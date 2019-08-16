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Все про:обстріл (5423) Донбас (12768) операція Об'єднаних сил (1476)

 Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

15 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Павлополя - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі н.п. Пищевик - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Опиного - із підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Південного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік н.п. Новолуганське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби противник загалом дотримується режиму припинення вогню.

Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143146
 
 
 Топ коментарі
 
"Надо просто перестать стрелять", блд...
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Про загиблих дізнаємось з соцмереж.
Бо влада приховує втрати.
Дожили..
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Загинуло 3 воїни, і це "БЕЗ потерь". Ви, що, ПОДУРІЛИ???
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брешуть.. ДВА украинских воина ПОГИБЛИ за сутки - выше в новостной строке даже на Цензоре есть сообщение..
"нужно просто перестать стрелять"(с) вазелин...
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Трое погибших,ТРОЕ!А у этих "потерь нет".Ну да,у них потерь нет,суки.
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Про загиблих дізнаємось з соцмереж.
Бо влада приховує втрати.
Дожили..
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мені так само стало здватися, що почали приховувати повністю (не частково як могли раніше) а повністю, навіть про поранених... (бо то там, то там є нові поранені у шпиталях.... а це ж не приховаєш)
це дуже погано... але мабудь... комусь потрібно
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"Генеральный штаб Украины занижает количество обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает волонтерская организация InformNapalm.
Основанием для такого утверждения послужила сравнительная характеристика отчетов ОБСЕ и штаба ООС. У второго обстрелов получается меньше, чем у международной мониторинговой миссии.
ОБСЕ зафиксировала вражеский огонь сразу после начала перемирия на нескольких направлениях, тогда как военные утверждали, что обстрелы в тот момент не осуществлялись.
21- 27 июля: Для штаба обстрелов не было. По данным СММ ОБСЕ, 2 - 6 обстрела за сутки.
В общем, утверждают волонтеры, в информации штаба ООС обстрелов было на 80% меньше, чем у наблюдателей.
Далее погрешность была меньшей - 32%. Волонтеры считают, что военные скорректировали свою статистику после соответствующих публикаций.
В третью неделю «режима прекращения огня»: разница составила 31%.
В результате InformNapalm делает вывод о формировании штабом более положительного восприятия происходящего, чем СММ ОБСЕ.
Напомним, за это время погибли 9 украинских бойцов"
Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 165
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Враг когда жахнет, мало никуму не покажется минус 100 км и не будет потери ни одного боца
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нет потерь читается как подвиг а им просто сегодня повезло
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уже вроде трое. и это что на цензоре написали. Как на самом деле хз.
А у штаба ОС потерь нет. Збсь.
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в ночь на 14 погиб боец- в ночь на 15 погиб боец, а за них в сводках нет ничего и наш Придурок за квартиры родственникам ничего не говорит
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Понимает, что у него денег не хватит всех квартирами обеспечить. Каждый день практически кто-то гибнет.
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Загинуло 3 воїни, і це "БЕЗ потерь". Ви, що, ПОДУРІЛИ???
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Ну так из кабинетных никто не погиб. Данилюк жив - знач потерь нет и перемирие полным ходом. с...ки...
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Не понял, штаб ОС говорит без потерь, в твитах находят что погибли 3 человека, что за ******** то?
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"В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Об этом сегодня на своей Фейсбук-странице сообщил председатель Маневицкой РГА Андрей Лыднюк."
Это называется не потерь???
Вовочка берет пример с другого вовочки!!!
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и еще двое... итого стразу трое Агнелов (хоть потерь и нет и перемирие стабильное).
* В ночь с 14 на 15 августа в районе населенного пункта Золотое Луганской области от огнестрельного осколочного ранения, несовместимого с жизнью, погиб Василий Владимирович Евстегнеев, 1980 года рождения, солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады, житель села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области.

* В ночь на 15 августа поздно вечером в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
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Трое погибших в ночь на 15е.. Сколько раненных?
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если вова вове не звонил - потерь нет . или он уже обосрался совсем ?
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Т е погибшие теперь не потери... зато шобла зебилов радостно улюлюкает -никогда не думала, что у нас столько имбицилов
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Штабу ОС - ПОЗОР за брехню!!! Трое погибших.
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новый приказ говнокомандующего - скрывать потери в устойчивом перемирии и огонь все равно не открывать? дабы не испортить праздничное шоу-прайд ко Дню Независимости???
или что??? почему этого не в официозе???
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Всё очень просто,виноват Порошенко! А у ваЗЕлинов перемирие.
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Да нахрена такое перемирье? Парни не выполняйте преступные приказы, защищайте себя, берегите себя для Украины и для своих семей.
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Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7980

троє загиблих за ніч на 15-е...троє!!!
чому мовчать...точніше - замовчують цю страшну цифру...
і що скаже наше випестоване-заціловане наполеончикоподібне щастячко?
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Якесь знущання над Воїнами та над усіма нами. Зебіли, кому ви віддали воюючу країну?
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про скількох іще ми дізнаємось в майбутньому ?
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Кількість поранених зазвичай вище за загиблих. Це якась дурість намагатись приховати втрати.
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Воин 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа.
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В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188

Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет.
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