 Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною

Таке рішення було прийнято в четвер, 15 серпня, на спеціальній урядовій нараді. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовийпортал".
У нараді взяли участь керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості і представник президента в Кабміні Андрій Герус.
"Під час наради прийнято рішення про забезпечення суб'єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде прийнято на черговому засіданні Уряду. Одночасно НЕК "Укренерго" доручено прискорити реалізацію проекту будівництва другої лінії енергозабезпечення", - сказано в повідомленні.
Представник президента в уряді Андрій Герус прокоментував рішення на своїй сторінці в Facebook.
"Хороші новини - "Нафтогаз" не продаватиме газ для "ДТЕК Східенерго" (Луганська ТЕС) за спеціальною пільговою ціною. Отже, збитків у розмірі 100-200 млн грн на місяць для державної компанії, а отже, для держави, не буде", - написав він.
Напередодні, в середу, 14 серпня Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню.
У відповідь на це в "Нафтогазі" заявили, що таке рішення щомісяця завдаватиме від 100 до 300 млн гривень збитків.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха бідності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державі, тобто тобі. Отже підвищена пенсія тобі не світить.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!
Найбільша помилка Пороха - неуважність до національного питання. Хоч і пізненько, та він її зрозумів і у списках ЄС немає ЖОДНОГО єврея.
Извините..... а сколько ярдов у человека должно быть, что бы вы считали его хотя бы обеспеченным?
До вашего понятия Богатый - наверно даже Билл Гейтс и Джефф Безос явно не тянут!
Епоха бідності Коломойського була в понятті Коломойського. Його 4 яхти з 2016 року стояли на Сардинії, не було грошей на круїзи з б-мі!
Тепер для нього епоха бідності закінчилася.
Ви зробили це разом! Зє! Радій! Пишайся!
У вас обострение раздвоения личности и шизофрении батенька! Обратитесь к лечащему!
Ой ржу не могу..... Надеюсь это тоже лечится!
И после него я убедился, что ты совсем не Совершенное оружие...
Такой себе - самопал...
Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими цінами - Кабмін
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха быдності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державы.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!
Тепер так буде весь час. Генеруватимуть скандали, щоб приховати зашквари!
1 феросплавний завод жере стільки електрики, як побутові споживачі цілої області!
Ротердам + відмінили, а що отримав ти?
Ціни знизилися?
Може проїзд у електротранспорті подешевшав?
Може ти за електрику менше платиш?
А Коломойський уже має профіт і експерти обчислюють цей профіт у 350 млн. грн га місяць!
Але ж тобі нічого не жалко для симпатичного старого єврая, правда ж?
Ти допоміг симпатичному старом єврею почати знов кататися на яхтах з б-мі. Радій! Збулася мрія ідіота!
В україні електроенергія для населення мало не найдешевша в світі, 5 євроцентів, всього 4 країни мають меншу ціну.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Тепер флот Коломойського вийшов у море. Може й твою онуку туди запросять, якщо всі кастинги пройде!
😁
в смысле "не будет"? я не понял... шо такое?
Это шо ж грося уйдет с КМ без гешефта ?
🤗
Если вам на местных жителей насрать, то хоть про военных наших подумайте - как они будут без электрики.
при вальцмане - донецкому ахметке - скидки былди, теперь -лугандонским олигархам скидки..
Смотрите кто вами правил 5 лет и почему Украина официально стала самой бедной страной Европы:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1CdPNGf2S0
Наши с вами деньги ушли рыжему татарину и его подельникам из Рошена.