиарды то ничего не будет за это.
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этот может и не сесть ведь за ним папик соевый стоит с генплокулолами...
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украла украшений на миллион гривен. / "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд.Сколько это будет в гривнах может сказать только профессиональный математик.
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"Ви забуваєте захоплюватися один одним. Так відкрийте ж свої серця. І ви побачете, як ви прекрасні, коли знаєте, що вас кохають. Золотий вік, тобі личить моє кохання."

Бідна дівчинка не змогла протистояти оксамитовому шепіту нашого гідранта.. Трохи захопилася..
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Украла у конкретных людей. Вот теперь ей не поздоровится... А украла бы такую сумму (или даже большую) из гос. бюджета, никто даже внимания не обратил бы.
Продавчиня ювелірного магазину в Чернівцях вкрала прикрас на мільйон гривень. Їй загрожує до 12 років з конфіскацією, - поліція - Цензор.НЕТ 7129
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Отбрасывая всякую лирику хочется понять простую вещь: как они (продавцы) в том магазине смены принимали-передавали?
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980 тыс/12 лет, они же 288 месяцев=3402 грн в месяц. Не, овчинка выделки не стоит.
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А Кирсанов за 31 загубленную душу отсидел 4,5 года. Выходит, что деньги дороже жизней
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Вбив 30 душ - 9р. (4,5зс) в даному випадку - 9р. Конфіскат.....
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Скорее всего, продавщица больна клептоманией, ведь здоровый человек осознавал бы, что воровство обязательно обнаружат. Больной человек об этом не задумывается.
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А "брильянтових прокурорів" Вальцман посадив?!
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Вор вора садить не будет! А Вальцман вор в квадрате так как умеет воровать красиво и при этом такую лапшу вешать аж слюни текут у порохоботов! ))
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Горе людей от шести погибших при участии зайцевой и горе владельца магазина... где тут право и для кого?
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Чому так замітно 12 років? Та тому що ті що крадуть в 100 разів більше - не покарані, а теоретично мали б отримувати від 20 років і вище.
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Замало взяла, десь від 60 тис у.е. у нас починаеться каста недоторканих, це коли експерти стають сліпі, прокурори німі а судді дурниками...
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