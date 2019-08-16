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 Політика України
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Все про:громадянство (581) паспорт (417) Росія (19377) Донбас (12768)

 Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів

У Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації заявляють, що більш ніж 60 тис. жителів ОРДЛО подали заявки на отримання російського громадянства, вже отримали його понад 25 тис. осіб.

Про це заявила керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей подали понад 60 тис. заяв на отримання російських паспортів", - зазначила чиновниця. За її словами, із зазначених громадян громадянство РФ отримали вже понад 25 тис. осіб.

Казакова також додала, що в МВС Росії мають намір збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів "через наплив охочих отримати російське громадянство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Паспортний стіл" в окупованому Алчевську приймає по 4-5 заяв на день, - ОБСЄ

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143143
 
 
 Топ коментарі
 
В Польше сегодня национальный праздник - День Войска Польского. В Катовице прошел мощный военный парад с множеством военной техники и авиации. И это при том что у них нет войны. А у нас парада не будет, потому что для Зе и прочих зелёных имбицилов - военный парад это "совок"
(C)
@natohawks
☹️
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Наличие российского паспорт НЕ предполагает поучения россойской пенсии Оккупанты заявляют, что уже раздали на Донбассе 25 тыс. российских паспортов - Цензор.НЕТ 1816
В этом на собственном опыте убедился один гидроцефал из Луганска, который сжег украинский паспорт и даже исхитрился пару лет назад получить пспорт российский. Да вот беда: не скумекал гидроцефа, что пенсии российкой ему не полагалось. Тогда он завел канал в youtube, где горестно плакал и просил подаяния, но в Луганске ему и продуктовых посылок (которые слали добрые российкие бабы) не отдавали на почте, потому что у гидроцефала украинского паспорта не было!
И плакал гидроцефал горестно в youtube, и тряс россисйким паспортом и клял Царя публично, пока канала его youtube-овский не "выпилили" (возможно, что и вместе с гидрцефалом).
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Слухайте! А може то ми не праві? Може то нам пороблено?Може і так треба жити?Без мови, без віри..На колінах. Без пам'яті і історії. Просто жити!Жувати, чавкати, кувікати, коли почухають, верещати, коли йобнуть.І мовчати.І не думати.Бо зручно!А внуки.То їх проблема.Бо нас не буде.
(C)
@yurchuk57
🤔
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Я что-то пропустил? Уже на Донбассе раздают кацапские паспорта? Вроде писали раньше, что автобусами возят крысёнышей в паспортные службы Ростовской области?
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Это же сколько надо тепушек, что бы вывезти всех этих предателей на поселение в Сибирь. Хотя китайцы их и не примут, им предатели не нужны.
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Украина должна будет всех кацапов, получивших рос. паспорта, депортировать из страны. Нехрен им сидеть на Донбассе и гадить украинцам.Пусть валят в паРашу.
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А статистику в обратную сторону будут публиковать про очереди в украинские органы?
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из 3,5 млн взрослого населения?
то есть, ок. 1%? Вот это и есть истинная ценность рускага мира.
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Кацапские цифры отличаются от человеческих.
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Ця кількість, в основному ідейні, котрі отримали рашааусвайс по своїй волі. А зараз в Донецьку діє наказ, за яким ті особи, які причетні до, так званої "державної служби", повинні обов'язково подати документи на отримання динирійського та расійського аусвайсів, тобто примусово! К "державній службі" відносять всі комунальні та муніципальні служби, енергосбут, підприємства водосбуту і.т.п.
Другий етап "осіменіння" населення курячими аусвайсами: пенсіонерам які не захочуть "обирати" динирійське та російське громадянства, перестануть сплачувати соціальні виплати, потім громадяни України почнуть сплачувати комунальні послуги по по більш високим тарифам, чим "динирійци". Вже зараз діє "закон", за яким громадяни України, при умові працевлаштування в Донецьку, повинні сплачувати додатковий податок із заробітної плати в 10%. Доки розподілу між мешканцями Донецька з динирійськими чи українськими паспортами не роблять, але мають це зробити в недалекому майбутньому. Ось так раша "добровільно" нав'язує свої "громадянства".
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после предложения уЗеленского раздавать украинские паспорта даже дворовым российским собакам, если они гавкнут на портрет путина, Донбасс, Кузбасс, Кубань, ФСБ, ГРУ, и т.д., начнут гавкать так, шо Украину по сути и воевать не надо, так как пол-расии уже будет иметь избирательное право и голосовать за Таёжный союз.
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ТИМ,ХТО ВЗЯВ РОСІЙСЬКІ ПАСПОРТИ,НЕ ДАВАТИ УКРАЇНСЬКУ ПЕНСІЮ І ПОЗБАВИТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА.ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РОСІЯ! ЇМ УКРАЇНА НЕ ТРЕБА І ВОНИ УКРАЇНІ ТЕЖ. ПЕВНА,ЩО ПАСПОРТИ ВЗЯЛИ ЛЮДИ-ВОРОГИ УКРАЇНИ.
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А підставою для позбавлення українського громадянства, буде твій "капслок"? Почитай Конституцію, та закон "Про громадянство"... Поналазите, неуки, на форум, і, з глибокодумним виглядом, щоки ндуваєте...
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Тогда их нужно просто расстрелять это не люди и никогда ими не были.
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Опять-же - давай основания для расстрела... Твои "хотелки", как и "капслок" предыдущего "орателя", не подходят...
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Яр Холодний.В тому і справа,що вся сєпаратня,з пенсійними посвідченнями,майже не отримує пашпорти оккупантів.В перші тижні,після оголошення про рос.пашпорти,там була така ейфорія,що неможливо передати.Але москалі,зрозумівши,що весь цей придурковатий баласт прийде за рос.пенсіями,швидко дав пояснення,що пашпорт не дає право на пенсію і що треба мати рос.прописку.Ось тоді і наступило,у неадекватів розчарування.Зараз пашпорти отримують тільки молодь,яка працює на оккупантів в рф та орлді.Черги великі бо пашпортні столи приймають папери не жвидко.Отримання рос.пашпортів - це відповідь вже украінським НЕАДЕКВАТАМ,що стверджують що там "наши люди". За пашпортами - наші,за суттю - зрадники і перевертні.
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Я щось "протилежне", казав? Я спитав у "відбирателів" та "розстрілювачів", які правові підстави існують, для відбирання паспортів, та розстрілів...
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Підстава ч. 1 ст. 19 Закону України "Про громадянство" (2001 року).
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Конституція України: Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. (ст. 18 ЗУ "про громадянство".

(Я теж умію читать закони... Між іншим, коли вчився, саме по цих нормативних актах, писав курсову роботу... Отримав вищий бал...).
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_Не... задумано гораздо плохо для нас: привезти лаптерейх в Украину. Разносчики русскава мира войны, сссуки!
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она же, срань, надеется - избалалайкалась вся .....

ну и когда?
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В Польше сегодня национальный праздник - День Войска Польского. В Катовице прошел мощный военный парад с множеством военной техники и авиации. И это при том что у них нет войны. А у нас парада не будет, потому что для Зе и прочих зелёных имбицилов - военный парад это "совок"
(C)
@natohawks
☹️
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военный парад на Крещатике - когда идут наши и союзники? - уже не будет.
слава яйцам, шо кацапню с её танкетками еще не завезли в Киев..
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Слухайте! А може то ми не праві? Може то нам пороблено?Може і так треба жити?Без мови, без віри..На колінах. Без пам'яті і історії. Просто жити!Жувати, чавкати, кувікати, коли почухають, верещати, коли *******.І мовчати.І не думати.Бо зручно!А внуки.То їх проблема.Бо нас не буде.
(C)
@yurchuk57
🤔
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ні - не пороблено нам...
на колінах не живуть.
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Ну як ми бачимо велика кількість людей які проживають в Україні про це мріють☹️
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то іхня справа - в кожного своя.
один за обіцянку "мінус десять копійок за гас" все продасть..
другий буде сидіти в окопі, матюкатиметься так, шо світ меркне,
але коли треба встане і буде стріляти.
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Це для тих 72 відсотків. Я так не можу, я з 23 і таким хочу зостатись, хоч і не багатий, але вільний і душею, і спогадами, і надією.
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они как были уклонистами, так и остались
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Любопытно, а прописка там какая ? В раиссии ведь с этим строго.
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Наличие российского паспорт НЕ предполагает поучения россойской пенсии Оккупанты заявляют, что уже раздали на Донбассе 25 тыс. российских паспортов - Цензор.НЕТ 1816
В этом на собственном опыте убедился один гидроцефал из Луганска, который сжег украинский паспорт и даже исхитрился пару лет назад получить пспорт российский. Да вот беда: не скумекал гидроцефа, что пенсии российкой ему не полагалось. Тогда он завел канал в youtube, где горестно плакал и просил подаяния, но в Луганске ему и продуктовых посылок (которые слали добрые российкие бабы) не отдавали на почте, потому что у гидроцефала украинского паспорта не было!
И плакал гидроцефал горестно в youtube, и тряс россисйким паспортом и клял Царя публично, пока канала его youtube-овский не "выпилили" (возможно, что и вместе с гидрцефалом).
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Вот оно:
Луганский
шахтер поторопился сжигать украинский паспорт. Предатель попал в объятия
русского мира

https://www.youtube.com/watch?v=YmU70KX9_fk&feature=youtu.be
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Да, это он, гидроцефал!
У него и канал был, где он плакал горестно и у дома многоквартирного, места его проживания, забор на дровишки пилил для отопления!
Канал вел очень жалостный, когда вернулся в Луганск из Ростова с российским паспортом, но без пенсии!
"Выпилили" его канал.
До сих пор не поjму, он просто *удак или *удак-провокатор.
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Комментарии там отжигают.
"Когда у меня плохое настроение, я его ролики смотрю. Как бальзам на душу"
Злые люди.
Прямо звери. Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 5064
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Неплохо было бы выявлять таких ошаурков и лишать их украинского гражданства.
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Да известны они.
Это ЛДНР-вская илитка.
Просто названо ее точное количество.
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Это не есть хорошо -выдача паспортов это уже не внутренний конфликт, будем жаловаться фрау Мерлькрон.
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Сахалин, Удмуртия, Уренгой, Ямал, Яманал - это всё, между прочим "россия".
Только возьми паспорт и увидишь где ты очутишься.
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На барже, в Северном море, массовкой при испытании новой нелетающей ракеты.
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То илитка ЛДНР-ская паспорта взяла.
Ширнармассам из дыры паспорта российские брать невыгодно - по ним пенЗИя российская не положена.
А донецким/луганским без украинских пенсий не прокормиться.
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Я к тому, что и луганской/донецкой илитки коллаборантской давным-давно домики в РФ прикуплены. Еще с началом войны массово скупали они собствнность в близлежащих россисйкий городах. Например, в Воронеже.
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Почему все могущественные организации на три буквы?

США, ЦРУ, КГБ, ФБР..

А так себе организации на четыре буквы?

СССР, КПСС, КПРФ, ЛДПР, ЕДРО..

А совсем говно на пять?

ВЛКСМ, РСФСР, например..
(С)
@VVP2_0
🤔
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Цивілізація планети вже втомилась чути про східно- європейську війну, навіть программують диванну спільноту серіалами, про вічно -молодого ***** і захоплену ним Україну. (Years and years.)
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Паспорта им ничего не дадут ни пенсии ни жилья, зато такие сволрчи будут каламутить в Украине свои кацапские права, или ими будут управлять чтобы не давать покоя стране, за некоторое единовременное вознаграждение.
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Помните как по номерам паспортов Петрова и Боширова вышли на всю базу гебнявых?
У всех них одна серия. Чтобы полицаи сразу видели - это наш, его не надо задерживать.

Точно также лугандонской фауне дают одной серии. Это их метка Указание что его надо основательно рассмотреть.
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В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины ****
Вiн довбойоб ?? Гасають з цієї червоної онучею роздуваючи щоки як будь то це ***** американський паспорт! Та кому він нах вперся ваш козлостанський голимий пашпорт ? ?? !!! Тим більше українцям із безвізом він нах не вперся!
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Клоака ОРДЛО на сегодняшний день - это действительность и методов решения для ее исчезновения на сегодня ни у кого нет.
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Нет методов?
"Перекройте" выплату пенсий гражданам ЛДНР, продавайте им электричество и воду за валюту (они же за независимость проголосовали, так пусть и будут независимыми) перекройте им границу полностью и через месяц все эти республики закончатся, как и не было их.
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А как вообще это согласуется с перемирием и реинтеграцией на которые так уповает Зебил?Это ж просто смешно
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....-замечательно,после возврата Украине Донецка и Луганска..."новоросы" и "путинцы" сами уедут в РФ.Оставшиеся с "российскими паспортами" не смогут участвовать в выборах и претендовать на компенсации и выплаты Украины....
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Так илитке даунбасской и раздают паспорта российские.
Пенсии российские этим иудам не нужны, это илитка, у них бизнесочки, и давно в РФ прикуплена собственность.
Они уедут - а идиоты донбасские на руинах останутся.
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Как по мне, так отличная новость! Жаль, что только 25 тыс паспортов. Надо, чтобы тысяч 500!!! Ибо паспорт параши - это юридическое основание для выселения козломордой шушвали. Куда? В парашу - в солнечный Магадан и степной Якутск. В полном согласии с Римским статутом и международными законами. Так что путин пусть ищщо жжетЪ Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 7335
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Да, кстати, инфа про получение паспорта параши тут же появляется в открытом доступе в мацкве. Потому тем "а у меня нет" или "был, но я сдал" не будет.
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Тих хто прийняв громадянство Московії ідентифікувати та позбавляти громадянства України і вважати ворогом. З Московією ввести візовий режим. Пора всіх хто прийняв громадянство Московії, хто проти України, вбивць захисників України... знищити або викинути з держави за зраду. Може Зе все таки виправить ситуацію і не буде потурати зрадникам і вбивцям і ці зрадники найдуть собі гідне місце на зоні терміном так на по життєве. Якщо ж влада імпотентна в боротьбі з ворогами то вступає в дію патріотична частина населення і діє по законам вулиці.
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Ну так "усталиотвойны", мир же ж "любойценой". Нова влада "закінчує" війну. Автономія для ордло. Паспортизавані аквафрешем розповзаються по всій Україні з воплями "путенвведи!". Капітуляція. Кацапи і сепари стають хазяйвами хАхлів-малоросівю. "Русскиймир" у ваших хатах. Гарний сценарій?
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не надо бы ящиком жить и сериалы мыльные смотреть
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Серіали терпіти не можу.Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 5617 А що не так зі сценарієм? Хіба не реалістичний?
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вот будет теперь кому путенпамаги кричать
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походу сепаркам их вместо зарплаты за 3 месяца выдали, а у кого есть тому просто выдали по едалу Окупанти заявляють, що вже роздали на Донбасі 25 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 1938
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А кто кричал ,там наши люди ,😁люди та вообщем не наши
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Вот и хорошо...Эти первые 25 К и будут добывать руду в кировоградских урановых шахтах
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