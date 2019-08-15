 Під час повернення Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрямки роботи цієї групи в розробці правових засад повернення частини Донецької та Луганської областей і АР Крим та Севастополя під контроль України", - повідомив він.
Серед основних ідей, додав Рябошапка, необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався.
"З метою відновлення миру та нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Крім того, один з пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - зазначив він.
Рябошапка підкреслив, що через відсутність національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка в переважній частині сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику. Він додав, що на першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрямки діяльності групи, а до 2020 року - напрацьовано перший пакет ініціатив глави держави.
записать его в Конституцию,как японцы Северные Территории,и заняться,наконец,страной,экономикой,армией..
а абизяны хай насладятся видом Большой Стены..
В принципе, можно ограничиться четырьмя словами.
Донбасс - всё. Крым - всё.
Звучит непатриотично, но мы же с вами не будем приносить в жертву партиотизму реальное положение вещей? Правда?
Я терпеть не могу говорить "я же говорил", но, по факту, еще пять лет назад было совершенно очевидно, что за несколько лет оккупации на Территориях подрастет поколение, для которого мы - враги, Украина - агрессор, и т.д.
С той стороны линии разграничения Зазеркалье, населенное народом Донбасса, состоящим из двух народов - донецкого и луганского. Я, когда пишу, сам не верю написанному. И смешно, и грустно. И страшно.
Страшно, потому, что процесс продолжается. И мы на него никакого влияния за пять лет не оказывали и оказать не могли. Российская пресса, российское телевидение, российское оружие, российские добровольцы, российские инструкторы, подразделения российской армии, российская валюта...
Если это не оккупация, то я - Махатма Ганди.
Пять лет оккупации, к которой большая часть населения лояльна. Нелояльная часть населения либо уехала, либо рискует попасть "на подвал". Школьники, которым гадят в голову пять лет. Пять лет - это с 6-го класса по 11-й! Какого результата мы ждали?
Захваченная часть Донбасса может быть возвращена только в результате военных действий. Мирная интеграция, ИМХО, невозможна. Военная сопряжена с многочисленными жертвами с обеих сторон. Несомненно, с уходом российских войск и прекращением помощи РФ сепаратистам, это решаемая военная задача, но проблема в том, что Россия с Донбасса не уйдет. Отвечать за военные преступления никто не хочет, Донбасс нужен, как громоотвод для аннексии Крыма и для создания постоянной зоны напряженности для Украины. Не в интересах РФ отдавать награбленное. Вот всунуть их Украине, как автономные - это самое оно. Сохранить политическое влияние, заставив Украину финансировать сепаратистские анклавы - это самое оно. Тем более, что токсичность Территорий может нанести Украине непоправимый вред. Там уже некого спасать, если говорить глобально.
Простите, я считаю, что мирного решения донбасской проблемы нет, а военное решение на настоящий момент невозможно, а в будущем - неприемлемо. Простите меня те, кто все еще остался по ту сторону, но я не стал бы давать вам ложную надежду. Разведение войск, миротворцы по линии разграничения. Приднестровский вариант - ничего другого не вижу. И дай нам Бог дожить до варианта хорватского!
Теперь о Крыме.
Снова рекомендую посмотреть в глаза реальности.
Мост проблемы туризма решил. В Крыму полно людей, машин, палаточников. Да, это бедный турист, он готовит на горелке или на кухне, не ходит по кафе и ресторанам, какает в поле... но он есть.
Тарханкут забит, Судак - забит...
Я полагаю, что и в Ялте, Алуште, Алупке тоже все неплохо. И с открытием ЖД сообщения будет еще лучше. Украденный конь обошелся России дороговато, но возвращать коня никто не собирается. И не соберется.
Скажу шепотом: наша надежда на возрастающее недовольство крымчан несострятельна. Да, они скрипят от новых порядков, матерят Путина, налоговиков, заборы возле моря, но сезон есть сезон... никуда не денутся.
Возврат Крыма военным путем я не рассматриваю. У меня есть, конечно, фантастические романы, но я не настолько фантаст.
И мирного пути не вижу. Совсем не вижу.
Вижу проблему на десятилетия. Для моего поколения - навсегда. Да и дальше не представляю себе изменения ситуации.
Если искать аналог - это Кипр . Многолетняя оккупация, к которой все привыкли.
Тысячи наших соотечественников ездят и продолжат ездить в Крым, постепенно их будет все больше. Болеть перестанет, а море - вот оно, рядом. Привычно, языкового барьера нет. Граница вполне проходима.
Нет, на официальном уровне - я не вижу ни малейшей возможности для любого из президентов смириться и признать потерю Крыма. Но я не президент, я просто писатель и блогер: Крым для Украины потерян навсегда. Это больно произнести и тяжело осознать, но реальность вообще малоприятная штука.
Мы должны оставаться на прежней политической позиции. Мы потеряли значительную часть территории и агрессии должен нести за это ответственность, но...
Я, в приципе, все сказал.
Мне было грустно писать об этом, но, я уверен, что это необходимо сказать в слух.
Надо быть реалистами. Политики говорят то, что должны говорить. Нам - проще.!
Донбасса скорее всего тоже.
чем и занимаются зеленое быдло....
отбиться от кацапского навала тоже можна,
если главнокомандующий не уклонист,
и если ето важно каждому....
зеленый новый год еще впереди!
собака******! Осетрина второй свежести.
Видно що всі високі керівники Ізраїлю не шкодуючи сил і самовіддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних таких же корупціонерів та ще і капітулянтів українофобів... резидента -главаря ЗЕбілів екс- клоуна з "Слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі, а видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже великі сумніви.
ХОЛУЙ ОСТАНЕТСЯ ХОЛУЕМ, И БУДЕТ БДЕТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО ХОЗЯИНА.
ХОТЯ - ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН, И БУДЕТ ЧТО БУДЕТ, И ДАЖЕ ОДНА СПАСЁННАЯ И ПРОСВЕТЛЁННАЯ ДУША СТОЯТ МЕССЫ.
Цирк только шатер разбивает, работники афиши клеят, даже репетиции большое еще не было, так фрагменты отдельных номеров исполняют разножанровые артисты, реакцию зрителя изучают. Разве что конферансье клич в толпу кинул, семерых добровольцев ищет цирк, на семь разных отделений представления. Зритель замер в восхищенном ожидании, ждет команды рукоплескать.
Кортче сепарів які вбивали вояків України скоріш за все амністують,сепарські ватажки підуть до Ради і у чиновники, еРеФія ніякої контребуції платити не буде, але НАМ НЕ ПОТРІБЕН МИР ЗА УСЯКУ ЦІНУ
Донбасс сегодня - это тот кусок, который Украина просто не в состоянии проглотить. Про Крым вообще молчу.
Надо искать иные подходы.
ГОТОВСЯ ИХ ГОСТЕПРИИМНО ПРИНИМАТЬ. 😂😅😂