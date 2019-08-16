 Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як розповіли виданню два помічники Трампа, він неодноразово запитував їх та інших, чи можливий такий крок. Зазначається, що він навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проєкту.
Газета повідомляє, що деякі помічники підтримали цей крок, заявивши, що це може бути хорошим економічним кроком.
Інші сприйняли ідею Трампа як чергове захоплення президента.
Гренландія - найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії у 56 тис. осіб живе на порізаному фіордами узбережжя, де немає льоду.
Зовнішньою політикою і політикою безпеки займається Копенгаген.
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
Ну і про Україну:
болота (как эти все Кланы: Клинтоны, Буши, Кеннеди и т.д.). Трамп - развороштл это
Болото… при Обаме - жевали сопли и выражали глубокую обеспокоенность…при Трампе
- Украине дали оружие.. поэтому думайте ГОЛОВОЙ, а не картинки постите…. Трамп -
сумасшедший НеПолитик - как пойдет далее будем смотреть…
Возьмут мальчіка в красних трусіках і разопнут на роялє.
Монголия и так уже называется "внешняя Монголия".
А Гренландия - остров хороший, "надо брать"(С)
Попробуй отказаться.
Там більше льоду, а прісна вода буде головним ресурсом.
человекабабки. Ты себе понимаешь что это полная чепуха?
І тут раптом бац - НЛО, блть, з жидорептилоїдами 👽👽👽
Мені от цікаво - на якого путіна НАСА та інші організації та багато вчених займалися б цими питаннями? Причому займалися так, що скоро на орбіту виведуть новий орбітальний телескоп некст-ген рівня, спеціально заточений на пошук біо- та техносигнатур, тобто на пошук alien lifeforms на екзопланетах. Це вже не напіваматорський SETI Project, що не потребує великих асигнувань (бо проект є побічною діяльністю радіообсерваторій - прослуховують собі радіошуми паралельно з основними справами і аналізують дані... поки що суцільний white noise). Орбітальний телескоп - це, блть, орбітальний телескоп.
Якби дійсно були серйозні докази існування інопланетян - і нахріна б "власті скривалі"... Причому НАГЛУХО! Навіть якщо частину інформації людству дійсно краще не давати (щось таке, що зламає якісь "устои") - все одно давно б вже дали якусь дозовану інфу. Тупо факт - "алієни існують". Навряд чи людство з'їхало б з глузду...
Аналогічною ґабсурдою був би парадокс Фермі, якби ми реально щось знали про 👽👽👽
Точнее будет - Донни первый, Гренладский.
Пуерто-Рико має власну конституцію, законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. Зв'язок із США полягає в наявності спільного громадянства, валюти і оборони.
до московитской границы и всякое такое.
Там вулканические породы - можно строить всё, что хочешь - это не керченский ил.
Путин озадаченно чешет лысину.