 Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов

Про це Юрій Бутусов написав у статті для Цензор.НЕТ.
"Він - учасник вбивства 29 українців, 92 людини поранені, втратили здоров'я. Він - зрадник України, що діяв за наказом військових Російської федерації. Він був затриманий, вина повністю доведена, засуджений - але через 4,5 року Валерій Кірсанов вийшов на свободу", - пише Бутусов.
Кірсанов - житель Маріуполя, агент російських спецслужб. Він повідомив агресору інформацію про розташування українських військ і скоригував вогонь по своєму рідному місту. Кірсанов - єдиний учасник обстрілу Маріуполя, якого вдалося затримати.
"У будь-якій воюючій країні ця людина, співучасник жорстокого злочину, залишився б за ґратами до кінця своїх днів. Ізраїль, який веде постійну війну, дає кожному терористові довічний термін за кожного вбитого, в Ізраїлі Кірсанов отримав би як мінімум 29 довічних ув'язнень. В Україні Кірсанов вийшов на свободу", - пише Бутусов.
Звільненням Кірсанова Україна зменшує так званий "обмінний фонд" - терористів, вина яких доведена і яких можна було б обміняти на наших політв'язнів, вважає головний редактор Цензор.НЕТ. "Путіну не треба міняти терористів - їх звільняє одного за іншим сама українська держава. Їм навіть не треба ховатися - Кірсанова вже легалізовано, він може законно пересуватися територією України і далі працювати на своїх "кураторів"", - написав Бутусов.
На думку журналіста, звільнення Кірсанова мають засудити українські політики.
"Президент Володимир Зеленський зобов'язаний негайно висловити свою позицію щодо цього беззаконня, те ж саме маєють зробити лідери всіх парламентських партій. Нова Верховна Рада зобов'язана ввести жорстку відповідальність за тероризм і прибрати всі шпаринки для уникнення відповідальності. Україна, яка не буде здатна покарати своїх катів, не зможе вижити", - підсумував Бутусов.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Кірсанова 24 січня 2015 року. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.
21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.
15 серпня 2019 року перший заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін повідомив, що Кірсанов виходить на свободу за "законом Савченко".
Нагадаємо, 26 листопада 2015 року Верховна Рада підтримала законопроект "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом терміну попереднього ув'язнення в строк покарання", більш відомий як "закон Савченко". Згідно з документом, один день перебування в СІЗО зараховується за два дні позбавлення волі в разі винесення особі обвинувального вироку. 18 травня 2017 року депутати скасували цей закон.
За словами директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, припинення дії "закону Савченко" полягає в тому, що він не застосовується до осіб, які були взяті під варту після його скасування, тобто, після 21 червня 2017 року.
Ви мля как на подбор.
Закон где год в СИЗО идет за 2 принимали в 2014. Этого сепара тоже повязали в 14, 4,5 года он сидел в СИЗО, т.к. быстрее суды времен порошенка не судили, в итоге чел получил срок 9 лет и вышел на свободу т.к. 4,5*2=9.
Каким боком Вы сюда прилепили Зеленского, это просто ужас, что в той голове творится.
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І нєпрємєнно висловить глубокую обєспокоєнность...
Безумовно, саме це вирішить проблему.
Повторно, - це значить, що попереднє рішення не вступило в законну силу.
Тобто, остаточний вирок було винесено аж в 2019 році.
Жаль что не уточняет кого осудить ? Наверное работника СИЗО за то что не нарушил Закон.
17 июня 2017, 12:30
Скандальный закон нардепа Надежды Савченко отменен по решению президента Порошенко. Он подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", сообщает пресс-служба президента.
В Мариуполе кирсанова облили зелёнкой, корректировщик огня по городу 24.01.2015. Вышел по закону савченко. Суды линча будут скоро.
https://twitter.com/i/status/1162028480999108609
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Пропоную назву "Вищий Державний Народний Трибунал".
Без слова "Вищий" нічого не буде.
А якшо ше назвати "Вищий Державний Народно-Революційний Трибунал", - ото буде самоє ето.
There are warning signs beneath this year's political developments..."
https://slate.com/news-and-politics/2019/08/ukraine-zelenskiy-revolution-maidan.amp?__twitter_impression=true
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