 При поверненні Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрямки роботи цієї групи в розробці правових засад повернення частини Донецької та Луганської областей і АР Крим та Севастополя під контроль України", - повідомив він.
Серед основних ідей, додав Рябошапка, необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався.
"З метою відновлення миру та нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Крім того, один з пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - зазначив він.
Рябошапка підкреслив, що через відсутність національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка в переважній частині сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику. Він додав, що на першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрямки діяльності групи, а до 2020 року - напрацьовано перший пакет ініціатив глави держави.
Галина Геннадіївна Однорог
1 год
Прошу надати розголосу !!
Всі міжнародні ЗМІ !!!
Всі ті , хто знає мене з 2014 р !
Сьогодні у Маріуполі вийшов на волю В. Кирсанова , це саме той терорист , провина якого була доказана , що він був "корегувальником градів " 24 січня 2015 р у м. Маріуполь , коли загинуло 31 людина і близько 100 людей дістали поранень . В нього вдома тоді знайшли зброю , ми чули в суді його аудіозаписи з російськими військовими , але цього всього ЗАМАЛО .
Маріупольський суд присудив цьому виродку всього 9 років позбавлення волі !!! і сьогодні по Закону Савченко він вийшов вільною людиною .
Ви уявляєте таке хоча б в якійсь іншій воюючий країні світу ?
Ви збираєте тисячі ветеранів та волонтерів на День Незалежності пройтись по Київу ?
А чому ж ніхто не хоче зібрати акцію та пройтись по Маріуполю ? В одній колоні сьогодні разом з нами можуть стати вбивці наших кіборгів , такі як Джумаєв , корегувальники " градів " , такі як Кірсанов .
Мої діти просять , щоб я поїхала з міста , бо турбуються про мою безбеку . Вони ж усі мені погрожували ,коли я ходила на їхні судові засідання , а сьогодні вони вільно гуляють по Маріуполю .
Ми підготували лист на адміністрацію президента Володимир Зеленськийі як що не буде термінової відповіді , то мені скоріш за все треба буде виїзжати з міста .
От така вона різна може бути "демократія " .
А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия.
А Путин на нее свою резолюцию поставит.
Я правильно понял?
...А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия. А Путин на нее свою резолюцию поставит.
А все решта, чергова розмова ні про що...
Із рештою згоден.
Зе команда, это БАНДА!
Сливает Украину ОПГ Путина!
А
что товаришЧ в рябой шапке нам скажет о программе презЕдента на первые
100 дней?? По его словам....четыре месяца назад она была готова на 95
процентов....
Вони працюють...
Теперь надо еще три раза по столько, ну и грошей поболее..
ну или просто позвиздеть чтоб заполнить вакуум