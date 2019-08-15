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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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 Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ

15 серпня 2019 року повідомлено про підозру затриманим напередодні заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку, а також його "помічникові".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Правова кваліфікація дій згаданих осіб - ч. 4 ст. 190 КК України.

"За даними слідства, ці особи шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами - в особливо великому розмірі. Їх викрили та затримали відразу після одержання частини неправомірної вигоди 14 серпня 2019 р, яка була вилучена під час здійснених обшуків", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143128
 
   
 Топ коментарі
 
Лолиботы , як там справи у Гримчака ? А - аааа Гримчаку и его "помощнику" сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5484
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а звідколи це пеціна підстилка - Гримчак став бютовцем ? Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6538
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Так вроде там не календари а настоящие банкноты, а тему календарей вбросил адвокат что бы рамсы попутать.
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Чё то я уже совсем запутался в этом зеопарке . а если бы он сделал . что обещал то и мошенничества не было ?
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Ну таки ему не дали сделать что он обещал - то есть по независимым от него обстоятельствам значит и мошенничества нет . а за эти деньги он мог и астрально своей аурой влиять на суд без всякого криминала и подкупа . Бред всё бредовее становится
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Мошенничество - это когда взял и не сделал, и есть жертва, которая подает заяву, что ее обманули. Грымчак даже неуспел завладеть путем обмана. Он эти календарики даже в руках не держал.
Все это хрень полная, и похоже на подставу.
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Откуда знаешь, шо он "календарики" в руках не держал? Бедная осиротевшая женушка Грымчака поведала?
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Был бы видос с Грымчаком. Да даже если и держал - кто докажет что он хотел обмануть? Может у него все получилось бы Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7102.
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Зовсім ні! - ця стаття з формальним складом.
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480 тыс календариков в виде 100$ купюр ? Ты серьезно ? Тогда последний тебе вопрос , если адвоката и министерства( где он работает) говорит что у него НЕТ полномочий делать то в чем его обвинят .. как бы он это сделал то ??
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Підозра це добре, але де " бабло"? Календарі якось не катять 😕😕😕
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Так вроде там не календари а настоящие банкноты, а тему календарей вбросил адвокат что бы рамсы попутать.
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Ты видео посмотри, никогда баксов настоящих не видел?
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На видео ничего толком разобрать нельзя, одна сторона утверждает что календарики, другая говорит что календарики настоящие... подождём развития событий. Но лично я склоняюсь к тому что доллары таки настоящие, иначе СБУ, НАБУ и Генпрокуратура окажутся в таком положении что немедленно возбудят "интерес" Ляшка...
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Для зебилов . если календарики позеленели-мы их всех пересадим разом-слава зелени.
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ты главное не перевозбудись, ты сухарики суши, передачки многим твоим петелизам придётся передавать. А может и самому зализаному.
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це не має значення, якщо була перша частина грошей.
Самі по собі календарики - це замах на злочин, а замах йде по тій же статті КК через ст.15 КК
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Лолиботы , як там справи у Гримчака ? А - аааа Гримчаку и его "помощнику" сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5484
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Це треба в юлеботів питати, як справи в бютівця Гримчака.
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а звідколи це пеціна підстилка - Гримчак став бютовцем ?
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Точно не впевнений , але політична кар"єра гримчака дійсно починалась в партії Батьківщина . Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9690
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вчи матчасть Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2124
політична кар'єра Гримчака починалась 30 років тому з ВЛКСМ , коли вони з Луценком були молодими комсомольцями , а потім - продовжилась в СПУ Мороза ... разом із тим самим Луценком ..))
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Погугли юрий грімчак досье . , - убедишься сам .
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... юрий грымчак ... ( не переключил язык , сорри )
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Спасибо тоже глянула
Особенно понравилось «выходит, мне нужно все бросить и идти работать»
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как же так идти работать у она же аватарку ставила 25% думаюча илита, а тут такое безработная Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6899
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а закінчилась при баризі ,свиня завжди грязь знайде
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Так загально ж відомо що Гримчак член БЮТ, це тобі будь який іван суліма підтвердить! Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2950
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ну бідне таке подружжя Гримчаків - бідне ! А бідним бути не злочин ..))
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А жена его сказала, что он - самый главный порохобот.
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И что тоже на Цензоре ЗЕблоидам шоколад предлагает?
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Призывал всех голосовать за ПЕС
Порохоботил на ТВ
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М-да, продавец прокисшего соевого товара... Не зря ему, чтобы поправить материальное положение своей зубожилой семьи пришлось хабаря взять. Работать то он и его половина не привыкли...
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Когда допустили до государственного корыта то да, начал топить за Порошенко, а до этого делал ставку на Зубожілу.
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плохо, Петя с Югиком к нему вечером на квартиру заходили с песней .. Я прийшов - тебе нема.... жена их выгнала
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А тепер фінішна пряма:
2. Об'єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов'язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.

Якщо там дійсно календарики... То вся прокуратура і сбу і дбр виставили себе клоунами...
Бо не можуть предметом шахрайства бути календарики....
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С какого времени мошенничество становится фактом . то есть совершённым преступлением ?
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Шахрайство є закінченим ЛИШЕ за умови реальної можливості розпорядитися викраденим майном (ВС/ККС № 541/440/15-к від 27.02.2018)

Я вам більше скажу... Предмета нема... Якщо звичайно якийсь дибільний суддя під тиском не прийме рішення що сувенірні календарики і є майном
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Там ще питання хто на кого вийшов? Навряд чи Гримчак сам ходив по забудовниках і пропонував свої "послуги"!
А що до календариків то це за останніми повідомленнями піар хід адвоката, "Царь то вроде бы настоящий"...
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Якщо гроші настоящі, тоді гірше...
Але всерівно починаються нюанси... Злочин не завершений... Розпорядитися майном гримчак не зміг... У нього навіть можливості такої не було...
Прослушка і обшуки в дома - доказом не будуть... Так як отримані в рамках справи про причетність гримчака до справи Чорновол... (Я б тут до речі уже писав скаргу на службове підроблення з боку прокурорських)

Способами вчинення шахрайства є: 1) обман; 2) зловживання довірою. Тут ще один нюанс жертва знала, що робить... Мало того робила свою справу з подачі сбу і дбр... Що вже само по собі є підбурюванням до вчинення злочину...
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Да что вьі говорите?) З формальним складом ага...
Шахрайство є закінченим ЛИШЕ за умови реальної можливості розпорядитися викраденим майном (ВС/ККС № 541/440/15-к від 27.02.2018)
При цьому ККС змінюючи вирок суду першої інстанції та перекваліфіковуючи дії засудженого з ч. 2 ст. 190 на ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України вказав, що Шахрайство - це форма заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. При цьому шахрайство - це злочин з матеріальним складом, обов'язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди

Гугліть... Далі спілкуєтесь зі стіною... Я вже вас згадав... Ви тупо неграмотний кретин... не здивуюсь якщо і працюєте в правоохоронних органах..
Юрист третьокурсник...
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дядя, якщо лише календарики, то це замах на злочин, який кваліфікується по тій же статті КК, як і злочин з застосуванням у вироку ст. 15 КК.
це елементарні речі кримінального права - 3-й курс юр. фака.
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Вовремя ЗЕбилы дело состряпали на Грымчака. Ведь именно Грымчак активно противодействовал подачи воды в оккупированный Крым с территории Украины Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2043 И именно сейчас враги Украины, внутренние и из-за паребрика продавливают тему возобновления работы Крымского канала Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2043


Посмотрите, пройдет немного времени, и ЗЕ напоит оккупационную армию в Крыму, украинской водичкой
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из говна чоколядку не сделаешь, зря стараешься
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клятий зеленский рука кремля грымчаку взятку дала и вот тебе на сразу набу\гпу\сбу! При порошенко такого не было!
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Відчуваю що з усіх гучних заяв останнього часу вийде гучний пшик. Понти на публіку.
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Понти були коли вертольотами збирали . А тут без вертольотів ( покишо ) . Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8861
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А без об'єктивної сторони поцілують вони всі себе глибоко в дупу...

Цирк б..ть... Тупий цирк...

Одне радує... Піпл не хаває... І може бути грандіозний шухер....
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може ти просто не розбираєшся в кримінальному праві?
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так а кто заявители? кто же эти жертвы в трусиках? неужели сотрудники СБУ?
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Мошенничество в завладении календариками)))) Це круто!
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Шо ты мнє фигвамы рисуешь? Как без пяти минут уволений Гримчак мог повлиять на все те структуры? До еще и на миллион баксов? Єто ж лажа такая шо даже куры не смеются)
Если у кого и был миллион на решение вопроса то идти нужно к разумкову или богдану а не грымчаку Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4614
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Во тууупыыыыееее!!!! Они даже дело "пришить" не могут с умом. Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1778
Взятку пришить не могут, решили сказать что этот дико хитрый "мошенник", такой хитрый, что решил сам лично брать мешок бабла, и где - в торговом центре.... Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1778
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соевое кобло может решать не только через педаликов но и через отреформированные суды с генплокулолами.
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ну , звісно ... тим більше , що Луцик і Гримчак не просто давні корєфани , а ще й родичі ... не виключено , що і роки Югіка там стирчатимуть !
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може барижні слідчі готовлять людей слухами про калєндарики, щоб стирити доляри
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главное чтоб плокулолы не успели превратить 100$ купюры в фантики как они раньше превратили диаманты прокурорских крыс в стекляшки.
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Стаття про шахрайство - не парафія *****. Це - до Авакова.
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Зе кгб сфабрикуемое, что бь! Отвлеч внимание народа и в это время спокойно сливать Украину путлеристам.

Скоро даже даже дойдут да тшго -- обявят Небесную сотню как терористи,

а зе повстнци уже освобождают,скоро кгбвенедикновци налазят ..совсем, народ будеть платит януковичам за ущерби...
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А что есть заявления от потерпевших от мошеничества? Если нет, то в чем тогда собственно мошеничество? И при чем здесь нападение на Т. Черновол? Все смешалось - кони, люди!? Но наезд конкретный! Тем более, что его дружбан Луценко вдруг заявил, что ему стыдно за своего кореша. Видно у самого Луценко тоже дела не важнецкие.
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Чудеса да и только
епізод по Гримчаку вписали в «справу Майдану», зареєстровану ще в лютому 2014 року (кримінальне провадження №12014000000000046 від 4 лютого 2014 року) у зв'язку з вбивствами, викраденнями та порушенням прав учасників акцій протесту в Києві (зокрема, саме в межах цього провадження розслідувалось побиття Тетяни Чорновол). А щоби провадження не належало до підслідності НАБУ, епізод був внесений у ЄРДР не за статтею 368 («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») чи 369-2 («зловживання впливом») КК України, а за ч.4 ст.190 КК України - «шахрайство».
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головний нюанс. Реєстрація кримінального провадження за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, означає, що, з точки зору слідства, Гримчак брав гроші не з метою передати їх якомусь судді або чиновнику Мінкульту за прийняття неправомірного рішення в інтересах забудовника-хабародавця (саме таку версію озвучив Луценко), а що він планував обманути забудовника й залишити ці гроші собі, не маючи реальних можливостей «вирішити проблему». Тобто, ніякої системної корупції немає, є лише окремі шахрайські вчинки з боку окремих громадян.
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Феномен Грымчака: мы должны до конца прочувствовать вкус днища, на которое нас отправили
15.08.2019, 22:31 • 206 • 0

Сам по себе взяточный зам/министра Грымчак ничто. Классическое мимолетное провинциальное зло. Злобное и хамское. Обязательно - крикливое и понтовое (пока по зубам не получил). Но все/таки он - идеальное отражение того внутреннего дерьма, которое мы никак не можем осознать сами про себя.
У нас ведь всегда были и есть свои "матросы Железняки" - эти уродливые и обязательные движители и выгодоприобретатели любой гопнической революции. Малообразованные, вечно харкающие через щербатые зубы, постоянно стреляющие ради забавы в сторону нормальных людей, мятые и дурно пахнущие.
Матросы. Время которых безгранично. И которые сбиваются в агрессивные стаи со своими крикливыми трубадурами, чтобы толпой заклевать любой цивилизованный диалог. С рукой на сердце, конечно, и с неизменным криком "Україна понад усе!", но обязательно с украденным миллионом). Осталось только прочитать портниковско-волоховскую сентенцию о том, что Грымчак обязан был воровать, чтобы переселенцам было сытнее жить...
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... Феномен Грымчака интересен двумя составляющими. Первая - всегда слишком очевидная. Практически весь патриотический спектр наш - это замаскированные Грымчаки. Жадно ищущие повод украсть. Они тупо и примитивно используют этнику, весь этот вышиваночно-гимновый фольклор, чтобы маскировать свою черноту.
Самое ущербное, что есть в человеке - жлобство провинциалов. И ведь всегда есть аудитория, которая искренне верит этническим злобам. Хотя в их патриотизме и близко нет реальной любви к стране и тем более к людям, населяющим эту страну. Они любят только себя. Пять постыдных лет Порошенко - это и была кульминация государства грымчаков. Нарицательного государства гопников. Государства воров...
... Ничего ещё не кончилось. Мы таки должны до конца прочувствовать вкус всего того днища, на которое нас отправили эти пацаны)...
Впрочем, вторая составляющая "феномена Грымчака" нам тоже хорошо известна. Никакой итоговой ответственности. В который уже раз вчерашние воровские гопники рассказывают о реванше, о языках, о том, что пение гимна освобождает от ответственности за крысиное воровство.
"А что там такого? Это же наш парень? Чего вы так за этих сепаров-переселенцев переживаете?" Потому мы всегда в нищете, потому что Грымчака спрячут. Потому что некто Луценко точно не будет нести ответственности за то, что с 1997 года тянет в политику крыс. Потому что некто Порошенко точно не будет отвечать за то, что набил грымчаками свой "крутой список" на парламентских-2014.
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И, естественно, ни малейшей ответственности не понесёт упитанный парнишка Гройсман, сделавший в марте 2017 этого субъекта с крысиными замашками замом министра по вопросам времени оккупированых территорий...
Другой Грымчак, но с тем же пафосом и с той же людоедской философией уже сидит в телестудии и готов рассказать, кого и как надо вешать в этой стране)...
Все эти субъекты тупо обворовывают годами самых нищих и обездоленных. И уверенны, что легко прикроют себя сказкой о патриотизме...
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Михаил ПОДОЛЯК
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Це політічєскоє прєслєдованіє Петра Аліксєєвіча!! Зебіли за ето отвєтят! Нізабудєм-ніпрастім!
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А вот и первые жертвенные бараны. Нет приносить их в жертву не будут, поводят по арене под вопли толпы "распни" и тихонько уведут за кулисы. Если вот так из-за прихоти биомассы резать своих братьев по ремеслу из циркачей никого не останется.
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Якщо це в Гримчака буде перша судимість, то буде умовний термін.
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а в чем мошенничество?
КТО не получил ОБЕЩАННОГО???
как то у них сложно с формулировками....)))))))))
стороны выполнили обязательства по сделке... разве нет?
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Порохоботы вне себя от радости...у них работёнка наклюнулась. Подождите, скоро вы сгорите "на работе", Грымчак первая ласточка...а там и до Пети не далеко.
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У Миколаєві військова прокуратура три роки саджає Романчука. За який епізод не візьмуться - адвокати знищують вщент показуючи непрофесіоналізм прокурорських. Так і тут буде, якщо не вмовлять на якийсь договірняк.
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