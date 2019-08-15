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 За кордоном
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Все про:Велика Британія (1042) підводний човен (26) Росія (19355) санкції (2358)

 Велика Британія заборонила експорт в Росію підводних занурюваних апаратів і супутніх технологій

Велика Британія заборонила експорт в Росію підводних занурюваних апаратів, а також "супутнього обладнання, програмного забезпечення і технологій".

Про це йдеться в повідомленні для постачальників, розміщеному в середу, 14 серпня, на сайті управління з контролю за експортом, що входить до складу британського департаменту міжнародної торгівлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зміни вступили в силу з моменту публікації документа. Відповідні поправки внесено в наказ про експортний контроль 2008 року.

"Додатковий контроль є наслідком того, що Росія розвиває певні функціональні можливості - включно зі здатністю відстежувати підводні кабелі зв'язку, отримувати доступ до них і завдавати їм пошкодження. Ці дії становлять ризик для нашої національної безпеки, а нова система контролю покликана зменшити цей ризик", - йдеться в заяві відомства.

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У додатку до повідомлення зазначається, що новий порядок також поширюватиметься на морські акустичні системи, включно з гідролокаційними станціями, обладнання для акустичного каротажу, підводні висотометри, а також на підводні системи технічного зору та комунікації.

Нагадуємо 1 липня, в Баренцевому морі на науково-дослідному глибоководному апараті Північного флоту сталася пожежа. В результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводників. За даними ЗМІ, це могли бути АС-31 або АС-12, які називають "Лошарік" через особливості конструкції. Деякі експерти звертали увагу на те, що такі апарати можуть призначатися для проведення розвідувальних і потенційно диверсійних операцій, метою яких є пошкодження підводних кабелів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143130
 
   
 Топ коментарі
 
Фотку зачетную подобрали. Плюсую
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пусть на лошарике кацапы плавают..
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"Росія хоче модернізувати свою зброю на основі крадених у США технологій - Джон Болтон" - VOAnews.

Но рукожопость не пропьёшь.
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"Росія хоче модернізувати свою зброю на основі крадених у США технологій - Джон Болтон" - VOAnews.

Но рукожопость не пропьёшь.
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В Норвегии заявили о скачке радиации и проверяют связь со взрывом в Архангельске
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нарешті,нехай рогаті на мокшанських болотах плавають...))))
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Ни о чём. Не верю, что до сего времени Британия продавала такие системы Кремлю.
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А вот талантливым ребятишкам кацапским станет хуже. Наверняка вся комплектуха - импорт.
1. 24.06.19 Команда школьников Центра развития робототехники из Владивостока завоевала серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам. ...В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии". ... Российские школьники выступали в категории Ranger среди 44 школьных команд из 12 стран.
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Турнир собрал рекордное количество участников - за победу боролись 56 команд ведущих технических вузов мира из Бразилии, Египта, Индии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, Пуэрто-Рико, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции и Японии.
Вперед дальневосточные студенты пропустили лишь Харбинский инженерный университет.
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...оставьте русне одну-единственную технологию погружения... Велика Британія заборонила експорт в Росію підводних занурюваних апаратів і супутніх технологій - Цензор.НЕТ 5142

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Круто ! Лишь бы только это оборудование теперь через ЕС в паРашу не попало ., до брекзита .
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Италея, францея и меркеляндия подсобят путлеру. Расстараются.
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Происки злобных русофобов-британофашистов.
И на чем теперь любимый вождь всех россиян на дно морское погружаться будет?
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