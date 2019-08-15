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 Суспільство
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 Справу соратника Черновецького Кримчака призначено до розгляду по суті, - САП

Справу колишнього секретаря земельної комісії Київської міськради Сергія Кримчака, якого звинувачують у заволодінні земельними ділянками вартістю 2,5 млн гривень, призначено до розгляду.

Підготовче засідання у справі відбулося в Шевченківському районному суді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд призначив цю справу до розгляду по суті і передав матеріали кримінального провадження в колегію суддів, які здійснюють розгляд в іншому провадженні - щодо незаконного заволодіння депутатом Київської міської ради Сергієм Кримчаком і його двоюрідним братом земельними ділянками на території міста Києва вартістю понад 2,1 млн гривень і легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказано в повідомленні.

Дату наступного засідання буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, 13 вересня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали Кримчака. За версією слідства, він у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність у столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома із них загальною вартістю понад 3, 5 млн гривень.

15 вересня Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Кримчака з альтернативою застави 1,4 млн гривень.

18 вересня Кримчак вніс заставу і вийшов зі слідчого ізолятора.

Кримчак одружений з внучкою колишнього прем'єр-міністра України Віталія Масола (1994-1995), входив у "молоду команду" колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143113
 
 
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это тот который купил диплом об высшем образовании и был начальником юротдела в кгга
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Ці теж були новимі ліцамі, як і теперішні. Що змінилось?
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если хорошо покопаться, можно на золото КПСС выйти.
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кримчак,гримчак...знову євреїв прітісняют...
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