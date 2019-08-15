 ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар

Про це Сюмар повідомляла на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сходила на допит в ДБР як свідок у справі, порушеній за заявою Шуфрича і Німченка, в якій вони звинувачують коаліцію в Раді 8 скликання в "узурпації державної влади". Жодних деталей допиту розголошувати не маю права. Скажу лише, що таку "процедуру" відбули вже кілька десятків моїх колег з Народного фронту", - написала Сюмар.
Вона зазначила, що слідчі ДБР витрачають багато часу і ресурсів на допити депутатів, розслідуючи "чи узурпували державну владу" депутати коаліції законно обраного парламенту України.
"Думаю, попереду ще багато дивних юридичних формулювань, які в нормальних країнах прямо називають політично мотивованими", - підкреслила нардеп.
Зебіли і шуфрич сделалі єто вмєстє!
водаригота в хату.
не хвилюйся , кацапа - вас вже скоро звільнять ! ..))
А монокоаліція це не узурпація влади, якщо користуватись цією логікою?
И правильно сделают... - будут в тюрьмах вспоминать свое "не провоцировать..., все должно быть по закону и толерантно..." Европа нас не поймет, если жестко....."
И другую подобную хрень после рев.Достоинства....
Украина пишется с большой буквы, а твое имя с маленькой....
Ферштейн? Чурбан ты неотесанный...
Але зебілам то побую - мастирять правову державу)
Думаю, начать можно с одного человека со справкой.
Та не сталося, як гадалося...
Конституційний суд визнав, що коаліції не було і це дає повне право таким гнидам, як Шуфрич та інші "бойки-рабіновичі" подавати до суду на рахунок узурпації влади. Всі інше - пустопорожні бла бла бла.
КС - ничего НЕ ПРИЗНАВАЛ!
КС - ничего НЕ ПРИЗНАВАЛ!
КС вынес НЕПРАВОВОЕ решение, в чем сам и признался в этом решении )))
Суд признал виновной 16-летнюю девушку, вышедшую с плакатом за импичмент Зеленского
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10597458-sud-priznal-vinovnoy-16-letnyuyu-devushku-vyshedshuyu-s-plakatom-za-impichment-zelenskogo.html
Хороший был "узурпатор" Порошенко, не то что нынешняя ЗЕкоМанда, которая казнит патриотов и милует врагов
Быдлопростой народ не оценил....
ХОТЯ БУЛЬБАШ ШУРУЙ КАРТОХУ КОПАТЬ, БО БАЦЬКА ТВОЙ ГНЕВАТЬСЯ ИЗВОЛИТ ШО КАРТОШКА НЕКОПАНА, А ТЫ СВОЮ ЦАПОВУ МОРДУ К ,,ХОХЛАМ" В ОГОРОД СУЁШЬ. 😂😅😂
особливо наглим брехунам повідомляю,що зе поки що не має щодного впливу на суддів..
да и петя никого не посадил..и преступления на майдане замял..
а так ничего..пупсег..
власть опять меняется....
Вы сделали это вместе!
А если и кто то убит, какая та небесна сотня, то правильно, они узурпатори.
Следует, что путин друг,правильно бь!л против Майдана и поэтому напал, что бь! Спасти украинцев от Майдана, повстанци правльно тоже, о ВСУ убийци...
Ведь внятно же пояснили адвокаты и родственники: это были не настоящие деньги, а календарики!!!
Цікаво.. невже у ВР більше немає "зацікавлених"(навіть у ОППО) ,хто би вказав на порушення основного Закону-Конституції,котра досить чітко стверджує ,що "добирати " У склад ФРАКЦІЙ САМЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ ПІСЛЯ ВИБОРІВ НЕ МОЖНА.Як не можна випускати на поле незаявлених на матч раніше гравців...
на момент виборів :
"Народний фронт" - 64 народні депутати;
Блок Петра Порошенка - 63 народних депутати;
мажоритарники :
БПП - 70 народних депутатів;
"Народний фронт" - 17 народних депутатів;
разом 214 депутатів.
ЗВІДКИ БІЛЬШІСТЬ ?
ПЕРЕБУВАННЯ У КОАЛІЦІЇ ДЕПУТАТІВ,ЯКІ НЕ УВІЙШЛИ У ФРАКЦІЇ КОАЛІЦІЇ -НЕЗАКОННЕ.
Що би там не ****** Луценко (якого "сватають" у Генпрокурори).
Є рішення КС
Таким чином, до складу коаліції депутатських фракцій можуть ввійти лише ті народні депутати, які перебувають у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію", сказано в рішенні КС.
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Депутат Верховної Ради Ірина Суслова увійшла до складу фракції "Блок Петра Порошенка".
Про це на засіданні Ради оголосив перший заступник голови парламенту Андрій Парубій.
29 березня в БПП увійшли Олександр Бригинець і Дмитро Білоцерківець. Тож станом на середу у фракції БПП 139 депутатів.
Томенко,Фірсова виключили взагалі з складу депутатів.Суслову -НІ.
Абсолютно аналогічний випадок.
Справа для Верховного суду на майбутнє.У випадку,якщо ВС Влада"нагне" -для міжнародних судів.
Или по-другому: хватит ли у Люли "железных яиц", чтобы поставить ПОПу раком в такой изысканный способ?-----------------------------------
дуже ймовірно ,що цього,дійсно,не станеться...
І що ВСІ "парламентські сили" "їбуть нам мозги" "цирком на дроті під назвою ОПОЗИЦІЯ-ВЛАДА"...
і лише зараз 'підняли питання' (