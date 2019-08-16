 Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета;

- двічі поблизу Павлополя - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі в районі н.п. Пищевик - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;

- неподалік Опиного - із підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Південного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік н.п. Новолуганське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби противник загалом дотримується режиму припинення вогню.