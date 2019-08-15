 Велика Британія заборонила експорт в Росію підводних занурюваних апаратів і супутніх технологій

Про це йдеться в повідомленні для постачальників, розміщеному в середу, 14 серпня, на сайті управління з контролю за експортом, що входить до складу британського департаменту міжнародної торгівлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Зміни вступили в силу з моменту публікації документа. Відповідні поправки внесено в наказ про експортний контроль 2008 року.
"Додатковий контроль є наслідком того, що Росія розвиває певні функціональні можливості - включно зі здатністю відстежувати підводні кабелі зв'язку, отримувати доступ до них і завдавати їм пошкодження. Ці дії становлять ризик для нашої національної безпеки, а нова система контролю покликана зменшити цей ризик", - йдеться в заяві відомства.
У додатку до повідомлення зазначається, що новий порядок також поширюватиметься на морські акустичні системи, включно з гідролокаційними станціями, обладнання для акустичного каротажу, підводні висотометри, а також на підводні системи технічного зору та комунікації.
Нагадуємо 1 липня, в Баренцевому морі на науково-дослідному глибоководному апараті Північного флоту сталася пожежа. В результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводників. За даними ЗМІ, це могли бути АС-31 або АС-12, які називають "Лошарік" через особливості конструкції. Деякі експерти звертали увагу на те, що такі апарати можуть призначатися для проведення розвідувальних і потенційно диверсійних операцій, метою яких є пошкодження підводних кабелів.
Но рукожопость не пропьёшь.
1. 24.06.19 Команда школьников Центра развития робототехники из Владивостока завоевала серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам. ...В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии". ... Российские школьники выступали в категории Ranger среди 44 школьных команд из 12 стран.
2. 06.08.19 Сборная ДВФУ и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН заняла второе место на ХХII международных соревнованиях среди автономных подводных аппаратов RoboSub-2019. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Турнир собрал рекордное количество участников - за победу боролись 56 команд ведущих технических вузов мира из Бразилии, Египта, Индии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, Пуэрто-Рико, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции и Японии.
Вперед дальневосточные студенты пропустили лишь Харбинский инженерный университет.
И на чем теперь любимый вождь всех россиян на дно морское погружаться будет?