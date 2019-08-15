 Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.
19 липня правоохоронці зафіксували факт збуту молодшим сержантом К. канабісу вагою 7 г. іншому військовослужбовцю Ізмаїльського прикордонного загону.
У четвер, 15 серпня, він вдруге передав іншому військовослужбовцю 1 пакетик з речовиною біло-рожевого кольору, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 1400 грн, отримані військовим за збут наркотичного засобу.
Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
а то что Обнон в Киеве коксом и колесами барыжит не кто не видит ...
Просто смешно - нашли злодея ...
А за 7 грамм каннабиса мордой в асфальт - это вообще стыдно за УК. Лучше бы уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде ввели, лет по 5 убийцам за рулем.