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 Політика України
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Все про:Римський статут (15) Луценко Ігор (115)

 Якщо Україна ратифікує Римський статут, наші захисники можуть опинитися на лаві підсудних Гаазького трибуналу, - Ігор Луценко

Ратифікація Римського статуту несе ризики для українських військовослужбовців. Росія зможе звернутися до Міжнародного кримінального суду з заявою про військові злочини, нібито скоєні українськими військовослужбовцями під час АТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише народний депутат Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Причину затримки з ратифікацією пояснив свого часу член команди Порошенка Олексій Філатов, котрий відверто зізнався: це робиться для того, аби українські військові не сіли на лаву Гаазького трибуналу", - написав він.

За словами Луценка, як тільки Римський статут буде ратифікований, захисники України "стануть потенційними підсудними Гаазького трибуналу".

"Те, що відбувалося на Сході України в умовах правового режиму мирного часу під назвою АТО, — це свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни. Для покарання порушників саме й існує Міжнародний кримінальний суд", - вважає Луценко.

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Народний депутат звертає увагу на те, що екс-президент Леонід Кучма від імені України підписався під зобов'язанням здійснити обмін заручників (п. 5 Мінських угод 2014 року, п. 6 Мінських угод 2015 року).

"Для Міжнародного кримінального суду схвалення "мінських угод" президентом Порошенком буде достеменним доказом того, що українські військові брутально порушують Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., яким заборонено брати заручників", - вважає Луценко.

"Чи інший приклад — арешт і засудження українськими судами комбатантів та російських військовослужбовців, які брали участь у воєнному конфлікті. З погляду міжнародного права, вони є не злочинцями, а військовополоненими, і підлягають не засудженню, а інтернуванню", - додав нардеп.

"Не можна виключати, що котрась нова влада в Україні докорінно змінить політику, не буде жодних перепон для покарання українських військовослужбовців, котрі скоювали воєнні злочини під час АТО до ратифікації Римського статуту. Для цього вистачить звернення Кабінету міністрів України до Міжнародного кримінального суду з заявою про визнання юрисдикції у справі про воєнні злочині, вчинені на території України, починаючи з квітня 2014 р. Хто зараз може дати гарантію, що такого звернення ніколи не буде?" - підсумував Луценко.

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Якщо Україна ратифікує Римський статут, наші захисники можуть опинитися на лаві підсудних Гаазького трибуналу, - Ігор Луценко 01

Якщо Україна ратифікує Римський статут, наші захисники можуть опинитися на лаві підсудних Гаазького трибуналу, - Ігор Луценко 02
Якщо Україна ратифікує Римський статут, наші захисники можуть опинитися на лаві підсудних Гаазького трибуналу, - Ігор Луценко 03
Якщо Україна ратифікує Римський статут, наші захисники можуть опинитися на лаві підсудних Гаазького трибуналу, - Ігор Луценко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143138
 
 
 Топ коментарі
 
Надо было обьявлять военное положение в 2014 году.
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Зедебилы уже вора Грымчака посадили. Сухари ему завтра понесешь, шоб не отощал бедолага?
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Может и сядут, но после политиков, которые не приняли правильные законы во время войны.
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Закон не имеет обратной силы - это фундамент юриспуденции. Но, таким аргументом мог оперировать только Порох, и послать всех любителей танцевать на костях павших воинов ВСУ в долгое, тёплое, шершавое эротическое путешествие.
Нынешняя влада, как показало недавнее правосудие в Мариуполе, с радостью освобождает террористов, потому легко выдаст всех воинов ВСУ на кого асвабадители укажет пальцем.
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Та ясно,бо війну називали АТО і потім ООС то що ви хочете потім від суду???,ясно шо вони скажуть що наші захисники порушили закон,бо це юридично неправильно бо ато то є ато воно 2-3 дні і все а війна вже 5,5 років а по закону в нас ато в світовій юриспруденції токого немає щоб АТО проходило пять років.ось до чого нас довів петро мальдівський!Бо сам він того закону не хотів приймати бо АТО для нього це було колосальним збагаченням,а тепер це буде великою проблемою для України!
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