 Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану

Про це на брифінгу заявив прокурор Управління спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це один з моїх заступників, якого дуже добре знають журналісти і який зриває процеси. Я кілька разів звертався до заступника генпрокурора Сергія Кізя, хоча би позбавити його премії за зрив судових процесів. Також ставив питання про переведення його до іншого підрозділу. І мене жодного разу не почули. А Кізь мені відповідає: "Залиш його в спокої. Не доручай йому ніякої роботи, ти ж бачиш, що він ні на що не здатний". Тобто, на посаду поставили людину, яка не бажає нічого виконувати", - сказав Донський.

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Також він зазначив, що Миколу Ніколаєва призначено прокурором в новостворене управління попри те, що він як прокурор в Управлінні спецрозслідувань не те, що не показав жодної ефективності, але й шкодив розслідуванню справ.

Проти призначення Ніколаєва протестують сім'ї загиблих героїв Небесної Сотні, повідомляє "Громадське".

"Ми вимагаємо не допустити зарахування в управління процесуальних керівників, які дискредитували себе розкриттям інформації захисту обвинувачених, зривом судових засідань, безпідставною відмовою від обвинувачення. Зокрема йдеться про Миколу Ніколаєва, який давно і твердо стоїть на антимайданівській позиції і постійно підігрує обвинуваченим", — йдеться в їхній заяві.

Також родини героїв Небесної Сотні просять провести конкурс на керівні посади в управлінні серед тих прокурорів і слідчих, які ефективно ведуть справи Майдану.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко 8 серпня підписав наказ №39 про ліквідацію у структурі та штатному розписі управління спеціальних розслідувань ГПУ. Керівник управління Сергій Горбатюк заявив, що це руйнує механізм розслідування справ Майдану.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

3 лютого 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані.

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила цю інформацію. Заяву Луценка Закревська назвала спробою згорнути розслідування.