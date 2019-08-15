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 Суспільство
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 Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану

Прокурор Микола Ніколаєв неодноразово зривав судові засідання у справах про події Революції Гідності. Рідні загиблих героїв Небесної Сотні вважають, що він займає антимайданівську позицію і спеціально підіграє обвинуваченим.

Про це на брифінгу заявив прокурор Управління спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це один з моїх заступників, якого дуже добре знають журналісти і який зриває процеси. Я кілька разів звертався до заступника генпрокурора Сергія Кізя, хоча би позбавити його премії за зрив судових процесів. Також ставив питання про переведення його до іншого підрозділу. І мене жодного разу не почули. А Кізь мені відповідає: "Залиш його в спокої. Не доручай йому ніякої роботи, ти ж бачиш, що він ні на що не здатний". Тобто, на посаду поставили людину, яка не бажає нічого виконувати", - сказав Донський.

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Також він зазначив, що Миколу Ніколаєва призначено прокурором в новостворене управління попри те, що він як прокурор в Управлінні спецрозслідувань не те, що не показав жодної ефективності, але й шкодив розслідуванню справ.

Проти призначення Ніколаєва протестують сім'ї загиблих героїв Небесної Сотні, повідомляє "Громадське".

"Ми вимагаємо не допустити зарахування в управління процесуальних керівників, які дискредитували себе розкриттям інформації захисту обвинувачених, зривом судових засідань, безпідставною відмовою від обвинувачення. Зокрема йдеться про Миколу Ніколаєва, який давно і твердо стоїть на антимайданівській позиції і постійно підігрує обвинуваченим", — йдеться в їхній заяві.

Також родини героїв Небесної Сотні просять провести конкурс на керівні посади в управлінні серед тих прокурорів і слідчих, які ефективно ведуть справи Майдану.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко 8 серпня підписав наказ №39 про ліквідацію у структурі та штатному розписі управління спеціальних розслідувань ГПУ. Керівник управління Сергій Горбатюк заявив, що це руйнує механізм розслідування справ Майдану.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

3 лютого 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані.

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила цю інформацію. Заяву Луценка Закревська назвала спробою згорнути розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143129
 
 
 Топ коментарі
 
Ты как падло, генпрокурора назвал?
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Олежа, в таком тоне будешь с женой своей разговаривать..если по меж рог твоих ветвистых сковородой не имеет привычки лупить..
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точніше - дорулює ... навряд чи він , до вересня , втримається на своїй посаді ... А тут ще такий нєжданчік із Гримчаком ..))
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Но-но я ставку вчера сделал тут на 100грн- 20 дней
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ну , тижні 3 він може і протримається - але не більше ! ..))
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Ну зараз українофоби начолі з Портновивим покажуть зебілам як треба злочини Майдану розслідувати! Вангую - винен буде Порох
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При чом там юрик) Он досиживает последние дни, - а зебилам щас нужно сделать самые резонансные назначения и решения чтоб успеть на него повесить.
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та нє может бить. Срочно звоните зели може он не вкурсе.
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Браво! Тупішого коментаря я вважаю під статтею не буде, чим оцей. Ще раз браво!
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Зебіл Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 886 Дед Зигирь 6a5ea49c
сам визначив свій коментар як самий тупий


Браво! Тупішого коментаря я вважаю під статтею не буде, чим оцей. Ще раз браво!
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Зебіл, хто призначає і затвержує на посади прокурорів в прокуратурі?
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Andriy Kalnyshevsky
та нє может бить. Срочно звоните зели може он не в курсе.
Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 7924
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я так понял..что Луценко только бабло гребет..
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Бабло гребёт Гримчак. а Луценко кусает локти.
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клятый мародэр, ну ничого, прыйде до влады молодый та зеленый и всучыть цьому шоколадному по сами гланды, стоп, чекайте, та зеленый вже пры влади
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Ну, новые рыла тут явно не при делах, это папередники
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Від прогнилої будки ***** тікають навіть Луценки з Гримчаками ..))
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то было 400 лет назад щас все ЗЕбилы только за руцький язик. Даже за ЗЕкловуна голосовали бо оно па руцьки говорит. Так смысл в том шо было 400 лет назад...с тех пор остались только 73% покацапленных ЗЕбилов малороссов.
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але українською написати це ти нездатний.Підбарижний ти дебіл.
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ЗЕбанда сепаров начала отрабатывать на Кремль
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Ты как падло, генпрокурора назвал?
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коментар відмічено як спам  
 
ЗЕбилятник по твоим визгам тут всем рулит ген прокурор, прям царь и бог ЮГа Луценко и ЗЕбилятня покацапленная теперь во всём его обвиняет. Шо ты ЗЕбил будешь визжать когда ген прокурора сменят на ЗЕбила, а всё станет ещё хуже..прост интересно посмотреть что ЗЕбилятня тогда завоет..
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Вас дебілів почитаєш, так в ПАРЕ одні путлеровці.
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Иди у Шефира спроси и Портнова, и Богданчика ЗЕбил покацапленный малоросс..
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давайте без грязных манипуляций..
Серед запрошених організацій - ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.
много кого пригласили..
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Если пригласили много кого то это типа всё оправдывает да ЗЕбил?? так если депутатов Гос Думы приглясят ты тоже будешь визжать что "много кого пригласили, значит и депутатам гос думы тоже можно". Про Петю ещё повизжи..визги про Петю по версии ЗЕбилов автоматически оправдывают ЗЕкловуна и всю его ЗЕсепар команду..
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Олежа, в таком тоне будешь с женой своей разговаривать..если по меж рог твоих ветвистых сковородой не имеет привычки лупить..
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С ЗЕбилом малороссом говорю как с ЗЕбилом малоросом покацапленный хохол. 73%
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зеленський йому у сраку тому прокурору!!
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Последние назначения старой команды. Скоро "папередники" уйдут окончательно, и новой команде ругать будет некого, кроме самих себя.
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Скоро зе власть скажет, что никто не убит на Майдане.

А если и кто то убит, какая та небесна сотня, то правильно, они узурпатори.

Следует, что путин друг,правильно бь!л против Майдана и поэтому напал, что бь! Спасти украинцев от Майдана, повстанци правльно тоже, о ВСУ убийци...
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

В Польше сегодня национальный праздник - День Войска Польского. В Катовице прошел мощный военный парад с множеством военной техники и авиации. И это при том что у них нет войны. А у нас парада не будет, потому что для Зе и прочих зелёных имбицилов - военный парад это "совок"Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 5026
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ЗЕкоманда не хочет расстраивать Кремль парадом на Майдане...
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Порохня.Вы бюджет Польши сравните и наш,потом будете тут про "патриотизм"вещать.Парадами ***** не победить.Илловайск тому пример.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 5 ч.5 часов назад

Как оказалось Бадоев не какой-то там продюссер, а друг и финансовый партнер Зеленского.
То есть Членограй дал своему корешу подзаработать из бюджета. Это ли не коррупция? А еще Бадоев после 2014 года не раз бывал в Москве. Почему молчат зрадофилы и недорогенькі?Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 7553
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ЗЕбил а деньги на новый охвис ЗЕкловуну, это как?
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ПАРАШЕНКОВСКИЕ судьи:
https://www.youtube.com/watch?v=STjlYPI4JnQ
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