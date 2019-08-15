 ФК "Маріуполь" на виїзді серйозно програв голландському AZ і вилетів з Ліги Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Господарі відкрили рахунок на 20 хвилині, гол на рахунку Келвіна Стенгса. Далі за AZ забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62) і Ферді Дрейф (90 + 1).

Нагадуємо, перший матч цих команд в Одесі завершився нульовою нічиєю.

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