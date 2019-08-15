 Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

19 липня правоохоронці зафіксували факт збуту молодшим сержантом К. канабісу вагою 7 г. іншому військовослужбовцю Ізмаїльського прикордонного загону.

У четвер, 15 серпня, він вдруге передав іншому військовослужбовцю 1 пакетик з речовиною біло-рожевого кольору, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 1400 грн, отримані військовим за збут наркотичного засобу.

Читайте також: Співробітника виправної установи, який постачав наркотики ув'язненим, затримано в Житомирі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Буковині прикордонник після конфлікту вдарив офіцера ножем у спину, - ДБР