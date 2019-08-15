 Велика Британія заборонила експорт в Росію підводних занурюваних апаратів і супутніх технологій

Про це йдеться в повідомленні для постачальників, розміщеному в середу, 14 серпня, на сайті управління з контролю за експортом, що входить до складу британського департаменту міжнародної торгівлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зміни вступили в силу з моменту публікації документа. Відповідні поправки внесено в наказ про експортний контроль 2008 року.

"Додатковий контроль є наслідком того, що Росія розвиває певні функціональні можливості - включно зі здатністю відстежувати підводні кабелі зв'язку, отримувати доступ до них і завдавати їм пошкодження. Ці дії становлять ризик для нашої національної безпеки, а нова система контролю покликана зменшити цей ризик", - йдеться в заяві відомства.

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У додатку до повідомлення зазначається, що новий порядок також поширюватиметься на морські акустичні системи, включно з гідролокаційними станціями, обладнання для акустичного каротажу, підводні висотометри, а також на підводні системи технічного зору та комунікації.

Нагадуємо 1 липня, в Баренцевому морі на науково-дослідному глибоководному апараті Північного флоту сталася пожежа. В результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводників. За даними ЗМІ, це могли бути АС-31 або АС-12, які називають "Лошарік" через особливості конструкції. Деякі експерти звертали увагу на те, що такі апарати можуть призначатися для проведення розвідувальних і потенційно диверсійних операцій, метою яких є пошкодження підводних кабелів.

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