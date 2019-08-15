 23 комітети замість 27: підготовча депутатська група пропонує зменшити кількість парламентських комітетів. ПЕРЕЛІК

Таке рішення було ухвалено на засіданні підготовчої депутатської групи в четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, пропонується сформувати такі парламентські комітети:
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Комітет з питань бюджету;
- Комітет з питань економічного розвитку;
- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;
- Комітет з питань освіти, науки та інновацій;
- Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин;
- Комітет з питань цифрової трансформації;
- Комітет з питань правової політики;
- Комітет з питань аграрної та земельної політики;
- Комітет з питань антикорупційної політики;
- Комітет з питань правоохоронної діяльності;
- Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;
- Комітет з питань екологічної політики та природокористування;
- Комітет з питань свободи слова;
- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;
- Комітет з питань зовнішньополітичної політики та міжпарламентського співробітництва;
- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
- Комітет з питань молоді та спорту.
Отже, кількість комітетів ВР скорочено з 27 до 23, а також скасовано спецкомісію з приватизації.
Водночас на засіданні підготовчої групи порушувалося питання про створення тимчасової спеціальної комісії у справах ветеранів, за яким консенсус серед депутатів не було знайдено. Тому це питання буде пізніше додатково розглянуто на засіданні профільної підгрупи.
Також підготовча депутатська група вирішила розширити перелік запрошених осіб на урочисте засідання. Зокрема, крім представників диппредставництв передбачається запросити і делегатів від міжпарламентських міжнародних організацій, в яких Україна бере участь.
Такая вот у ПСА математика, которую может понять только ілита.
Источник:https://censor.net.ua/n3143120
Самый лучший
Раненым собирали волонтёры на протезы. Даже блин коляски не выдавали
Мы передавали недавно партию колясок, которые подарил один немецкий дом престарелых.
Подруга - медик, договорилась там.
Даже перевозку пришлось искать самим
Про протезы я вообще молчу
А сейчас функции этого комитета включили в другой. Укрупняли
Судить будем по результатам
Даже на ЦН летом была статья где на протезы собирали
Им же лишь бы поорать, да с ключевыми словами
А то куратор не заплатит
Заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника" подозревают в вымогательстве взяток от нескольких фирм за различные "услуги".
Эпизод 1: Национальное антикоррупционное бюро обнародовало две схемы.
На первой говорится, что Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве. За это фирма должна была заплатить 450 тысяч долларов, а чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерства культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.
Следствие не говорит название фирмы. Однако ранее жена Грымчака обнародовала решение суда, который разрешил обыскать жилье чиновника. В этом решении упоминается нужная следствию информация.
В частности, речь идет о документах по строительству кафе по адресу Набережное шоссе, 25 и о двух предприятиях: "Зеленый гай" и "Катран-К".
Участок с таким адресом еще в 90-х годах Киевсовет передал в аренду "Зеленому гаю" на 25 лет для строительства кафе.
Кроме того, участок по этому же адресу, но другой площади в 2007 году сдали в аренду "Катран-К". Эта фирма владеет там рынком "Рыбалка". В СМИ также содержатся сообщения от 2008 года о том, что вместо этого рынка планируется возводить офисно-торговые здания.
В декабре 2018 гола "Катран-К" подавало в Министерство культуры документы для согласования историко-градостроительного обоснования. Однако Минкульт отказал фирме.
"Украинская правда" обратилась к "Катран-К", однако там сказали, что не комментируют информацию. Номер директора фирмы, который удалось найти в реестре, сейчас недействителен. Предприятие принадлежит 5 киевским и 2 донецким бизнесменам.
Эпизод 2: Вторая часть дела касается якобы влияния на Верховый суд. Грымчаку и его "помощнику" должны были заплатить 80 тысяч долларов, а они взамен - помочь фирме через суд взыскать долг с другого предприятия.
Следствие не говорит, о каком бизнесе идет речь. Однако в документах, опубликованных женой Грымчака, указано юридическое бюро "ЮрЖитло" и судебные дела о возврате долга, в которых участвовало это бюро.
УП пыталась обратиться за комментарием к "ЮрЖитлу", однако ее номера недействительны.
Что было ранее: Как узнала УП, Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на депутатку Татьяну Чорновол.
Предыстория:14 августа заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. В общем они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки. Соня Лукашова, УП
******************************
В истории с Грымчаком недоумевают: что там в Минкульте такого, за что $1 млн дать можно?
Без них в Киеве ничего нельзя построить. И дошли бы им тысяч 350
ДЕНИС БИГУС
Журналист, автора проекта "Наші гроші".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 13.44
Половина ленты недоумевает: что там в Минкульте такого, за что $1 млн дать можно?
Во-первых, до Минкульта дошел бы не миллион. Скупые строки пресс-релизов как бы намекают, что туда отваливалась только часть. Ставлю тысяч на 350. Остальное в разных пропорциях - суды, Государственный архитектурно-строительный контроль, КГГА, СБУ (которая в некоторых точках с Минкультом удивительно тесна), пара киевских "культурних осередків", может, Минрегион. Это стандартный перечень контор, которым надо отсыпать, чтобы что-нибудь построить.
Во-вторых, без Минкульта в Киеве нельзя построить ни-че-го. И речь не идет только об историческом центре. Последние терки касались даже застройки промзон где-нибудь на "Лыбедской".
Иронично, что до промзон Минкульт добрался потому, что исторический центр уже тупо закончился. Ну вот посреди Лавры еще надо ТРЦ с высоточкой навалить, а так-то больше и негде...
Больше всего интересует, это застройщик Грымчака сдал (удивительно, они по понятным причинам невероятно ссутся об этих поборах даже говорить, а тут такое геройство - одобряю, но не верю) или его пасли, а лям по ходу дела подвернулся? Кто в курсе?
Источник: Денис Бигус / Facebook "Гордон".
интересуют имена по комитетам - ну когда они нарисуются...
я бы взял в какой комиктет того, шо слуга народа с хмельнитчины - ржать так ржать...
хто как не рабинович с медведчуком защитят Украину от кацапов?
unfucking believable what you are doing...
ПЕС просил четыре комитета?
Вот и отдайте им теперь 24-ой, 25-ый, 26-ой и 27-ой - пусть довольствуются