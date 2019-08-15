 Отруєння Скрипалів: сліди отрути виявлено в організмі ще одного поліцейського, який працював на місці подій, - Скотленд-Ярд

Відповідне повідомлення опублікував Скотленд-Ярд, інформує Цензор.НЕТ. Сліди "Новачка" були виявлені в зразку крові, взятої у другого офіцера відразу після інциденту.

Співробітник поліції Уілтшира був одним із перших, хто прибув на місце отруєння Сергія і Юлії Скрипалів. У поліцейського були виявлені ознаки того, що він зазнав впливу дуже невеликої кількості "Новачка". Офіцер отримав медичну допомогу і невдовзі повернувся до своїх обов'язків.

Поліція повідомила, що під час перших дослідів у крові офіцера не знайшли слідів токсину. Наявність "Новачка" в організмі поліцейського підтвердили в ході випробувань методом, відмінним від того, який використовувався для оцінки клінічних наслідків отруєння нервово-паралітичною речовиною.

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У поліції підкреслили, що офіцер поліції став четвертим потерпілим у результаті замаху в Солсбері після Сергія і Юлії Скрипалів, а також детектива Ніка Бейлі.

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.