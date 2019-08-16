 Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів

Про це заявила керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей подали понад 60 тис. заяв на отримання російських паспортів", - зазначила чиновниця. За її словами, із зазначених громадян громадянство РФ отримали вже понад 25 тис. осіб.
Казакова також додала, що в МВС Росії мають намір збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів "через наплив охочих отримати російське громадянство".
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.
У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.
Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський
Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.
29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.
Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
то есть, ок. 1%? Вот это и есть истинная ценность рускага мира.
Другий етап "осіменіння" населення курячими аусвайсами: пенсіонерам які не захочуть "обирати" динирійське та російське громадянства, перестануть сплачувати соціальні виплати, потім громадяни України почнуть сплачувати комунальні послуги по по більш високим тарифам, чим "динирійци". Вже зараз діє "закон", за яким громадяни України, при умові працевлаштування в Донецьку, повинні сплачувати додатковий податок із заробітної плати в 10%. Доки розподілу між мешканцями Донецька з динирійськими чи українськими паспортами не роблять, але мають це зробити в недалекому майбутньому. Ось так раша "добровільно" нав'язує свої "громадянства".
Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. (ст. 18 ЗУ "про громадянство".
(Я теж умію читать закони... Між іншим, коли вчився, саме по цих нормативних актах, писав курсову роботу... Отримав вищий бал...).
миравойны, сссуки!
ну и когда?
(C)
@natohawks
☹️
слава яйцам, шо кацапню с её танкетками еще не завезли в Киев..
(C)
@yurchuk57
🤔
на колінах не живуть.
один за обіцянку "мінус десять копійок за гас" все продасть..
другий буде сидіти в окопі, матюкатиметься так, шо світ меркне,
але коли треба встане і буде стріляти.
В этом на собственном опыте убедился один гидроцефал из Луганска, который сжег украинский паспорт и даже исхитрился пару лет назад получить пспорт российский. Да вот беда: не скумекал гидроцефа, что пенсии российкой ему не полагалось. Тогда он завел канал в youtube, где горестно плакал и просил подаяния, но в Луганске ему и продуктовых посылок (которые слали добрые российкие бабы) не отдавали на почте, потому что у гидроцефала украинского паспорта не было!
И плакал гидроцефал горестно в youtube, и тряс россисйким паспортом и клял Царя публично, пока канала его youtube-овский не "выпилили" (возможно, что и вместе с гидрцефалом).
Луганский
шахтер поторопился сжигать украинский паспорт. Предатель попал в объятия
русского мира
https://www.youtube.com/watch?v=YmU70KX9_fk&feature=youtu.be
У него и канал был, где он плакал горестно и у дома многоквартирного, места его проживания, забор на дровишки пилил для отопления!
Канал вел очень жалостный, когда вернулся в Луганск из Ростова с российским паспортом, но без пенсии!
"Выпилили" его канал.
До сих пор не поjму, он просто *удак или *удак-провокатор.
"Когда у меня плохое настроение, я его ролики смотрю. Как бальзам на душу"
Злые люди.
Прямо звери.
Это ЛДНР-вская илитка.
Просто названо ее точное количество.
Только возьми паспорт и увидишь где ты очутишься.
Ширнармассам из дыры паспорта российские брать невыгодно - по ним пенЗИя российская не положена.
А донецким/луганским без украинских пенсий не прокормиться.
США, ЦРУ, КГБ, ФБР..
А так себе организации на четыре буквы?
СССР, КПСС, КПРФ, ЛДПР, ЕДРО..
А совсем говно на пять?
ВЛКСМ, РСФСР, например..
(С)
@VVP2_0
🤔
У всех них одна серия. Чтобы полицаи сразу видели - это наш, его не надо задерживать.
Точно также лугандонской фауне дают одной серии. Это их метка Указание что его надо основательно рассмотреть.
Вiн довбойоб ?? Гасають з цієї червоної онучею роздуваючи щоки як будь то це ***** американський паспорт! Та кому він нах вперся ваш козлостанський голимий пашпорт ? ?? !!! Тим більше українцям із безвізом він нах не вперся!
"Перекройте" выплату пенсий гражданам ЛДНР, продавайте им электричество и воду за валюту (они же за независимость проголосовали, так пусть и будут независимыми) перекройте им границу полностью и через месяц все эти республики закончатся, как и не было их.
Пенсии российские этим иудам не нужны, это илитка, у них бизнесочки, и давно в РФ прикуплена собственность.
Они уедут - а идиоты донбасские на руинах останутся.
Время шашлыков.....