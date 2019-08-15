EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  3390  80
Все про:газ (1012) Кабмін (2997) Нафтогаз (571) ДТЕК (31) Герус (42)

 Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною

Уряд ініціює рішення про забезпечення ТЕС на Луганщині енергоносіями без застосування спеціальної регульованої ціни.

Таке рішення було прийнято в четвер, 15 серпня, на спеціальній урядовій нараді. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовийпортал".

У нараді взяли участь керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості і представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню. ВIДЕО

"Під час наради прийнято рішення про забезпечення суб'єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде прийнято на черговому засіданні Уряду. Одночасно НЕК "Укренерго" доручено прискорити реалізацію проекту будівництва другої лінії енергозабезпечення", - сказано в повідомленні.

Представник президента в уряді Андрій Герус прокоментував рішення на своїй сторінці в Facebook.

"Хороші новини - "Нафтогаз" не продаватиме газ для "ДТЕК Східенерго" (Луганська ТЕС) за спеціальною пільговою ціною. Отже, збитків у розмірі 100-200 млн грн на місяць для державної компанії, а отже, для держави, не буде", - написав він.

Напередодні, в середу, 14 серпня Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

У відповідь на це в "Нафтогазі" заявили, що таке рішення щомісяця завдаватиме від 100 до 300 млн гривень збитків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143116
 
   
 Топ коментарі
 
Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 2478

в смысле "не будет"? я не понял... шо такое?
 показати весь коментар
 
В контексте Вашей репутации на этом сайте, Вы бы не могли уточнять "ця" это яка ? В Вашем посте это звучит абсолютно не понятно. КМ это уже ця или ещё та или кто таки "ця" ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Точнярик)) Сутра: "Продаем по льготной цене!". С вечера: "Хорошая новость! Небудем продавать!". То Богдан чтото отмочит, то потом другой из их компании: "Нет! Это только его личное мнение!".
 показати весь коментар
 
 
а богдан как помочится- спадает давление и возникает новое решение
 показати весь коментар
 
"Нафтогаз" - это гос предприятие и наворачивает вопрос: почему Зе до сих пор не убрал колелева и не отдал его под суд?
 показати весь коментар
 
вчора рошенки з штанів вистрибували волаючи про чергову "зраду" черговий розрив чоколадних методичок та пуканів Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 6256
 показати весь коментар
 
 
Коломойський власник 5 феросплавних заводів.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха бідності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державі, тобто тобі. Отже підвищена пенсія тобі не світить.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!
 показати весь коментар
 
 
Так вот кабмин-то, пока еще - порохососный. Ну вам же, хоть в глаза сцы...
 показати весь коментар
 
Кабмін єврейський. Грося миттю приєднався до свого кодла!
Найбільша помилка Пороха - неуважність до національного питання. Хоч і пізненько, та він її зрозумів і у списках ЄС немає ЖОДНОГО єврея.
 показати весь коментар
 
А он бедный?
Извините..... а сколько ярдов у человека должно быть, что бы вы считали его хотя бы обеспеченным?
До вашего понятия Богатый - наверно даже Билл Гейтс и Джефф Безос явно не тянут!
 показати весь коментар
 
 
Мого?
Епоха бідності Коломойського була в понятті Коломойського. Його 4 яхти з 2016 року стояли на Сардинії, не було грошей на круїзи з б-мі!
Тепер для нього епоха бідності закінчилася.
Ви зробили це разом! Зє! Радій! Пишайся!
 показати весь коментар
 
 
А вы Беня? Шо говорите от его имени ?
У вас обострение раздвоения личности и шизофрении батенька! Обратитесь к лечащему!
 показати весь коментар
 
 
А причем здесь за кого я голосовал к вашей болезни?
Ой ржу не могу..... Надеюсь это тоже лечится!
 показати весь коментар
 
 
...стесняюсь спросить, в твоем нике 13 - это возраст или коэффициент IQ?
 показати весь коментар
 
 
Хороший вопрос!
И после него я убедился, что ты совсем не Совершенное оружие...
Такой себе - самопал... Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 3832
 показати весь коментар
 
Ми бачимо димову завісу!
Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими цінами - Кабмін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха быдності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державы.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!

Тепер так буде весь час. Генеруватимуть скандали, щоб приховати зашквари!
 показати весь коментар
 
 
андрей а чей сейчас кабмин? что же ты так своим то гадишь . история с грымчаком помогла?
 показати весь коментар
 
 
этому клоуну порошенки, что написали тем и гадит!
 показати весь коментар
 
 
Лох, скільки феросплавних заводів у Коломойського?
1 феросплавний завод жере стільки електрики, як побутові споживачі цілої області!
Ротердам + відмінили, а що отримав ти?
Ціни знизилися?
Може проїзд у електротранспорті подешевшав?
Може ти за електрику менше платиш?
А Коломойський уже має профіт і експерти обчислюють цей профіт у 350 млн. грн га місяць!
Але ж тобі нічого не жалко для симпатичного старого єврая, правда ж? Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 1851
 показати весь коментар
 
 
"Ротердам + відмінили, а що отримав ти?"_____________тебе порохнявый, "Ротердам +" вернуть??
 показати весь коментар
 
Ні мені, ні тобі ротердам+ ні як не шкодив. Він шкодив лише власникам суперенергоємних виробництв, Коломойському зокрема.
Ти допоміг симпатичному старом єврею почати знов кататися на яхтах з б-мі. Радій! Збулася мрія ідіота! Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 4296
В україні електроенергія для населення мало не найдешевша в світі, 5 євроцентів, всього 4 країни мають меншу ціну.
 показати весь коментар
 
 
порохосос! так может мне пояснишь, почему я должен платить ахметову за 1 кВт - гривну шестьдесят восемь копеек????
 показати весь коментар
 
Бо Коломойський платить за електроенергію 57 коп. за КВт. Хтось же має перекрити цю різницю?
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Тепер флот Коломойського вийшов у море. Може й твою онуку туди запросять, якщо всі кастинги пройде! Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 7157
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбил это потому шо босс твоего ЗЕклоуна получил льготный тариф 57 копеек, а ты ЗЕбил будет платить ещё больше. Скоро тариф ещё поднимут, но конечно же не Бене, а ЗЕбилам голосовавшим за Бабломойского..
 показати весь коментар
 
Єврейський. Єврей Грося бігом приєднався до свого кодла!
 показати весь коментар
 
 
а радоваться чему? тому что андрей жагун не имея текста не зная на сколько снизится цена и когда это произойдет и вообще будет ли государство компенсировать и как четко знает кто лох и кто виноват. интересная логика у товарища не лоха андрея жагун.
 показати весь коментар
 
 
Андрей жагун - порохнявый бот, работающий за карамельку и читать его посты - тупо насс@ть себе на голову
 показати весь коментар
 
 
Звідки береться пільгова ціна, якщо є ринок? Відповідь лише в тому, що ця влада бреше.
 показати весь коментар
 
 
В контексте Вашей репутации на этом сайте, Вы бы не могли уточнять "ця" это яка ? В Вашем посте это звучит абсолютно не понятно. КМ это уже ця или ещё та или кто таки "ця" ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Моєї репутації? Не вам про це говорити. В спам.
 показати весь коментар
 
 
Вы не ответили на вопрос. Когда VIP-порохобот говорит о кабмине: "ця влада бреше", что он имеет ввиду, что КМ бреше или тот КМ уже стал цією владою ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как тебе не повезло! Ali Hanum тебе отказала. Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 6650
 показати весь коментар
 
 
Зато ЗЕбилу всегда можно принять от Бабломойского
 показати весь коментар
 
https://censor.net.ua/video_news/3142880/v_regione_i_tak_dostatochno_problem_i_kto_etim_vladeet_menya_ne_interesuet_groyisman_o_reshenii_kabmina
 показати весь коментар
 
всегда найдется козел который придумает какую то гадость овца которая об этом всем будет рассказывать свинья которая что то добавит от себя и баран который во все это поверит. это али о тебе 100%.
 показати весь коментар
 
 
чем меньше ума и больше глупости тем больше высокомерия. чем больше дел и велик дух тем больше скромности. самым большим недостатком человека является не признание собственных недостатков и придирчивость к другим.
 показати весь коментар
 
Мабуть він приготувався віддати щелепи.
 показати весь коментар
 
 
Такое решение сорвали....
Это шо ж грося уйдет с КМ без гешефта ? Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 2459
 показати весь коментар
 
 
Грося откатик отрррабатывал, но...спалился..
🤗
 показати весь коментар
 
 
Кому принадлежит Луганская ТЭС? Правильно частному олигарху. Так при чем тут государство? Пускай он сам себе уголь достает. А если оно не может управлять, тогда просто забрать и передать тому, кто сможет.
 показати весь коментар
 
 
на неоккупированной территории Луганской области сосредоточены все военные части, которые держат оборону с ЛНР.

Если вам на местных жителей насрать, то хоть про военных наших подумайте - как они будут без электрики.
 показати весь коментар
 
Воинские части в состоянии оплатить электроэнергию с ценой за генерацию, как на всей территории Украины.
 показати весь коментар
 
 
Ахметов оказывается содержит армию за свой счёт
 показати весь коментар
 
 
с чего это? это еще последствия беспредела вальцмана, или уже новые схемы?
при вальцмане - донецкому ахметке - скидки былди, теперь -лугандонским олигархам скидки..
 показати весь коментар
 
 
Рыжий татарин при соучастии шоколадной банды 5 лет грабил страну. Грабил безбожно. Только на воровской схеме "Роттердам+" он присвоил миллиарды гривен украинцев. И к этой схеме причастны и Порошенко, и Гонтарева, и Вовк - молодое даровние, и Гройсман.

Смотрите кто вами правил 5 лет и почему Украина официально стала самой бедной страной Европы:

https://www.youtube.com/watch?v=Y1CdPNGf2S0

Наши с вами деньги ушли рыжему татарину и его подельникам из Рошена.
 показати весь коментар
 
 
А как насчет ботексного педофила? Есть какие то новости?
 показати весь коментар
 
 
нельзя писать грабил. это не по свионмыролюбному. Просто свиномразь свиновальцман потужно и мыролюбно реформировал народ Украины. А его полужекелевые шныри все это время хрюкали о мыролюбстве свиновальцмана и его подельника крысеныша ахметки.
 показати весь коментар
 
пердячий? тот который ему потрошонок с гнойным осей набздел?
 показати весь коментар
 
 
есть ,но его врядли хватит на его предприятия,даже если будет жрать один горох
 показати весь коментар
 
Нагально необхідна декомунізація відносин власності, щоб приватна власність стала реальним першоджерелом усіх задіяних в економіці видів власності, як різних сукупностей приватних власностей. У влади багато важелів впливу на ціноутворення, але визначати ціну конкретного товару для конкретного покупця влада не повинна мати навіть можливості втрутитися без порушення відносин власності.
 показати весь коментар
 
Во как обворовывают украинцев. В днр и лнр "нафтогаз" поставки газа на халяву, а в Украине они сепары с нас три шкуры сдирали. И за это еще их подонок-вор кабелев себе **** миллионные оклады в$ и маме в Штаты отправлял.
 показати весь коментар
 
 
Гросе с утра смазали одно место и дали время до вечера отменить эту лабуду .
 показати весь коментар
 
І хто оплатить газ лугандонам? Зебіли? Вони же настільки зубожілі що усі сидять на соціалці.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору