 Міноборони відкидає звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ. Міноборони стверджує, що звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро абсолютно безпідставні.
"Міноборони щорічно, починаючи з 2014 року, планує кошти в державному оборонному замовленні на закупівлю бронетехніки виробництва ДП "ХКБМˮ… При цьому авансування державних контрактів становило від 70 до 80 відсотків на закупівлю сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, виплату заробітної плати працівникам. Підприємством в більшості були зірвані терміни постачання продукції, що призводило до сплати штрафних санкцій", - йдеться в повідомленні.
Що стосується чинного контракту на постачання бронетранспортерів БТР-4Е, то "за два роки виконання контракту, за належного фінансування, підприємством виготовлено всього 7 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е, частина бронетранспортерів перебуває на різних стадіях виготовлення, а майже половина - взагалі не закладена у виробництво", - повідомили в Міноборони.
"На цей час ДП "ХКБМˮ за контрактом повністю зірвані терміни виготовлення та постачання продукції, яка вкрай необхідна Збройним силам України. Зрив терміну постачання призвів до негативних наслідків, головними з яких є не задоволення нагальних потреб Збройних сил України у бронетранспортерах та значне збільшення ціни за одиницю продукції", - додали в міністерстві.
Міноборони, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі влітку 2019 року обговорювали ситуацію, що склалася, на нарадах за участю "Укроборонпрому" та Харківського конструкторського бюро. На них запропонували, як знизити вартість продукції за контрактом на 220 млн гривень.
"Але головне, чого прагне керівництво ДК "Укроборонпром" та ДП "ХКБМ", - аби Міністерство оборони України, всупереч умовам контракту та законодавства України, відмовилося від стягнення з ДП "ХКБМ" штрафних санкцій за невиконання умов контракту та перенесло терміни постачання бронетранспортерів майже на рік, що тягне за собою невиправдану сплату відсотків за користування кредитом в обсязі 11,2 млн грн щомісячно", - заявили в Міноборони.
"Щодо цієї ситуації 15 серпня 2019 року Міністром оборони України направлені відповідні звернення до вищого керівництва держави", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" звинуватив Міністерство оборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро.
Больше тысячи человек переведены на 2-дневную рабочую неделю потому, что Минобороны заблокировало поставки бронестали из ЕС, а прикормленный украинский поставщик не может поставить необходимое количество.
ЗЕлупа уничтожает оборонку, которую восстанавливали 5 лет, уже на 3-м месяце.
И пофиг, что предатель отвергает обвинения во вредительстве и предательстве.
Вот таким он и будет, выстраданный уклонистами, дезертирами и неплательщиками Мир.
Вже майже два роки українські солдати, які потерпають від наслідків важких поранень, чекають на лікування у США за програмою американського уряду. Їх відібрали для участі у відповідній програмі, виділили гроші на лікування, але прилетіти до Америки вони не можуть - на заваді стала бюрократія в Україні. Зараз у Конгресі США готують звернення до Володимира Зеленського із проханням посприяти вирішенню питання. В Америці кажуть, що зі свого боку зробили все можливе - тепер м'яч на українській стороні.
Комнату то нужную он, вроде, уже, нашел.
Он что сейчас, розетки в стене ищет или выключатели?
Данилюк - он вообще какую должность занимает?
То с 10 руководителей и исполнителей найти можно. Просто нужно проанализировать бумаги.
Сталин давно бы расстрелял эту свору. А у нас максимум на домашний арест, за смешную заставу, и длинные оплаты, пока не разрушат дело и не придумают оправдания, согласно занесённому баблу.
"Задержание Грымчака, отзыв Бессмертного, отсутствие у Зеленского «внутриукраинской» реакции на гибель 4-х военнослужащих (не объявили траур и т.д.) можно расценить как то, что команда Зеленского готова к компромиссам в отношениях с Москвой"...
Так вот! Ждете реформ?
(C)
@UkrainNEWS
🤔
как советские пионеры.
шо у кого отжать и стырить? - вся страна.
почему не бегают 1й и 3й?
графику. Работы на объекте не прекращаются и ночью. Об этом на своей странице в
Facebook сообщает
мэр Киева
Виталий Кличко.
«Друзья! Ремонт Борщаговского путепровода идет
по графику. Работы не прекращаются и ночью.
Уже установили новые балки, которые будут
основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной
плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных
рельсов для их дальнейшего монтажа. Потому что главная задача - к концу
сентября восстановить трамвайное движение. А уже к концу 2019 года мы
восстановим и движение авто обновленной частью путепровода. С весны 2020 года
начнутся работы на противоположной части этого объекта», - отчитывается глава
столицы.
если нет - как Южная Борщаговка ?
там кроме Окружной вроде и нет ничего?
до стадиона бежал - пыхтел, плакал, но полз!
к любимой тот же маршрут, но в другую.
если бегом успевал...
зачухоненая вщент 15 лет назад тому была.
сейчас и представить себе не могу....
-чувиха, кароче буду дома после японии.
сопли подобрала да?
занятой я теперь привыкай...
с кем? с лысым? не смей - богдана не отдам и не проси....