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 Політика України
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Все про:ВР (5327) комітет (185) Стефанчук Руслан (50)

 Оптимізацію кількості комітетів провели виходячи з ефективності їхньої попередньої роботи, - Стефанчук

Оптимізацію кількості профільних комітетів Верховної Ради робили з огляду на ефективність їхньої попередньої роботи.

Про це на брифінгу зазначив координатор першої підготовчої групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В першу чергу ми взяли ефективність роботи комітетів, яка викладена у статистичну таблицю і подивились, які справді були ефективні, а які - ні. Після цього ми зайнялись питаннями оптимізації", - заявив Стефанчук.

Він відмітив, що підхід було "змінено за напрямками, які необхідно розвивати". Майбутній нардеп СН зазначив, що "жодним чином не скоротили якихось важливих для кожного українця речей, а просто згрупували".

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"Я глибоко переконаний, що комітет є одною з, але не найбільш ефективною, форм співпраці. І тому ми готові запропонувати в рамках парламенту формування груп, формування інших напрямків, де набагато швидше буде ідея від суспільства доходити до конкретної реалізації", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, 15 серпня підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів визначила перелік із 23 профільних комітетів Верховної Ради та їх назв. Це на п'ять комітетів менше, порівняно з минулим скликанням.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143123
 
   
 Топ коментарі
 
Ну де вони знайшли стільки гидких, блювотних пик!?
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Чувак себя похудать не может, но Украину - спасет...
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Знову зелені шмарклі, ні про що... "никоим образом не сократили каких-то важных для каждого украинца вещей, а просто сгруппировали". Які комітети прибрали?
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Ну де вони знайшли стільки гидких, блювотних пик!?
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В нього над головою ніби то вже починає сяяти німб від мудрості і блогочестя.
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Чувак себя похудать не может, но Украину - спасет...
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Знову зелені шмарклі, ні про що... "никоим образом не сократили каких-то важных для каждого украинца вещей, а просто сгруппировали". Які комітети прибрали?
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Главное чтоб у ПЕС получилось как он хочет ПРОПОРЦИОНАЛЬНО и 4 его, так что пусть теперь думают как сделать чтобы 8% от 23 стало равно 4, а то ПЕС скажет что политрепрессии.
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Как оно там с Германии переживать за Украину ?? По украински говоришь вышиванку носишь хоть на праздники, кацапка??
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Лала елітна kurwa, їй вишиванка не потрібна. Оптимізацію кількості комітетів провели виходячи з ефективності їхньої попередньої роботи, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6309
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Прогресируешь ЗЕбил, ещё недавно визжал шо порохоботы в тюрьмах будут, и вы ЗЕбилятники их посадите, а уже ноешь про то сколько порохоботы комитетов возьмут в Раде... Хочу посмотреть шо ты будешь тут скулить когда Петя будет спокойно депутатом по Раде ходить...
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Вы меня определенно с кем то путаете. Порохоботы есть 3 типов:
1. Чиновники и члены их семей которые при Пэте приумножили свой капитал и смело воровали, т.к. знали что при Пэте им ни чего не будет. Им глубоко пофиг порошенко как личность, но их вполне устраивала царящая при нем безнаказанность и естественно они хотели чтоб это продолжалось вечность. Вот этих нужно садить, но не за порохоботство.
2. Просто психически больные люди не способные адекватно мыслить (ну типа персонажей Булгакова: Швондер, Шариков и т.п.)-этих нужно лечить.
3. Порохоботы за деньги, тут нужно садить заказчика, эти без денег писать не будут. Но по моим наблюдениям те что за деньги тут далеко не все за порошенка, т.е. большая а возможно и бОльшая часть порохоботов, скорее антизеленскийботы.
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А іще є один вид --це ти, просто гнила мерзота.
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Освободили место -- скоро создадут Комитет ,,Надо поговорить,, ,

сначала пригласят КГБ Венедиктов в Раде, вчера от докладовал Пескому лично встретились на бульваре -- что зе команда постепенно дверь рашистам открь!вает...

Ста
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Спочатку оптимізуй себе до нормального вигляду.
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Йому, бідолашному, на їжу не вистачає ж.
Тому розігнати нафіг комітет зі справ ветеранів і звільнені таким чином кошти направити на харчування Стефанчука.
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зеленій плясняві не потрібен комітет у справах ветеранів. Хтось здивований? Ця зелена мразь і ветеранів би вивезла кудись на соловки а армію взагалі б розформувала щоб не муляла очі і не нагадувала про Порошенка.
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А кількість депутатів коли будуть скорочувати? Абіщалі...
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