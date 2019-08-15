 Завершено розслідування факту розтрати 8,6 млн грн екскерівником "Центрогазу", - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

15 серпня підозрюваному — колишньому керівнику підприємства — відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

За версією слідства, напередодні звільнення з займаної посади, влітку 2017 року, нині колишній керівник ДП "Центрогаз" уклав договір на закупівлю очолюваним ним підприємством 1,3 млн куб. м газу за 9,035 млн грн в комерційної компанії на обтяжливих для "Центрогазу" умовах.

За цим договором "Центрогаз" мав здійснити повну передоплату або в іншому разі продавець звільнявся від поставки, а ДП зобов’язувалося сплатити штраф у розмірі 100% вартості газу. Будучи обізнаним із цими умовами, екскерівник "Центрогазу" розпорядився перерахувати постачальнику газу лише частину суми у розмірі 8,6 млн грн. Тим самим здійснив розтрату коштів підприємства, адже газ за таких умов "Центрогаз" не отримав.

Розслідування наведених фактів здійснювалося з квітня 2019 року.

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