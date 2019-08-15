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 Політика України
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Все про:Крим (7306) Донбас (12768) Римський статут (15) Рябошапка Руслан (71)

 Під час повернення Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка

В Офісі президента розробляють концепцію перехідного правосуддя, яке має допомогти у врегулюванні процесу повернення жителів окупованих територій Донбасу і Криму до нормального життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрямки роботи цієї групи в розробці правових засад повернення частини Донецької та Луганської областей і АР Крим та Севастополя під контроль України", - повідомив він.

Серед основних ідей, додав Рябошапка, необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався.

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"З метою відновлення миру та нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за вчинені злочини, відшкодування збитків буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Крім того, один з пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - зазначив він.

Рябошапка підкреслив, що через відсутність національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка в переважній частині сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику. Він додав, що на першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрямки діяльності групи, а до 2020 року - напрацьовано перший пакет ініціатив глави держави.

Під час повернення Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка 01Під час повернення Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143133
 
   
 Топ коментарі
 
Иными словами все сепары стояли на блокпостах...
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Лохам показують Голобородка, другий сезон. А вони в захваті від нього.
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А может быть для начала нужно разработать РАБОЧУЮ концепцию как вернуть Крым и Донбасс, а потом заниматься разработкой концепции правосудия!? а то по моему бессмысленная работа, делить шкуру не убитого медведя! у азербаджана, молдовы, грузии давно наверное такие концепции имеются а толку!? Займитесь лучше концепцией справедливого правосудия внутри страны - воров, взяточников, убийц, заказчиков убийств, наркоторговцев и т.д. - пожизненное заключение без права освобождения! Вот от это концепции толку будет больше для страны , людей! А крым и Донбасс и сам прибежит если вУкраине будет порядок, высокая зарплата, прекрасные условия для жизни, справедливое правосудие и т.д. , ведь именно это ищет каждый нормальный человек!
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"РАБОЧАЯ концепция" вже є. Це Мінські домовленності. Досі Україні вдавалося уникати їх виконання.Але тепер інша влада.
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Нічого путнього. Саме руйнування і імітація бурхливої діяльності
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такое впечатление что рябошапка уже вернул и крым и лугандон и сейчас не знает что же ему делать дальше и особенно что делать с ватой которая к нам в Украину назад вместе с территориями вернулась! зелесосы, вы сначала верните, а что дальше делать будет ясно! я вообще предлагаю провести всеукраинский референдум с одним вопросом - а нужен ли Украине ра. .иженный лугандон (представляете земляки сколько нам налогоплательщикам придется в этот чудесный край бабла ввалить) с его отравленной рашистской пропагандой ватой? уверен что после референдума и подсчета результатов - будем строить стену и ров с крокодилами!
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100% - референдум по лугандону нужен и рябошапки оккуеют от его результатов..
записать его в Конституцию,как японцы Северные Территории,и заняться,наконец,страной,экономикой,армией..
а абизяны хай насладятся видом Большой Стены..
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Скажу малоприятную, но совершенно очевидную для меня вещь.
В принципе, можно ограничиться четырьмя словами.
Донбасс - всё. Крым - всё.
Звучит непатриотично, но мы же с вами не будем приносить в жертву партиотизму реальное положение вещей? Правда?
Я терпеть не могу говорить "я же говорил", но, по факту, еще пять лет назад было совершенно очевидно, что за несколько лет оккупации на Территориях подрастет поколение, для которого мы - враги, Украина - агрессор, и т.д.
С той стороны линии разграничения Зазеркалье, населенное народом Донбасса, состоящим из двух народов - донецкого и луганского. Я, когда пишу, сам не верю написанному. И смешно, и грустно. И страшно.
Страшно, потому, что процесс продолжается. И мы на него никакого влияния за пять лет не оказывали и оказать не могли. Российская пресса, российское телевидение, российское оружие, российские добровольцы, российские инструкторы, подразделения российской армии, российская валюта...
Если это не оккупация, то я - Махатма Ганди.
Пять лет оккупации, к которой большая часть населения лояльна. Нелояльная часть населения либо уехала, либо рискует попасть "на подвал". Школьники, которым гадят в голову пять лет. Пять лет - это с 6-го класса по 11-й! Какого результата мы ждали?
Захваченная часть Донбасса может быть возвращена только в результате военных действий. Мирная интеграция, ИМХО, невозможна. Военная сопряжена с многочисленными жертвами с обеих сторон. Несомненно, с уходом российских войск и прекращением помощи РФ сепаратистам, это решаемая военная задача, но проблема в том, что Россия с Донбасса не уйдет. Отвечать за военные преступления никто не хочет, Донбасс нужен, как громоотвод для аннексии Крыма и для создания постоянной зоны напряженности для Украины. Не в интересах РФ отдавать награбленное. Вот всунуть их Украине, как автономные - это самое оно. Сохранить политическое влияние, заставив Украину финансировать сепаратистские анклавы - это самое оно. Тем более, что токсичность Территорий может нанести Украине непоправимый вред. Там уже некого спасать, если говорить глобально.
Простите, я считаю, что мирного решения донбасской проблемы нет, а военное решение на настоящий момент невозможно, а в будущем - неприемлемо. Простите меня те, кто все еще остался по ту сторону, но я не стал бы давать вам ложную надежду. Разведение войск, миротворцы по линии разграничения. Приднестровский вариант - ничего другого не вижу. И дай нам Бог дожить до варианта хорватского!

Теперь о Крыме.
Снова рекомендую посмотреть в глаза реальности.
Мост проблемы туризма решил. В Крыму полно людей, машин, палаточников. Да, это бедный турист, он готовит на горелке или на кухне, не ходит по кафе и ресторанам, какает в поле... но он есть.
Тарханкут забит, Судак - забит...
Я полагаю, что и в Ялте, Алуште, Алупке тоже все неплохо. И с открытием ЖД сообщения будет еще лучше. Украденный конь обошелся России дороговато, но возвращать коня никто не собирается. И не соберется.
Скажу шепотом: наша надежда на возрастающее недовольство крымчан несострятельна. Да, они скрипят от новых порядков, матерят Путина, налоговиков, заборы возле моря, но сезон есть сезон... никуда не денутся.
Возврат Крыма военным путем я не рассматриваю. У меня есть, конечно, фантастические романы, но я не настолько фантаст.
И мирного пути не вижу. Совсем не вижу.
Вижу проблему на десятилетия. Для моего поколения - навсегда. Да и дальше не представляю себе изменения ситуации.
Если искать аналог - это Кипр . Многолетняя оккупация, к которой все привыкли.
Тысячи наших соотечественников ездят и продолжат ездить в Крым, постепенно их будет все больше. Болеть перестанет, а море - вот оно, рядом. Привычно, языкового барьера нет. Граница вполне проходима.
Нет, на официальном уровне - я не вижу ни малейшей возможности для любого из президентов смириться и признать потерю Крыма. Но я не президент, я просто писатель и блогер: Крым для Украины потерян навсегда. Это больно произнести и тяжело осознать, но реальность вообще малоприятная штука.
Мы должны оставаться на прежней политической позиции. Мы потеряли значительную часть территории и агрессии должен нести за это ответственность, но...
Я, в приципе, все сказал.
Мне было грустно писать об этом, но, я уверен, что это необходимо сказать в слух.
Надо быть реалистами. Политики говорят то, что должны говорить. Нам - проще.!
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Возврат окупированых территорий, заселенных врагами наверное не нужен, но тут надо понимать, что росия никогда не смирится с потерей Украины, тем более, если Украина станет сильным, процветающим государством. Деньги нужно вкладывать не в возврат этих территорий, а в защиту того , что еще осталось. Внешняя политика Украины, если она хочет остаться страной, должна исходить из того, что россия - враг Украины, сильный и агрессивный, и соответственно строить взаимоотношения с таким соседом и учить будущие поколения.
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Щодо Криму, можу погодитись,а от щодо Донбасу ,далеко не "всьо"Росія ж його не забирає,а навпаки,****** нам назад на своїх умовах.Можливо Україні - "всьо"(((
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Остаётся маленькая надежда,что где-то в тишине дописываются последние главы "Моєї боротьби"..
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Для останніх глав ще потрібна неслаба народна підтримка. Чого ми ,нажаль, не спостерігаємо.
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не будет никакого "возвращения Крыма".
Донбасса скорее всего тоже.
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сдать Украину *****? - можна,
чем и занимаются зеленое быдло....
отбиться от кацапского навала тоже можна,
если главнокомандующий не уклонист,
и если ето важно каждому....
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причём при окончательном расставании Украины с постсовком у неё тоже будет переходный президент )). но это не вчера и не сегодня ((.
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если орки останутся при своих тогда 1.4 млн переселенцев не смогут вернутся назад. половина из них спросит, - а, кто там в моем доме живет? и пошла стрельба по новой... поэтому, - орки за поребрик.
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Що є , то є! Мої друзі, що на передку, в Широкино, кажуть, що друга лінія, з шевронами УА на вулицях Маріуполя не ризикують появлятись, бо покалічать або забють. Ось такою стає Україна, гниди зебіли. Здохнете проклятими! Якщо вас Натаньяху не спамятає, закопаємо, нагадаємо голодомор, мордерство молоді на Галичині в 39-41р-х. Усе згадаємо. Прийшов ваш час!
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чуваки и чувихи - дрруззя короче. - ето тока начало.
зеленый новый год еще впереди!
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_Переходное? Правосудие переходное?? Внимание, здесь зарыта собака ******! Осетрина второй свежести.
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Я так розумію, що нас Українців м'яко-м'яко підготовлюють / підводять до якогось складного компромісу.
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реинтеграция террористов и убийц, украинцы будут жить под одной крышей с убийцами своих детей - только зебилы верят в эти сказки
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Як то запитали одного з ізраїльських генералів, а чи можна пробачити ворога: терориста і окупанта як цього у нас маніакально хочуть продажні прокремлівські Іуди екс -ригоАнали ( життя сепаратіста) і ЗЕбіли ( слуга сепаратіста)? На що він виразно відповів - Бог простить. А наше завдання це просто оперативно-швидко організувати їх зустріч.
Видно що всі високі керівники Ізраїлю не шкодуючи сил і самовіддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних таких же корупціонерів та ще і капітулянтів українофобів... резидента -главаря ЗЕбілів екс- клоуна з "Слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі, а видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже великі сумніви.
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Цікаво,за ОП чи за ПЕС голосував пан,бо видно,що не за ЗЕ.То хто на його думку українці,якщо на сьогодні Україна нараховує 67-м основних націй і народностей,а українцем вважається просто громадянин країни Україна за паспортом.Якого такого уявного українця малює пан,якщо нація тільки у визвільних війнах і обновлюєься?Може патріота,що на фронті,або волонтер,або ветеран?Але таких у кожній країні лише десята частина від усіх громадян.А допомагають патріотам здебільшого як громадяне своєї країни,так і громадяне інших країн і без цієї допомоги пан би вже писав з окупованої території України,яка,як держава взяла 152 мілліарди долларів за роки Незалежності,а не те що захист від агресора побудувала,а навіть горючки в баку не мала на момент агресії.Якого українця може представляти пан,коли його кредитор,аби свої гроші не втратити, стереже його майно та землю,бо сам пан зробити цього сам не зміг,а довірив свої кредити проходимцям-мажорам бувших комуняк.Нехай пан-банкрот заспокоїться,бо кредитор його землю спасе тай пана не знищить,але пан буде працювати на його умовах,та віддавати те,на що підписався,голосуючи за попередників-бариг(умовно кажучи,якщо навіть і не голосував,що підтверджує його неукраїнство,бо громадянський борг)Кредитор довіряє нинішній владі і відверто про те панові через неї каже,але пан думає,що він пуп землі,а насправді він ніхто.То чи не краще спуститися панові з неба на грішну землю,а не ображатизаконнообраного Преза і його 73% виборців,змирившися накінець з думкою більшості не плювати в загальну криницю,з якої люди пють водицю.
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БЕЗПОЛЕЗНО УРОЖДЁННЫМ ХОЛУЯМ ОБЪЯСНЯТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ И ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ.
ХОЛУЙ ОСТАНЕТСЯ ХОЛУЕМ, И БУДЕТ БДЕТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО ХОЗЯИНА.
ХОТЯ - ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН, И БУДЕТ ЧТО БУДЕТ, И ДАЖЕ ОДНА СПАСЁННАЯ И ПРОСВЕТЛЁННАЯ ДУША СТОЯТ МЕССЫ.
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Пока только зелёные шмаркли и глотают визжащие,словно их на шаурму пускают Пороженцы Питер-рассы,да жОПы х"ла.Те и другие Украину на части рвут своими сахароватными и совкововатными шампурами.Одни-сепары от державы,но на шее у державы сидящие люмпены,а другие-сепары от народа де-юре вышиванку одевающие,а де-факто,от барыг-депутатов ВР,КМ ,не потерявшие на фронте ни одного за 5-ть лет войны,а гребущие у державы миллионами.Раздайте наконец-то им оружие, дайте патроны и отправьте на фронт.
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Вы не правы.
Цирк только шатер разбивает, работники афиши клеят, даже репетиции большое еще не было, так фрагменты отдельных номеров исполняют разножанровые артисты, реакцию зрителя изучают. Разве что конферансье клич в толпу кинул, семерых добровольцев ищет цирк, на семь разных отделений представления. Зритель замер в восхищенном ожидании, ждет команды рукоплескать.
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Спочатку потрібно щоб Україна ратифікувала Римський статут. А потім вже побачимо хто справжній злочинець.
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троль, який дописує під ніком Aleksandr Nikitin, і є той самий злочинець, зрадник, запроданець, манкурт.
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переходное правосудие, - Рябошапка.-Выпускнику международного университета Соломона так старший приказал: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский.
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Вовка - вазелін?

Кортче сепарів які вбивали вояків України скоріш за все амністують,сепарські ватажки підуть до Ради і у чиновники, еРеФія ніякої контребуції платити не буде, але НАМ НЕ ПОТРІБЕН МИР ЗА УСЯКУ ЦІНУ При поверненні Донбасу і Криму застосовуватиметься перехідне правосуддя, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1855
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"Перехідне правосуддя" - це шо? Узаконення на папері принципу "закон - що дишло"?
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Первым Крым , потом Донбасс ! Один Донбасс не нужен . Хотя это дела наших внуков - правнуков .
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Для праправнуков это будет уже история. Будут говорить вот Крым 20 лет был в составе Украины, а они ООООООО.
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Закон о языке не позволит применять ни какое переходное правосудие. Не возможно человека заставить говорить на другом языке. В Прибалтике уже более 30 лет идут конфликты из за языка. Так что это все фантазии и жиланчики.
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КАЦАПЧИК, ТЫ ЕЩЁ РАССКАЖИ, ЧТО НЕЗНАНИЕ ЯЗЫКА ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ... 😂😅😂
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Очень надеюсь, что "переходное правосудие" наконец-то предусмотрит понятие "лишение гражданства" для прокацапской массы быдла с соответствующими последствиями. Это НЕОБХОДИМО сделать!
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Рябошапка не сказал о главном - какими силами все это будут делать? Окей, представим ситуацию, что Донбасс вернулся (про Крым пока молчу). За 5 лет оккупации там вынесено десятки тысяч приговоров по уголовным статьям. Выносили незаконные суды по материалам незаконного следствия. Что делать с осужденными, подследственными, подозреваемыми? Отпускать? Разбойников, насильников, убийц? Пересматривать уголовные производства? А КТО это будет делать? У нас полицейские следаки загружены, на каждого от 100 до 500 производств! И не думаю, что многие из них согласятся на годы, пока будет идти следствие, ехать жить на Донбассе. А плюс еще нужны прокуроры, судьи. Ведь ДНРовских, как понимаю, мы всех погоним ссаными тряпками? А еще нужны будут полицейские патрули, оперативники, спецназ, в конце-концов. Где их всех взять, если полицейское руководство постоянно плачется, что не хватает людей на подконтрольных территориях?
Донбасс сегодня - это тот кусок, который Украина просто не в состоянии проглотить. Про Крым вообще молчу.
Надо искать иные подходы.
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Ладно полицейские и прокуроры, а с людьми, что будешь делать? Закон о языке они не примут, они за дружбу с Россией, они против гей парадов от Европы, Бендеру они ненавидят и т.д.
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ТО ЖЕ ЧТО ТВОЯ ЛЮБИМАЯ расия СДЕЛАЛА С КРЫМСКИМИ ТАТАРАМИ, ЧЕЧЕНЦАМИ, И ДРУГИМИ В 1944 ГОДУ - ПОГРУЗКА В ЭШЕЛОНЫ И ТУ ТУ НА ЛЮБИМУЮ расею ОСВАИВАТЬ ПРОСТОРЫ СИБИРИ И ВОРКУТЫ. 😂😅😂
ГОТОВСЯ ИХ ГОСТЕПРИИМНО ПРИНИМАТЬ. 😂😅😂
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Порохоботы тупо уверены что этим должны заниматься американские и английские миротворцы из ООН, мол, они должны Украине "по гроб жизни".
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Что РФ уже отдала границу под контроль Украины? Забрала ихтамнетов и заплатила репарации? Вернула пленных и заложников?
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Прочитал все комментарии и стало грустно.Простите,то в них не затронута ПРОБЛЕМА,которая вытекает из заявления этой птички,которая долбит,но это не дятел.Я имею ввиду разговор о ратификации,Украиной,Римского права.Если это произойдет,то тысячи добробатовцев и АТОшников станут подсудными Гаагскому трибуналу,как военные преступники.Если кто-то не знает,то сепаратня и оккупатны,все годы войны, документируют обстрелы и жертвы.И не важно это батальон плотницкого "заря" обстреливал,по его же приказу Луганск или это были разборки между колорадскими бандитами в Донецке,когда попали в тролейбус,все оформлялось как обстрелы ВСУ.Вы понимаете к чему ведут эти зебилы?Отсюда и отмена парада,и попытка дискредетировать все,что связано с патриотизмом,и освобождение сепаратни и их пособников.Онихотят отдать на растерзание всех защитников и патриотов Украины.Вопрос серьезный.Вопрос жизни или смерти для сотен тысяч.
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Розбитий горщок вже не склеїш. Росіяни на Донбасі--НІКОЛИ не поважали українців,бо там боомаса російських урків. Ніякої дружби не буде.Вони зрадили країну ,людей,підло пішли на вбивства і розруху,а таким пробачення не буде.Хочеш в росію чи іншу країну --їдь, але по бандитські поступили. В конституції сказано --всеукраїнський референдум,а що зробили бандюки???
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Есть еще одно предположение,почему товарищи,которые совсем не товарищи,собираются ратифицировать Римское право.Уверен,что венедиктов приезжал не по делу вышинского,вышинский - это отмазка,он привозил предложения от путина.И там, одним из обязательных условий, была амнистия для предателей.Но проблема в том,что зеленые знают,что общество против амнистии.Не стоит их недооценивать.Люди,которые облапошили миллионы, в аферах ДОКИ.Думаю готовится следующий вариант,который,предполагаю, согласован с кремлем.На отказ общества на амнистию боевикам,эти будут угрожать ратификацией римского права.Страну поставят перед выбором - или амнистия или судить будут как сепаров,так и наших- выбирайте!Почему я говорю о предполагаемой договоренности с кремлем.Это одно из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условий прописанных в минских соглашениях.Квартал объяснял,что не может подписать,уже принятый закон об амнистии.И где гарантия,что кремль,при ратификации Украиной,не подаст в суд на нее?Думаю устные гарантии венедиктов привез,когда приезжал второй раз,якобы для организации радио.
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В смысле по новому? С самого начала конфликта Донбасс начал требовать автономии, поэтому Турчинов и послал туда танки. Так, что ничего нового.
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Больше нехером заняться или я чего-то упустил. Это когда Донбасс и Крым собрались возвращать? А может быть презедент выпросил это у Путина.
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