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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2721) Харків (1465) Укроборонпром (485)

 Міноборони відкидає звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

Харківське конструкторське бюро машинобудування зриває терміни замовлень, за 2 роки виготовило тільки 7 бронетранспортерів БТР-4Е, а за модернізацію танків так і не взялося.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ. Міноборони стверджує, що звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро абсолютно безпідставні.

"Міноборони щорічно, починаючи з 2014 року, планує кошти в державному оборонному замовленні на закупівлю бронетехніки виробництва ДП "ХКБМˮ… При цьому авансування державних контрактів становило від 70 до 80 відсотків на закупівлю сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, виплату заробітної плати працівникам. Підприємством в більшості були зірвані терміни постачання продукції, що призводило до сплати штрафних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Що стосується чинного контракту на постачання бронетранспортерів БТР-4Е, то "за два роки виконання контракту, за належного фінансування, підприємством виготовлено всього 7 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е, частина бронетранспортерів перебуває на різних стадіях виготовлення, а майже половина - взагалі не закладена у виробництво", - повідомили в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укроборонпром звинуватив Міноборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

"На цей час ДП "ХКБМˮ за контрактом повністю зірвані терміни виготовлення та постачання продукції, яка вкрай необхідна Збройним силам України. Зрив терміну постачання призвів до негативних наслідків, головними з яких є не задоволення нагальних потреб Збройних сил України у бронетранспортерах та значне збільшення ціни за одиницю продукції", - додали в міністерстві.

Міноборони, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі влітку 2019 року обговорювали ситуацію, що склалася, на нарадах за участю "Укроборонпрому" та Харківського конструкторського бюро. На них запропонували, як знизити вартість продукції за контрактом на 220 млн гривень.

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"Але головне, чого прагне керівництво ДК "Укроборонпром" та ДП "ХКБМ", - аби Міністерство оборони України, всупереч умовам контракту та законодавства України, відмовилося від стягнення з ДП "ХКБМ" штрафних санкцій за невиконання умов контракту та перенесло терміни постачання бронетранспортерів майже на рік, що тягне за собою невиправдану сплату відсотків за користування кредитом в обсязі 11,2 млн грн щомісячно", - заявили в Міноборони.

"Щодо цієї ситуації 15 серпня 2019 року Міністром оборони України направлені відповідні звернення до вищого керівництва держави", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" звинуватив Міністерство оборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143140
 
   
 Топ коментарі
 
Производство БТР-4 остановлено.
Больше тысячи человек переведены на 2-дневную рабочую неделю потому, что Минобороны заблокировало поставки бронестали из ЕС, а прикормленный украинский поставщик не может поставить необходимое количество.

ЗЕлупа уничтожает оборонку, которую восстанавливали 5 лет, уже на 3-м месяце.
И пофиг, что предатель отвергает обвинения во вредительстве и предательстве.

Вот таким он и будет, выстраданный уклонистами, дезертирами и неплательщиками Мир.
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Підтримую, бо причини зриву термінів можуть бути пов'язані з додатковими вимогами Міноборони. Вони можуть бути такими, що їх неможливо виконати.
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РАША СМИ:
"Задержание Грымчака, отзыв Бессмертного, отсутствие у Зеленского «внутриукраинской» реакции на гибель 4-х военнослужащих (не объявили траур и т.д.) можно расценить как то, что команда Зеленского готова к компромиссам в отношениях с Москвой"...
Так вот! Ждете реформ?
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@UkrainNEWS
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Який саботаж, якщо інженери повтікали, а ті які лишились - вміють лише перемалюати древні проекти радянського зразка.
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Інженери повтікали, а керівники провтикали.
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Производство БТР-4 остановлено.
Больше тысячи человек переведены на 2-дневную рабочую неделю потому, что Минобороны заблокировало поставки бронестали из ЕС, а прикормленный украинский поставщик не может поставить необходимое количество.

ЗЕлупа уничтожает оборонку, которую восстанавливали 5 лет, уже на 3-м месяце.
И пофиг, что предатель отвергает обвинения во вредительстве и предательстве.

Вот таким он и будет, выстраданный уклонистами, дезертирами и неплательщиками Мир.
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Так а зачем нам армия ? ЗЕ же сказал что вступит в военный союз с нашей братской Россией и нам не нужно будет больше тратить на армию Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро - Цензор.НЕТ 5090
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Странно, но в ситуации которая сложилась, клован не при делах. Основной косяк не Генеральном
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А Зеленский уже руководит министерством обороны? Или все таки этим занимается министр, назначенный на эту должность при Порохе?
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А Данилюк чем занят?
Комнату то нужную он, вроде, уже, нашел.
Он что сейчас, розетки в стене ищет или выключатели?
Данилюк - он вообще какую должность занимает?
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Так чому нема відомостей, що Міноборони подало в суд на Харківське конструкторське бюро і встановило невиконання ним умов контракту? У кожному контракті закладається умови вирішення спірних питань, а тут це незрозуміло. До того ж це почалося з 2014 року і тому мабуть між ХКБ і Міноборони велася переписка за допомогою якої можна встановити причину зриву строків виконання контракту. Мабуть не просто "Укроборонпром" ініціює збільшення термінів поставки бронетранспортерів та зменшення штрафних санкцій.
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Всё-равно нужно договариваться. Переносы сроков, распухание сметы - обыденность для военпрома и цивилизованных стран - вроде США, и для недоцивилизованных - вроде паРашки. Штрафами можно только убить оборонное предприятие.
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Підтримую, бо причини зриву термінів можуть бути пов'язані з додатковими вимогами Міноборони. Вони можуть бути такими, що їх неможливо виконати.
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Агентов петра искать нужно. Оборотка продуманная, и велась к полученному результату планово! Нужные люди ставили палки в колёса, другие вредительствовали, по строго поставленной задаче. И если идти от задачи- вывести из страны производство, и не за гривни а за валюту всё закупать, и на иностранные счета выводить государственные деньги...
То с 10 руководителей и исполнителей найти можно. Просто нужно проанализировать бумаги.
Сталин давно бы расстрелял эту свору. А у нас максимум на домашний арест, за смешную заставу, и длинные оплаты, пока не разрушат дело и не придумают оправдания, согласно занесённому баблу.
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и в штаны тебе то же наложили ,агенты пороха?
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РАША СМИ:
"Задержание Грымчака, отзыв Бессмертного, отсутствие у Зеленского «внутриукраинской» реакции на гибель 4-х военнослужащих (не объявили траур и т.д.) можно расценить как то, что команда Зеленского готова к компромиссам в отношениях с Москвой"...
Так вот! Ждете реформ?
(C)
@UkrainNEWS
🤔
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"*********"(С) всегда готовы!
как советские пионеры.
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Петруша провёл реформы так, чтобы любой состоятельный преступник имел возможность выйти на поруки или под залог, для возможности собрать необходимую сумму, или в крайнем случае скрыться если доказательства нет возможности похерить, и развалить дело!
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Нет лучше было как раньше .В каждом отделе милиции ,каждый месяц кого то убивали,а каждый вонючий сержант мог таких веселовских как ты где угодно дубиной по башке врезать.Про суды и прокуроров ,можно даже на вспоминать.каста не неприкасаемых!Короткая память у вас граждане.Хотите что бы все вернулось опять,рабы!
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уже и не знешь кому верить - титушня на титушне, рыг на рыге.
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воевать? - считаные люди, а так некому....
шо у кого отжать и стырить? - вся страна.
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Тепер винуватими у нас стають ті, які працюють. Чому? Знайти спеціалістів важко, а дуже хитрих керівників багато. І от ці керівники з різних міністерств пропонують закладати такі параметри у військові вироби, що можна буде починати зоряні війни. Звичайно це за українські зарплати та при затримці фінансування🧐
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Все в порядку, хоча 1 та 3 трамвай зараз не ходить. Будинок на Борщагівці я відновив. Тепер у мене там майже краса, хоча кілька років треба відновлювати дерева, виноград... Дорогі як і були поганими, то так і залишилися. Далі біля Окружної все перебудували і тому все невпізнане.
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а шо с трамвайчиками,
почему не бегают 1й и 3й?
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Типу ремонт, особливо кінцевої станції 3 трамваю. Там будують щось незрозуміле, але терміни закінчення будівництва невідомі. Ще є ремонти у різних місцях, але це спричинило для борщагівців багато незручностей😮
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Ремонт Борщаговского путепровода идет по

графику. Работы на объекте не прекращаются и ночью. Об этом на своей странице в

Facebook сообщает

мэр Киева

Виталий Кличко.

«Друзья! Ремонт Борщаговского путепровода идет

по графику. Работы не прекращаются и ночью.

Уже установили новые балки, которые будут

основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной

плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных

рельсов для их дальнейшего монтажа. Потому что главная задача - к концу

сентября восстановить трамвайное движение. А уже к концу 2019 года мы

восстановим и движение авто обновленной частью путепровода. С весны 2020 года

начнутся работы на противоположной части этого объекта», - отчитывается глава

столицы.
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но 1й же бегает?
если нет - как Южная Борщаговка ?
там кроме Окружной вроде и нет ничего?
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Як 1 трамваю ходити, якщо частина шляху спільна? Поки було перекрито.
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69й - есть еще такой маршрут?
до стадиона бежал - пыхтел, плакал, но полз!
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Є такий, бачив не так давно. Але я тепер катаюся на маршрутках, або автівкою.
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я на етом 69м пол жизни прокатал - в КИСИ в одну сторону,
к любимой тот же маршрут, но в другую.
если бегом успевал...
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клюшка - от же ж дом родной....
зачухоненая вщент 15 лет назад тому была.
сейчас и представить себе не могу....
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-алио?
-чувиха, кароче буду дома после японии.
сопли подобрала да?
занятой я теперь привыкай...
с кем? с лысым? не смей - богдана не отдам и не проси....
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7 БТР за два года. То есть, что же получается? А получается что эти 7 БТРов строили 730 дней. Один БТР- строился 104 дня и 6 часов. Это при всём при том, что он на потоке стоит, с 2012-го года. Почти 3,5 месяца ушло на один БТР. Я, пожалуй, более считать не стану, а то можно досчитаться до черных матюков, а потом- не заснуть. Всем- спокойной ночи.
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меня тоже поразила ета цифра - не спешу верить, но запомнил....
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да все нормально - старое совковое производство и КБ не может существовать в новых условиях...надо закупать нормальные девайсы - американские, германские, на худой конец польские и закрыть страницу тоталитарного прошлого в виде производственно-империалистических милитарных мастодонтов вроде сраных южмашей-антоновых... Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро - Цензор.НЕТ 2216
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Стандартная ситуация по всему "бронетанковому кластеру" Похоронпрома, свидетельствующая о неспособности руководства как в Киеве, так и не местах управлять экономикой предприятий, что приводит к вымыванию оборотных средств в результате превышения затрат над доходами, росту убытков, складских запасов, хищениям, неучтенным излишкам и т. д.
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Просто при новой власти не знают как безопасно получить откат, а без отката покупать нет смысла.
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