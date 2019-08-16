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Все про:Денісова (343) Крим (7306) СБУ (4628) Бекіров (73)

 Бекіров через болі в спині не зміг вийти з камери для участі в засіданні "суду", - Денісова

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров не зміг взяти участь у засіданні окупаційного "Верховного суду" Криму через сильний біль у спині.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

15 серпня, "Верховний суд" в окупованому Криму мав визначити, який "місцевий суд" розглядатиме справу політв'язня Едема Бекірова, проте засідання перенесли.

Бекіров, який утримується в Сімферопольському СІЗО, мав брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Для цього йому необхідно було прийти з камери в спеціально обладнане для цього приміщення на території СІЗО, але через біль у спині він не зміг цього зробити.

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З тієї ж причини два дні тому Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом.

Засідання окупаційного суду перенесено на 20 серпня.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143141
 
 
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Зе влада, Крим чий, ви за кого, реагуй-ТЕ, отвєчай-ТЕ!
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«Крым - божий. Это по-настоящему», - сказал А.Усик. Он также отметил, что принадлежность полуострова в дальнейшем будет зависеть от «народа и воли Господней».
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Усик, людина божа чи божевільна? Дмитро Ярош про Усика висловився більш категорично. "Він хоч і непоганий боксер, але явний кремлівський під**рас. Погано вони закінчать. Така у них доля", - написав лідер УДА.
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Не знаєш? А пуйло знає і сцить тільки від вигляду його візитки.
Бекіров через болі в спині не зміг вийти з камери для участі в засіданні "суду", - Денісова - Цензор.НЕТ 8214
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