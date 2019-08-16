EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  1380  13
Матеріали за темою:
Все про:акція (631) Крим (7306) Кориневич Антон (6)

 Окупований РФ Крим - це сіра зона безправ'я, - постпред Президента в АРК Кориневич

Тимчасово окупований Крим - це "сіра зона безправ'я", і про це мають пам'ятати українські громадяни, які відвідують півострів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції в Херсоні, що відбулася в межах проєкту "В'язні Кремля", заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Ми бачимо, що Крим – це сіра зона безправ’я, це територія, де будь-якого громадянина України можуть свавільно позбавити волі, просто банально вигадавши злочин", - зазначив Кориневич.

За його словами, громадяни, які відвідують тимчасово окупований Крим, мусять мати на увазі: там дійсно небезпечно і прикладом є те, що сталося з Едемом Бекіровим, іншими політв’язнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право

Як повідомили організатори акції "В’язні Кремля", окупація Криму супроводжується системними репресіями та переслідуваннями нелояльних кримчан. За даними українських правозахисних організацій, за час окупації сотні українців і кримських татар побували за ґратами; 12 кримінальних справ і понад 300 адміністративних справ було порушено за мирні зібрання; понад 30 кримінальних справ стосувалися членства в заборонених у РФ організаціях; ще понад 70 справ було порушено у рамках "антиекстремістського" законодавства РФ.

Також дивіться: Правозахисники встановили 121 капкан на Приморському бульварі в Одесі на підтримку в'язнів Кремля. ВIДЕО

Зазначимо, Херсон став другим містом, де відбулася акція "В’язні Кремля".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143145
 
   
 Топ коментарі
 
Почему нам вбивают в голову, что Крым оккупирован?
Крым - аннексирован !
Неправильно поставленный диагноз никогда не приведет к выздоровлению.
 показати весь коментар
 
и шо ето ватные придурки в последнее время принялись писать украiнською мовою?
получили новые указания от хуйла? Окупований РФ Крим - це сіра зона безправ'я, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2169
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Один ватный бывший укр. военный остался жить в Крыму, тут мой дом и т.п., так они его за решетку посадили и держат в тюрьме.
 показати весь коментар
 
 
Узеленські відкривають для себе Гамерику. Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7386 Виявляється, крім кварталу є ще щось.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Останні п'ять років постійно відпочиваю в Криму.
Нічого подібного не помітив. У всякому разі з правами громадян не гірше аніж на Україні.
 показати весь коментар
 
 
и шо ето ватные придурки в последнее время принялись писать украiнською мовою?
получили новые указания от *****? Окупований РФ Крим - це сіра зона безправ'я, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2169
 показати весь коментар
 
 
канешно! у тебя на лбу написано: "казларогий"
 показати весь коментар
 
 
Ваапче то этого продукта жизнедеятельности у вас у каждого вполне достаточно.
Можете даже пункты приема организовать.
Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4675
 показати весь коментар
 
 
Почему нам вбивают в голову, что Крым оккупирован?
Крым - аннексирован !
Неправильно поставленный диагноз никогда не приведет к выздоровлению.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору