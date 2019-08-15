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Все про:Ліга Європи (56) Маріуполь (573) футбол (737)

 ФК "Маріуполь" на виїзді серйозно програв голландському AZ і вилетів з Ліги Європи

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи ФК "Маріупоь" з рахунком 0:4 програв голландському AZ і вилетів з турніру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Господарі відкрили рахунок на 20 хвилині, гол на рахунку Келвіна Стенгса. Далі за AZ забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62) і Ферді Дрейф (90 + 1).

Нагадуємо, перший матч цих команд в Одесі завершився нульовою нічиєю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143139
 
 
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Чего все так радовались отставке физрука ? Пианист играет как умеет .А вы думаете что если вместо Хаца на пост Главного тренера поставят Моура , Луческу или Зидана что то поменяется ? Луческу потребует купить ему 11 бразилов , другой может согласится на 11 африканцев .В лучшем случае оставят одного украинского вратаря и то не факт . И будет их тренировать и готовить выигрывать трофеи . И не факт что в результате что то получится .Это же ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбол , млин. А что вы хотели ? А да чтоб Моур , Луческу или Эмери закинув рюкзак за плечи пошли искать игроков для команды по соседним сёлам Киевской области ? И шоб команда состояла исключительно из киевлян , ну или хотя бы из украинцев ? А ещё лучше чтоб в футбол они играли после работы , как футболисты из чемпионата Исландии или Сан -Марино? Тогда приготовьтесь что команда будет вылетать в первом же раунде еврокубков от противников из чемпионатов Андорры и Фаррерских островов .И зачем тогда нужен еврокоуч в команде , хватит и личного дворника недавно уволенного с должности Хаца....
Так что нужно или крестик снять или трусы надеть .Или профессиональный футбол с 11 темнокожими легионерами или ,,наши парни" набранные по сёлам проигрывающие какому нибудь Бананцу со счётом 0:5 дома и 0:8 на выезде . И может лет через 20-30 ,,наши парни" тоже станут профессионалами
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не пиши ерунду несколько классных тренеров у нас есть но суркисы их никогда не возьмут бандюки совсем не разбираются в футболе
михайличенко-унылое говно,это наступление на те же грабли надо было Вернидуба брать Маркевича суркисы не возьмут от слова совсем.
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ты даже много коммента написал к этой ерунде, у нас конечно всех психика подорвана после таких игр, но шоб настолько как у товарисча?))
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Нету от слова совсем .Лобан был когда то . Михайличенко это учитель Хаца .Хац у него игроком был . Будет как есть , но и целей уже НЕТ высоких. Чемп уже морально подарен кротам , Лигу просрали с позором .Поэтому дальше уже просто НЕ интересно
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учитель Хаца Лобановский можно и с 11 темнокожими легионерами и проигрывать банананцам если нету тренера лучше иметь стадо баранов во главе со львом чем стадо львов во главе с бараном
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Мариуполь наш вечный позор в еврокубках
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Есть одно Но!
Чтобы завоевать авторитет в еврокубках, нужно долго к этому идти...
У Бабича не идеальная команда, но стиль игры понемногу вырисовывается...
Если Бабича не мешать, то Мариуполь через три-четыре года будет стабильным представителем группового этапа...
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А что решает Бабич?? "Мариуполь"- просто фарм-клуб "Шахтёра". Это и причина и следствие того, что команду лихорадило и будет лихорадить. У нас просто не может быть стабильного состава, по определению понятия фарм-клуба.
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