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 За кордоном
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Все про:Гренландія (2) Данія (80) Трамп (1910)

 Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп неодноразово запитував своїх помічників про можливість придбання Гренландії - автономної території Данії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як розповіли виданню два помічники Трампа, він неодноразово запитував їх та інших, чи можливий такий крок. Зазначається, що він навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проєкту.

Газета повідомляє, що деякі помічники підтримали цей крок, заявивши, що це може бути хорошим економічним кроком.

Інші сприйняли ідею Трампа як чергове захоплення президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 13 штатах США влада подала до суду на адміністрацію Трампа через жорсткість правил видачі віз і грін-карт, - The Hill

Гренландія - найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії у 56 тис. осіб живе на порізаному фіордами узбережжя, де немає льоду.

Зовнішньою політикою і політикою безпеки займається Копенгаген.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143147
 
   
 Топ коментарі
 
Не договорилась. Меньше слушайте брехню от Говорящей Лошади
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Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5462

Возьмут мальчіка в красних трусіках і разопнут на роялє.
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Фіг там. Трамп злився в Сирії, в Північній Кореї.
Ну і про Україну:
Трамп задумал купить самый большой остров в мире - Гренландию, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7168
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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Фіг там. Трамп злився в Сирії, в Північній Кореї.
Ну і про Україну:
Трамп задумал купить самый большой остров в мире - Гренландию, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7168
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Трамп - из политического
болота (как эти все Кланы: Клинтоны, Буши, Кеннеди и т.д.). Трамп - развороштл это
Болото… при Обаме - жевали сопли и выражали глубокую обеспокоенность…при Трампе
- Украине дали оружие.. поэтому думайте ГОЛОВОЙ, а не картинки постите…. Трамп -
сумасшедший НеПолитик - как пойдет далее будем смотреть…
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Смени методичку. Кроме Javelin Трамп дал два кораблика. Их сейчас переоборудуют нод нужды Украины и обучают экипаж.
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Возьмут мальчіка в красних трусіках і разопнут на роялє.
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Зачем Гренландия, если скоро нужно будет осваивать Сибирь?
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Сибирь Китаю ближе.

Монголия и так уже называется "внешняя Монголия".

А Гренландия - остров хороший, "надо брать"(С)
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Купить часть страны в частную собственность.
Попробуй отказаться.
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Стена, на границе с Мексикой, уже построена... Гиперзвуковые ракеты с ядерными двигателями, стоят на старте... Действия Китая, по колонизации Сибири, с её полезными ископаемыми, которые могут послужить источником ресурсов, для завоевания гегемонии на Азиатском континенте, пресечены... На Марсе уже американская колония... Пора покупать Гренландию...
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...АНТАРКТИДУ.
Там більше льоду, а прісна вода буде головним ресурсом.
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Антарктида, к твоему сведению, не является "чьей-то" территорией... Она "всехняя", и на ней запрещена добыча полезных ископаемых, или какая-нибудь, иная, хозяйственная деятельность какой-угодно, страны. (рыболовный промысел - не в счёт, он осуществляется в прибрежных водах, а не на материке...). Только научная деятельность...
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_Путлеру ******* что там кем-то разрешено или нет. В Арктике у путлеровцев уже есть военная база. Они и в Антарктиде разместят, если посчитают нужным. И буровые поставят.
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Слушай, а ты кашу ешь, с борщом, в одной тарелке, смешивая, и компотом, поливая? При чём здесь "Путлер", при чём здесь "В Арктике у путлеровцев уже есть военная база..."? У Арктики и Антарктики разный правовой статус... В Арктике у России есть свои территориальные воды, а в Антарктике - нет. А пока у них "хотелка" вырастет, чтобы дотянуться до Антарктики, то Россия "пупок надорвёт"... Они, на своей территории УЖЕ неспособны новые месторождения разрабатывать, потому что им "перекрыли кислород", и по технологиям, и по поставкам буровой техники, и по кредитованию, а ты говоришь об Антарктике... Поговорка есть, хорошая, по этому поводу - "По одёжке протягивай ножки...". Россия, вон, попыталась эту свою поговорку, нарушить... И что вышло?...
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Вышло что у людоедов - самая большая в мире территория. Не наводит на размышления?
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Большая часть этой территории непригодна для проживания. Поэтому никому больше не нужна.
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В одной сказке, кажется, китайской, жаба тоже пыталась Солнце проглотить...
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Адмиралу Берду в Антарктиде НЛО уже мандюлей раз навешало.
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Угу. Басни снежного человека бабки. Ты себе понимаешь что это полная чепуха?
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Якраз учора в одній новині обговорювали фундаментальні (!) екзистенційні (!) наукові (!) проблеми людства - в основному про штучний інтелект говорили, але також згадували радіомовчання Всесвіту, парадокс Фермі та Великий Фільтр. І це не якісь "ігри розуму", а принципові й грізні речі, пов'язані з майбутнім нашої цивілізації.
І тут раптом бац - НЛО, блть, з жидорептилоїдами 👽👽👽
Мені от цікаво - на якого путіна НАСА та інші організації та багато вчених займалися б цими питаннями? Причому займалися так, що скоро на орбіту виведуть новий орбітальний телескоп некст-ген рівня, спеціально заточений на пошук біо- та техносигнатур, тобто на пошук alien lifeforms на екзопланетах. Це вже не напіваматорський SETI Project, що не потребує великих асигнувань (бо проект є побічною діяльністю радіообсерваторій - прослуховують собі радіошуми паралельно з основними справами і аналізують дані... поки що суцільний white noise). Орбітальний телескоп - це, блть, орбітальний телескоп.
Якби дійсно були серйозні докази існування інопланетян - і нахріна б "власті скривалі"... Причому НАГЛУХО! Навіть якщо частину інформації людству дійсно краще не давати (щось таке, що зламає якісь "устои") - все одно давно б вже дали якусь дозовану інфу. Тупо факт - "алієни існують". Навряд чи людство з'їхало б з глузду...
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P.S.: уявив, якби людство, вже знаючи про сферичну форму Землі, все одно переймалося б питанням, "на чому стоїть земний диск - три слони й черепаха або три кити?"
Аналогічною ґабсурдою був би парадокс Фермі, якби ми реально щось знали про 👽👽👽
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Трамп покупает Гренландию для того, чтобы на нее переселить ЗЕбилов. Бесплатно и навсегда. Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5231 Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5231 Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5231
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У него своих идиотов, хватает... Типа той дуры, которая просила Ленку, "надавить" на "Блазня", чтобы он побольше баб во власть, запустил...
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Все покупается, все продается. Япония договорилась с рашкой за два острова на Курилах, чтобы забрать.
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Не договорилась. Меньше слушайте брехню от Говорящей Лошади
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Ещё один "собиратель земель". Путлер его покусал?
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Что там путлер на счет Аляски раньше говорил, тоже хотел назад вернуть.
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Нехай Сахалін купить. Там його зараз за безцінь віддадуть, тіко ТРАМПУ.
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Ещё один артист начал предвыборную компанию😱🤔
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Куйло даже шлем не может одеть самостоятельно.
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Когда он надел задом наперьод - то нормально, надо было только башку ему повернуть на 180 градусов.
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сразу видно что проффесиональный хоккеист Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8690

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Трамп ПНХ!
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Трамп готовит мир к покупке расией Крыма?
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Поставить там базу, зброю на рашку націлить
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Ні. В ФСБ є цікаві записи з Трампом. Кремль знав кого ставить Президентом США.
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Там уже давно другие инерциальные системы
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Здається клоуна обрали президентом не тільки в Україні
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Даній залишилось спитати. Хо уже ці вибори.
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Рыжий безграмотный дурак, как и его плешивый куратор, не в курсе что сейчас 21 век..
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Нефть и газ дешевеют, рубль в свободном падении, Крым, Донбасс камнем тянут Россию на дно, Россия на краю банкротства и развала. Начата распродажа России с Курил. Зачем Трампу Гренландия, можно за недорого купить часть Сибири или даже всю Сибирь со священным озером Байкал.
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_Какого банкротства? Не обманывай сам себя этой ерундой. Путлер накопил рекордное количество ЗВР, готовится к чему-то, падла!
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Ваши слова чем-то напоминаю "загнивающую Америку", которая никак "загнить не может".
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Анекдот часів Союзу. Сидить чукча на березі моря, дивиться в сторону Аляски і повторює "Бідна Америка, бідна Америка" Підходить КГБ-шник і питає "Що ти таке говориш" У відповідь чукча сказав "Бідна Америка, купила Аляску, а на Чукотку грошей не вистачило""
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Надо петицию замутить Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5210. О вхождении Украины в состав США Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5210
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Пуе́рто-Ри́ко, або Пуе́рто-Рі́ко (англ. і ісп. Puerto Rico) - територія, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США і має статус «неінкорпорованої організованої території» (unincorporated organized territory), що означає, що дана територія не є невід'ємною частиною США, верховна влада належить Конгресу США, але дія на ній Конституції США обмежена.
Пуерто-Рико має власну конституцію, законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. Зв'язок із США полягає в наявності спільного громадянства, валюти і оборони.
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Меня устраивает Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2733. Ещё можно войну штатам объявить, ну и сдаться сразу.
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... и разместить там ракеты малой и средней дальности с ядерными боеголовками против мокшанских рептилоидов! отличная идея, мистер Трамп!!!)
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Вода, просто вода, суттєвий ресурс майбутнього.
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Не просто, а пресная. Её маловато, а солёной дохера.
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бред! Дания не Россия - Гренландию не продаст Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9423
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а вот референдумом среди эскимосов можно и заполучить
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Молодец, пусть покупает. А ещё лучше - Крым. Уверен, когда крымчане узнают какие в сша пенсии - сразу побегут на референдум за родную пиндроссию. с флагами, гимном сша и т.д.
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Середні пенсії в Штатах невеликі, прожити на них важко - якщо хтось не в тємі.
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Предлагаю выкупить Украину, будет один из штатов США!!!
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Когда Эндрю Джонсон в 1867 году дал добро на покупку Аляски, очень многие тогда тоже крутили пальцем у виска. Зато теперь американцы спят спокойно и не переживают как бы путиноиды не разместили там свои лошарики, буревестники и прочую дрянь
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Теперь когда Дания получит 150 триллионов долларов за этот остров, может смело ложить болт на разрешение по СП-2.
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А..... зачем ему Гренландия???? И это не просто остров, это МЕСТО управления климатом!!! Северного полушария. Для чего ему он, если он до сих пор в Твиттере не разобрался???
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Ах ты хитрый гад! Узнал, что там массово тают ледники и очищаются громадные территории и решил урвать куш! В этом году вообще та европейская жара, что долго нависала над Францией и ФРГ, ушла именно туда, в Гренландию, устроив там рекордное таяние ледников.
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Гренландия очень напоминает Крым в стратегическом смысле - подлётное время
до московитской границы и всякое такое.
Там вулканические породы - можно строить всё, что хочешь - это не керченский ил.
Путин озадаченно чешет лысину.
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Можно просто базу/зы разместить. Покупать ради этого всю здоровенную Гренландию? Не...
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В гренландії багато корисних копалин, датчани не мають таких ресурсів щоб її освоювати, американському бізнесу вона цікава, в них є досвід по Алясці.. Тим більше при глобальному потеплінні льодовики відходять все більше. Ну і від Гренландії там ще великий кусок Льодовитого океану в придачу з родовищами газу
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