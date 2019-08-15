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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1286) цигарки (395) Харків (1465) ДФС (2292)

 "Акциз - 2019": в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №1 і прокуратури Харківської області вилучили з незаконного обігу велику партію контрафактних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Акциз - 2019: в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204, ст. 227 КК України було встановлено, що на території обласного центру в складському приміщенні однієї з логістичних компаній зберігається партія незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Акциз - 2019: в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн 02

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За результатами санкціонованого обшуку вилучено, накладено арешт і передано на зберігання 29,4 тис. пачок незаконно виготовлених контрафактних сигарет без марок акцизного податку України вартістю 1 млн грн.

Акциз - 2019: в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн 03

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143121
 
 
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25 таких операций и приближаться к грЫмчаку.... корешу НеПрокуроку Югику...
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5 років сидять прикордонники й податківці на сигаретах. Це ж можна вже скуритись до смерті на таких прибутках.
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Я вам більше скажу: на КОЖНІЙ станції метро продають контрабандні сигарети. І поліція цього не бачить...
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Не пали контору.
Ударим контрабандой по табачним магнатам.
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