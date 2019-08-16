 Окупований РФ Крим - це сіра зона безправ'я, - постпред Президента в АРК Кориневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції в Херсоні, що відбулася в межах проєкту "В'язні Кремля", заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.
"Ми бачимо, що Крим – це сіра зона безправ’я, це територія, де будь-якого громадянина України можуть свавільно позбавити волі, просто банально вигадавши злочин", - зазначив Кориневич.
За його словами, громадяни, які відвідують тимчасово окупований Крим, мусять мати на увазі: там дійсно небезпечно і прикладом є те, що сталося з Едемом Бекіровим, іншими політв’язнями.
Як повідомили організатори акції "В’язні Кремля", окупація Криму супроводжується системними репресіями та переслідуваннями нелояльних кримчан. За даними українських правозахисних організацій, за час окупації сотні українців і кримських татар побували за ґратами; 12 кримінальних справ і понад 300 адміністративних справ було порушено за мирні зібрання; понад 30 кримінальних справ стосувалися членства в заборонених у РФ організаціях; ще понад 70 справ було порушено у рамках "антиекстремістського" законодавства РФ.
Зазначимо, Херсон став другим містом, де відбулася акція "В’язні Кремля".
Нічого подібного не помітив. У всякому разі з правами громадян не гірше аніж на Україні.
получили новые указания от *****?
Можете даже пункты приема организовать.
Крым - аннексирован !
Неправильно поставленный диагноз никогда не приведет к выздоровлению.
Про те, як "дуже турбована" Європа торгує у Криму - https://publish.com.ua/biznes/sekreti-velikogo-biznesu-yak-torguyut-v-krimu-ashan-ta-metro.html