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 Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти. ФОТО

Сьогодні, 16 серпня, Центральний райсуд м. Миколаїв розглядатиме справу підозрюваних у справі про трагедію 2 травня в Одесі Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова. За даними активістів, у результаті цього засідання Сергій Долженков може бути звільнений з-під варти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише керівник "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко.

"Сьогодні відпустили терориста. Завтра теж планують відпустити терориста. "Він учасник убивства 29 українців, 92 людини поранені, втратили здоров'я. Він зрадник України, що діяв за наказом військових Російської федерації. Він був затриманий, вина повністю доведена, засуджений - але через 4,5 року Валерій Кірсанов вийшов на свободу". Бутусов. Завтра, в Миколаєві, планують випустити під заставу організатора масових заворушень в Одесі 2 травня, агента ФСБ, сина українського міліцейського генерала, міліціонера, звільненого навіть за Януковича, ім'я цієї людини Долженков, він же "капітан Какао", - розповів Гордієнко.

Зокрема, за його даними, судове засідання щодо Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова, затриманих після 2 травня 2014 р., відбудеться 16 серпня об 11:00-11:30, попередньо зал №3, Центральний райсуд м. Миколаїв.

"Він реальний винуватець трагедії 2 травня. На його совісті всі жертви і реальна робота на ФСБ. За нього вписується народний депутат Скорик, колишній губернатор за Януковича, бере на поруки терориста... Питання, якщо Долженкова випустять, через скільки годин він втече до Росії? А якщо не втече і житиме в Одесі, поліції доведеться його жорстко і серйозно охороняти.
ТЕПЕР, БЛЯТ, ПИТАННЯ. До СБУ і Баканова. Ви що не розумієте, що це безпрограшна операція російських спецслужб? Долженков втече, чудово, невдоволення владою забезпечено... Долженков залишиться в Одесі, його будуть за гроші громадян України охороняти від патріотів і акцій прямої дії - і знову невдоволення владою буде забезпечено... Цуцванг. Зателефонуйте Коломойському, він як гросмейстер пояснить вам, що це таке... Такий же цугцванг був з Куликовим полем в Одесі. Стоїть, відмінно. Розженуть, добре. Будуть під час розгону жертви, чудово!!! Так що? Відпустимо Долженкова? Адже Кірсанова уже відпустили... Володимире Зеленський, не думаю, що цей тренд приведе до успіху... І ще питання. Усі ці дії суддів йдуть від закону та їхнього попелу справедливості, яке стукає їм у серце, або це середньопримітивна операція країни агресора щодо гібридної дестабілізації України? Особисто я впевнений у другому варіанті", - резюмував Гордієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Громадянина Росії Євгена Мефьодова та українця Сергія Долженкова, яких 18 вересня 2017 року суд у м. Чорноморську Одеської області виправдав у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі, того ж дня затримали за новим обвинуваченням (частина 2 статті 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Прокуратура Одеської області 2 січня передала до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт проти фігуранта "справи 2 травня" Сергія Долженкова. 20 лютого Прокуратура Одеської області передала до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт проти фігуранта "справи 2 травня" Євгенія Мефьодова.

26 лютого Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за результатами розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі повідомлено про підозру трьом колишнім керівникам структурних підрозділів ГУ МВС України в Одеській області.

Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти 01
Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти 02
Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти 03
Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти 04
Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143152
 
   
 Топ коментарі
 
а чим вас не влаштовує це розслідування ?
бо воно вказує на рашку ?
треба було давно виловити всю трольню, інспіровану фсбістами, особливо перевірити осередок в Суській області.
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Ага, а поки слідство триватиме, вбивці та терористи хай собі гуляють... Бо миж такі мирні...
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С приходом к власти зелусов,вся ранее перепуганная сепаратня и коммунофашисты осмелела и оборзела.Поднял голову и русский национал-фашизм.Вскрываются все пророссийские консервы.И главное,что не боятся.Они не думают,что все может перевернуться.Бело-голубые также думали и где сегодня янучар?Главное - не забывать кто эти консервы и все документировать.
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Спочатку потрібно провести справжнє розслідування цього злочину (як і інших, скоєних за останніх п'ять років), а вже потім розпочинати судовий процес.
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а чим вас не влаштовує це розслідування ?
бо воно вказує на рашку ?
треба було давно виловити всю трольню, інспіровану фсбістами, особливо перевірити осередок в Суській області.
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і то.
не лізьте не в свою справу.
познаходились, захиснички троляків.
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Да ты троль номер 1 тут! ))) И это твой Порошенко виноват, что этот мудак не в тюрьме на пожизненном !
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16 серпня, вже більше ніж три місяці після виборів, а Петя і досі дзюрить в твої кальсони ?
оце так, так... Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти - Цензор.НЕТ 9061
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Я как все нормальные люди болею за справедливость, и сменил Петю на другого, а если нужно то сменю нынешнего на следующего, если он будет сопли жевать! А ты барыга! Которая получает деньги за свои комментарии! Ты такой же вор и предатель Украины как и твой Петя! Ясно тебе кто ты?! Надеюсь ты уже нашла себе дешевые помидоры о которых мечтала!!!
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Довбику, за вашими слова всі бариги розбіглись ще перед виборами.
Ви знайшли мінстець ? Всіх ботів ? Ах НІ..
то припніть пащеку на цю тему.
мені ваша брехня нецікава.
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Тысячи твоих комментариев тут и угрозы, уже можно расценивать как попытку разжигания гражданкой войны. Я посмотрю кто из нас довбик. Нехай щастить.
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ідіотне створіння...
нічого до тебе не доходить.
лише час змарнувала.
більше до мене не звертайся.
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Як що в тебе е дiти то для них це буде справжне задоволення знати хто вони е. Пiдбирай слова на далi. А марнуеш свiй час ти тут сама, шукала б своi помiдори дешевi, про якi ти тут жалкувалась та соплi розпускала.
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С чего вы взяли? Это ж вроде сын генерала Долженкова, бывшего ректора института внутренних дел.
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Ага, а поки слідство триватиме, вбивці та терористи хай собі гуляють... Бо миж такі мирні...
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в олевську новообраний президент закликав злочинців покинути країну... такого обрали 72% ідіотів
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С приходом к власти зелусов,вся ранее перепуганная сепаратня и коммунофашисты осмелела и оборзела.Поднял голову и русский национал-фашизм.Вскрываются все пророссийские консервы.И главное,что не боятся.Они не думают,что все может перевернуться.Бело-голубые также думали и где сегодня янучар?Главное - не забывать кто эти консервы и все документировать.
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а чого боятися петіного кума-прокурора та потужно реформованих судів ?Сьогодні в суді Миколаєва відбудеться засідання у справі про трагедію 2 травня в Одесі. Активісти побоюються, що підозрюваного Долженкова можуть звільнити з-під варти - Цензор.НЕТ 4695

поки дурні волають про реванш та зебілів

Свої надприбутки втратить Віктор Медведчук. Адже він є власником трубопроводу, яким качають російський дизель. У 2016 році він сумнівно його вивів з-під носа у держави. Медведчук взяв під контроль третину ринку дизельного пального. Націнка компаній одіозного політика - до 40 доларів за тонну. У чотири рази більше, ніж заробляє решта імпортерів.

"Він може заплатити податок в державний бюджет України і далі працювати. Якщо позиція деяких політиків принципово не платити податок. Якщо хтось хоче створити якусь кризу в Україні на паливному ринку, то про це теж треба говорити", - зазначив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.
Це страшенно обурило цього діяча, адже через додаткове мито перекачка солярки "Роснефти" в Україну тепер стала
Бо тепер через додаткове мито структурам Медведчука доводиться значну частину прибутку віддавати в український бюджет, а не відкладати на закордонні рахунки. Звідки фінансувати і розкішний спосіб життя, і купівлю телеканалів, і продажних політиків своєї політичної сили.
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Про те що "что все может перевернуться" потрібно було "декому" пам'ятати в 2014 році.
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Все эти действия судей идут от закона и их пепла справедливости, которое стучит им в сердце, или это средне примитивная операция страны агрессора по гибридной дестабилизации Украины? Лично я , уверен во втором варианте", - резюмировал Гордиенко. Источник: https://censor.net.ua/n3143152
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С десяток судей/исполнителей привлечь и тогда не будет желания нарушать закон Украины.
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Бійці ЗСУ гинуть а наші суки випускають ворогів, агентів Кремля, вбивць захисників України, завдяки, діям друзів команди Зе Портнова і Лукаш, продажності судів. Це не тільки ганьба а відкрита зрада всіх надбань України за часи незалежності, зрада пам'яті жертв революції гідності і війни з Московією. Такий СУД треба мобілізувати в ООС так десь на рік в окопи на нульовку. Нехай поборються за незалежність, відчують дух сепаратизму і колоборанства. Там вивчать хто ворог і не будуть сумніватись в степені його вини, а то судять, ніколи не бачили їх злочинів і відпускають , буде практика. Тільки так . А хто не хоче конфіскація майна і геть з судової системи.
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з якого дива ти записав у команду Зе портнова та лукаш?
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Портнов в команді ЗЕ і це помітно з перших днів.
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Соседи, поясните: сепара посадили при старой власти. Если выпустят - то при новой. При таком раскладе виноват будет кто: Порошенко или Зеленский?
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Конечно Петя, т.е. попередня влада, доказательства по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
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Порошенко, потому что не провёл судебную реформу а имитировал её. Кстати, может это ощутить и на своей шкуре.
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Сегодня страной правят зебилы, тут ничего сделать нельзя.
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Почему у вас мелкие воры сидят дольше, чем убийцы?
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