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 Політика України
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Все про:Крим (7301) Донбас (12756) Римський статут (13) Рябошапка Руслан (69)

 При поверненні Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка

В Офісі президента розробляють концепцію перехідного правосуддя, яке має допомогти у врегулюванні процесу повернення жителів окупованих територій Донбасу і Криму до нормального життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрямки роботи цієї групи в розробці правових засад повернення частини Донецької та Луганської областей і АР Крим та Севастополя під контроль України", - повідомив він.

Серед основних ідей, додав Рябошапка, необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався.

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"З метою відновлення миру та нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Крім того, один з пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - зазначив він.

Рябошапка підкреслив, що через відсутність національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка в переважній частині сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику. Він додав, що на першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрямки діяльності групи, а до 2020 року - напрацьовано перший пакет ініціатив глави держави.

При поверненні Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка 01При поверненні Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143133
 
 
 Топ коментарі
 
...сам-то веришь в то, что ты тут "накомментировал"? При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8230
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Я так понял офис президента перешёл на жанр фантастика.
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Лохам показують Голобородка, другий сезон. А вони в захваті від нього.
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Иными словами все сепары стояли на блокпостах...
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охраняли склады с тушенкой, а прокуроры и милиция будут народные, "республиканские" При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9349
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...как минимум пять лет поражения в правах - для тех, кто фильтрационный лагерь сможет пройти... При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3364
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Поважаю цю Людину, але зебілка невиліковна...
Галина Геннадіївна Однорог
1 год
Прошу надати розголосу !!
Всі міжнародні ЗМІ !!!
Всі ті , хто знає мене з 2014 р !
Сьогодні у Маріуполі вийшов на волю В. Кирсанова , це саме той терорист , провина якого була доказана , що він був "корегувальником градів " 24 січня 2015 р у м. Маріуполь , коли загинуло 31 людина і близько 100 людей дістали поранень . В нього вдома тоді знайшли зброю , ми чули в суді його аудіозаписи з російськими військовими , але цього всього ЗАМАЛО .
Маріупольський суд присудив цьому виродку всього 9 років позбавлення волі !!! і сьогодні по Закону Савченко він вийшов вільною людиною .
Ви уявляєте таке хоча б в якійсь іншій воюючий країні світу ?
Ви збираєте тисячі ветеранів та волонтерів на День Незалежності пройтись по Київу ?
А чому ж ніхто не хоче зібрати акцію та пройтись по Маріуполю ? В одній колоні сьогодні разом з нами можуть стати вбивці наших кіборгів , такі як Джумаєв , корегувальники " градів " , такі як Кірсанов .
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І привезіть до нас тих матерів , в яких загинули сини , і пройдіться у нас , у Маріуполі разом з ними.

Мої діти просять , щоб я поїхала з міста , бо турбуються про мою безбеку . Вони ж усі мені погрожували ,коли я ходила на їхні судові засідання , а сьогодні вони вільно гуляють по Маріуполю .

Ми підготували лист на адміністрацію президента Володимир Зеленськийі як що не буде термінової відповіді , то мені скоріш за все треба буде виїзжати з міста .

От така вона різна може бути "демократія " .
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А я то все думаю, что они там делают?
А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия.
А Путин на нее свою резолюцию поставит.
Я правильно понял?
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Mongu Mulobezi
...А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия. А Путин на нее свою резолюцию поставит.
При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7585
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Маниловщина - пустая, досужая мечтательность и фантазерство, начисто оторванное от реальной жизни. О ней вспоминают, когда речь заходит о бесплодных проектах, нереальных планах. Маниловщина стала синонимом либеральной, пустой болтовни, пассивно - благодушной реакции на все события жизни, беспочвенной мечтательности, лени, сентиментальности и прожектерства. Для нее характерна бездеятельность, заведомо несбыточные желания и беспечность. Корни маниловщины спрятаны в слабоволии и беспринципности.
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Ой не можу, мабуть ляжу. Не кажи ГОП.
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А что , Приднестровье , Абхазию уже вернули ? Сначала нужно вернуть , а потом уже решать правовые вопросы с теми , кто этого хочет . Большая часть там уже не украинцы .
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Молодцы. Наконец-то занимаются тем, на что сывочолый Будулай и его будка панамских путриотов пять лет закрывали глаза.
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...сам-то веришь в то, что ты тут "накомментировал"?
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Таки да. Под каждый шаг надо готовить правовые основания. Главное, что уже идет реальный разговор о деоккупации. Соевым это категорически не нравится. Им бы еще пять лет шоколадные байки послушать про безвиз, мову и Томос...
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поражение в правах на голосование сроком на 20 лет, включая родственников.
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Я так понял офис президента перешёл на жанр фантастика.
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Для початку прапор України туди б...
А все решта, чергова розмова ні про що...
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Лохам показують Голобородка, другий сезон. А вони в захваті від нього.
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А мені була б більш зрозумілою позиція переходного періоду вибіркового повернення громадянства. І тільки тим, хто не заплямований сепаратиськими діями, не колаборантам, "самаабаронцам", працівникам "гасударствиних органов", не кажучи про терористів.
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колаборанти - це ті ,хто за Україну ; колабораціоністи - це ті , хто співпрацює із ворогом.
Із рештою згоден.
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Да, все более ясно видно --

Зе команда, это БАНДА!

Сливает Украину ОПГ Путина!
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Якийсь соєвий "вскукарєк". Навіть ліньки цю зрадну порцію лушпайок коментувати. Хто цьому Каракаю Бандеру заборонив? Санітари?
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Даже не знаю...это или шапито..или цирк на дроти...
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А что товаришЧ в рябой шапке нам скажет о программе презЕдента на первые 100 дней?? По его словам....четыре месяца назад она была готова на 95 процентов.... И как успехи?? 5 процентов никак не осилите?? А до окончания 100 дневного срока осталось менее двух недель....
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Привет
А
что товаришЧ в рябой шапке нам скажет о программе презЕдента на первые
100 дней?? По его словам....четыре месяца назад она была готова на 95
процентов....

Вони працюють...



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Дык пока программу писали - сто дней закончились.
Теперь надо еще три раза по столько, ну и грошей поболее..
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У хорватов учитесь - дали сапогом под зад оккупанту и теперь вся страна в ЕС
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і хорватів не зупинило навіть те , що підприємства на окупованих територіях платити податки в бюджет Хорватії ?!
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там противник был в сопоставимой весовой категории..
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вороги України поза законом , без жодних прав , як вам така концепція перехідного правосуддя?
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да говорить о светлом будущем можно и нужно... но на сытый желудок и при железобетонном перемирии.. а не как сейчас... херне односторонней и нездоровой...
ну или просто позвиздеть чтоб заполнить вакуум
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Особливо сподобалось : "після 5 років розриву" .
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какое правосудие забудьте про крым все его только отвоевывать надо особенно с турчином тварью который его здал хватит порохоботы на гавно исходить
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А какой смысл к этому готовится ? Вы же зебилы признаете крым кацапским и признаете "республики" При поверненні Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5605
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ЗЕ команда готовит платформу на след выборы , если вернут Донбасс то рейтинг будет у них не 73 ,а 90 %..
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Может они бы этого и хотели , но кацапы никогда не отдают захваченное , в лучшем случае так и будет , а скорее всего зебилы отдадут как минимум весь Донбасс кацапам
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Правосудие может быть только одно, все остальное от лукавого. Ответственность за 11000 погибших несет каждый предатель лично.
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Чучело ты сначала верни, а потому уже думай шо там за правосудие..Тут на всей територии Украины нет никакого правосудия, а ЗЕбилы уже за Крыс думают. Корочен лохотронщики будут просто пиарица пользуясь тупостью своего зебильного электората..Ну хорошо хоть один его подельник из ПриСлуги Бабломойского заявил что эпоха бедности закончилась..По ходу теперь ЗЕбилам прийдёца рассказывать как жить стало лутше, как жить стало веселей..
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абуеть - ети зеленые придурки и правда верят, шо возвратят и крысм и даунбас?
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