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 Політика України
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Все про:допит (510) коаліція (261) узурпація (8) Шуфрич (194) Гройсман (3558) Сюмар (149) ДБР (427)

 Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади

Заступника голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар викликали на допит до Державного бюро розслідувань як свідка у справі про нібито узурпацію влади.

Про це Сюмар повідомила в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Так, мене викликали на допит як свідка. Справа про узурпацію державної влади, зокрема щодо діяльності коаліції", - зазначила Сюмар.

Допит мав початися у четвер, 15 серпня, о 17-00. 

Окрім того, народний депутат від фракції "Народний фронт" Олександр Сочка також повідомив у Facebook про виклик його на допит у ДБР у четвер, 15 серпня. За його словами, йдеться "про коаліцію".

"Провели допит. Питання про коаліцію. ДБР відкрило справу за заявою Шуфрича до Шевченківського районного суду, який, відповідно, зобов'язав ДБР провести розслідування за двома статтями - захоплення влади і перевищення повноважень", - написав Сочка в коментарях.

Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича і Василя Німченка. У ньому йдеться про те, що посадові особи, які посідають особливо відповідальне становище в Україні, на думку парламентаріїв-заявників, зловживали службовим становищем і внесли подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143122
 
   
 Топ коментарі
 
Бо його тепер захищають нацжони собакова.
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Уже все, сказали сегодня, что эпоха бедности прошла официально
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...почему Шуфрич до сих пор ходит с неначищенным таблом? Нардепов Сюмар и Сочку вызвали на допрос в ГБР по делу об узурпации власти - Цензор.НЕТ 5624
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Замовник сумнозвісного скляного мосту Кличка втік з України.
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Схоже - за соєву КАЛОліцію взялися серйозно - і потягли за найслабші ланки ... тепер вони здадуть інших , а далі - і до Кроля з Пластирем дійде ... Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади - Цензор.НЕТ 2842
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Ох представляю каков будет порохоботный вой когда за дурчинова возьмутся
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цілком може бути , що коли до нього доберуться - особливого виття вже і не буде , бо залишки порохофілів просто поховаються під плінтусом ! ..))
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Може вже досить про відсотки хто скільки набрав ,думаю через рік тим хто голосував за так званих "слуг народу" соромно буде ,питаня в іншому, що по всіх напрямках йде здача національних інтересів ,стріляють і вбивають наших солдат відповідати не можна.Парад відмінено ,а проводити так звану мирну ходу запросили російського шоу мена бадоєва .Мир за любу ціну це "русский мир"
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Парад відмінено
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Парад скасовано

Мир за любу ціну
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Мир будь-якою ціною
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Не треба мене вчити української мови патріоти липові, а хтось пише по кацапськи ,а хтось виїхав з країни ,чому прапор не український ?
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хтось пише по кацапськи
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хтось пише кацапською
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тест хочешь на понимание на слух? или? заметил, что все зелебобики его проваливают. Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади - Цензор.НЕТ 7576
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хтось пише по кацапськи
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хтось пише кацапською
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Сюмар вызвали на допрос в ГБР по делу об узурпации власти



Вика Сюмар узурпировала власть??

Такая Няша, ну как она могла))
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Мальчики по вызову из ГБР занимаются обслуживанием хотелок зю, которые ему удобно маскировать под хотелки портнова. До чего же мерзко, однако! Тьфу! Паскуды! Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади - Цензор.НЕТ 9558
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