 ФК "Маріуполь" на виїзді серйозно програв голландському AZ і вилетів з Ліги Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Господарі відкрили рахунок на 20 хвилині, гол на рахунку Келвіна Стенгса. Далі за AZ забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62) і Ферді Дрейф (90 + 1).
Нагадуємо, перший матч цих команд в Одесі завершився нульовою нічиєю.
Так что нужно или крестик снять или трусы надеть .Или профессиональный футбол с 11 темнокожими легионерами или ,,наши парни" набранные по сёлам проигрывающие какому нибудь Бананцу со счётом 0:5 дома и 0:8 на выезде . И может лет через 20-30 ,,наши парни" тоже станут профессионалами
михайличенко-унылое говно,это наступление на те же грабли надо было Вернидуба брать Маркевича суркисы не возьмут от слова совсем.
Чтобы завоевать авторитет в еврокубках, нужно долго к этому идти...
У Бабича не идеальная команда, но стиль игры понемногу вырисовывается...
Если Бабича не мешать, то Мариуполь через три-четыре года будет стабильным представителем группового этапа...