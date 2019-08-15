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Все про:наркотики (812) Одеська область (1055) прикордонники (682) Військова прокуратура (556)

 Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура. ФОТО

В Одеській області під час збуту наркотичних засобів затримано військовослужбовця Ізмаїльського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура 01

19 липня правоохоронці зафіксували факт збуту молодшим сержантом К. канабісу вагою 7 г. іншому військовослужбовцю Ізмаїльського прикордонного загону.

У четвер, 15 серпня, він вдруге передав іншому військовослужбовцю 1 пакетик з речовиною біло-рожевого кольору, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 1400 грн, отримані військовим за збут наркотичного засобу.

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Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура 02

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143114
 
 
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не повезёт так и на родной сестре триппер подхватишь.
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А щоби пригостити, то певно, жаба задавила.
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За 7 грам травы задержали - ох и новость - целая спецоперация ...
а то что Обнон в Киеве коксом и колесами барыжит не кто не видит ...
Просто смешно - нашли злодея ...
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Толчённый эфедрин.. Жуткое преступление. Судя по цене 1-2 нюшка.
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"пакетик с веществом бело-розового цвета" - вы на приколе? При чем тут каннабис? Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2830
А за 7 грамм каннабиса мордой в асфальт - это вообще стыдно за УК. Лучше бы уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде ввели, лет по 5 убийцам за рулем.
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