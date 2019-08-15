 При поверненні Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрямки роботи цієї групи в розробці правових засад повернення частини Донецької та Луганської областей і АР Крим та Севастополя під контроль України", - повідомив він.

Серед основних ідей, додав Рябошапка, необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався.

Читайте також: Ратифікація Україною Римського статуту розширить можливості в притягненні до відповідальності винних у злочинах на Донбасі і в Криму, - ГПУ

"З метою відновлення миру та нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Крім того, один з пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - зазначив він.

Рябошапка підкреслив, що через відсутність національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка в переважній частині сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику. Він додав, що на першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрямки діяльності групи, а до 2020 року - напрацьовано перший пакет ініціатив глави держави.