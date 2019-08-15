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 Суспільство
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Все про:Маріуполь (573) тероризм (2102) Бутусов Юрій (1010) закон Савченко (28) Кірсанов_Валерій (1)

 Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов закликає президента Володимира Зеленського та керівників парламентських фракцій засудити беззаконня зі звільненням коригувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова, а парламент нового скликання - ввести жорстку відповідальність за тероризм.

Про це Юрій Бутусов написав у статті для Цензор.НЕТ.

"Він - учасник вбивства 29 українців, 92 людини поранені, втратили здоров'я. Він - зрадник України, що діяв за наказом військових Російської федерації. Він був затриманий, вина повністю доведена, засуджений - але через 4,5 року Валерій Кірсанов вийшов на свободу", - пише Бутусов.

Кірсанов - житель Маріуполя, агент російських спецслужб. Він повідомив агресору інформацію про розташування українських військ і скоригував вогонь по своєму рідному місту. Кірсанов - єдиний учасник обстрілу Маріуполя, якого вдалося затримати.

"У будь-якій воюючій країні ця людина, співучасник жорстокого злочину, залишився б за ґратами до кінця своїх днів. Ізраїль, який веде постійну війну, дає кожному терористові довічний термін за кожного вбитого, в Ізраїлі Кірсанов отримав би як мінімум 29 довічних ув'язнень. В Україні Кірсанов вийшов на свободу", - пише Бутусов.

Звільненням Кірсанова Україна зменшує так званий "обмінний фонд" - терористів, вина яких доведена і яких можна було б обміняти на наших політв'язнів, вважає головний редактор Цензор.НЕТ. "Путіну не треба міняти терористів - їх звільняє одного за іншим сама українська держава. Їм навіть не треба ховатися - Кірсанова вже легалізовано, він може законно пересуватися територією України і далі працювати на своїх "кураторів"", - написав Бутусов.

Читайте також: Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін

На думку журналіста, звільнення Кірсанова мають засудити українські політики.

"Президент Володимир Зеленський зобов'язаний негайно висловити свою позицію щодо цього беззаконня, те ж саме маєють зробити лідери всіх парламентських партій. Нова Верховна Рада зобов'язана ввести жорстку відповідальність за тероризм і прибрати всі шпаринки для уникнення відповідальності. Україна, яка не буде здатна покарати своїх катів, не зможе вижити", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Кірсанова 24 січня 2015 року. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.

21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.

15 серпня 2019 року перший заступник голови Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін повідомив, що Кірсанов виходить на свободу за "законом Савченко".

Нагадаємо, 26 листопада 2015 року Верховна Рада підтримала законопроект "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом терміну попереднього ув'язнення в строк покарання", більш відомий як "закон Савченко". Згідно з документом, один день перебування в СІЗО зараховується за два дні позбавлення волі в разі винесення особі обвинувального вироку. 18 травня 2017 року депутати скасували цей закон.

За словами директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, припинення дії "закону Савченко" полягає в тому, що він не застосовується до осіб, які були взяті під варту після його скасування, тобто, після 21 червня 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143125
 
   
 Топ коментарі
 
да щас ЗЕсепары Портновы, Разумковы, Шефиры, Дубинины, Комарницкие, Бонгданчики так и сделают..ждите. Скорее будут под суд украинских солдат отдавать за то шо в сепаров стреляли. Вот в это я охотней поверю...
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Все суды щас курирует Портнов - новый босс, хозяин и кумир всех ЗЕбилов
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Юрий! Вы на самом деле считаете,что ИХ ЭТО вообще как то интересует?
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Он вам ничего не должен, - он же вам уже сказал. Слуга дяди Бени на вас плевать хотел!
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зробили їх ще раз !!! чудово ! не не так ...дуже дякую .
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Кого їх ?
Ви мля как на подбор.
Закон где год в СИЗО идет за 2 принимали в 2014. Этого сепара тоже повязали в 14, 4,5 года он сидел в СИЗО, т.к. быстрее суды времен порошенка не судили, в итоге чел получил срок 9 лет и вышел на свободу т.к. 4,5*2=9.
Каким боком Вы сюда прилепили Зеленского, это просто ужас, что в той голове творится.
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Саша, трижди б тебе! При Пороху, іх не судили Суди Януковича!Бо в суди не влізеш сепаратиські. Порох он тільки попросив дати пояснення з якогось сраного судді, а він на нього у свій же суд і подав заяву "за втручання".Тобі що повилазило? Чи ти не бачиш , що суди в Украіні надано Януком з розробки Портнова,суддям- Вічно. Облизався! Тим більше, Порох - не Бог, а лише патріот і державник,на відміну від тебе , трижди саша.
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А может оно и к лучшему. Так сидел бы и не тужил, на гос. обеспечении. А так глядишь найдутся добрые люди, которые помогут избавиться от урода. Окончательно.
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По мнению журналиста, освобождение Кирсанова должны осудить украинские политики. Источник: https://censor.net.ua/n3143125
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І нєпрємєнно висловить глубокую обєспокоєнность...
Безумовно, саме це вирішить проблему.
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Не удивлюсь, если «награда» все таки найдет этого «хероя» где-то в посадке под Мариком...........
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а я був би приємно здивований , та сподіватись нема на що , Барига знищив добровольчий рух.
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Болтун Болтівець! Бот хрєнов! Якби не Порох з створенням регулярних частин боєздатних,в які і увійшли добробати, то нинішні куратори Зе- президента, такі як Портнов, що йому дозволили з тоі ж новообраноі команди повернутись в Украіну для розправи над патріотами і державною сутністю Законів, першо чергово почав би паралельно "садити" всі ці добробати. Пороху подяка за далекоглядність та порядність до патріотичного руху. Він створив армію, зберіг націю,Украіну і попередив розправу над патріотами. Но це, щр зараз відбувається, мабуть скоро закінчеться. Бо цей антидержавний,антигромадянський і антипатріотичний шлях Украіна не потерпить довго!
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Буде нормальне керівництво військами - добровольчий рух відродиться.
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21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.
Повторно, - це значить, що попереднє рішення не вступило в законну силу.
Тобто, остаточний вирок було винесено аж в 2019 році.
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он призывает ВР осудить то, что заключенного выпустили в соответствии с принятыми ВР законам. Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7181
Жаль что не уточняет кого осудить ? Наверное работника СИЗО за то что не нарушил Закон.
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А кто принял закон Савченко и так и не отменил его за столько лет, так что все претензии не к судьям а к Раде.
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Да тут как сказать, закон законом, но 4,5 года рассматривать дело это надо тоже постараться. Дело Саакашвили за неделю рассмотрели причем с аппеляцией.
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А в беларуском интернете сказали, что отменили:

17 июня 2017, 12:30
Скандальный закон нардепа Надежды Савченко отменен по решению президента Порошенко. Он подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", сообщает пресс-служба президента.
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Лише за 100 з лишком днів в Украіні руками, мізками,ногами наших якби "громадян" в чиновницьких формах вже скоіно стільки антидержавницьких дій, а від них на майбутнє випливе стільки ще негативних подій, що хочется звідси вже тікати, Бо дивитись на це не можливо!? Що витворяють суди- це розум вже не може обгрунтовувати. Терористи і терористки, сепаратисти і вбивці виходять на волю. Украінську державність топчуть ногами різна внутрішня ворожа сволота. Кожен день не встигаєш збагнути над ходом антиукраінських подій, що відбуваються один за одним. Пора збирати Народне Віче! Пора самим організовувати знову державність в Украіні. За таким спектаклем, що почав прогресувати в антидержавницькому руслі, видно лише один кінець- це кінець Украіни, як самостійноі держави. Ми, громадяни Украіни, цього допустити не можемо.
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А чо раньше молчал Юра? Помню как я один из первых кто назвал Савченко тем кем она является, оказался под жесткой критикой... С этой лахудры нужно снять звание, и начать расследование ГБР по факту подкупа депутатов ворами в законе чтоб протолкнуть известный закон, что причинило тяжкие последствия!
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За цей антидержавницький закон треба "дякувати" ....... Юлічкі Тимошенкі. Велике тобі ...дрином,Юля !
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Стиць-звездиць. Хто всравсь - невістка
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧‏ @herooftheday10



В Мариуполе кирсанова облили зелёнкой, корректировщик огня по городу 24.01.2015. Вышел по закону савченко. Суды линча будут скоро.
https://twitter.com/i/status/1162028480999108609



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Ось ми і підійшли до головного, виявляється в Україні, де-факто, відсутня судова влада, яка прописана в Конституції, замість неї існує інститут високооплачуваних вирішувачів, які пильно стежать за політичною кон'юнктурою. Так що, немає нічого дивного в судових рішеннях. І вина тут, самого народу, не дозрілого до громадянського суспільства.
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они не могут повлиять на суд, на этот суд беня денег не давал
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Мало засудити звільнення Кірсанова. Треба приймати зміни в ККУ, по яким публічна підтримка російської агресії, або її заперечення, карались би штрафом тричі в геометричній прогресії, або примусовими роботами. Відіодокази після експертизи, як свідчення, мають судом прийматись, як достатній для вироку аргумент. Суд по таким справам має проходити у Києві і ніде інше. Так можна поставити крапку в історії про побутовий сепаратизм.
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Достатньо спровакувати людину, зняти його відповідь на відіо, відіслати це відіо в поліцію на вайбер з коментарем про місце зьомки і далі вже машина має закрутитись автоматично. По відіо вираховується громадянин, запрошується викликом до поліції і далі йде штраф. Перший - 1000гр, повторно - 10т. гр., третій раз - 100 т. гр. Потім йде ув'язнення на рік. Це вирішить всі питання з п'ятою колоною. Вадя Рабіновіч після третього разу легко сідає на рік після зняття з нього недоторканості. Потім ще на рік, якщо не порозумнішає Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3491
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к чему он должен был призывать а резя? кто то знал что мариупольский судья топит за сепаров? ты например знал? а чего ты решил что бутусов знал об этом? и второе твой зелик скоро 27.08 будет 100 дней при владе. вдумайся в цифру это 3 месяца и 10 дней !!!! а вы дебилы все пороха вспоминаете.... порох уже история....
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Повторюю для всіх! Поки не буде створено Державного Народного Трибуналу, нічого ми з ворогами і антидержавниками НЕ ЗРОБИМО.Як би ви тут не возмутились. Вся ця пурга до одного місця.
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Поки не буде створено Державного Народного Трибуналу
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Пропоную назву "Вищий Державний Народний Трибунал".
Без слова "Вищий" нічого не буде.
А якшо ше назвати "Вищий Державний Народно-Революційний Трибунал", - ото буде самоє ето.
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"Is Ukraine Due for Another Revolution?
There are warning signs beneath this year's political developments..."

https://slate.com/news-and-politics/2019/08/ukraine-zelenskiy-revolution-maidan.amp?__twitter_impression=true
😱🤔
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