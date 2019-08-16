 Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Павлополя - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі н.п. Пищевик - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Опиного - із підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Південного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік н.п. Новолуганське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби противник загалом дотримується режиму припинення вогню.
"нужно просто перестать стрелять"(с) вазелин...
Бо влада приховує втрати.
Дожили..
це дуже погано... але мабудь... комусь потрібно
Основанием для такого утверждения послужила сравнительная характеристика отчетов ОБСЕ и штаба ООС. У второго обстрелов получается меньше, чем у международной мониторинговой миссии.
ОБСЕ зафиксировала вражеский огонь сразу после начала перемирия на нескольких направлениях, тогда как военные утверждали, что обстрелы в тот момент не осуществлялись.
21- 27 июля: Для штаба обстрелов не было. По данным СММ ОБСЕ, 2 - 6 обстрела за сутки.
В общем, утверждают волонтеры, в информации штаба ООС обстрелов было на 80% меньше, чем у наблюдателей.
Далее погрешность была меньшей - 32%. Волонтеры считают, что военные скорректировали свою статистику после соответствующих публикаций.
В третью неделю «режима прекращения огня»: разница составила 31%.
В результате InformNapalm делает вывод о формировании штабом более положительного восприятия происходящего, чем СММ ОБСЕ.
Напомним, за это время погибли 9 украинских бойцов"
Marta Andriiashyk
один загиблий
А у штаба ОС потерь нет. Збсь.
Об этом сегодня на своей Фейсбук-странице сообщил председатель Маневицкой РГА Андрей Лыднюк."
Это называется не потерь???
Вовочка берет пример с другого вовочки!!!
* В ночь с 14 на 15 августа в районе населенного пункта Золотое Луганской области от огнестрельного осколочного ранения, несовместимого с жизнью, погиб Василий Владимирович Евстегнеев, 1980 года рождения, солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады, житель села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области.
* В ночь на 15 августа поздно вечером в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
или что??? почему этого не в официозе???
троє загиблих за ніч на 15-е...троє!!!
чому мовчать...точніше - замовчують цю страшну цифру...
і що скаже наше випестоване-заціловане наполеончикоподібне щастячко?
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет.