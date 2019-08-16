 Співробітника Київської митниці затримано на хабарі 450 дол. за оформлення автомобіля, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Митник вимагав 450 доларів хабаря від громадянина України за організацію безперешкодного митного оформлення автомобіля марки "Хонда Сівік".

Під час одержання хабаря митника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Готується повідомлення затриманому про підозру; а також клопотання до суду про обрання митнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кваліфікація злочину - одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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