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 Співробітника Київської митниці затримано на хабарі 450 дол. за оформлення автомобіля, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного державного інспектора поста "Спеціалізований" Київської митниці ДФС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітника Київської митниці затримано на хабарі 450 дол. за оформлення автомобіля, - ДБР 01

Митник вимагав 450 доларів хабаря від громадянина України за організацію безперешкодного митного оформлення автомобіля марки "Хонда Сівік".

Під час одержання хабаря митника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Співробітника Київської митниці затримано на хабарі 450 дол. за оформлення автомобіля, - ДБР 02

Готується повідомлення затриманому про підозру; а також клопотання до суду про обрання митнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кваліфікація злочину - одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143144
 
   
 Топ коментарі
 
Після "хабара" Гримчаку за такий хабар треба-б якусь премію людині виписати... або хоч почесною грамотою нагородити... А то це вже просто якимось жебрацтвом виглядає... Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР - Цензор.НЕТ 1608
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Прокляті зебіли вже не отлічають каліндаріки від спрпвжніх грошей!! На фото чьотко видно, що це каліндарики!!
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На фоте долярами 5 сотен и гривнами около 20$
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То в органах так считают чи журналисты?
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То личные таможенника бабки, от завтрака остались)))
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Та ясно, что то его собственные. Гривни.
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ГБР- это неправильное название.
ПБР, по фамилии его реального руководителя было бы куда уместнее.
ну а кто такое П, шо заканчивается на в думаю все знают.
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неужели сотрудники таможни берут взятки? в жизни не поверю....
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Після "хабара" Гримчаку за такий хабар треба-б якусь премію людині виписати... або хоч почесною грамотою нагородити... А то це вже просто якимось жебрацтвом виглядає... Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР - Цензор.НЕТ 1608
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Прокляті зебіли вже не отлічають каліндаріки від спрпвжніх грошей!! На фото чьотко видно, що це каліндарики!!
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Ловят дурачков, которые с начальством не всегда делятся. А начальство их сдает. Так как подобные процессы носят настолько массовый характер и изощренный характер, то их должно быть 1000 в день.
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