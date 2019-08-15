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 Політика України
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Все про:допит (510) Шуфрич (194) Сюмар (149) Німченко (12) ДБР (427)

 ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар

Народну депутатку від НФ Вікторія Сюмар допитали слідчі Державного бюро розслідувань у справі про "узурпацію державної влади" коаліцією у Верховній Раді 8 скликання.

Про це Сюмар повідомляла на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сходила на допит в ДБР як свідок у справі, порушеній за заявою Шуфрича і Німченка, в якій вони звинувачують коаліцію в Раді 8 скликання в "узурпації державної влади". Жодних деталей допиту розголошувати не маю права. Скажу лише, що таку "процедуру" відбули вже кілька десятків моїх колег з Народного фронту", - написала Сюмар.

Вона зазначила, що слідчі ДБР витрачають багато часу і ресурсів на допити депутатів, розслідуючи "чи узурпували державну владу" депутати коаліції законно обраного парламенту України.

"Думаю, попереду ще багато дивних юридичних формулювань, які в нормальних країнах прямо називають політично мотивованими", - підкреслила нардеп.

ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує узурпацію державної влади коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепів почали викликати на допити в ДБР для визначення обставин призначення Гройсмана прем'єром, - "Схеми"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143127
 
   
 Топ коментарі
 
Найщиріші вітання зебілам!
Зебіли і шуфрич сделалі єто вмєстє!
ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6007 ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6007 ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6007
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Шось давно Шуфрич фізичних зауважень не мав.)
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А в чому саме була узурпація влади?
А монокоаліція це не узурпація влади, якщо користуватись цією логікою?
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У путриотки Сюмар настали невеселые времена .
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бачу зеле-ватная мразь вся в екстазі, да солдатік?
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Сюмар будет нести ущерб , крупный ущерб . Она это заслужила .
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Найщиріші вітання зебілам!
Зебіли і шуфрич сделалі єто вмєстє!

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рано они радуются .. сколько берез красивых в украине и яки там гарни гиляки.
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Петя орал про "наиуспешнейшую"судову реформу.Соя пожинает ее плоды.В чем несправедливость.Дякувати в Козин)))
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При чому "раслєдованіє" ГБР по брєду шухрича до судової реформи, зебіл?
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Петедебил.Общайся с себе подобными.Все органы которые сейчас по вашему занимаются "палитическими"репрессиями,созданы вашим кумиром.Так,что не стиглите)))
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Ти хоч методички переписуй правильно. Понабирали ботів па обьявлєнію)
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Понабирали ботів па обьявлєнію

не хвилюйся , кацапа - вас вже скоро звільнять ! ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7562..))
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а ты кто недоделок..гавно из донбаса да..да не дадим мы этим клоунам делить украину.. скорее поделим их.
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Заводи диван "воен".Штанишки не потеряй ,оскорбляя других пороховата.
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Придурок, а суди взагалі сторили в древньому Єгипті...Ти шо сказать хотів? Що ніякі органи не потрібні?
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Чого мимо? У тебе тату на лобі "Я зебіл і голосував за Вофку бо ненавиджу Порошенка"
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Тебе в Козин,там скоро будет много интересного))
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Ти з дуба впало чмозелене? Зебіл - це саме ваша провина, що такий блазень, як Портнов, Шуфрич почали пір`я розпускати - при Пороху такого не було! Та й взагалі - ПНХ прдсзелений!
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По этому шуфрич спокойно с медведчуком пиарился при пепе и дело портнова закрыли в 2016 году при пепе. Но да такого не было, медведчук не летал в мск, не купил ряд каналов и не завладел почти болшей частью рынка дт.
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его не бить его мочить нада суку путинскую..гнать его из рады ..
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Давно ему ипло не чистили - это точно,пора.
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А в чому саме була узурпація влади?
А монокоаліція це не узурпація влади, якщо користуватись цією логікою?
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Потому, что она сформирована законно, на основании своего результата на выборах.
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не пересадили рыготу..? по беспределу воюющую страну в позу сломанной берёзы ставили..? хавайте теперь..элита, млять..
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скоро евромайдановцев всех пересажают....
И правильно сделают... - будут в тюрьмах вспоминать свое "не провоцировать..., все должно быть по закону и толерантно..." Европа нас не поймет, если жестко....."
И другую подобную хрень после рев.Достоинства....
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один шаг в сторону против украины и не будет этой власти за один день.. так что глотай свои сопли и сиди тихо падло **********.. очень много крови пролито за украину и никто никому не позволит гадить украинцам..
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Коля Шафран - Колька...!

Украина пишется с большой буквы, а твое имя с маленькой....
Ферштейн? Чурбан ты неотесанный...
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До речі, - навіть КС відмовився визнавати що "коаліції не було".
Але зебілам то побую - мастирять правову державу)
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3 года удерживать власть в Раде с разваленной коалицией - теперь кто-то должен за это ответить.
Думаю, начать можно с одного человека со справкой.
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уже пришло время спросить, почему президент не прекратил войну, . кто наживается на этом, почему погибают воины и обстреливают мирных жителей?
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От лише вони вважали, що прийшли раз і назавжди до корита влади...
Та не сталося, як гадалося...
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тебе падло расейское всегда будут перевороты сниться..
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Ото з зебілів і юристи... За якою статтею Конституції Рада повинна була бути розпущеною?
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Тобто коаліція в ВР була, хоч її і не було видно?
Конституційний суд визнав, що коаліції не було і це дає повне право таким гнидам, як Шуфрич та інші "бойки-рабіновичі" подавати до суду на рахунок узурпації влади. Всі інше - пустопорожні бла бла бла.
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покажи де КС визнав що "коаліції не було" ?
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Когда роспуск Рады Зе признал конституционнным
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Зе-тыпил, учись читать.
КС - ничего НЕ ПРИЗНАВАЛ!
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Зе-тыпил, учись читать.
КС - ничего НЕ ПРИЗНАВАЛ!
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бобіки, КС визнав що не може встановити факт відсутності коали і тому "хай вирішує народ", - дослівно)
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врать то зачем?
КС вынес НЕПРАВОВОЕ решение, в чем сам и признался в этом решении )))
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Ну если была коалиция, то пану парабию надо было его предоставить, а так как он решил поиграть в бюракрата, теперь пусть хоть чорт его пердолит и тех кто ему способствовал.
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повылазили опять падло обрыганое.мало тебя били проститутка путинская..а этого трубу гнать метлой вместе с его дбр..ты раследуй участие этого подонка в преступлениях против украины..
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Кацапам главное побольше паспортов давайте! Они вам в благодарность и не таких заяв на "соевых" накатают! ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3208
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все правильно за этот балаган надо ответить , что бы другим было не повадно повторить , на хитрую Ж есть Х с винтом!!!!!!
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Громче всех "держите вора" кричит сам вор!

Суд признал виновной 16-летнюю девушку, вышедшую с плакатом за импичмент Зеленского

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10597458-sud-priznal-vinovnoy-16-letnyuyu-devushku-vyshedshuyu-s-plakatom-za-impichment-zelenskogo.html

ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3529
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Резонанс пока срабатывает. Сам факт подобных действий не напрягает?
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В чем напрягает? То что 16ти летних втягивают в политику да напрягает. Или то что после очередной потужной реформы у нас довольно много даунов в мвд работает ? Тоже напрягает. Но спасибо за 5 лет потужных реформ.
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Не прикидывайся! При Пете такой пуйни и близко не было!
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Видно, Президент Порошенко таки узурпировал власть в Украине. Потому что при нем, вся эта РыгиАнальная мразь рода человеческого, сидела под шконкой, и боялись громко пукнуть, не то что гавкать.
Хороший был "узурпатор" Порошенко, не то что нынешняя ЗЕкоМанда, которая казнит патриотов и милует врагов ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7952
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петя..как и ющ решил..что договорняк с рыгами это победа
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саме тому 72% дебілів і ти з ними на виборах до ВР голосували за... ригів.. бо корисниі ідіоти незадоволені договрняками з ригами. рівно так тупий люмпен мотивував "мочилов" Ющенка : він не посадив ригів... тому ми будемо голосувати.. за ригів..
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Что то ты дегенерат- порохоотсос не вмеру возбудился,не пора ли баиньки?
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Хренво только, что не сделал настоящую хунту... А лишь в силу своих возможностей, временно сдерживал эти процессы... Быдло простой народ не оценил....
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НУ И ХТО Ж ЦАПУ, ***** парашонке ТО НЕДАВАЛ????? ЄТОГО УРОДА НАОБОРОТ ОЧЕНЬ ПРОСИЛИ И В 2014, И В 2015 ВВЕСТИ ВОЕННОЕ ПЛОЖЕНИЕ И НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ.
ХОТЯ БУЛЬБАШ ШУРУЙ КАРТОХУ КОПАТЬ, БО БАЦЬКА ТВОЙ ГНЕВАТЬСЯ ИЗВОЛИТ ШО КАРТОШКА НЕКОПАНА, А ТЫ СВОЮ ЦАПОВУ МОРДУ К ,,ХОХЛАМ" В ОГОРОД СУЁШЬ. 😂😅😂
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Ваше стадо и не давало... Разбаловал он вас.
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нынешняя ЗЕкоМанда, которая казнит патриотов

особливо наглим брехунам повідомляю,що зе поки що не має щодного впливу на суддів..
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Ящо вже навіть Шуфрич почав кукарекать, то це вже пздць! Зебіли тепер можете радіти - це ваша перемога!
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это петина победа..надо было ему с трухановым крепче сдружиться..
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Зебіл який же ти бараннедолугий - при Пороху Шуфрич сидів як миша пизжинатапком, а Портнова взагалі чути не було! І це все завдяки перемозі Зессикуна!
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он и при пете жил неплохо..молчал..и строил пете картинку победы..
да и петя никого не посадил..и преступления на майдане замял..
а так ничего..пупсег..
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Зебіл із теми не сплигуй! Факт - читай статтю! Питання в догонку - чому Портнов не сидить СЬОГОДНІ, коли твоя зебільна Влада у руля? Та що кцп-петушок здрисни у курятню - там кукарекай свою маячню!
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а чому рабиновичи и медведчуки в раде..довбань..
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Молодой коммунистический комсомольский рабочий! Заткни свою ботовську антиукраінську антидержавну ... пЕлЬКу!
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Зебилы, радуйтесь, скоро уже шуфрич будет всех бить. Как грицца: отольются кошке мышкины слёзы.
Вы сделали это вместе!
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А почему бы им и не порадоваться, они за это голосовали.
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НУ ЕСЛИ шуфрич ТАКИ ОТОБЪЁТ ШО НЕБУДЬ парашонке, ТО ЭТО ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ. 😂😅😂
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Шо нЕбудь? А шо именно? Не, ну всё понятно, а шо конкретно?
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Скоро зе власть скажет, что никто не убит на Майдане.

А если и кто то убит, какая та небесна сотня, то правильно, они узурпатори.

Следует, что путин друг,правильно бь!л против Майдана и поэтому напал, что бь! Спасти украинцев от Майдана, повстанци правльно тоже, о ВСУ убийци...
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Ну что за люди непонятливые! ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7690
Ведь внятно же пояснили адвокаты и родственники: это были не настоящие деньги, а календарики!!! ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар - Цензор.НЕТ 32
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вот и закончился договорняк пети с рыгами..
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сюмар все время свынохряка закончилось. возвращайся в свое село творог будешь носить на базар
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прокацапське гівно при клоуні геть страх загубило і почина соплі пузирями надувати...але калаш так добре в руках сидить..х** вам тварям а не рускай мірЬ ваш ******!..мерзота **************!
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Це повнрй антидержавний ПІПЕЦТ! Антидержавник Шуфрич,антидержавник Німченко в антидердавному руслі з Трубою- підключились до знищення державності в Украіні. А пг простому, до знищення патріотів!
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Та не было же коалиции, есть и решение Конституционного суда, дело закрыто.
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Чому коаліцію неможливо створити із двох фракцій.12.04.2016

Цікаво.. невже у ВР більше немає "зацікавлених"(навіть у ОППО) ,хто би вказав на порушення основного Закону-Конституції,котра досить чітко стверджує ,що "добирати " У склад ФРАКЦІЙ САМЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ ПІСЛЯ ВИБОРІВ НЕ МОЖНА.Як не можна випускати на поле незаявлених на матч раніше гравців...
на момент виборів :

"Народний фронт" - 64 народні депутати;
Блок Петра Порошенка - 63 народних депутати;

мажоритарники :

БПП - 70 народних депутатів;
"Народний фронт" - 17 народних депутатів;

разом 214 депутатів.
ЗВІДКИ БІЛЬШІСТЬ ?
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Апропо..
ПЕРЕБУВАННЯ У КОАЛІЦІЇ ДЕПУТАТІВ,ЯКІ НЕ УВІЙШЛИ У ФРАКЦІЇ КОАЛІЦІЇ -НЕЗАКОННЕ.
Що би там не ****** Луценко (якого "сватають" у ГенпрокурориДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8725).

Є рішення КС
Таким чином, до складу коаліції депутатських фракцій можуть ввійти лише ті народні депутати, які перебувають у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію", сказано в рішенні КС.
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Депутат Верховної Ради Ірина Суслова увійшла до складу фракції "Блок Петра Порошенка".
Про це на засіданні Ради оголосив перший заступник голови парламенту Андрій Парубій.
29 березня в БПП увійшли Олександр Бригинець і Дмитро Білоцерківець. Тож станом на середу у фракції БПП 139 депутатів.

Томенко,Фірсова виключили взагалі з складу депутатів.Суслову -НІ.
Абсолютно аналогічний випадок.
Справа для Верховного суду на майбутнє.У випадку,якщо ВС Влада"нагне" -для міжнародних судів.
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Stranger 11.04.2016 А теперь вопрос: КТО найдет в себе смелость сделать этот шаг?

Или по-другому: хватит ли у Люли "железных яиц", чтобы поставить ПОПу раком в такой изысканный способ?-----------------------------------


дуже ймовірно ,що цього,дійсно,не станеться...ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2357

І що ВСІ "парламентські сили" "їбуть нам мозги" "цирком на дроті під назвою ОПОЗИЦІЯ-ВЛАДА"...



і лише зараз 'підняли питання' (
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